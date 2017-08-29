Что делать, если вы хотите использовать инструменты Google Analytics, но у вас сеть розничных магазинов и онлайн-продаж никогда и не было? Решение вопроса — Measurement Protocol. Это метод передачи данных о продажах или любых других взаимодействиях с покупателями напрямую на сервера Google Analytics практически из любого источника: внутренней CRM-системы, базы данных и даже платежного терминала.
Как это работает
Что важно:
- При необходимости — настроить прокси-сервер, так как, например, брандмауэр внутренней сети блокирует запросы, отправляемые с устройств напрямую в Google Analytics.
- Сформировать специальные HTTP-запросы в любой среде, например, в таблицах Google, и настроить передачу HTTP-запросов в форматах POST и GET.
- Вся передаваемая информация должна соответствовать «Правилам использования Measurement Protocol, SDK и User ID».
Способы передачи данных с помощью Measurement Protocol
Данные могут передаваться с помощью POST или GET-запросов.
Так выглядит POST-запрос:
User-Agent: user_agent_stringPOST https://www.google-analytics.com/collectpayload_data
Где:
user_agent_string — User Agent пользователя, обычно включает в себя название и версию браузера, язык, операционную систему. Необязательный параметр, например: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
payload_data — тело запроса, содержит названия параметров и их значения. Представляет из себя URI-кодированную строку длиной не более 8192 байт.
Пример GET-запроса:
GET /collect?payload_data HTTP/1.1Host: https://www.google-analytics.comUser-Agent: user_agent_string
Данные передаются в виде экранированных параметров запроса в URI (Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса). Длина всего закодированного URL не должна превышать 8000 байт.
Если в среде, откуда будут передаваться данные, используется кэширование HTTP-запросов, к сформированному запросу можно добавить параметр «z» и присвоить ему случайное число.
В таком случае GET-запрос будет выглядеть так:
GET /collect?payload_data&z=123 HTTP/1.1Host: https://www.google-analytics.comUser-Agent: user_agent_string
Если запрос сформирован правильно — возвращается 2XX код ответа. В случае неправильного формирования запроса ничего не возвращается.
Формирование запроса: строки с данными (payload_data)
Строка с данными представляет из себя URI-закодированную последовательность пар «[название параметра]=[значение параметра]», разделенных символом «&».
Пример:
v=1&tid=UA-12345678-1&cid=12345&t=pageview&dp=%2Fpage-1%2F
Обязательные значения запроса
Четыре параметра обязательно должны присутствовать в запросе:
- Версия протокола (v) — на текущий момент это всегда 1.
- Идентификатор отслеживания (tid) — ID ресурса Google Analytics, в который будут отправлены данные.
- Идентификатор клиента (cid) — уникальный ID пользователя.
- Тип обращения (t) — один из стандартных типов взаимодействия.
Если первый параметр всегда является константой, второй — константой в рамках проекта, то третий и четвертый параметры должны быть правильно определены и отправлены в Google Analytics.
Чтобы связать активность пользователя на сайте с оффлайн-данными, необходимо взять последние два набора цифр из куки браузера под названием «_ga» и передать их в параметре cid:
В данном случае ID клиента будет 1808960283.1451289443.
Если у пользователя отсутствует куки «_ga» или нет необходимости связывать данные с каким-то конкретным пользователем, в качестве значения параметра можно передать любую строку. В таком случае все отправленные данные будут определяться в отчете как полученные по прямому трафику.
Типы запросов
Возможен один из вариантов:
- pageview — просмотр страницы;
- screenview — просмотр экрана приложения;
- event — событие;
- transaction — транзакция стандартной электронной торговли;
- item — товар в стандартной электронной торговли;
- social — социальные взаимодействия;
- exception — информация о возникающих на сайте ошибках;
- timing — информация о различных временных интервалах, например, время загрузки страницы.
Типы передаваемых данных
Данные, передаваемые в Google Analytics, могут быть таких типов:
- Строка. Если для определенного типа данных установлена максимальная длина — она будет указана далее, если максимальная длина не указана — она не ограничена. Но при этом ограничение на максимальную длину обращения по-прежнему действует. Символы, превышающие максимальную длину, будут отсечены. Строки проходят дополнительную обработку на стороне Google Analytics:
- пробелы в начале и конце строк удаляются;
- идущие подряд символы разметки (пробелы, табуляция, переносы строк) сокращаются до одного.
- Валюта. Целая и дробная части отделяются точкой. Дробная часть может состоять из шести знаков включительно, оставшаяся часть округляется. Данные этого типа также проходят дополнительную обработку: всё, что идет до первой цифры, символа дефиса или точки, — удаляется.
- Логическое выражение. Может принимать значения 0 (ложь) и 1 (истина).
- Целое число. Данные типа int64 со знаком: могут принимать значения от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.
- Число. Может быть как целым, так и числом с плавающей запятой.
Как выглядит готовый запрос Measurement Protocol
Кстати, запрос Measurement Protocol также называют обращением или хитом.
Какие данные можно передать с помощью Measurement Protocol
Просмотры страниц
Для отслеживания просмотров страниц используются параметры:
- URL дислокации документа (dl) — строка, максимальная длина 2048 байт, полный URL страницы или документа, обязательный параметр;
- имя хоста документа (dh) — строка, максимальная длина 100 байт, обязательный параметр;
- путь к документу (dp) — строка, максимальная длина 2048 байт, относительный URL страницы или документа, обязательный параметр;
- Заголовок документа (dt) — строка, максимальная длина 1500 байт, Title страницы или документа, необязательный параметр.
Для корректного отслеживания просмотров страниц нужно обязательно передавать параметр dl или пару параметров dh и dp.
Пример обращения для параметров:
- dp — /page-1;
- dt — Example Page;
- dh — example.com.
Все вместе выглядит примерно так:
v=1&t=pageview&tid=UA-12345678-1&cid=12345&dp=%2Fpage-1&dt=Example%20Page&dh=example.com
Пример того же запроса в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете по просмотрам страниц появится информация об адресе и названии (Title) просмотренной страницы:
Отправка событий
Используемые параметры:
- Категория события (ec) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
- Действие события (ea) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
- Ярлык события (el) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
- Значение события (ev) — целое число, необязательный параметр;
- Путь к документу (dp) — строка, максимальная длина 2048 байт, относительный адрес страницы, на которой произошло событие, необязательный параметр.
- Пассивное событие (ni) — логическое выражение, указывает на то, должно ли взаимодействие влиять на показатель отказов, необязательный параметр. Если не указано — обращение влияет на показатель отказов.
Примеры значений для параметров:
- ec — Event Category;
- ea — Event Action;
- el — Event Label;
- ev — 12;
- dp — /page-1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Event%20Category&ea=Event%20Action&el=Event%20Label&ev=12&dp=%2Fpage-1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Лучшие события» появятся данные о событии: категория, действие, ярлык и страница, на которой произошло событие.
Отправка данных обычной электронной торговли
Для корректного отслеживания транзакций нужно передать одно обращение типа «transaction» и по одному обращению типа «item» для каждого товара, проданного в рамках этой транзакции. Google Analytics свяжет товары в одну транзакцию на основе идентификатора.
Используемые параметры для обращения типа «transaction»:
- Идентификатор транзакции (ti) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
- Аффилированность транзакции (ta) — строка, максимальная длина 500 байт, название магазина или филиала, где была совершена транзакция, необязательный параметр;
- Доход от транзакции (tr) — валюта, должна включать стоимость доставки и налог, необязательный параметр;
- Стоимость доставки (ts) — валюта, необязательный параметр;
- Налог (tt) — валюта, необязательный параметр;
- Код валюты (cu) — строка, максимальная длина 10 байт, указывает местную валюту согласно ISO 4217, поддерживаемые значения, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- ti — TID1;
- ta — Online Store;
- tr — 91.4;
- ts — 35;
- tt — 9.4;
- cu — UAH.
v=1&t=transaction&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ti=TID1&ta=Online%20Store&tr=91.4&ts=35&tt=9.4&cu=UAH
Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.
Параметры для обращения типа «item»:
- Идентификатор транзакции (ti) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
- Название товара (in) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
- Цена товара (ip) — валюта, цена за единицу товара, необязательный параметр;
- Количество товара (iq) — целое число, количество приобретенных единиц товара;
- Идентификатор товара или SKU (ic) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
- Категория товара (iv) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
- Код валюты (сu) — строка, максимальная длина 10 байт, указывает местную валюту согласно ISO 4217, поддерживаемые значения, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- ti — TID1;
- in — Product 1;
- ip — 23.5;
- iq — 2;
- ic — ID1;
- iv — Category 1;
- cu — UAH.
v=1&t=item&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ti=TID1&in=Product%201&ip=23.5&iq=2&ic=ID1&iv=Category%201&cu=UAH
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Транзакции» будут собираться данные о совершенной транзакции: идентификатор, доход, налог, стоимость доставки и количество проданных товаров.
Если кликнуть по идентификатору транзакции, получим данные по товарам, проданным в этой транзакции: название товара, доход от товара и количество проданных товаров.
Отправка данных расширенной электронной торговли
Данные
Для указания номера товара или списка в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее вместо номера списка товаров в общем описании будет использоваться Y, а вместо номера товара — X. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно.
Полученные результаты будут точно такими же, как и при передаче этих данных непосредственно с сайта через Google Tag Manager.
Просмотры товаров в каталоге
Параметры:
- Название списка товаров (ilYnm) — строка, необязательный параметр;
- Название показанного товара (ilYpiXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU показанного товара (ilYpiXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена показанного товара (ilYpiXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд показанного товара (ilYpiXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория показанного товара (ilYpiXca) — строка, необязательный параметр. Можно указывать иерархию категорий (до пяти уровней), отделяя уровни слешем: «Одежда/Мужская одежда/Футболки»;
- Вариант показанного товара (ilYpiXva) — строка, необязательный параметр;
- Позиция показанного товара в списке (ilYpiXps) — целое число, отсчет ведется от левого верхнего угла, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Product Impressions;
- ni — 1;
- cu — UAH;
- il1nm — List 1;
- il1pi1nm — Product 1;
- il1pi1id — ID1;
- il1pi1pr — 23.5;
- il1pi1br — Brand 1;
- il1pi1ca — Category 1/Subcategory 11;
- il1pi1va — Variant 1;
- il1pi1ps — 1;
- il1pi2nm — Product 2;
- il1pi2id — ID2;
- il1pi2pr — 12;
- il1pi2br — Brand 2;
- il1pi2ca — Category 2/Subcategory 21;
- il1pi2va — Variant 3;
- il1pi2ps — 2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec
=Enhanced%20Ecommerce&ea=Product%20Impressions&ni=1&cu=
UAH&il1nm=List%201&il1pi1nm=Product%201&il1pi1id=ID1&il1pi1pr=
23.5&il1pi1br=Brand%201&il1pi1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&il1pi1va=
Variant%201&il1pi1ps=1&il1pi2nm=Product%202&il1pi2id=ID2&il1pi2pr=12&il1pi2br
=Brand%202&il1pi2ca=Category%202%2FSubcategory%2021&il1pi2va=Variant%203&il1pi2ps=2
То же обращение в Measurement Protocol Hit Builder.
В итоге в отчете «Эффективность списка товаров» будут данные по просмотренному списку: название, количество просмотренных товаров.
Если кликнуть по названию списка, получим данные по товарам из этого списка: название товаров и количество их просмотров.
Клики по товарам
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — click;
- Список действия с товаром (pal) — строка, необязательный параметр, список, в который входил товар (более подробная информация о списках товаров);
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Позиция товара в списке (prXps) — целое число, отсчет ведется от левого верхнего угла, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Product Clicks;
- cu — UAH;
- pa — click;
- pal — List 1;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1ps — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Product%20Clicks&cu=UAH&pa=click&pal=List%201&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=23.5&pr1br
=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&pr1ps=1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В отчет «Эффективность списка товаров» добавятся показатели «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров»:
Кликнув по названию списка, увидим новые значения показателей «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров»:
Просмотры карточек товаров
Параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — detail;
- Список действия с товаром (pal) — строка, необязательный параметр, список, в который входил товар;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр.
Данные об основном товаре карточки могут быть переданы вместе с данными о дополнительных товарах в одном обращении (например, товары в блоках кросс-продаж).
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Product Details;
- ni — 1;
- cu — UAH;
- pa — detail;
- pal — List 1;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- il1nm — List 2;
- il1pi1nm — Product 3;
- il1pi1id — ID3;
- il1pi1pr — 17.75;
- il1pi1br — Brand 2;
- il1pi1ca — Category 1/Subcategory 12;
- il1pi1va — Variant 1;
- il1pi1ps — 1;
- Il1pi2nm — Product 4;
- il1pi2id — ID4;
- il1pi2pr — 12.5;
- il1pi2br — Brand 3;
- il1pi2ca — Category 1/Subcategory 13;
- il1pi2va — Variant 1;
- il1pi2ps — 2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Product%20Details&ni=1&cu=UAH&pa=detail&pal=List%201&pr1nm=
Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=
Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&il1nm=
List%202&il1pi1nm=Product%203&il1pi1id=ID3&il1pi1pr=17.75&il1pi1br=
Brand%202&il1pi1ca=Category%201%2FSubcategory%2012&il1pi1va=
Variant%201&il1pi1ps=1&il1pi2nm=Product%204&il1pi2id=ID4&il1pi2pr=
12.5&il1pi2br=
Brand%203&il1pi2ca=Category%201%2FSubcategory%2013&il1pi2va=
Variant%201&il1pi2ps=2
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Эффективность списка товаров» добавятся показатели «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров» второго списка:
И аналогичные данные по товарам из второго списка:
А в отчете «Поведение покупателей» добавится сеанс с просмотром товара:
Добавление товара в корзину
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, для этого взаимодействия — add;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Adding a Product to a Shopping Cart;
- cu — UAH;
- pa — add;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1qt — 3.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Adding%20a%20Product%20to%20a%20Shopping%20Cart&cu=
UAH&pa=add&pr1nm=Product%201&pr1id=
ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=3
Тот же запрос в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Эффективность списка товаров» обновляется значение «Количество добавлений товара в корзину»:
Кликнув по названию списка, увидим обновленное значение показателя «Количество добавлений товара в корзину» относительно товара:
В отчете «Поведение покупателей» появится сеанс с добавлением товара в корзину:
Удаление товара из корзины
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — remove;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Removing a Product from a Shopping Cart;
- cu — UAH;
- pa — remove;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1qt — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Removing%20a%20Product%20from%20a%20Shopping%20Cart&cu=UAH&pa=
remove&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В стандартных отчетах данные по удалению товаров из корзины не выводятся, но если создать собственный отчет, вы их получите.
Настройки отчета:
- Параметр:
- Продукт.
- Показатели:
- Просмотры товаров из списка.
- Клики по товарам из списка.
- Количество добавлений товара в корзину.
- Количество товара, добавленного в корзину.
- Количество удалений товара из корзины.
- Количество товара, удаленного из корзины.
В результате добавляются значения параметров «Количество товара, добавленного в корзину» и «Количество товара, удаленного из корзины» (это количество товаров, с которыми было произведено соответствующее действие), а также параметры «Количество добавлений товара в корзину» и «Количество удалений товара из корзины»:
Шаги оформления заказа
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — checkout;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
- Номер шага (cos) — целое число, необязательный параметр.
Для примера возьмем последовательность действий:
- Переход в корзину.
- Ввод контактных данных.
- Ввод способа доставки.
- Ввод способа оплаты.
- Подтверждение заказа.
- Переход на Thank You Page.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Checkout Step 1;
- cu — UAH;
- pa — checkout;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1qt — 2;
- cos — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Checkout%20Step%201&cu=
UAH&pa=checkout&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=2&cos=1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
Отправив данные о попадании пользователя на первый шаг последовательности, в отчете «Поведение покупателей» получим сеанс с оформлением покупки:
В отчете «Эффективность списка товаров» изменится значение показателя «Число выполненных покупок товаров»:
Кликнув по названию списка, получим измененное значение этого показателя относительно товаров:
После успешного оформления заказа (пользователь прошел по всем шагам воронки) в отчете «Поведение при оформлении покупки» получим такие данные на первом-пятом шаге:
Шестой шаг по оформленным транзакциям, последние появятся после отправки данных о совершенных покупках:
Если сессия пользователя была завершена на одном из этапов (кроме финального), это будет отображено в отчете «Поведение при оформлении покупки» (раздел «Пользователь ушел с сайта после успешного ввода контактных данных»):
Если пользователь каким-то образом попал в последовательность не с первого шага, в отчете «Эффективность списка товаров» не будет данных об этом оформлении. Значение параметра «Число выполненных покупок товара» равняется нулю:
При этом событие на втором шаге в отчетах есть:
Варианты оформления заказа
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — checkout;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
- Номер шага (cos) — целое число, необязательный параметр;
- Выбранный пользователем вариант (col) — строка, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Checkout Step 1;
- cu — UAH;
- pa — checkout;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1qt — 2;
- cos — 1;
- col — Новая почта.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Checkout%20Step%203&cu=
UAH&pa=checkout&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=2&cos=1&col=
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
Пример запроса в Measurement Protocol Hit Builder.
Выбранные пользователями варианты будут отображаться в отчете «Поведение при оформлении покупки»:
Если вариант не был задан, отобразится пометка (not set):
Совершенные покупки
Используемые параметры:
- Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр;
- Магазин или филиал (ta) — строка, необязательный параметр;
- Доход (tr) — валюта, необязательный параметр;
- Налог (tt) — валюта, необязательный параметр;
- Доставка (ts) — валюта, необязательный параметр;
- Код купона (tcc) — строка, необязательный параметр;
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, для этого взаимодействия — purchase;
- Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
- Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
- Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
- Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
- Код купон товара (prXcc) — строка, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Purchase;
- cu — UAH;
- pa — purchase;
- ti — TID1;
- ta — Online Store;
- tr — 91.4;
- tt — 9.4;
- ts — 35;
- tcc — Coupon 1;
- pr1nm — Product 1;
- pr1id — ID1;
- pr1pr — 23.5;
- pr1br — Brand 1;
- pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
- pr1va — Variant 1;
- pr1qt — 2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Purchase&cu=UAH&pa=
purchase&ti=TID1&ta=Online%20Store&tr=91.4&tt=
9.4&ts=35&tcc=Coupon%201&pr1nm=Product%201&pr1id=
ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=
Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&pr1qt=2
Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате отчет «Эффективность товаров» будет содержать показатели по товарам:
В отчете «Эффективность продаж» отображаются все отправленные данные о транзакции:
Кликнув по идентификатору, товарам этой транзакции, увидим доход от продукта:
В отчете «Эффективность списка товаров» обновляются показатели «Уникальные покупки» и «Доход от продукта»:
Кликнув по названию списка, получим аналогичные показатели относительно товаров:
В отчете «Купон заказа» отображаются данные по использованию купонов/промокодов при совершении заказа (например скидка, влияющая на весь заказ):
Значение показателя «Доход» в этом случае равно полной сумме транзакции, а показатель «Транзакции» отображает количество совершенных транзакций с использованием соответствующего купона или промокода.
В отчете «Купон товара» отображаются использованные купоны или промокоды только для определенного товара. Например, скидка на определенный товар, но не распространяющаяся на все остальные товары этого заказа:
Значение показателя «Доход от продукта» равно аналогичному показателю в отчете «Эффективность товаров» и рассчитывается как стоимость продукта умноженная на количество заказанных товаров, а показатель «Уникальные покупки» равняется количеству транзакций, в которых фигурировал соответствующий товар с применением указанного купона или промокода.
Отчет «Код партнера» отображает данные о транзакциях в разрезе филиалов магазина на основе значения переменной «affiliation»:
При отправке одних и тех же данных о транзакции в рамках одной сессии в отчетах не будет дублирования:
Но соответствующих событий в отчетах два:
Если данные будут отправлены повторно после завершения сессии пользователя, соответствующие показатели будут складываться:
Поэтому важно настроить передачу данных о транзакции в такой момент времени, который исключит возможность повторных отправок, например, поступлении заказа в CRM магазина.
Отмененные покупки
Речь о полной отмене транзакции. Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — refund;
- Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Full Refund;
- ni — 1;
- cu — UAH;
- pa — refund;
- ti — TID1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=Full%20Refund&ni=1&cu=UAH&pa=refund&ti=TID1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В отчете «Эффективность списка товаров» ни один из показателей не обновится:
В отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар» и станет равным количеству возвращенных товаров умноженному на стоимость товара на момент продажи:
В отчете «Эффективность продаж» обновится значение показателя «Сумма возврата». Оно станет равным полной стоимости транзакции:
Возврат определенных товаров
Используемые параметры:
- Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — refund;
- Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр.
- Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр;
- Количество единиц товара (prXqt) — целое число, обязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Partial Refund;
- ni — 1;
- cu — UAH;
- pa — refund;
- ti — TID2;
- pr1id — ID2;
- pr1qt — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Partial%20Refund&ni=
1&cu=UAH&pa=refund&ti=TID2&pr1id=ID2&pr1qt=1
Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар». Оно станет равным цене одной товарной единицы, так как были отправлены данные о возврате одного товара:
В отчете «Эффективность продаж» значение показателя «Сумма возврата» также равно цене за одну единицу товара:
Показы внутренней рекламы
Используемые параметры:
- Идентификатор внутренней кампании (promoZid) — строка, обязательный параметр. Для указания номера внутренней рекламной кампании в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее для этого будет использоваться Z. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно;
- Название внутренней рекламной кампании (promoZnm) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Название элемента внутренней рекламной кампании (promoZcr) — строка, необязательный параметр;
- Позиция элемента внутренней рекламной кампании (promoZps) — строка, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Promotion Impressions;
- ni — 1;
- cu — UAH;
- promo1id — PromoID1;
- promo1nm — Promo 1;
- promo1cr — Banner 1;
- promo1ps — slot1;
- promo2id — PromoID2;
- promo2nm — Promo 2;
- promo2cr — Banner 1;
- promo2ps — slot2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Promotion%20Impressions&ni=
1&cu=UAH&promo1id=PromoID1&promo1nm=Promo%201&promo1cr=
Banner%201&promo1ps=slot1&promo2id=PromoID2&promo2nm=
Promo%202&promo2cr=Banner%201&promo2ps=slot2
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В итоге в отчете «Внутренняя кампания» обновятся данные о количестве просмотров баннеров соответствующих внутренних рекламных кампаний:
Клики по внутренней рекламе
Используемые параметры:
- Действие с рекламной акцией (promoa) — строка, обязательный параметр;
- Идентификатор внутренней кампании (promoZid) — строка, обязательный параметр. Для указания номера внутренней рекламной кампании в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее для этого будет использоваться Z. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно;
- Название внутренней рекламной кампании (promoZnm) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
- Название элемента внутренней рекламной кампании (promoZcr) — строка, необязательный параметр;
- Позиция элемента внутренней рекламной кампании (promoZps) — строка, необязательный параметр.
Примеры значений для параметров:
- t — Event;
- ec — Enhanced Ecommerce;
- ea — Promotion Clicks;
- cu — UAH;
- promoa — click;
- promo1id — PromoID1;
- promo1nm — Promo 1;
- promo1cr — Banner 1;
- promo1ps — slot1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Promotion%20Clicks&cu=
UAH&promoa=click&promo1id=PromoID1&promo1nm=
Promo%201&promo1cr=Banner%201&promo1ps=slot1
Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.
В результате в отчете «Внутренняя кампания» обновятся значения показателей «Клики (внутренняя кампания)» и «CTR (внутренняя кампания)»:
Продвижение бизнеса онлайн — это комплексная задача, которая требует простых и сложных технических знаний, навыков и подключения различных узко специализированных инструментов. Но оно того стоит. Обращайтесь:
Вывод
Measurement Protocol позволяет передать в Google Analytics все необходимые бизнесу данные с абсолютно любого устройства, подключенного к глобальной сети и способного отправлять GET или POST запросы. В то же время классическое отслеживание ограничено набором устройств, способных выполнять JavaScript.
Чаще всего с помощью Measurement Protocol передают такие данные:
- Просмотры страниц.
- Отправка событий.
- Отправка данных обычной электронной торговли.
- Отправка данных расширенной электронной торговли.
- Просмотры товаров в каталоге.
- Клики по товарам.
- Просмотры карточек товаров.
- Добавление товара в корзину.
- Удаление товара из корзины.
- Шаги оформления заказа.
- Совершенные покупки.
- Отмененные покупки.
- Показы внутренней рекламы.
- Клики по внутренней рекламе.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите. Разберемся в комментариях.
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