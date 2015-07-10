«Лучший питч — продукт, клиенты и доходы». Интервью с Виталием Гончаруком о маркетинге Augmented Pixels

Одессит Виталий Гончарук заработал первые деньги программированием в 10-м классе. В марте 2015 года его стартап Augmented Pixels, входящий в шортлист номинантов премии Financal Times Business Award, получил $1 млн от калифорнийских инвесторов The Hive и Steltec Capital и переехал в Кремниевую долину. Кстати, создатель сервиса doodle-видео Денис Довгаль выбрал этот же путь.

СЕО of Augmented Pixels рассказал нам о принципах ведения бизнеса в Украине и США, о ненужности бизнес-планов и креативных питчей, а также о способе стать лучшим программистом.

— Что изменилось в вашей жизни с момента получения инвестиции от The Hive и Steltec Capital?

В целом, жизнь не изменилась. Добавились ресурсы, которые мы можем использовать для разработки приложений. Также инвесторы предоставили больше коммуникационных возможностей.

— Какие сложности вы преодолели от момента создания бизнес-плана до вхождения в двадцатку лучших компаний в сфере дополненных технологий по версии Financial Times?

Бизнес-плана как такового у нас не было. Мы изначально ориентировались на создание продуктов. Самая большая сложность для любого стартапа до момента получения инвестиций — обеспечить доход и управлять командой. Это требует больше менеджерских качеств, чем просто управление бизнесом, у которого уже есть деньги и ему не нужно думать, как выживать завтра. Наша компания, начиная с 2011 года, зарабатывает самостоятельно.

Награждение номинантов рейтинга Financial Times

— Вы много говорите о том, как важно уметь продавать, что в Штатах каждый программист немного продажник. Как вы заявили о Augmented Pixels? Какие каналы онлайн-рекламы дают наибольшую отдачу?

Сначала выпустили игру ARBasketball, которая была помещена Apple в AppStore. При этом мы не использовали SEO-механизмы, а просто делали классный продукт. После — занимались B2B-продажами. В основном, использовали LinkedIn и такие инструменты PR, как участие в конференциях, бизнес-инкубаторах, а также публикации в отраслевых СМИ.

— Каковы перспективы монетизации сегмента дополненной реальности?

Поскольку мы специализируемся на B2B-Development, то используем модель монетизации SааS. Мы не продаем сервисы клиентам в Украине. Как могут зарабатывать в этой сфере украинские компании? Разрабатывать проекты, лицензировать технологии, кастомизировать решения и получать прибыль через SааS-модель.

В основе модели монетизации SaaS-проекта лежит подписка. После первоначальной покупки клиент регулярно её повторяет. При этом необходимо направлять маркетинговый бюджет, кроме привлечения новых клиентов, на удержание уже существующих потребителей.

— Вы принципиально не сотрудничаете с заказчиками из СНГ. Вопрос только в масштабности рынка или в ментальности? Что может исправить ситуацию к лучшему?

Думаю, Netpeak тоже сталкивался с подобной ситуацией: клиенты в странах СНГ менее технологически образованы, чем на Западе. Чтобы продать здесь, нужно тратить в 3-4 раза больше времени на саму процедуру продаж. Также действуют ментальные особенности — заказчики не хотят разбираться в вопросе и подходят к подрядчикам как к компаниям, которые должны тратить бессмысленное количество времени на элементарные вещи.

Западный клиент как минимум предварительно промониторит рынок, тенденции и конкурентов, и не позволит себе снисходительно спросить: «Ну-ка, расскажи, что вы там делаете в этой дополненной реальности». Это единственный фундаментальный фактор, почему мы не продаем в СНГ. Плохих клиентов не бывает — с ними надо уметь работать. Но особенно в нашей сфере продавать на Западе быстрее и проще.

— Назовите страны, в которых ваши продукты самые востребованные.

Соединенные Штаты Америки, Канада, Ближний Восток — это три региона, в которых наш продукт пользуется наибольшим спросом.

— Расскажите о сотрудничестве с National Geographic. Как продвигали приложение 4DCityscape National Geographic Ancient Civilizations?

О результатах еще говорить рано, но через полгода будет интересно посмотреть, как National Geographhic поработал с продуктом. Мы начали общаться три года назад. Параллельно с этим у National Geographic возникла идея с 4DCityscape, вместе мы очень долго её «полировали».

Спустя год Augmented Pixels успешно презентовал в Лас-Вегасе концепт для пазлов. National Geographic решил стать заказчиком, потому что почувствовали, как с помощью нашего решения выйти на более интересный рынок и продать больше пазлов. Мы работали над 4DCityscape National Geographic Ancient Civilizations 9 месяцев. Сейчас проект должен продаваться в Allmark, Target и других мировых ритейлах.

4DCityscape— канадская компания-производитель серии обучающих наборов, в которые входят пазлы с объемными городскими ландшафтами и мобильное приложение, которое при фокусировании на архитектурном объекте выдает информацию о его истории, начиная с момента создания.