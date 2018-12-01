Мобильные приложения: как собрать данные на этапе MVP, чтобы было с чем идти к инвестору

Львиную долю пользовательских расходов в приложениях составляют игры — по последнему отчету AppAnie, на их долю приходится 81% всех денег в мобайле. Темпы роста и прогнозы экспертов делают нишу очень перспективной для инвесторов, а значит и для разработчиков. Но к инвесторам с одной только идеей не придешь.

Меня зовут Марина, я занимаюсь маркетингом мобильных приложений в Netpeak. В этой статье (оригинал текста — на Rusbase), я хотела бы поговорить об инструментах продвижения приложений на ранних стадиях для сбора данных об аудитории. При этом без необходимости продавать почку. Инструмент, кстати, будет всего один, но об этом чуть позже.

Как протестировать MVP мобильного приложения и получить обратную связь от пользователей?

Разработчики сталкиваются с массой проблем на этапе маркетинга приложений. Сложно не только выбрать источник для продвижения, но и сформировать стратегию , которая будет включать в себя и perfomance marketing, и массу других активностей. В этот ответственный момент многие допускают ошибки, пытаются повторить путь различных гигантов и начинают массово подключать все инструменты. На самом деле стоит протестировать саму идею и продукт на «живучесть».

Я считаю, что Facebook — лучший инструментом для этого и всем рекомендую начинать именно с этого источника еще на стадии MVP. Для подтверждения своих слов я собрала пять важных аргументов и один небольшой кейс нашего клиента.

Почему Facebook — инструмент №1 для мобильных приложений?

1. Собственная система аналитики

Чтобы провести рекламную кампанию и оценить ее результаты, нужна система трекинга и аналитики. Важно строить кастомные сегменты на основе поведения пользователей, оценивать результаты не по стоимости установки, а по целевым действиям пользователя в приложении. Facebook, на данный момент, единственная рекламная платформа, которая дает бесплатную возможность использовать все вышеперечисленное в рамках Facebook Analytics.

Хорошая мобильная аналитика стоит дорого (например, AppsFlyer просит пять центов за каждую установку) — разработчикам приходится платить за каждую атрибуцию, которую они хотят отслеживать. При качественной работе с большим количеством источников использовать стороннее решение необходимо, но для старта аналитики Facebook будет вполне достаточно.

2. Объем закупки трафика

Facebook — это не просто социальная сеть, это самый крупный игрок в сфере мобильной рекламы. В рекламном кабинете каждому доступна аудитория Facebook, Instagram, а также аудитория рекламной сети Facebook. Суммарно картина получается такая:

3. Качественная аудитория для Soft Launch

Cоциальные сети знают о нас практически все, поэтому найти свою целевую аудиторию в Facebook достаточно просто. Наверняка вы слышали про кейсы, где conversion rate в установку приложения достигает 50%. Система дает максимально широкие и гибкие таргетинги, я выделю только некоторые:

Возможность использовать аудиторию посетителей или активную базу пользователей по email, например.

Язык. Приложение не обязательно пишется под регион, важно найти аудиторию под которую локализовано приложение.

Геолокация. Вплоть до таргетинга на офис Netpeak :)

4. Качественный функционал

Те, кто работал с Facebook еще два года назад, знают какой прорыв они сделали за последнее время. Рекламодателю доступны все форматы — от баннера до Canvas (это почти лендинг). Буквально за последние полгода несколько раз изменился интерфейс рекламного кабинета, разработчики добавили возможность работать с автоматизированными правилами, проводить сплит-тестирование, видео в кольцевых галереях, мидроллы, рекламу в мессенджерах и еще много чего. По нашему опыту, динамические форматы работают лучше, как в Facebook, так и в Instagram (слайд-шоу, видеореклама).

5. Бесплатный фотосток

Почти 80% mobile perfomance marketing строится на медийных форматах, так что бонус в виде бесплатного фотостока — это весомый бонус.

Для одного из клиентов мы провели софт-лонч в Facebook в Англии и получили 1251 пользователя по 0,57 фунтов с конверсией из клика в установку 56,3%.

Например, по данным All Correct Games за 2016 год средняя стоимость инсталла для игрового приложения в Великобритании составила $2,04. Дополнительно мы подключали поисковые кампании Google Рекламы, которые зачастую стоят значительно ниже, чем медийные, так как пользователи ищут приложение целенаправленно, но результаты были в разы хуже:

Такое количество установок позволило нам получить достаточную выборку пользователей и определить, насколько приложение готово для выхода на рынок.

В итоге разработчик собрал необходимую информацию о целевой аудитории, её готовности расставаться с деньгами в своем приложении и понял, как следует развивать сам продукт. Ну и, в конечном итоге, это позволило поднять посевные инвестиции.

Выводы

Маркетинговых инструментов на рынке очень много. Начитавшись и насмотревшись, хочется всего и сразу. Но вначале стоит сосредоточиться на чем-то одном.

Рекомендую простой план:

делайте MVP для мобильного приложения;

используйте Facebook для привлечения целевой аудитории , тестирования гипотез и сбора данных;

привлекайте инвестиции на основании реальных показателей.

Всем инсталлов! =)