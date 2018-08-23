Критерии качественного контента

Качественный контент — основной инструмент, который используется для продвижения сайта или блога в поисковых системах, а также для популяризации ресурса среди пользователей. Если информационное наполнение площадки будет далеким от идеала, она не появится на верхних позициях выдачи поисковиков, не получит признание аудитории. Это верный путь к провалу проекта или бизнеса в интернете.

Как оценить качество контента на сайте

Чтобы дать оценку размещенным на электронных страницах материалам, прежде всего нужно знать критерии ее определения.

Качественный контент — это публикации, которые оказываются интересными и поисковым системам, и самим пользователям, переходящим на конкретный ресурс. Когда пора задуматься об уровне качества материалов на электронной площадке:

сайт не приносит желаемого результата;

основные задачи веб-ресурса решаются малоэффективно;

есть необходимость повысить популярность портала;

заказчик сомневается в качестве наполнения сайта;

низкая конверсия интернет-площадки;

поисковые системы плохо воспринимают ресурс.

В любой из ситуаций необходимо оценить качество контента, предпринять эффективные меры для его повышения.

И чтобы понять, насколько имеющиеся материалы соответствуют важным критериям, проверьте их по следующим параметрам:

удобство чтения и восприятия . Здесь следует учитывать шрифты, интервалы между строк, цвет текста и фона, на котором он расположен. Также нужно смотреть на наличие картинок, выделение основных мыслей, на которых надо акцентировать внимание, общую структуру. Чем легче читается статья, тем лучше. При этом она должна быть достаточного размера, полностью раскрывать конкретную тему;

. Здесь следует учитывать шрифты, интервалы между строк, цвет текста и фона, на котором он расположен. Также нужно смотреть на наличие картинок, выделение основных мыслей, на которых надо акцентировать внимание, общую структуру. Чем легче читается статья, тем лучше. При этом она должна быть достаточного размера, полностью раскрывать конкретную тему; семантическое ядро запросов. Важно проверить, насколько точно ключевые слова соответствуют теме материала, как они вписаны. При этом надо проследить, чтобы ключевиков не было слишком много. На 1000 знаков текста достаточно использовать 1-2 ключа. Если их больше или меньше, это негативно отразится на продвижении ресурса;

Три полезных статьи о семантическом ядре и работе с ним:

уникальность . Только уникальные материалы будут способствовать раскрутке сайта. Проверить интересующий параметр можно такими программами как: text.ru, Advego, content-watch.ru. Если вы видите, что по отношению к публикациям других сайтов тексты не уникальные, это нужно исправить;

. Только уникальные материалы будут способствовать раскрутке сайта. Проверить интересующий параметр можно такими программами как: text.ru, Advego, content-watch.ru. Если вы видите, что по отношению к публикациям других сайтов тексты не уникальные, это нужно исправить; грамотность . Статьи должны быть написаны без грамматических и смысловых ошибок. Только так они принесут пользу вашему ресурсу. Если грамотность страдает, то читать такие материалы пользователям будет попросту неинтересно, доверие к ним заметно снизится. Конечно, что можно сказать о правдивости и актуальности информации, если даже в словах и выражениях присутствуют ошибки. Несмотря на то, что грамотность можно проверить рядом специальных сервисов, например, text.ru, turgenev, ashmanov.com, лучше доверить вычитку специалисту. Ни одна программа не справится с задачей лучше, чем человек;

. Статьи должны быть написаны без грамматических и смысловых ошибок. Только так они принесут пользу вашему ресурсу. Если грамотность страдает, то читать такие материалы пользователям будет попросту неинтересно, доверие к ним заметно снизится. Конечно, что можно сказать о правдивости и актуальности информации, если даже в словах и выражениях присутствуют ошибки. Несмотря на то, что грамотность можно проверить рядом специальных сервисов, например, text.ru, turgenev, ashmanov.com, лучше доверить вычитку специалисту. Ни одна программа не справится с задачей лучше, чем человек; тошнота и вода. Если эти параметры зашкаливают, тексты считаются некачественными. В первом случае речь идет об узком словарном запасе автора, во втором — о большом количестве бессмысленных слов и формулировок. Проверить показатели можно на text.ru, Advego.

Также не помешает посмотреть статистику, оценить посещаемость ресурса. Если она начала падать, как и позиции сайта в поисковых выдачах, информационное наполнение нужно изменить.

Какой контент считается качественным по меркам Google

Раньше система продвижения сайтов в поисковых системах, в частности, Google, была построена достаточно просто. Для раскрутки портала хватало создать SEO-оптимизированные материалы с немалым количеством ключевиков и применением тегов, добиться необходимой ссылочной массы. Сегодня поисковые системы работают по другому принципу, тщательнее анализируют ресурсы и их наполнение, выдавая на верхних позициях самые достойные порталы.

И если говорить о том, каким должен быть качественный контент для сайта по меркам того же поисковика Google, то прежде всего необходимо соблюдение перечисленных требований:

удобство чтения, структурированность;

правильное распределение ключевых запросов;

уникальность от 90 и 95%;

отсутствие грамматических и смысловых ошибок;

оптимальные показатели тошноты и воды.

Но есть и дополнительные критерии, по которым поисковая система оценивает качество контента. Чтобы в них разобраться, рассмотрим разделение материалов на группы, которое предлагает Google:

основной контент. Именно он является главным инструментом достижения цели, с которой разрабатывался проект;

дополнительный контент. Сюда относятся различные ссылки, навигация по сайту. Они нужны для улучшения пользовательского опыта;

рекламный контент. Здесь присутствует четкий призыв пользователей к выполнению какого-либо действия, например, заказать товар.

Качество основного контента учитывается поисковой системой в первую очередь. И его будут снижать следующие факторы:

любые ошибки;

маленький объем по отношению к другим составляющим страницы;

крупные картинки в небольшой статье;

автоматически сгенерированные тексты;

использование общих фраз, не несущих смысловой нагрузки.

Также Google учитывает архитектуру страницы, на которой располагается основной контент. Чтобы он получил высокую оценку, необходимо соблюдение следующих моментов:

основной контент находится строго по центру страницы;

главный материал доступен сразу после открытия страницы;

пользователю не мешают всплывающие рекламные блоки, которые нужно закрывать перед ознакомлением со статьей;

основной контент правильно оформлен с точки зрения форматирования и структурирования;

главный материал четко виден и пользователю понятна его значимость.

Качество дополнительного контента Google оценивает по уровню простоты применения и пользы для посетителя сайта. Также учитывается соотношение полезных вспомогательных функций.

Что касается оценки рекламного контента, здесь поисковая система учитывает следующие критерии:

рекламные блоки должны присутствовать в оптимальном количестве, не создавая помех при ознакомлении с основным материалом;

агрессивные рекламные блоки, которые не закрываются, навязывают какой-либо продукт — для успешного продвижения их нужно исключать;

отказываемся от рекламы, которая появляется сразу после открытия страницы сайта, которую нужно прокрутить, чтобы ознакомиться с основным материалом;

соотношение объема рекламного и основного контента. Последнему следует отдавать преимущество;

размещение рекламы между главными информационными блоками — не надо так.

На этом этапе можно сделать небольшой вывод — поисковая система Google полностью ориентирована на удовлетворение потребностей пользователей, поэтому и сайты оценивает с этой точки зрения. Наполнение ресурсов должно быть естественным, полезным и удобным.

Не забывайте о правильном написании заголовков H1-H6. На них поисковая система также обращает внимание при оценке качества наполнения сайта, предъявляя определенные требования. Например, длина H1 не должна превышать 65 символов. Также нельзя дублировать заголовки. Чтобы проверить это, следуйте простой инструкции:

запустите Netpeak Spider;

откройте «Параметры». Вкладка находится на боковой панели;

перейдите в таком направлении: «Контент» — «Заголовки H1-H6»;

поставьте отметку на пунктах: «Содержимое H1, «Заголовки H1» и «Заголовки H2». Отметьте и заголовки низшего уровня, если они есть;

в поле «Начальный URL» задайте адрес сайта или подраздела, который нужно проверить. Если вы хотите протестировать исключительно страницы подраздела, зайдите в «Настройки» — «Основные». Активируйте опцию «Сканировать только внутри раздела»;

запустите сканирование, проверьте результаты.

Если вы видите, что заголовки дублируются или длиннее, чем нужно, исправьте недочеты, повышая привлекательность контента сайта для поисковой системы.

Признаки качественного контента

Выше мы уже рассмотрели основные критерии, по которым оценивается информационное наполнение сайта. Но разбираясь, как создать качественный контент, нужно учитывать еще ряд признаков хорошего материала:

эффективное решение конкретной проблемы . Текст должен быть интересен не только поисковым системам, но и пользователям. Например, если ресурс правильно наполнен ключевыми словами, отображается на верхних позициях выдач поисковиков, но прочитав его, человек не получил ответ на свой вопрос, посещаемость такого сайта будет падать;

. Текст должен быть интересен не только поисковым системам, но и пользователям. Например, если ресурс правильно наполнен ключевыми словами, отображается на верхних позициях выдач поисковиков, но прочитав его, человек не получил ответ на свой вопрос, посещаемость такого сайта будет падать; глубина проработки материала, неординарный подход к решению стандартных проблем . Качественное и правильное преподнесение информации отличает его от низкопробной писанины, которая не представляет интереса для посетителей ресурса;

. Качественное и правильное преподнесение информации отличает его от низкопробной писанины, которая не представляет интереса для посетителей ресурса; актуальная информация . Предоставленные сведения должны быть правдивыми, описывать эффективные способы решения конкретных задач, представлять интерес для целевой аудитории;

. Предоставленные сведения должны быть правдивыми, описывать эффективные способы решения конкретных задач, представлять интерес для целевой аудитории; четкая логика . Материал должен быть структурирован, изложен правильной логической цепочкой. Это поможет человеку легче его воспринять, не тратить время на поиски информации по тексту;

. Материал должен быть структурирован, изложен правильной логической цепочкой. Это поможет человеку легче его воспринять, не тратить время на поиски информации по тексту; максимальная смысловая оригинальность . Пользователи должны получить больше новой информации, которая еще не обрела широкого распространения в сети Интернет;

. Пользователи должны получить больше новой информации, которая еще не обрела широкого распространения в сети Интернет; наличие тематических подразделов с подзаголовками . Это упрощает поиск интересующей информации, повышает привлекательность самого текста;

. Это упрощает поиск интересующей информации, повышает привлекательность самого текста; лаконичное, содержательное название . Краткий заголовок, раскрывающий суть изложенного материала, привлечет внимание пользователей и поисковых систем;

. Краткий заголовок, раскрывающий суть изложенного материала, привлечет внимание пользователей и поисковых систем; оптимальный объем . Для описаний товаров подойдут тексты на 500-1000 символов, информационные познавательные публикации могут быть на 3000 и больше, если это нужно для полного раскрытия темы. Главное — не лить воду, предоставляя бесполезные сведения в погоне за нужной длиной статьи;

. Для описаний товаров подойдут тексты на 500-1000 символов, информационные познавательные публикации могут быть на 3000 и больше, если это нужно для полного раскрытия темы. Главное — не лить воду, предоставляя бесполезные сведения в погоне за нужной длиной статьи; входящие ссылки с других сайтов . Они свидетельствуют об авторитетности конкретного ресурса, следовательно, повышают его рейтинги;

. Они свидетельствуют об авторитетности конкретного ресурса, следовательно, повышают его рейтинги; нумерованные и маркированные списки . Их наличие упрощает восприятие материала, позволяет выделить важные моменты;

. Их наличие упрощает восприятие материала, позволяет выделить важные моменты; естественные анкоры без откровенного рекламного оттенка . Это могут быть безанкорные ссылки или анкорные, по типу: «подробнее», «узнать больше» и так далее;

. Это могут быть безанкорные ссылки или анкорные, по типу: «подробнее», «узнать больше» и так далее; фото, имя автора материала . Их наличие повышает уровень доверия пользователей к сайту;

. Их наличие повышает уровень доверия пользователей к сайту; наличие примеров для лучшего понимания смысла ;

; ссылки на исходники, например, качественный контент на английском, который был взят за основу.

Конечно, требований немало. Но если доверить создание контента профессионалам, для них соблюсти все критерии не составит труда.

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Запомнить

Качественный контент — залог популярности сайта среди поисковых систем и пользователей. Есть четко обозначенные требования, которым должен соответствовать хороший материал. И прежде всего его нужно ориентировать на человека, делая актуальным, удобным для восприятия, полезным. Конечно, нельзя упускать и технические требования относительно уникальности, тошноты, воды, количества ключевых слов. Комплексный подход к решению задачи поможет получить отменный результат.