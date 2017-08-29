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Measurement Protocol — подключаем офлайн-бизнес к Google Analytics
Александр Кухаренко
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Что делать, если вы хотите использовать инструменты Google Analytics, но у вас сеть розничных магазинов и онлайн-продаж никогда и не было? Решение вопроса — Measurement Protocol. Это метод передачи данных о продажах или любых других взаимодействиях с покупателями напрямую на сервера Google Analytics практически из любого источника: внутренней CRM-системы, базы данных и даже платежного терминала.

Как это работает

подключаем оффлайн-бизнес к Google Analytics

Что важно:

  1. При необходимости — настроить прокси-сервер, так как, например, брандмауэр внутренней сети блокирует запросы, отправляемые с устройств напрямую в Google Analytics.
  2. Сформировать специальные HTTP-запросы в любой среде, например, в таблицах Google, и настроить передачу HTTP-запросов в форматах POST и GET.
  3. Вся передаваемая информация должна соответствовать «Правилам использования Measurement Protocol, SDK и User ID».

Способы передачи данных с помощью Measurement Protocol

Данные могут передаваться с помощью POST или GET-запросов.

Так выглядит POST-запрос:

User-Agent: user_agent_stringPOST https://www.google-analytics.com/collectpayload_data

Где:

user_agent_string — User Agent пользователя, обычно включает в себя название и версию браузера, язык, операционную систему. Необязательный параметр, например: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

payload_data — тело запроса, содержит названия параметров и их значения. Представляет из себя URI-кодированную строку длиной не более 8192 байт.

Пример GET-запроса:

GET /collect?payload_data HTTP/1.1Host: https://www.google-analytics.comUser-Agent: user_agent_string

Данные передаются в виде экранированных параметров запроса в URI (Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса). Длина всего закодированного URL не должна превышать 8000 байт.

Если в среде, откуда будут передаваться данные, используется кэширование HTTP-запросов, к сформированному запросу можно добавить параметр «z» и присвоить ему случайное число.

В таком случае GET-запрос будет выглядеть так:

GET /collect?payload_data&z=123 HTTP/1.1Host: https://www.google-analytics.comUser-Agent: user_agent_string

Если запрос сформирован правильно — возвращается 2XX код ответа. В случае неправильного формирования запроса ничего не возвращается.

Формирование запроса: строки с данными (payload_data)

Строка с данными представляет из себя URI-закодированную последовательность пар «[название параметра]=[значение параметра]», разделенных символом «&».

Пример:

v=1&tid=UA-12345678-1&cid=12345&t=pageview&dp=%2Fpage-1%2F

Обязательные значения запроса

Четыре параметра обязательно должны присутствовать в запросе:

  • Версия протокола (v) — на текущий момент это всегда 1.
  • Идентификатор отслеживания (tid) — ID ресурса Google Analytics, в который будут отправлены данные.
  • Идентификатор клиента (cid) — уникальный ID пользователя.
  • Тип обращения (t) — один из стандартных типов взаимодействия.

Если первый параметр всегда является константой, второй — константой в рамках проекта, то третий и четвертый параметры должны быть правильно определены и отправлены в Google Analytics.

Чтобы связать активность пользователя на сайте с оффлайн-данными, необходимо взять последние два набора цифр из куки браузера под названием «_ga» и передать их в параметре cid:

необходимо взять последние два набора цифр из куки браузера под названием «_ga» и передать их в параметре cid

В данном случае ID клиента будет 1808960283.1451289443.

Если у пользователя отсутствует куки «_ga» или нет необходимости связывать данные с каким-то конкретным пользователем, в качестве значения параметра можно передать любую строку. В таком случае все отправленные данные будут определяться в отчете как полученные по прямому трафику.

Типы запросов

Возможен один из вариантов:

  • pageview — просмотр страницы;
  • screenview — просмотр экрана приложения;
  • event — событие;
  • transaction — транзакция стандартной электронной торговли;
  • item — товар в стандартной электронной торговли;
  • social — социальные взаимодействия;
  • exception — информация о возникающих на сайте ошибках;
  • timing — информация о различных временных интервалах, например, время загрузки страницы.

Типы передаваемых данных

Данные, передаваемые в Google Analytics, могут быть таких типов:

  1. Строка. Если для определенного типа данных установлена максимальная длина — она будет указана далее, если максимальная длина не указана — она не ограничена. Но при этом ограничение на максимальную длину обращения по-прежнему действует. Символы, превышающие максимальную длину, будут отсечены. Строки проходят дополнительную обработку на стороне Google Analytics:
  • пробелы в начале и конце строк удаляются;
  • идущие подряд символы разметки (пробелы, табуляция, переносы строк) сокращаются до одного.
  • Валюта. Целая и дробная части отделяются точкой. Дробная часть может состоять из шести знаков включительно, оставшаяся часть округляется. Данные этого типа также проходят дополнительную обработку: всё, что идет до первой цифры, символа дефиса или точки, — удаляется.
  • Логическое выражение. Может принимать значения 0 (ложь) и 1 (истина).
  • Целое число. Данные типа int64 со знаком: могут принимать значения от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.
  • Число. Может быть как целым, так и числом с плавающей запятой.

Как выглядит готовый запрос Measurement Protocol

Как выглядит готовый запрос Measurement Protocol

Кстати, запрос Measurement Protocol также называют обращением или хитом.

Какие данные можно передать с помощью Measurement Protocol

Просмотры страниц

Для отслеживания просмотров страниц используются параметры:

  • URL дислокации документа (dl) — строка, максимальная длина 2048 байт, полный URL страницы или документа, обязательный параметр;
  • имя хоста документа (dh) — строка, максимальная длина 100 байт, обязательный параметр;
  • путь к документу (dp) — строка, максимальная длина 2048 байт, относительный URL страницы или документа, обязательный параметр;
  • Заголовок документа (dt) — строка, максимальная длина 1500 байт, Title страницы или документа, необязательный параметр.

Для корректного отслеживания просмотров страниц нужно обязательно передавать параметр dl или пару параметров dh и dp.

Пример обращения для параметров:

  • dp —  /page-1;
  • dt — Example Page;
  • dh — example.com.

Все вместе выглядит примерно так:

v=1&t=pageview&tid=UA-12345678-1&cid=12345&dp=%2Fpage-1&dt=Example%20Page&dh=example.com

Пример того же запроса в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете по просмотрам страниц появится информация об адресе и названии (Title) просмотренной страницы:

В результате в отчете по просмотрам страниц появится информация об адресе и названии (Title) просмотренной страницы

Отправка событий

Используемые параметры:

  • Категория события (ec) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
  • Действие события (ea) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
  • Ярлык события (el) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
  • Значение события (ev) — целое число, необязательный параметр;
  • Путь к документу (dp) — строка, максимальная длина 2048 байт, относительный адрес страницы, на которой произошло событие, необязательный параметр.
  • Пассивное событие (ni) — логическое выражение, указывает на то, должно ли взаимодействие влиять на показатель отказов, необязательный параметр. Если не указано — обращение влияет на показатель отказов.

Примеры значений для параметров:

  • ec — Event Category;
  • ea — Event Action;
  • el — Event Label;
  • ev — 12;
  • dp — /page-1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Event%20Category&ea=Event%20Action&el=Event%20Label&ev=12&dp=%2Fpage-1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Лучшие события» появятся данные о событии: категория, действие, ярлык и страница, на которой произошло событие.

В результате в отчете «Лучшие события» появятся данные о событии

категория, действие, ярлык и страница, на которой произошло событие

Отправка данных обычной электронной торговли

Для корректного отслеживания транзакций нужно передать одно обращение типа «transaction» и по одному обращению типа «item» для каждого товара, проданного в рамках этой транзакции. Google Analytics свяжет товары в одну транзакцию на основе идентификатора.

Используемые параметры для обращения типа «transaction»:

  • Идентификатор транзакции (ti) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
  • Аффилированность транзакции (ta) — строка, максимальная длина 500 байт, название магазина или филиала, где была совершена транзакция, необязательный параметр;
  • Доход от транзакции (tr) — валюта, должна включать стоимость доставки и налог, необязательный параметр;
  • Стоимость доставки (ts) — валюта, необязательный параметр;
  • Налог (tt) — валюта, необязательный параметр;
  • Код валюты (cu) — строка, максимальная длина 10 байт, указывает местную валюту согласно ISO 4217, поддерживаемые значения, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • ti — TID1;
  • ta — Online Store;
  • tr — 91.4;
  • ts — 35;
  • tt — 9.4;
  • cu — UAH.

v=1&t=transaction&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ti=TID1&ta=Online%20Store&tr=91.4&ts=35&tt=9.4&cu=UAH

Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.

Параметры для обращения типа «item»:

  • Идентификатор транзакции (ti) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
  • Название товара (in) — строка, максимальная длина 500 байт, обязательный параметр;
  • Цена товара (ip) — валюта, цена за единицу товара, необязательный параметр;
  • Количество товара (iq) — целое число, количество приобретенных единиц товара;
  • Идентификатор товара или SKU (ic) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
  • Категория товара (iv) — строка, максимальная длина 500 байт, необязательный параметр;
  • Код валюты (сu) — строка, максимальная длина 10 байт, указывает местную валюту согласно ISO 4217, поддерживаемые значения, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • ti — TID1;
  • in — Product 1;
  • ip — 23.5;
  • iq — 2;
  • ic — ID1;
  • iv — Category 1;
  • cu — UAH.

v=1&t=item&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ti=TID1&in=Product%201&ip=23.5&iq=2&ic=ID1&iv=Category%201&cu=UAH

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Транзакции» будут собираться данные о совершенной транзакции: идентификатор, доход, налог, стоимость доставки и количество проданных товаров.

В результате в отчете «Транзакции» будут собираться данные о совершенной транзакции

Если кликнуть по идентификатору транзакции, получим данные по товарам, проданным в этой транзакции: название товара, доход от товара и количество проданных товаров.

Если кликнуть по идентификатору транзакции, получим данные по товарам, проданным в этой транзакции

Отправка данных расширенной электронной торговли

Данные расширенной электронной торговли могут быть переданы вместе с просмотрами страниц или событиями. В отличие от стандартной, в одном обращении расширенной электронной торговли можно передать больше данных о нескольких товарах или списках товаров.

Для указания номера товара или списка в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее вместо номера списка товаров в общем описании будет использоваться Y, а вместо номера товара — X. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно.

Полученные результаты будут точно такими же, как и при передаче этих данных непосредственно с сайта через Google Tag Manager.

Просмотры товаров в каталоге

Параметры:

  • Название списка товаров (ilYnm) — строка, необязательный параметр;
  • Название показанного товара (ilYpiXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU показанного товара (ilYpiXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена показанного товара (ilYpiXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд показанного товара (ilYpiXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория показанного товара (ilYpiXca) — строка, необязательный параметр. Можно указывать иерархию категорий (до пяти уровней), отделяя уровни слешем: «Одежда/Мужская одежда/Футболки»;
  • Вариант показанного товара (ilYpiXva) — строка, необязательный параметр;
  • Позиция показанного товара в списке (ilYpiXps) — целое число, отсчет ведется от левого верхнего угла, необязательный параметр.


Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Product Impressions;
  • ni — 1;
  • cu — UAH;
  • il1nm — List 1;
  • il1pi1nm — Product 1;
  • il1pi1id — ID1;
  • il1pi1pr — 23.5;
  • il1pi1br — Brand 1;
  • il1pi1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • il1pi1va — Variant 1;
  • il1pi1ps — 1;
  • il1pi2nm — Product 2;
  • il1pi2id — ID2;
  • il1pi2pr — 12;
  • il1pi2br — Brand 2;
  • il1pi2ca — Category 2/Subcategory 21;
  • il1pi2va — Variant 3;
  • il1pi2ps — 2.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec
=Enhanced%20Ecommerce&ea=Product%20Impressions&ni=1&cu=
UAH&il1nm=List%201&il1pi1nm=Product%201&il1pi1id=ID1&il1pi1pr=
23.5&il1pi1br=Brand%201&il1pi1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&il1pi1va=
Variant%201&il1pi1ps=1&il1pi2nm=Product%202&il1pi2id=ID2&il1pi2pr=12&il1pi2br
=Brand%202&il1pi2ca=Category%202%2FSubcategory%2021&il1pi2va=Variant%203&il1pi2ps=2

То же обращение в Measurement Protocol Hit Builder.

В итоге в отчете «Эффективность списка товаров» будут данные по просмотренному списку: название, количество просмотренных товаров.

В итоге в отчете «Эффективность списка товаров» будут данные по просмотренному списку

Если кликнуть по названию списка, получим данные по товарам из этого списка: название товаров и количество их просмотров.

Если кликнуть по названию списка, получим данные по товарам

Клики по товарам

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — click;
  • Список действия с товаром (pal) — строка, необязательный параметр, список, в который входил товар (более подробная информация о списках товаров);
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Позиция товара в списке (prXps) — целое число, отсчет ведется от левого верхнего угла, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Product Clicks;
  • cu — UAH;
  • pa — click;
  • pal — List 1;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1ps — 1.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Product%20Clicks&cu=UAH&pa=click&pal=List%201&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=23.5&pr1br
=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&pr1ps=1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В отчет «Эффективность списка товаров» добавятся показатели «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров»:

В отчет «Эффективность списка товаров» добавятся показатели

Кликнув по названию списка, увидим новые значения показателей «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров»:

Кликнув по названию списка, увидим новые значения показателей

Просмотры карточек товаров

Параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — detail;
  • Список действия с товаром (pal) — строка, необязательный параметр, список, в который входил товар;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр.

Данные об основном товаре карточки могут быть переданы вместе с данными о дополнительных товарах в одном обращении (например, товары в блоках кросс-продаж).

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Product Details;
  • ni — 1;
  • cu — UAH;
  • pa — detail;
  • pal — List 1;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • il1nm — List 2;
  • il1pi1nm — Product 3;
  • il1pi1id — ID3;
  • il1pi1pr — 17.75;
  • il1pi1br — Brand 2;
  • il1pi1ca — Category 1/Subcategory 12;
  • il1pi1va — Variant 1;
  • il1pi1ps — 1;
  • Il1pi2nm — Product 4;
  • il1pi2id — ID4;
  • il1pi2pr — 12.5;
  • il1pi2br — Brand 3;
  • il1pi2ca — Category 1/Subcategory 13;
  • il1pi2va — Variant 1;
  • il1pi2ps — 2.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Product%20Details&ni=1&cu=UAH&pa=detail&pal=List%201&pr1nm=
Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=
Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&il1nm=
List%202&il1pi1nm=Product%203&il1pi1id=ID3&il1pi1pr=17.75&il1pi1br=
Brand%202&il1pi1ca=Category%201%2FSubcategory%2012&il1pi1va=
Variant%201&il1pi1ps=1&il1pi2nm=Product%204&il1pi2id=ID4&il1pi2pr=
12.5&il1pi2br=
Brand%203&il1pi2ca=Category%201%2FSubcategory%2013&il1pi2va=
Variant%201&il1pi2ps=2

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Эффективность списка товаров» добавятся показатели «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров» второго списка: 

В результате в отчете «Эффективность списка товаров» добавятся показатели «Клики по товарам из списка» и «CTR списка товаров»

И аналогичные данные по товарам из второго списка:

И аналогичные данные по товарам из второго списка

А в отчете «Поведение покупателей» добавится сеанс с просмотром товара:

А в отчете «Поведение покупателей» добавится сеанс с просмотром товара

Добавление товара в корзину

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, для этого взаимодействия — add;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Adding a Product to a Shopping Cart;
  • cu — UAH;
  • pa — add;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1qt — 3.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Adding%20a%20Product%20to%20a%20Shopping%20Cart&cu=
UAH&pa=add&pr1nm=Product%201&pr1id=
ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=3

Тот же запрос в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Эффективность списка товаров» обновляется значение «Количество добавлений товара в корзину»:

В результате в отчете «Эффективность списка товаров» обновляется значение «Количество добавлений товара в корзину»

Кликнув по названию списка, увидим обновленное значение показателя «Количество добавлений товара в корзину» относительно товара:

Кликнув по названию списка, увидим обновленное значение показателя «Количество добавлений товара в корзину»

В отчете «Поведение покупателей» появится сеанс с добавлением товара в корзину:

В отчете «Поведение покупателей» появится сеанс с добавлением товара в корзину

Удаление товара из корзины

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — remove;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Removing a Product from a Shopping Cart;
  • cu — UAH;
  • pa — remove;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1qt — 1.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=
Removing%20a%20Product%20from%20a%20Shopping%20Cart&cu=UAH&pa=
remove&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В стандартных отчетах данные по удалению товаров из корзины не выводятся, но если создать собственный отчет, вы их получите.

Настройки отчета:

  1. Параметр:
  • Продукт.
  • Показатели:
  • Просмотры товаров из списка.
  • Клики по товарам из списка.
  • Количество добавлений товара в корзину.
  • Количество товара, добавленного в корзину.
  • Количество удалений товара из корзины.
  • Количество товара, удаленного из корзины.

В стандартных отчетах данные по удалению товаров из корзины не выводятся, но если создать собственный отчет, вы их получите

В результате добавляются значения параметров «Количество товара, добавленного в корзину» и «Количество товара, удаленного из корзины» (это количество товаров, с которыми было произведено соответствующее действие), а также параметры «Количество добавлений товара в корзину» и «Количество удалений товара из корзины»: 

В результате добавляются значения параметров «Количество товара, добавленного в корзину» и «Количество товара, удаленного из корзины»

Шаги оформления заказа

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — checkout;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
  • Номер шага (cos) — целое число, необязательный параметр.

Для примера возьмем последовательность действий:

  1. Переход в корзину.
  2. Ввод контактных данных.
  3. Ввод способа доставки.
  4. Ввод способа оплаты.
  5. Подтверждение заказа.
  6. Переход на Thank You Page.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Checkout Step 1;
  • cu — UAH;
  • pa — checkout;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1qt — 2;
  • cos — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Checkout%20Step%201&cu=
UAH&pa=checkout&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=2&cos=1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

Отправив данные о попадании пользователя на первый шаг последовательности, в отчете «Поведение покупателей» получим сеанс с оформлением покупки:

в отчете «Поведение покупателей» получим сеанс с оформлением покупки

В отчете «Эффективность списка товаров» изменится значение показателя «Число выполненных покупок товаров»:

В отчете «Эффективность списка товаров» изменится значение показателя «Число выполненных покупок товаров»

Кликнув по названию списка, получим измененное значение этого показателя относительно товаров:

Кликнув по названию списка, получим измененное значение этого показателя относительно товаров

После успешного оформления заказа (пользователь прошел по всем шагам воронки) в отчете «Поведение при оформлении покупки» получим такие данные на первом-пятом шаге:

После успешного оформления заказа (пользователь прошел по всем шагам воронки) в отчете «Поведение при оформлении покупки» получим следующие данные на первом-пятом шаге

Шестой шаг по оформленным транзакциям, последние появятся после отправки данных о совершенных покупках:

Шестой шаг по оформленным транзакциям, последние появятся после отправки данных о совершенных покупках

Если сессия пользователя была завершена на одном из этапов (кроме финального), это будет отображено в отчете «Поведение при оформлении покупки» (раздел «Пользователь ушел с сайта после успешного ввода контактных данных»):

Если сессия пользователя была завершена на одном из этапов (кроме финального), это будет отображено в отчете «Поведение при оформлении покупки»

Если пользователь каким-то образом попал в последовательность не с первого шага, в отчете «Эффективность списка товаров» не будет данных об этом оформлении. Значение параметра «Число выполненных покупок товара» равняется нулю:

Значение параметра «Число выполненных покупок товара» равняется нулю

При этом событие на втором шаге в отчетах есть:

При этом событие на втором шаге в отчетах есть

Варианты оформления заказа

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — checkout;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
  • Номер шага (cos) — целое число, необязательный параметр;
  • Выбранный пользователем вариант (col) — строка, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Checkout Step 1;
  • cu — UAH;
  • pa — checkout;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1qt — 2;
  • cos — 1;
  • col — Новая почта.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Checkout%20Step%203&cu=
UAH&pa=checkout&pr1nm=Product%201&pr1id=ID1&pr1pr=
23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=
Variant%201&pr1qt=2&cos=1&col=
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0

Пример запроса в Measurement Protocol Hit Builder.

Выбранные пользователями варианты будут отображаться в отчете «Поведение при оформлении покупки»:

Выбранные пользователями варианты будут отображаться в отчете «Поведение при оформлении покупки»

Если вариант не был задан, отобразится пометка (not set):

Если вариант не был задан, отобразится пометка (not set)

Совершенные покупки

Используемые параметры:

  • Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр;
  • Магазин или филиал (ta) — строка, необязательный параметр;
  • Доход (tr) — валюта, необязательный параметр;
  • Налог (tt) — валюта, необязательный параметр;
  • Доставка (ts) — валюта, необязательный параметр;
  • Код купона (tcc) — строка, необязательный параметр;
  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, для этого взаимодействия — purchase;
  • Название товара (prXnm) — строка, обязательный параметр. В обращениях расширенной электронной торговли нужно обязательно указывать идентификатор товара или его название. Но для отправки данных о возвратах определенных товаров используются идентификаторы товаров;
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Цена товара (prXpr) — валюта, необязательный параметр;
  • Бренд товара (prXbr) — строка, необязательный параметр;
  • Категория товара (prXca) — строка, необязательный параметр;
  • Вариант товара (prXva) — строка, необязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, необязательный параметр;
  • Код купон товара (prXcc) — строка, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Purchase;
  • cu — UAH;
  • pa — purchase;
  • ti — TID1;
  • ta — Online Store;
  • tr — 91.4;
  • tt — 9.4;
  • ts — 35;
  • tcc — Coupon 1;
  • pr1nm — Product 1;
  • pr1id — ID1;
  • pr1pr — 23.5;
  • pr1br — Brand 1;
  • pr1ca — Category 1/Subcategory 11;
  • pr1va — Variant 1;
  • pr1qt — 2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Purchase&cu=UAH&pa=
purchase&ti=TID1&ta=Online%20Store&tr=91.4&tt=
9.4&ts=35&tcc=Coupon%201&pr1nm=Product%201&pr1id=
ID1&pr1pr=23.5&pr1br=Brand%201&pr1ca=
Category%201%2FSubcategory%2011&pr1va=Variant%201&pr1qt=2

Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате отчет «Эффективность товаров» будет содержать показатели по товарам:

В результате отчет «Эффективность товаров» будет содержать показатели по товарам

В отчете «Эффективность продаж» отображаются все отправленные данные о транзакции:

В отчете «Эффективность продаж» отображаются все отправленные данные о транзакции

Кликнув по идентификатору, товарам этой транзакции, увидим доход от продукта:

Кликнув по идентификатору, товарам этой транзакции, увидим доход от продукта

В отчете «Эффективность списка товаров» обновляются показатели «Уникальные покупки» и «Доход от продукта»:

В отчете «Эффективность списка товаров» обновляются показатели «Уникальные покупки» и «Доход от продукта»

Кликнув по названию списка, получим аналогичные показатели относительно товаров:

Кликнув по названию списка, получим аналогичные показатели относительно товаров

В отчете «Купон заказа» отображаются данные по использованию купонов/промокодов при совершении заказа (например скидка, влияющая на весь заказ):

В отчете «Купон заказа» отображаются данные по использованию купонов

Значение показателя «Доход» в этом случае равно полной сумме транзакции, а показатель «Транзакции» отображает количество совершенных транзакций с использованием соответствующего купона или промокода.

В отчете «Купон товара» отображаются использованные купоны или промокоды только для определенного товара. Например, скидка на определенный товар, но не распространяющаяся на все остальные товары этого заказа:

В отчете «Купон товара» отображаются использованные купоны или промокоды только для определенного товара

Значение показателя «Доход от продукта» равно аналогичному показателю в отчете «Эффективность товаров» и рассчитывается как стоимость продукта умноженная на количество заказанных товаров, а показатель «Уникальные покупки» равняется количеству транзакций, в которых фигурировал соответствующий товар с применением указанного купона или промокода.

Отчет «Код партнера» отображает данные о транзакциях в разрезе филиалов магазина на основе значения переменной «affiliation»:

Отчет «Код партнера» отображает данные о транзакциях в разрезе филиалов магазина на основе значения переменной «affiliation»

При отправке одних и тех же данных о транзакции в рамках одной сессии в отчетах не будет дублирования:

При отправке одних и тех же данных о транзакции в рамках одной сессии в отчетах не будет дублирования

Но соответствующих событий в отчетах два:

Но соответствующих событий в отчетах два

Если данные будут отправлены повторно после завершения сессии пользователя, соответствующие показатели будут складываться:

Если данные будут отправлены повторно после завершения сессии пользователя, соответствующие показатели будут складываться

соответствующие показатели будут складываться

Поэтому важно настроить передачу данных о транзакции в такой момент времени, который исключит возможность повторных отправок, например, поступлении заказа в CRM магазина.

Отмененные покупки

Речь о полной отмене транзакции. Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — refund;
  • Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Full Refund;
  • ni — 1;
  • cu — UAH;
  • pa — refund;
  • ti — TID1.

v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=Enhanced%20Ecommerce&ea=Full%20Refund&ni=1&cu=UAH&pa=refund&ti=TID1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В отчете «Эффективность списка товаров» ни один из показателей не обновится:

В отчете «Эффективность списка товаров» ни один из показателей не обновится

ни один из показателей не обновится

В отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар» и станет равным количеству возвращенных товаров умноженному на стоимость товара на момент продажи:

В отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар»

В отчете «Эффективность продаж» обновится значение показателя «Сумма возврата». Оно станет равным полной стоимости транзакции:

В отчете «Эффективность продаж» обновится значение показателя «Сумма возврата»

Возврат определенных товаров

Используемые параметры:

  • Действие с товаром (pa) — строка, обязательный параметр, значение для этого взаимодействия — refund;
  • Идентификатор транзакции (ti) — строка, обязательный параметр.
  • Идентификатор или SKU товара (prXid) — строка, обязательный параметр;
  • Количество единиц товара (prXqt) — целое число, обязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Partial Refund;
  • ni — 1;
  • cu — UAH;
  • pa — refund;
  • ti — TID2;
  • pr1id — ID2;
  • pr1qt — 1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Partial%20Refund&ni=
1&cu=UAH&pa=refund&ti=TID2&pr1id=ID2&pr1qt=1

Обращение в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар». Оно станет равным цене одной товарной единицы, так как были отправлены данные о  возврате одного товара:

В результате в отчете «Эффективность товаров» обновится значение показателя «Сумма возврата за товар»

В отчете «Эффективность продаж» значение показателя «Сумма возврата» также равно цене за одну единицу товара:

В отчете «Эффективность продаж» значение показателя «Сумма возврата» также равно цене за одну единицу товара

Показы внутренней рекламы

Используемые параметры:

  • Идентификатор внутренней кампании (promoZid) — строка, обязательный параметр. Для указания номера внутренней рекламной кампании в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее для этого будет использоваться Z. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно;
  • Название внутренней рекламной кампании (promoZnm) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Название элемента внутренней рекламной кампании (promoZcr) — строка, необязательный параметр;
  • Позиция элемента внутренней рекламной кампании (promoZps) — строка, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Promotion Impressions;
  • ni — 1;
  • cu — UAH;
  • promo1id — PromoID1;
  • promo1nm — Promo 1;
  • promo1cr — Banner 1;
  • promo1ps — slot1;
  • promo2id — PromoID2;
  • promo2nm — Promo 2;
  • promo2cr — Banner 1;
  • promo2ps — slot2.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Promotion%20Impressions&ni=
1&cu=UAH&promo1id=PromoID1&promo1nm=Promo%201&promo1cr=
Banner%201&promo1ps=slot1&promo2id=PromoID2&promo2nm=
Promo%202&promo2cr=Banner%201&promo2ps=slot2

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В итоге в отчете «Внутренняя кампания» обновятся данные о количестве просмотров баннеров соответствующих внутренних рекламных кампаний: 

В итоге в отчете «Внутренняя кампания» обновятся данные о количестве просмотров баннеров соответствующих внутренних рекламных кампаний

Клики по внутренней рекламе

Используемые параметры:

  • Действие с рекламной акцией (promoa) — строка, обязательный параметр;
  • Идентификатор внутренней кампании (promoZid) — строка, обязательный параметр. Для указания номера внутренней рекламной кампании в обращении используется целое число, указываемое в названиях параметров. Далее для этого будет использоваться Z. Номер может принимать значения от 1 до 200 включительно;
  • Название внутренней рекламной кампании (promoZnm) — строка, обязательный параметр. Действует то же примечание, что и в предыдущем пункте;
  • Название элемента внутренней рекламной кампании (promoZcr) — строка, необязательный параметр;
  • Позиция элемента внутренней рекламной кампании (promoZps) — строка, необязательный параметр.

Примеры значений для параметров:

  • t — Event;
  • ec — Enhanced Ecommerce;
  • ea — Promotion Clicks;
  • cu — UAH;
  • promoa — click;
  • promo1id — PromoID1;
  • promo1nm — Promo 1;
  • promo1cr — Banner 1;
  • promo1ps — slot1.
v=1&t=event&tid=UA-12345678-1&cid=12345&ec=
Enhanced%20Ecommerce&ea=Promotion%20Clicks&cu=
UAH&promoa=click&promo1id=PromoID1&promo1nm=
Promo%201&promo1cr=Banner%201&promo1ps=slot1

Пример обращения в Measurement Protocol Hit Builder.

В результате в отчете «Внутренняя кампания» обновятся значения показателей «Клики (внутренняя кампания)» и «CTR (внутренняя кампания)»:

В результате в отчете «Внутренняя кампания» обновятся значения показателей «Клики (внутренняя кампания)»

Продвижение бизнеса онлайн — это комплексная задача, которая требует простых и сложных технических знаний, навыков и подключения различных узко специализированных инструментов. Но оно того стоит. Обращайтесь:

Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Вывод

Measurement Protocol позволяет передать в Google Analytics все необходимые бизнесу данные с абсолютно любого устройства, подключенного к глобальной сети и способного отправлять GET или POST запросы. В то же время классическое отслеживание ограничено набором устройств, способных выполнять JavaScript.

Чаще всего с помощью Measurement Protocol передают такие данные:

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите. Разберемся в комментариях.

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Узнайте больше
работа в Google Analytics Google Tag Manager бизнес в сети Measurement Protocol ошибки в рекламных кампаниях карточки товаров
Александр Кухаренко

Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager.

В Netpeak с 2013 года.

С 2014 года — Middle SEO Specialist.

C 2016 — Team Lead с командой из 10 сеошников.

Опыт работы более чем с 40 проектами.

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