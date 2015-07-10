Маркетинг

«Лучший питч — продукт, клиенты и доходы». Интервью с Виталием Гончаруком о маркетинге Augmented Pixels
Неля Серебро
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Одессит Виталий Гончарук заработал первые деньги программированием в 10-м классе. В марте 2015 года его стартап Augmented Pixels, входящий в шортлист номинантов премии Financal Times Business Award, получил $1 млн от калифорнийских инвесторов The Hive и Steltec Capital и переехал в Кремниевую долину. Кстати, создатель сервиса doodle-видео Денис Довгаль выбрал этот же путь.

СЕО of Augmented Pixels рассказал нам о принципах ведения бизнеса в Украине и США, о ненужности бизнес-планов и креативных питчей, а также о способе стать лучшим программистом. Лучший питч продукт, клиенты и доходы». Интервью с Виталием Гончаруком о маркетинге Augmented Pixels

— Что изменилось в вашей жизни с момента получения инвестиции от The Hive и Steltec Capital?

В целом, жизнь не изменилась. Добавились ресурсы, которые мы можем использовать для разработки приложений. Также инвесторы предоставили больше коммуникационных возможностей.

— Какие сложности вы преодолели от момента создания бизнес-плана до вхождения в двадцатку лучших компаний в сфере дополненных технологий по версии Financial Times?

Бизнес-плана как такового у нас не было. Мы изначально ориентировались на создание продуктов. Самая большая сложность для любого стартапа до момента получения инвестиций — обеспечить доход и управлять командой. Это требует больше менеджерских качеств, чем просто управление бизнесом, у которого уже есть деньги и ему не нужно думать, как выживать завтра. Наша компания, начиная с 2011 года, зарабатывает самостоятельно. Наша компания, начиная с 2011 года, зарабатывает самостоятельно

Награждение номинантов рейтинга Financial Times

— Вы много говорите о том, как важно уметь продавать, что в Штатах каждый программист немного продажник. Как вы заявили о Augmented Pixels? Какие каналы онлайн-рекламы дают наибольшую отдачу?

Сначала выпустили игру ARBasketball, которая была помещена Apple в AppStore. При этом мы не использовали SEO-механизмы, а просто делали классный продукт. После — занимались B2B-продажами. В основном, использовали LinkedIn и такие инструменты PR, как участие в конференциях, бизнес-инкубаторах, а также публикации в отраслевых СМИ.

— Каковы перспективы монетизации сегмента дополненной реальности?

Поскольку мы специализируемся на B2B-Development, то используем модель монетизации SааS. Мы не продаем сервисы клиентам в Украине. Как могут зарабатывать в этой сфере украинские компании? Разрабатывать проекты, лицензировать технологии, кастомизировать решения и получать прибыль через SааS-модель.

В основе модели монетизации SaaS-проекта лежит подписка. После первоначальной покупки клиент регулярно её повторяет. При этом необходимо направлять маркетинговый бюджет, кроме привлечения новых клиентов, на удержание уже существующих потребителей.

— Вы принципиально не сотрудничаете с заказчиками из СНГ. Вопрос только в масштабности рынка или в ментальности? Что может исправить ситуацию к лучшему?

Думаю, Netpeak тоже сталкивался с подобной ситуацией: клиенты в странах СНГ менее технологически образованы, чем на Западе. Чтобы продать здесь, нужно тратить в 3-4 раза больше времени на саму процедуру продаж. Также действуют ментальные особенности — заказчики не хотят разбираться в вопросе и подходят к подрядчикам как к компаниям, которые должны тратить бессмысленное количество времени на элементарные вещи.

Западный клиент как минимум предварительно промониторит рынок, тенденции и конкурентов, и не позволит себе снисходительно спросить: «Ну-ка, расскажи, что вы там делаете в этой дополненной реальности». Это единственный фундаментальный фактор, почему мы не продаем в СНГ. Плохих клиентов не бывает — с ними надо уметь работать. Но особенно в нашей сфере продавать на Западе быстрее и проще.

— Назовите страны, в которых ваши продукты самые востребованные.

Соединенные Штаты Америки, Канада, Ближний Восток — это три региона, в которых наш продукт пользуется наибольшим спросом.

— Расскажите о сотрудничестве с National Geographic. Как продвигали приложение 4DCityscape National Geographic Ancient Civilizations?

О результатах еще говорить рано, но через полгода будет интересно посмотреть, как National Geographhic поработал с продуктом. Мы начали общаться три года назад. Параллельно с этим у National Geographic возникла идея с 4DCityscape, вместе мы очень долго её «полировали».

Спустя год Augmented Pixels успешно презентовал в Лас-Вегасе концепт для пазлов. National Geographic решил стать заказчиком, потому что почувствовали, как с помощью нашего решения выйти на более интересный рынок и продать больше пазлов. Мы работали над 4DCityscape National Geographic Ancient Civilizations 9 месяцев. Сейчас проект должен продаваться в Allmark, Target и других мировых ритейлах. Augmented Pixels успешно презентовал в Лас-Вегасе концепт для пазлов

4DCityscape— канадская компания-производитель серии обучающих наборов, в которые входят пазлы с объемными городскими ландшафтами и мобильное приложение, которое при фокусировании на архитектурном объекте выдает информацию о его истории, начиная с момента создания.

— Augmented Pixels обладает ценным опытом общения с бизнес-ангелами и венчурными фондами. Каким должен быть идеальный питч, на чем стоит делать акцент при презентации стартапа?

Лучший питч звучит так: «У нас есть продукт, клиенты и доходы» — после этого инвестор ваш полностью. Я не верю в питчи за одну минуту (стиль Elevator Pitch). Наш опыт показывает, что краткое изложение (достаточно двух страниц) своих достижений, методов работы и планов развития эффективнее, чем посещение тусовок сотрудниками с целью удивить инвестора.

— Кто для вас авторитет в бизнесе? На кого равняетесь?

Для нас нет авторитетов. Мы смотрим на наших конкурентов как на партнеров. Учимся на ошибках других. Например, когда конкуренты вложили внушительные суммы и не заработали ничего, то в этот сегмент нет смысла идти. Существует несколько сфер, провальных с точки зрения бизнеса.

— Что имеется в виду?

Компании добились негативных результатов. Однажды купив дополненную реальность и не получив результата, повторно клиент её не приобретет. А это уже удар по репутации компании. Есть определенные тренды и эксперты на рынке, к мнению которых мы прислушиваемся, потому что они делают стоящий продукт.

— Кто именно? Перечислите, кто сегодня задает тренды в сфере дополненной реальности.

Люди, которые входят в совет Ассоциации дополненной реальности (Society of Augmented Reality Professionals) делают достаточно интересные вещи. А если говорить о компаниях, для нас ориентир Google и Facebook. Кроме фронт-лиц, в них работает очень много талантов. Оптимальная модель cтартапов на начальной ступени выглядит так: основатель (или один из них) занимается продажами, остальные — разработкой продукта

— Какая была самая сложная ситуация в вашей работе и какой выход вы из этого нашли?

Довольно давно один из банков, в котором у нас были оборотные деньги, обанкротился...

— В Украине?

Нет. Мы решили проблему адекватным общением с клиентами. Пришлось задержать выплату зарплат, но в итоге в течение полугода все наладили и сдали проекты вовремя. Расходы списали на убытки. К таким вещам нужно быть подготовленным, и более корректно работать с финансами. Сделали выводы и пошли дальше.

— Насколько просто зарегистрировать IT-фирму в Сан-Франциско?

Нужно потратить 5 минут на заполнение специальной онлайн-формы, оплатить счет и через 2 недели получить по почте полный пакет документов.

— Возможно ли, что Украина приблизится к такой прозрачной и простой системе? И насколько быстро это может быть в наших условиях?

Скорость регистрации в Штатах еще не означает, что все идеально и что система налогообложения действительно простая. Везде есть свои нюансы: например, в США налоговый инспектор может ошибочно списать деньги предпринимателя, который потом долго будет возвращать их через суд.

Я бы даже сказал, что в Украине некоторые аспекты для IT удобнее: регистрация СПД для малого бизнеса у нас осуществляется по упрощенной схеме, сравнительно со США. Да и налоги гораздо ниже. Но, в отличие от Штатов, у нас есть НДС, самый проблемный налог в администрировании для большого бизнеса.

Другое дело, что государство превратилось в преступную структуру. В Украине невыгодно регистрировать бизнес. При декларировании прибыли, скажем, больше миллиона гривен, появляется некий представитель прокуратуры или налоговой инспекции с требованием поделиться деньгами, а при отказе — угрожает открыть криминальное производство. При этом украинские суды лишают предпринимателя возможности отстоять свои права.

— Сколько людей в Augmented Pixels занимаются продуцированием идей? Какое соотношение между программистами и маркетологами в команде?

Оптимальная модель cтартапов на начальной ступени выглядит так: основатель (или один из них) занимается продажами, остальные — разработкой продукта. Сейчас наш департамент по продажам уже начинает расти быстрее, чем отдел разработчиков.

— В одном из интервью вы упомянули, что берете на работу студентов-второкурсников, потому что, если программист начал работать только после пятого курса, он плохой программист. Какие лично ваши требования к IT-специалистам, и насколько им соответствует среднестатистический выпускник украинского вуза?

Хорошие выпускники в Одессе на математическом факультете в университете имени И.И. Мечникова, в Киеве — в КПИ. Также квалифицированные программисты приходят из не очень авторитетных вузов. Определяющий фактор — готовность человека к обучению, а не бренд учебного заведения. В Augmented Pixels работают сотрудники с химическим образованием в том числе, и они дают фору программистам, у которых есть корочки каких-либо вузов.

Я считаю лучшими специалистами тех, которые занимаются самообразованием с первого курса или даже со школы. Мощная математическая база и высокий уровень культуры труда — это два ключевых критерия, которые мы предъявляем к сотрудникам. Мы требовательны, потому что Augmented Pixels создает компьютерный visual.

Во-первых, наши ключевые программисты должны разрабатывать математические алгоритмы. Сейчас можно быть достаточно оплачиваемым программистом на рынке, при этом хорошо не зная математику, — например, писать в Java фронтенд (разработку пользовательского интерфейса), но такие — не наш профиль. Во-вторых, soft skills: нам интересны специалисты, которые умеют себя организовывать и разбираться в своих задачах.

Встреча с лучшими выпускниками Ришельевского лицея

Встреча с выпускниками Ришельевского лицея в Одессе

— Что могут сделать родители, чтобы помочь зазвучать громким именам в IT-индустрии?

Ребенка нужно погрузить в среду. Прививать интерес к математике, отправить в специализированную школу. Это будет лучшая помощь. При необходимости нанимать репетиторов. Важно не заставлять, а помогать ребенку учиться и не мешать гулять в компьютерные игрушки.

К примеру, если после школы ученик выходит на улицу в Пало-Альто в Кремниевой долине, его окружают дети преимущественно программистов. А в Одессе — дети людей с разным социальным и экономическим статусом. Среда очень влияет на человека. Но для того, кому действительно интересно программирование, это не преграда. Он все равно найдет путь, как остаться в профессии.

Программирование — это не панацея. Это одна из сфер (и не факт, что самая интересная), где можно себя реализовывать, имея технический склад ума. В Украине эта отрасль с наименее низким порогом вхождения. Гораздо сложнее пойти, например, в индустрию полупроводников или робототехники. Программирование не требует основных фондов — используя на начальном этапе книжку и компьютер, многие могут этим зарабатывать.

— Расскажите, как вы сформировались как личность — какие направления в музыке, кинематографе и литературе вам ближе всего? И на чем делаете акцент в самообразовании?

Книг читал много, но это нюансы. В детстве я посещал кружок самолетостроения, он помог развить инженерное мышление. Важную роль сыграла мотивация родителей, в некоторой мере они предопределили мой круг общения: я учился в математическом классе, после которого поступил в Ришельевский лицей. Там была очень продвинутая среда в плане приобщения к IТ-сфере. Больше половины нашего класса сейчас работает в программировании. Окружение — это решающий момент, который формирует личность.

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интернет-маркетинг идеи для маркетинга SaaS-модель
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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