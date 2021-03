Куда инвестировать во время и после кризиса

Мы в Netpeak среди сотрудников провели коллективный брейншторм, куда инвестировать небольшую (до $5000) или уже даже вполне приличную сумму (больше $20 000). Разговор про деньги, поэтому ответы анонимны.

У большинства топ-менеджеров почти все инвестиции уходят в бизнес. Мы изучали много всего в стиле «купить парковку в аэропорту Гатвика в Лондоне» и тому подобное. Но все, кроме описанного ниже, показалось сложным и ненадежным. Поэтому рассказываем про относительно спокойные варианты.

Общий инсайт про инвестиции

Бесплатного сыра нет, как и гарантий. Поэтому главное, с чем стоит смириться — инвестировать можно только ту сумму, которую мы готовы потерять.

Допустим, мы собрали $30 000 и думаем «сейчас лучше проинвестируем, получим $40 000, а потом выполним то, ради чего собирали эти $30 000». Так делать не надо: всегда исходим из того, что наши инвестиции превратятся в ноль. Делаем себе финансовую подушку на 6 месяцев и после этого инвестируем только то, что готовы потерять.

Понятно, что даже копейку не хочется просто так взять и упустить. Но есть разница — потерять последние деньги, на которые живем, или свободные средства, с которыми обидно разлучаться, но это не ухудшит качество нашей жизни и не разрушит жизнь в принципе.

Уж точно не стоит для инвестиций брать кредиты, продавать в ломбарде сережки бабушки или брать в долг. Это верный путь к разрушению жизни.

В общем, капитан очевидность еще раз напоминает: не инвестируем то, что не готовы потерять. Если готовы потерять $50 000, то такую сумму и инвестируем.

Первый способ инвестировать — купить акции фонда ETF



Условно — это акция, в которой уже есть акции других компаний. То есть сбалансированная акция, а точнее — «слепок» акций ведущих компаний из индекса S&P 500. Сбалансированные акции надежнее, хоть и дают небольшую доходность: около 5% в среднем в год. Вот, например, рост ETF — биржевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund).Условно — это акция, в которой уже есть акции других компаний. То есть сбалансированная акция, а точнее — «слепок» акций ведущих компаний из индекса S&P 500. Сбалансированные акции надежнее, хоть и дают небольшую доходность: около 5% в среднем в год. Вот, например, рост акций iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Состав акции:

Другие компании из всех публичных топ-500 компаний США.

Вот как бы мы зарабатывали или теряли 5 последних лет, если бы купили эти акции:

В общем, гарантий нет — это минус. Но есть и плюсы:

Привязываемся к самым крутым компаниям мира. Не прилагаем огромных усилий. Можем инвестировать любые суммы и начать с маленьких.

Поэтому мы и рекомендуем этот способ. Кроме того, изучив море информации, мы поняли, что 5% — это очень даже неплохо для пассивных инвестиций.

Итак, что делать?

Изучаем информацию про ETF

На эту тему нас натолкнул финансовый консультант Любомир Остапив — он сторонник менее рискованных и более надежных инвестиций (не забываем, что все равно мы можем все потерять). Любомир развивает финансовую грамотность: у него есть YouTube-канал, Telegram-канал и блог проекта «Семейный Бюджет», поэтому горячо рекомендуем на него подписаться.

Что стоит изучить про ETF:

Какие ETF выбрали нетпиковцы

Нужно внимательно смотреть описания каждого ETF и оценивать риск.

Вот самые популярные:

VOO — Vanguard S&P 500 ETF — привязка к компаниям из индекса S&P 500;

NOBL — S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF — привязка к «дивидендным аристократам» из S&P 500;

VYM — Vanguard High Dividend Yield ETF — привязка к компаниям, которые дают высокие дивиденды (то есть, риск выше).

А вот нестандартные тематические ETF, которые популярны среди IT-специалистов:

ARK — Genomic Revolution ETF;

ARKK — ARK ETF TR INNOVATION ETF.

Информацию удобно искать с помощью универсального инструмента для инвест-портфеля Yahoo Finance.

Открываем счет в Interactive Brokers

Сначала смотрим видео «INTERACTIVE BROKERS: Все, что вы хотели знать об этом брокере»:

Затем читаем статью «Как открыть брокерский счет за границей». Хоть эта процедура и длительная, но ее надо пройти.

В статье Любомир пишет еще про Exante. Но лучше не открывайте там счет — фаундеры русскоязычные (Кипр), поэтому «есть отличия» от компании IB, которая уже годами на рынке.

FAQ

Вопрос-ответ с Любомиром по неочевидным моментам переводов на счет Interactive Brokers и покупки ETF. Информация быстро обновляется — возможно, на момент публикации поста появились изменения.

Фонд облигаций, который долгосрочно позволяет рассчитывать на 3% годовых, называется AGG iShares? За 10 лет в среднем получается 3,58% дохода? Но при этом за последние 3 года в среднем за год 1,65%?

Да. Этот год фонд вообще в минусе, потому что поднятие ставок ФРС (Федеральной резервной системы США) и ИД (инвестиционного дохода). Это не страшно, если держать инвестици долго.

Это даты, когда выплачивают дивиденды владельцам облигаций?

Да. Вот фонд, который реинвестирует все дивиденды и который состоит из надежных облигаций.

Если, допустим, от украинского физлица перевести $50 000 и получать доходы с облигаций, то какие и когда нужно платить налоги?

По закону раз в год нужно декларировать официальный доход, а платить налог 9% + 1.5% от доходов.

Украинцы могут инвестировать за рубеж до €100 000 в год.

Правильно выбирать маржевый тип счета?

Лучше наличные, чтобы не было возможности уйти в долг.

Как перевести деньги —данные появятся после верификации? Можно ли из зарубежного банкинга пополнить?

Нужно ввести реквизиты вашего банка и сумму — IB сгенерирует инвойс для пополнения.

Если открыть в Exante, а они закроются, то что будет с теми ETF, что мы успели через них купить? Все равно или потом можно продолжить работать через другого брокера?

В Exante есть риск вместе с брокером потерять все. В IB мало того, что компания надежная, так и еще прямое владение (held in the street name).

Что происходит с акциями и доходами после смерти владельца? Как заранее завещать доходы конкретному наследнику?

Достаточно составить завещание и заверить у нотариуса.

Какие документы понадобятся наследнику, чтобы в IB поменяли владельца?

Завещание, свидетельство о смерти, подтверждение личности. Дальше либо переоформление счета, либо вывод активов.

Кроме ETF, можно купить акции компаний (но мы не советуем)

Если сильно увлечься инвестированием, можно потерять время. Например, решим проинвестировать в Apple или в менее известный Atlassian. Начнем читать их отчеты на IPO, следить за их новостями, изучать конкурентов — это отбирает силы и время, хотя можно просто купить ETF разного типа и не переживать. Например, лучше купить ETF S&P 500, ETF африканских и азиатских компаний, ETF госкомпаний Европы и США. В общем, рекомендуем сделать ставку на разные ETF, чтобы как минимум сохранить капитал.

Второй способ инвестировать — государственные облигации

ОВГЗ — это облигации внутреннего государственного займа Украины. В Российской Федерации их аналог называется ОВГВЗ — облигации внутреннего государственного валютного займа. В Казахстане — ГЦБ (государственные ценные бумаги).

Читаем снова у Любомира статьи «В чем сила ОВГЗ, bro?» и «ОВГЗ Украина». Гуглим. Многие скупают ОВГЗ, потому что хорошая доходность и высокая надежность (гарантии государства — это лучше, чем гарантии банка). Это для короткого заработка. Отметим, что осенью 2019 года наблюдался бум покупки ОВГЗ, поэтому ставки по ним падали.

Третий способ инвестировать — купить недвижимость и сдавать в аренду

Самый банальный, но действительно понятный способ: сдавать собственную квартиру. Доходность минимальная, но как минимум у нас есть квартира.

Если считать доходность, то не надо умножать стоимость аренды на 12 месяцев и считать, за сколько лет окупится (в идеале нужно стремиться к окупаемости хотя бы за 10 лет). Вероятны дополнительные траты:

возникнут периоды без арендаторов;

иногда попадутся недобросовестные арендаторы, которые не заплатят;

придется постоянно чинить коммуникации или заменять мебель вместо сломанной;

будете тратить свое время (оно тоже стоит денег).

Для расчета окупаемости недвижимости используем « правило 72 » — произведение годового процента на число лет, необходимое для удвоения первоначальной суммы, примерно равно 72.

«Правило 72» используется в финансах для быстрой оценки времени, за которое удвоится капитал, вложенный под определенные проценты, а также при определении годовых процентов, необходимых для удвоения капитала за определенное количество лет.

Поэтому реальная окупаемость недвижимости с учетом амортизации ремонта — доход до 20 лет (72 / 20 = 3,6% доходности в год). Что опять же сопоставимо с ETF, но без лишней головной боли.

Поэтому хорошо стоит подумать перед покупкой. Если есть от $30 000, лучше инвестировать в недвижимость. Хоть выгоднее и проще покупать акции ETF, но морально спокойнее и приятнее иметь квартиру — так уж сложилось.

Что почитать по теме

По нашей просьбе финансовый консультант Любомир Остапив подготовил список рекомендуемой литературы:

Что еще сделать

Вступить в группу инвесторов, которую создал Любомир. Это если вы настроены серьезно погрузиться в тему инвестиций: для финансовой грамотности в группе много полезной информации, но и времени на изучение уйдет много. Изучить и запомнить простейшее «правило 72» для быстрого подсчета процентной ставки доходности (важно для сравнения разных способов инвестирования).

Это видео одного из внутренних собраний группы, где CEO агентства Netpeak делится базовыми знаниями про управление личными финансами:

Запомнить

Не инвестируем то, что не готовы потерять. Выбираем меньшую доходность и большую надежность (нам нравится ETF, но любые решения за вами). Помните, что этот пост — собирательный личный опыт сотрудников агентства. Конкретное решение и ответственность за него — на вас.

Мы потратили немало времени (и денег) на поиск рабочих методов по инвестициям. Если найдете стоящую информацию или эти советы дадут положительный результат, не забудьте поделиться с нами.