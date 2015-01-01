Поднять видео в топ YouTube — просто. Интервью с Денисом Довгалем

Денис Довгаль первым в странах СНГ начал продвигать рисованные (doodle) видео для бизнеса. Сегодня Денис уже три года как живет в Сан-Франциско, управляет международной командой аутсорсеров и делает конференцию Travel MBA. С читателями блога Денис поделился идеями по организации видеомаркетинга и жизни в стиле «цифровых кочевников».

— Твои сервисы ориентированы и на американский рынок, и на Рунет. Как ты определял маркетинг-стратегию для каждого из них?

На самом деле, исторически сложилось так, что изначально мы начали создавать doodle-видео для рунета и, по сути, мы в doodlevideo.me начали первыми делать рисованные видео в Рунете. Сегодня достаточно много компаний и сервисов создают видео в подобной стилистике, но мы начали делать их первыми. И так получилось, что мы сделали первое видео, потом второе, третье, а затем просто получали клиентов за счет word of mouth. И тогда я заметил, что, кроме нас, doodle-видео практически никто не создавал.

Было очень просто позиционировать себя на американском рынке в качестве компании номер один в Рунете по созданию рисованных видео. Отталкиваясь от этого, можно было ставить прайс гораздо выше и продавать видео на американский рынок.

Сейчас мы делаем основной фокус на англоязычный сегмент и работаем, в основном, на американский рынок, создавая видео для мобильных приложений. Это видео Apple preview, сейчас такая возможность открыта для Apple Store и Google Play. Ну и создаем видео для стартапов, разных бизнесов, продающих в интернете. Делаем видео-эксплейнеры. И в общем наблюдаем, что сейчас каждому бизнесу нужны видео, поэтому создаем запросы под конкретные нужды.

Пример doodle-видео:

— Как выбираешь тактику продвижения видеоконтента? Индивидуально, под каждый проект, или существует проверенная схема?

В основном, то, чем мы занимаемся, и то, каким образом мы получаем клиентов — это видео-оптимизация. Прежде чем его публиковать видео на YouTube, мы определяем конкретные ключевые слова, по которым это видео или продукт может быть найден пользователем. И так как Google очень сильно любит YouTube, то при вводе конкретных ключевых фраз в адресную строку Google, человек может увидеть видео (если оно правильно оптимизировано и появляется в поисковой выдаче на первых позициях). Благодаря видео-оптимизации, мы получаем довольно большой поток органического целевого трафика.

Мы не вкладывавем в видеорекламу как таковую и делаем акцент на видео-оптимизации, потому что поднять видео в топ YouTube относительно просто, зная как и что делать. И если видео находится в топе YouTube, и ниша не очень конкурентная по ключевым словам, то можно довольно просто быть с этим видео на первых позициях Google. Поэтому основная наша стратегия — оптимизация видеоконтента под конкретные ключевые слова. Это то, что мы делаем и благодаря чему получаем клиентов.

Логика простая: человек вводит интересующую его фразу в Google, видит видео и кликает на него (потому что человек более склонен смотреть видео, если его интересует какая-то тема). Или же многие используют даже не Google, а просто YouTube для поиска. Соответственно, человек смотрит видео, переходит на YouTube канал. Опять же, важно правильно настроить этот канал (внутренняя оптимизация YouTube канала и внешняя).

Задача — чтобы человек с YouTube-канала перешел на конкретный сайт/проект.

Так можно получать целевой органический трафик и целевые лиды. Это основная стратегия продвижения. И мы по минимуму вкладываемся в видеорекламу. Мы тестировали YouTube Instream и YouTube Indisplay рекламу, и могу сказать, что она работает эффективно, но если говорить про длинное плечо, здесь оптимизация гораздо интересней.

— Как считаешь, скоро нестандартные форматы, такие как интерактивные, 360-градусные видео, будут обычным явлением на сайтах Ecommerce?

В любом случае, видео-контент сейчас развивается, и я по себе замечаю, что «потребляю» видео все чаще и чаще: листаешь ленту новостей, видишь автовоспроизведение видео, начинаешь смотреть (главное, чтобы оно цепляло с первых секунд). Если говорить о 360-градусных видео, честно говоря, такие часто не встречаю и пока не могу сказать, насколько они будут использоваться на сайтах Ecommerce. Возможно, в каких-то узких нишах они будут популярны, но сейчас большинство Ecommerce-проектов не понимают, зачем нужны нестандартные видео.

Они приходят к пониманию, что им нужно сделать простое анимированное видео или снять живое видео. Поэтому говорить о каком-то более сложном создании видео-контента для масс-маркета еще рано, а вот для нишевых проектов — да. Они будут пользоваться популярностью, учитывая, что сейчас есть такая штука, как Oculus Rift, где 360-градусный обзор. Это может касаться каких-то обзоров новых машин, где нужно посмотреть, как это выглядит в реальности и сделать тест-драйв, например. Но сейчас только компании с большими бюджетами могут позволить себе создать крутой интерактивный контент и 360-градусное видео.

360-градусные видео сегодня поддерживают и YouTube, и Facebook:

— Расскажи про специфику видеомаркетинга под мобильные.

Я так понимаю, что речь идет о мобильных приложениях. Если о себе конкретно говорить, то я, в последнее время, перед тем как скачать мобильное приложение, всегда смотрю видео-трейлер. Сейчас на Appstore можно к каждому мобильному приложению создать 30-секундный видео-трейлер, где наглядно показать, в чем суть этого приложения, что пользователь получит и что сможет с ним делать. На Google Play опция создания видео промо роликов для мобильных приложений появилась довольно давно.

Мы создавали видео для мобильного приложения «Мята», это приложение с одним миллионом пользователей и там видео довольно хорошо сработало. Создавали видео для мобильного приложения Readdle. Важно, чтобы человек смотрел видео, понимал, о чем оно, потом переходил по ссылке и скачивал мобильное приложение.

Если говорить о какой-то ключевой специфике видеомаркетинга под мобильные приложения, здесь можно отталкиваться от той стратегии, о которой я говорил выше. Если вы знаете, по каким ключевым словам пользователь может найти ваш продукт, то просто создаете видео, публикуете его на YouTube, делаете оптимизацию и получаете органический трафик, пользователи смотрят ваше видео и после этого скачивают ваше приложение.

— Какие можешь выделить тренды в мире видеохостингов?

Среди ярких видеохостингов отмечу Wistia. По сути, это хостинг с очень детальной видеоаналитикой. Можно смотреть детальные отчеты по тому, какое количество людей посмотрело твое видео, с каких стран, до какого момента человек посмотрел видео, насколько вообще аудитория была вовлечена. Аналитика просто потрясающая, плюс возможность встраивать форму email-подписки непосредственно в видео. То есть, человек смотрит, например, до 13 секунды, а чтобы посмотреть дальше, нужно ввести в форму свой email.

Сервис потрясающий, и аналогов ему я не встречал, если говорить о видеомаркетинге. Он дает аналитику и все необходимые инструменты для продвижения. И так как мы говорим про интернет-бизнес, здесь важно привлечь новых лидов и увеличить конверсию, и как раз Wistia сервис очень сильно помогает в этом.

Тренд в том, что видеохостинги дают все более детальную аналитику.

YouTube делает аналитику, еще Vimeo, но она довольно поверхностная, а вот Wistia дает более точечные данные. Если говорить о каких-то ключевых метриках для видеомаркетинга, то, во-первых, это количество просмотров видео, а во-вторых, это количество переходов на сайт. Есть еще одна метрика — это количество так называемых «rewatch» (сколько раз человек вернулся к определенному видео, чтобы посмотреть его еще раз). Возможно, ему понравилось это видео, и он хочет узнать какую-то дополнительную информацию.

Также нужно учитывать еще social engagement (если человек этим видео делится, если он его опубликовал у себя на странице или же поделился ссылкой с другом). Но ключевой, в любом случае, показатель — это количество лидов, которые пришли в конкретный проект после просмотра видео.

— Видео в Facebook станет смертью YouTube?

Я бы так не утверждал, но могу сказать, что Facebook-видео набирает огромные обороты. По себе замечаю: очень много смотрю видео-роликов в Facebook. Если вставлять ссылку с YouTube в Facebook, то мне как пользователю нужно сделать несколько кликов: вначале на клик «воспроизвести видео», потом перейти на сайт YouTube, подождать пока оно загрузится, нажать еще раз, чтоб оно воспроизвелось… А это дополнительные 15-20 секунд. Видео в Facebook воспроизводится мгновенно, более того, сейчас открыли опцию встраивания видео с Facebook на местные сайты, можно просто взять код и вставить его, плюс есть возможность в конце добавлять call to action — ссылку на сайт. Facebook идет в конкуренты YouTube в контексте видео — это факт.

Точных цифр не скажу, но уверен, что в ближайшие несколько лет Facebook-видео будет очень сильным продуктом. Если проследить по трендам, есть интересный блогер и предприниматель, его зовут Гари Вайнерчук, у него интересная серия видео-подкастов. И я заметил, что его видео-подкасты в Facebook набирают гораздо большее количество просмотров, чем на YouTubе.

Но у Facebook — проблема: контент на Facebook теряется. То есть, его можно загрузить сегодня, но он будет доступен максимум несколько дней, может быть, неделю (если не станет виральным, и люди не начнут его шерить). Но через 2 недели он потеряется, и люди не будут его находить.

А преимущество YouTube в том, что видео, загруженное год или два назад, и по сей день будет актуальным. То есть видео на YouTubе — как хорошее вино, оно со временем только набирает популярность, и благодаря этому пользователи его находят вне зависимости от того, когда оно было загружено. Также YouTube работает в связке Google, здесь гораздо проще искать видео и получать клиентов в свой бизнес.

— Назови несколько брендов, чью стратегию видеомаркетинга считаешь идеальной.

Если говорить о компаниях, которые используют видео и видеомаркетинг в очень правильном формате, то можно выделить Гари Вайнерчука. Важно понимать, что стратегия видеомаркетинга, должна ориентироваться на длинное плечо, должна взять за основу постоянное создание видеоконтента, причем здесь речь идет о любом бизнесе.

Задача бизнеса — обучать свою аудиторию с помощью видео.

К примеру, к нам приходят клиенты и говорят: нам нужны видео. Мы для них создаем видео, но потом они не знают, что с ним делать. Более того, многие вообще не понимают, зачем нужно видео, и им нужно донести его необходимость. Точно так же в любом бизнесе. По сути, видео — основной инструмент для создания доверительных отношений: когда человек смотрит ваше видео, он видит вас как представителя бизнеса. Что скрывается за обыкновенным лендингом или сайтом компании — зачастую неизвестно никому. Очень импонирует стратегия видеомаркетинга ребят из Callback Hunter и Руслана Татунашвилли — как они развивают свой YouTube канал, делают из него классный видеоблог.

Кстати, вспомнил про RedBull — они весь свой маркетинг делают просто на создании крутых видео, причем партнерятся с GoPro, и их видео набирают десятки миллионов просмотров.

Конечно, не каждая компания может позволить себе создавать такие видео, но я от себя просто рекомендую находить в своей нише топ-3 компании, смотреть, что они делают и моделировать их действия. В каждой индустрии существуют свои нюансы и тонкости по тому, как развивать и строить стратегию видеомаркетинга.

Приветственное видео на канале Гари Вайнерчука:

— Ряд брендов в вопросах видеомаркетинга предпочитают работать с инхаус-специалистами, а не крутыми агентствами. Обоснован ли этот выбор, и какие конкурентные преимущества у каждого из вариантов?

Выбор исключительно за компаниями. Одни понимают, что им целесообразнее работать с человеком, который является их сотрудником и не обращаться к внешним агентствам по созданию и продвижению видео. Другие понимают, что им нет смысла держать в своей команде человека, а проще работать с агентством, оно будет полностью закрывать этот вопрос. Конкурентные преимущества зависят конкретно от индустрии, задач компании и того, что она хочет получить. Есть реально классные агентства, они могут делать достойную работу и давать крутой результат. Но я сталкивался и с тем, что, работая с агентствами, зачастую происходит слив бюджетов.

Ты хочешь доверять агентству, но не получаешь нужного результата. В таком случае понимаешь, что целесообразнее иметь человека внутри компании, который разделяет ценности, понимает конечную цель компании и соответственно готов вкладываться больше, чем агентство, с которым ты просто работаешь на определенных условиях. Поэтому я думаю, что инхаус специалисты в данном случае более подходят по формату, но опять же, это все зависит от бизнеса и задач. Здесь нет правильного ответа, нужно просто понимать конечную цель и пути ее достижения.

— Еще занимаешься продвижением музыки в сети? Если да, какие каналы считаешь наиболее перспективными?

Честно, я музыкальным бизнесом уже не занимаюсь последние два или даже три года. Одно время мне это было интересно, после этого переключился на видеомаркетинг. В целом, вижу, что музыкальный бизнес очень сложный, если говорить о его прибыльности; это одна из причин, почему я от него отошел. По поводу перспективных каналов — это видео. Как ни странно, очень многие люди используют YouTube просто ради того, чтобы слушать музыку. Поэтому артистам рекомендую вкладываться в создание даже не музыки, а видеоконтента.

Музыка — продукт, который сам себя не продает. Для того, чтобы люди покупали музыку и слушали ее, нужно создавать дополнительный контент для того, чтобы себя как артиста знакомить со зрителем, чтобы зритель понимал, кто ты, чем живешь, какие у нас общие ценности. И только если мои ценности будут похожи на ценности артиста, тогда мне будет интересна его музыка.

Канал продвижения музыканта — YouTube. Знаю много кейсов, когда одно правильно созданное видео и его грамотная публикация давала взрывной рост в просмотрах. Тут главное, чтобы просмотры конверсировались в лиды: чтобы человек посмотрел видео и после этого перешел на сайт артиста. В этом плане в качестве кейса могу порекомендовать ребят из США, был на их концерте, это кавер-группа, Pomplamoose. Парень и девушка начинали с того, что создавали кавера, но в своей артистической обработке; и каждый их кавер набирал от нескольких сотен тысяч просмотров до нескольких миллионов.

Несмотря на то, что они создавали каверы, они все равно позиционировали себя как артистов, у них был свой сайт, они продавали мерчендайзинг (футболки, толстовки, диски), iTunes-треки, треки на Spotify и вставляли ссылку на сайт после видео, таким образом аккумулировали фан-сообщество. Люди оставляли свой email, и с ними выстраивали маркетинг. По сути, видео — точка входа в воронку, которая должна быть у любого музыкального проекта сегодня, если он ориентирован на заработок денег.

Нужно понимать базовые принципы интернет-маркетинга, но YouTube для музыкантов и артистов сегодня — площадка номер один для продвижения и создания фан-комьюнити.

— Ты говорил, что считаешь email-маркетинг каналом будущего. Есть ли у тебя собственные KPI рассылок?

Многие предрекали, что email-маркетинг умрет 10 лет назад, с появлением соцсетей, но при этом email сегодня остается основным каналом коммуникации... При том, сейчас я замечаю, что очень многие используют мессенджеры для общения, кто-то говорит, что они убийцы email-ов. Сложно что-то сказать. Люди до сих пор читают письма. И в любой компании email — это основная форма коммуникации. Более того, для бизнеса email, база подписчиков, активных адресов — это, пожалуй, один из основных asset-ов. Потому что с этой аудиторией можно работать. И достигать благодаря email-маркетингу очень серьезных результатов. Это то, чего не видно не поверхности.

Сравню email-маркетинг с айсбергом: вся шумиха — контекстная реклама, видео-продвижение — верхушка, но email — основа айсберга. Это очень сильный канал, и я уверен, что в будущем, в ближайшие несколько лет, он будет более чем востребован.

Если говорить про KPI, я не могу сказать, что мы эксперты по email-маркетингу. Да, мы его используем, собираем имейлы. Ключевой KPI — количество людей, которые открыли email и кликнули по ссылкам, если говорить об обыкновенных метриках. Но вообще KPI показывает, какое количество денег тебе приносит подписчик. Один из важных аспектов — сегментация. Важно не просто собрать базу, но сегментировать подписчиков по интересам: те, кто заинтересован в видеомаркетинге, те, кому интересен удаленный бизнес, продуктивность и так далее. И когда твоя база сегментирована, можно замерять более точные метрики.

От редактора: принципы сегментирования отлично расписаны в блоге GetResponse.

— Ты делал крутую серию вебинаров. Измерял ли итоговое повышение конверсий?

Через вебинары очень просто и доступно можно доносить инфу, и это крутой способ общения со своей аудиторией. Мы используем вебинары в формате обучения. Плюс также мы их используем для продаж продуктов и сервисов. То есть, если говорить о том, насколько высока у нас конверсия в продажи на вебинарах, то это зависит от продукта и аудитории. В среднем, конверсия в продажи с вебинаров гораздо выше, чем если просто продавать через сайт или видео.

Вебинар Дениса Довгаля («Как создавать видео, которые приносят деньги»):

— Как можно использовать записи вебинаров, чтобы они продолжали приносить трафик?

В первую очередь, записи вебинаров можно использовать для того, чтобы поддерживать продажи, есть такое понятие, как автоматические вебинары — это уже записанный вебинар, он работает на автопилоте. На страницу регистрации на автовебинар направляется трафик, человек регистрируется. Так как система полностью автоматическая, человек получает заранее подготовленную серию уведомлений на свой email.

Существует возможность, чтобы человек получал звонок/sms-уведомление на свой телефон и в указанное время приходил по отправленной ему ссылке, смотрел запись вебинара. Во время вебинара пользователь получает практический полезный контент по какой-то полезной тематике, и в конце делается специальное предложение на покупку какого-то продукта или сервиса.

В таком случае есть смысл использовать автоматические вебинары, чтобы не просто получать трафик, а его сразу монетизировать. Просто сбор email адресов, например, по сути, ни к чему не ведет.

Очень важно на уровне привлечения трафика конвертировать обычных подписчиков в покупателей, и уже сегментировать свой email-лист на тех, кто просто подписался и тех, кто уже что-то купил. Даже если он купил что-то за один доллар, все равно он уже — клиент, потому что он заинтересовался. Так можно просчитать свою маркетинг-воронку и понимать, что нам этот подписчик приносит столько-то денег. Соответственно, мы можем вкладывать больше денег в рекламу, привлекать больше трафика и, благодаря вебинарам, увеличивать продажи основного продукта.

— В одном из интервью ты признался, что являешься активным пользователем Lyft и Hertz 24/7. Скажи, клиенты часто спрашивают, где твоя машина?

Да, я — активный пользователь этих сервисов. Более того, люблю также пользоваться Uber. Но когда приезжаю в Сан-Франциско, остаюсь фанатом Lyft. Считаю его лучшим сервисом такси в мире. Ни один клиент не спрашивал, где моя машина. Ее у меня нет. Машиной, которую я куплю, будет Tesla. Сейчас у меня отличный итальянский велосипед, на нем я недавно проехал 90 км по испанским трассам на дистанции Iron Man.

— Как ты справляешься с обработкой больших объемов контента? Какие техники/сервисы используешь?

Для обработки контента использую в основном Evernote, добавляю интересные статьи в закладки и читаю контент в самолетах во время перелетов. Пытаюсь фильтровать контент, потому что его реально много и он не весь полезен, а тот контент, которому действительно нужно уделять внимание, в основном заливаю на айпад.

— На внутреннем форуме Netpeak популярна ветка обсуждения «смотрите, что я умею в Google Docs». Поделись своими секретами и приложениями для эффективной работы в облачных сервисах.

Мы используем Google Docs постоянно для написания сценариев (там удобно сразу обсуждать их с клиентами и вносить общие комментарии), используем Google формы для сбора контактов, Google Spreadsheets для разных таблиц, Google презентации. Но особыми секретами не поделюсь. Мы пользуемся этим облачным сервисом постоянно, но, скорей всего, на базовом уровне. Google Docs удобны тем, что интегрируются практически с любым сервисом. Мы работаем с таск-менеджером Teamwork, с ним удобно интегрировать Google Docs.

— Какие еще используешь онлайн-системы управления проектами?

Уже сказал, что использую приложение Teamwork, аналог Basecamp (оно даже лучше чем Basecamp), Evernote, Dropbox, в 2015-м начал пользоваться приложением Slack (мессенджер), он мне очень сильно нравится, гораздо больше, чем Skype. От Skype вообще хочу отключиться, он мега непродуктивный, забирает время. Им можно пользоваться только в экстренных случаях, когда нужно сделать какой-то звонок в назначенное время. Для тайм-менеджемнта использую Todoist, плюс мы в нем работаем с командой над общими задачами.

— Сколько человек сейчас задействовано в команде твоих проектов? Из каких стран?

Наша команда полностью работает в удаленном формате, и я большой фанат удаленного ведения бизнеса. На данный момент у нас работают ребята из Украины, России, Литвы. В США у нас команда дикторов и сценаристов для работы с клиентами в Америке. Получается, 4 страны сейчас, а в команде — 8 человек. Плюс мы подключаем ребят дополнительно для выполнения каких-то срочных проектов или когда работаем с объемными проектами.

По основным направлениям — это сценаристы, иллюстраторы, аниматоры и видео-редактор, еще проджект-менеджер, контент-менеджер, человек который занимается интернет-рекламой (мы в последнее время очень активно используем Facebook рекламу) и также работаем с партнером, который предоставляет нам сервисы по озвучке и саунд-дизайну.

— Существуют ли позиции в твоей команде, на которые ты бы однозначно не взял аутсорсеров?

Мы работали довольно много с фрилансерами, и после этого они становились частью нашей команды. Мы с ними работаем постоянно уже в течение двух лет. Я считаю, что абсолютно любую задачу можно и нужно аутсорсить. Единственное — нужно выбирать правильных людей и правильные команды для аутсорсинга. Особенно это касается бухгалтерских и юридических услуг.

Картинка по запросу «офис аутсорсеров»

— Расскажи, как появилась идея конференции Travel MBA.

Идея проекта родилась абсолютно спонтанно — во время одного из перелетов, когда в самолете я открыл ноутбук, чтобы ответить на почту, сделать еще какие-то вещи, у меня тогда была насыщенная неделя перелетов, и я понял, что управляю бизнесом полностью удаленно. То есть, я абсолютно не привязан к какой-то локации, постоянно перемещаюсь и при этом работаю над развитием бизнеса. После этого я начал задумываться над тем, что удаленный формат ведения бизнеса очень удобен, и сегодня многие компании переключаются на то, чтобы вести бизнес удаленно.

В одном из перелетов я за два часа прочел книгу Remote, автор книги — компания 37signals — эти ребята создали сервис Basecamp. Они ярые фанаты удаленной работы, но при этом у них физический офис, кажется, в Чикаго; а часть команды работает удаленно. А у нас в целом нет офиса на данном этапе. Возможно, в будущем он нам будет необходим, возможно, это будут офисы в разных локациях. Но сейчас я понимаю, что идея удаленного бизнеса более чем реальная и подтвердила себя на практике. Сегодня можно назвать много команд, которые работают вместе, находясь вообще в разных местах. Множество людей называют себя digital nomads, и в целом, их движение очень популярно в США и Европе.

Это так называемые цифровые кочевники, эти люди путешествуют и вообще не привязаны к географии, у них бизнес полностью подвязан под онлайн-пространство. Причем это абсолютно разнообразные бизнесы. Это могут быть бизнесы, связанные с продажей каких-то физических продуктов, у нас студия по производству видеороликов тоже работает полностью в онлайн-формате.

Существуют компании, создающие SAAS-сервисы, у них тоже полностью удаленный формат. Во-первых, сама специфика онлайн-бизнеса предполагает частые перемещения, и в любом случае ты работаешь удаленно. Так почему весь бизнес не сделать в удаленном формате? Выстроить правильные системы и дать возможность своим сотрудникам жить и находится там, где они хотят.

Все эти размышления привели к идее создания проекта Travel MBA. Это международное сообщество предпринимателей и тех, кто развивает и управляет своим бизнесом без географической привязки, при этом путешествует, постоянно развивается, готов делится своим опытом. В этом и суть сообщества — применить практический опыт из одной сферы в другой. Чтобы бизнесы могли понимать, как создавать проекты без географической привязки, чтобы можно было управлять ими из любых локаций. Возможно, это звучит несколько идеалистично или футуристично, но я верю в эту идею и вижу, что все большее количество компаний переходят на такой формат.

— И напоследок. Сколько часов в неделю ты работаешь?

Работаю много. В день — 10-12, иногда 14 часов. Я, конечно, большой фанат книги Тимоти Ферриса «4-х часовая рабочая неделя», но концепт 4-х часовой рабочей недели — чистой воды маркетинг, это крутая тема, она продается (все хотят работать 4 часа в неделю).

Важно понимать суть: если ты занимаешься любимым делом, то просто не можешь этого не делать.

Соответственно, ты будешь работать больше, чем 4 часа в неделю. Для того, чтобы выйти на уровень, когда тебе просто нужно подкорректировать какие-то процессы в компании, когда бизнес относительно автоматизирован и когда твоя задача сводится больше к управлению над бизнесом, а не к активному участию в каких-то проектах, нужно время, и для этого нужно работать 10-12, а иногда даже 14-16 часов в день.

При этом очень важно получать кайф. Если ты делаешь то, что тебе нравится, ты не замечаешь этого времени и не воспринимаешь это так, будто работаешь много. То, что нравится, не может надоедать. Соответственно, заморачиваться о том, сколько ты работаешь, я считаю, бессмысленно, потому что любимое дело доставляет удовольствие всегда. Можно работать вечером, можно утром, единственное — нужно соблюдать режим дня, чтобы быть максимально эффективным.

Напоследок: занимайтесь любимым делом, путешествуйте, создавайте и развивайте удаленный бизнес, это круто.