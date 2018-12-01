Мобильные приложения: как собрать данные на этапе MVP, чтобы было с чем идти к инвестору

Львиную долю пользовательских расходов в приложениях составляют игры — по последнему отчету AppAnie, на их долю приходится 81% всех денег в мобайле. Темпы роста и прогнозы экспертов делают нишу очень перспективной для инвесторов, а значит и для разработчиков. Но к инвесторам с одной только идеей не придешь.
Меня зовут Марина, я занимаюсь
Как протестировать MVP мобильного приложения и получить обратную связь от пользователей?
Разработчики сталкиваются с массой проблем на этапе маркетинга приложений. Сложно не только выбрать источник для продвижения, но и
Я считаю, что Facebook — лучший инструментом для этого и всем рекомендую начинать именно с этого источника еще на стадии MVP. Для подтверждения своих слов я собрала пять важных аргументов и один небольшой кейс нашего клиента.
Почему Facebook — инструмент №1 для мобильных приложений?
1. Собственная система аналитики
Чтобы провести рекламную кампанию и оценить ее результаты, нужна система
Хорошая мобильная аналитика стоит дорого (например, AppsFlyer просит пять центов за каждую установку) — разработчикам приходится платить за каждую атрибуцию, которую они хотят отслеживать. При качественной работе с большим количеством источников использовать стороннее решение необходимо, но для старта аналитики Facebook будет вполне достаточно.
2. Объем закупки трафика
Facebook — это не просто социальная сеть, это самый крупный игрок в сфере мобильной рекламы. В рекламном кабинете каждому доступна аудитория Facebook, Instagram, а также аудитория рекламной сети Facebook. Суммарно картина получается такая:
3. Качественная аудитория для Soft Launch
Cоциальные сети знают о нас практически все, поэтому найти свою целевую аудиторию в Facebook достаточно просто. Наверняка вы слышали про кейсы, где conversion rate в установку приложения достигает 50%. Система дает максимально широкие и гибкие таргетинги, я выделю только некоторые:
- Возможность использовать аудиторию посетителей или активную базу пользователей по email, например.
- Язык. Приложение не обязательно пишется под регион, важно найти аудиторию под которую локализовано приложение.
- Геолокация. Вплоть до таргетинга на офис Netpeak :)
4. Качественный функционал
Те, кто работал с Facebook еще два года назад, знают какой прорыв они сделали за последнее время. Рекламодателю доступны все форматы — от баннера до Canvas (это почти лендинг). Буквально за последние полгода несколько раз изменился интерфейс рекламного кабинета, разработчики добавили возможность работать с автоматизированными правилами, проводить сплит-тестирование, видео в кольцевых галереях, мидроллы, рекламу в мессенджерах и еще много чего. По нашему опыту, динамические форматы работают лучше, как в Facebook, так и в Instagram (слайд-шоу, видеореклама).
5. Бесплатный фотосток
Почти 80% mobile perfomance marketing строится на медийных форматах, так что бонус в виде бесплатного фотостока — это весомый бонус.
Для одного из клиентов мы провели софт-лонч в Facebook в Англии и получили 1251 пользователя по 0,57 фунтов с конверсией из клика в установку 56,3%.
Например, по данным All Correct Games за 2016 год средняя стоимость инсталла для игрового приложения в Великобритании составила $2,04. Дополнительно мы подключали поисковые кампании Google Рекламы, которые зачастую стоят значительно ниже, чем медийные, так как пользователи ищут приложение целенаправленно, но результаты были в разы хуже:
Такое количество установок позволило нам получить достаточную выборку пользователей и определить, насколько приложение готово для выхода на рынок.
В итоге разработчик собрал необходимую информацию о целевой аудитории, её готовности расставаться с деньгами в своем приложении и понял, как следует развивать сам продукт. Ну и, в конечном итоге, это позволило поднять посевные инвестиции.
Выводы
Маркетинговых инструментов на рынке очень много. Начитавшись и насмотревшись, хочется всего и сразу. Но вначале стоит сосредоточиться на чем-то одном.
Рекомендую простой план:
- делайте MVP для мобильного приложения;
используйте Facebook
для привлечения целевой аудитории, тестирования гипотез и сбора данных;
- привлекайте инвестиции на основании реальных показателей.
Всем инсталлов! =)
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