Не только «Аудитория/Обзор». Семь отчетов Google Analytics для блога

Google Analytics позволяет не только отслеживать статистику сайта, но и выявлять тенденции и закономерности. Когда речь идет об интернет-магазинах, основные отчеты давно известны. Но как проанализировать эффективность блога? Детальнее читайте в этой статье.

Существует три основных цели ведения блога:

размещение рекламы или партнерских ссылок на сайте;

продажа услуг, например, для B2B сегмента;

узнаваемость бренда.

Один из самых известных отчетов в Google Analytics «Аудитория/Обзор». Он позволяет понять количество посетителей (новых и вернувшихся), число сеансов, их продолжительность, сортировать аудиторию по различным показателям и многое другое. Но кроме него, независимо от цели блога, стоит регулярно смотреть все приведенные ниже отчеты.

Отчет «Когортный анализ»

Отчет показывает, какой процент пользователей возвращается на сайт после первого посещения. И хотя четкой привязки к какому-то из каналов ремаркетинга он не дает, косвенно помогает определить эффективность инструментов, оповещающих подписчиков блога о новых статьях.

Удержание пользователя — ключевой фактор расширения аудитории. Анализируя распределение новых и вернувшихся посетителей и сравнивая эффективность за месяц, вы увидите, растет ли основная читательская аудитория.

Напомню, подписчики — самая лояльная аудитория, которая скорее купит ваш продукт, видя в вас эксперта.

Как найти. Аудитория — Когортный анализ.

Особенности настройки отчета. Чтобы отследить динамику вернувшихся пользователей после первого посещения за конкретный период, нужно задать определенные условия.

Скажем, вас интересуют данные за последние три месяца:

тип когорты — «Дата первого посещения» — отобразится информация о пользователях, которые совершили первый визит в указанный диапазон времени (в примере за 12 недель);

размер когорты — «по неделям» — укажите временной интервал, по которому хотите отслеживать статистику (день, неделя, месяц). Неделя — это оптимальный размер когорты, включает данные с учетом разницы посещений сайта в будние и выходные дни;

показатель — «коэффициент удержания клиентов» — непосредственно сам показатель, по которому будете отслеживать динамику вернувшихся читателей;

диапазон дат — «За 12 последних недель» — или любой другой диапазон, за который хотите узнать статистику.

После того, как задали необходимые условия для анализа, получите таблицу со статистикой.

В первом столбце «Все пользователи» видно, сколько человек посетили сайт за указанные даты, и количество людей в каждой недельной когорте. Остальные столбцы показывают, как менялся коэффициент удержания клиентов всех читателей блога от недели к неделе. То есть с 7 по 13 февраля 2021 на сайт зашли 122 962 новых пользователей. Через неделю вернулись 4,89% из них, через две недели — 3,29% и так далее.

С помощью отчета можно проанализировать эффективность инструментов ремаркетинга, создав отдельные отчеты по анализу данных до внедрения инструментов и после.

Отчет «Сравнение — Каналы»

Помогает проанализировать эффективность блога, сравнив данные основных метрик сайта с данными конкурентов.

Показывает:

средние показатели трафика в нише;

средний показатель отказа в тематике;

среднее количество времени, которое человек проводит на сайте;

самый конверсионный канал привлечения пользователей.

Вы увидите, какие показатели сайта в норме для вашей тематики, а над какими стоит работать.

Как найти. Аудитория — Сравнение — Каналы.

Особенности настройки отчета. Для отображения отчета выберите метрики:

отрасль;

страна/регион;

диапазон количества сеансов в день.

Пример отчета.

Кстати, для анализа конкурентов можно воспользоваться также инструментом SimilarWeb. Он позволит даже на бесплатном тарифе узнать самые конверсионные каналы трафика, количество посещения сайта за месяц и другие полезные метрики.

Отчет «Местоположение»

Помогает проанализировать, из какого региона приходит большинство пользователей.

Например, блог русскоязычный, а большинство переходов приходятся на Германию. Над этим стоит задуматься. Возможно, причина во взломе, и Googlebot при заходе на сайт видит контент на немецком языке.

Как найти. Аудитория — География — Местоположение.

Особенности настройки отчета. Выберите диапазон дат один год.

И получите самые популярные страны, из которых идет трафик.

Отчет «Статистика пользователей»

Помогает отследить путь пользователей от начала до завершения сессии, проанализировать сеансы разной продолжительности и с разным процентом отказов, чтобы найти взаимосвязь.

Как найти. Аудитория — Статистика пользователей.

Особенности настройки отчета. Для получения подробной информации по каждому пользователю, достаточно кликнуть по идентификатору клиента (Client ID). Client ID (или cid) — это обезличенный идентификатор, который GA присваивает каждому посетителю сайта.

В данном отчете GA Client ID доступен по умолчанию.

После клика по ID клиента появится подробная информация о пользователе и всех его сеансах за выбранный период.

С какого канала пришел человек впервые, с помощью какого источника возвращался, какой доход принес (если речь идет о продаже продукта/услуги) — обо всем этом можно узнать в карточке пользователя.

Отчет «Группа контента»

Помогает проанализировать наиболее и наименее популярные рубрики, страницы, авторов блога.

На данных о популярных материалах нужно разрабатывать контент-стратегию сайта. Если какие-то материалы не популярны, стоит пересмотреть статьи этой тематики, сравнить с конкурентами, внести изменения в сами публикации и в контентную стратегию. Возможно, дело в специфике темы, или статьи хуже ранжируются за счет отсутствия экспертного контента.

Как найти. Поведение — Контент сайта — Все страницы.

Это не стандартный отчет, который можно найти в интерфейсе Google Analytics. Вначале его необходимо включить в админ-панели аккаунта Google Analytics и настроить сбор данных.

Особенности настройки отчета. Настраивается сбор данных во вкладах:

Администратор – Представление – Группы контента.

В нужной вкладке вы увидите кнопку «+Группа контента», перейдите по ней.

В настройках группы контента существует три вида группировки:

по коду отслеживания;

с извлечением;

на основе правил.

Настройте отслеживание интересующих страниц любым удобным для вас способом.

Рекомендую выбрать вариант «Группировка по коду отслеживания». С его помощью можно отслеживать страницы, не имеющие ничего общего между собой.

Настройка с помощью кода отслеживания

В блоке «Группировка по коду отслеживания» кликайте на «+» возле поля «Включить код отслеживания».

Дайте название первой группе контента. Переключите кнопку «включить» в позицию «вкл». Выберите числовой индекс (от 1 до 5), желательно по порядку, для первой группы контента — число «1». Нажмите «Готово» и сохраните настройки.

Данные появляются в Google Analytics в течение 24 часов после настройки и будут доступны в качестве основного параметра в отчетах:

в первом столбце указан числовой индекс, который задавали в настройках группы;

в столбце «Название» — название группы контента;

«Последние изменения» — дата, когда были внесены последние изменения;

«Статус» — включен или отключен сбор информации по определенной группе.

Чтобы данные, настроенные в Аналитике, считывались с сайта, следует перейти в GTM.

Заходите в уже созданный тег Universal Analytics, который передает данные из GTM в GA. Перейдите в «Конфигурацию переменной».

Далее нажмите «Дополнительные настройки» — «Группы контента» — «+Группа контента». В появившихся полях нужно задать индекс группы контента из Google Analytics и заранее созданную пользовательскую переменную для страниц, которые вы хотите отслеживать. Пользовательская переменная задается с помощью метода DataLayer.

Сохраните изменения и публикуйте.

Пример отчета.

Отчет «Скорость загрузки сайта»

Прошли те времена, когда пользователи готовы были ждать несколько минут загрузки сайта. С развитием технологий счет идет на доли секунды.

Сейчас оптимальная скорость загрузки должна составлять 2-3 секунды. По крайней мере, к этому нужно стремиться.

В Google Analytics есть ряд отчетов, каждый из которых позволяет узнать время загрузки сайта в разрезе:

браузера;

региона;

отдельной страницы.

Также вы можете получить график, отслеживающий историю изменений скорости сайта. Он поможет выявить период, когда начались проблемы.

Как найти. Поведение — Скорость сайта — Обзор.

Особенности настройки отчета. Чтобы посмотреть детальную информацию по каждому виду отчета, достаточно нажать на кнопку «Посмотреть весь отчет».

Отчет «Страницы входа»

Позволяет:

анализировать самые популярные страницы сайта;

находить и оптимизировать публикации, не приносящие трафик или имеющие высокий показатель отказа.

Становится еще полезнее, если его объединить с целями Google Analytics.

Настроив цели GA, вы увидите страницы, где были конверсионные действия, а значит, сможете понять, какие из ваших публикаций работают, а какие требуют улучшения.

Как найти. Поведение — Контент сайта — Страницы входа.

Особенности настройки отчета. Просто выберите в правом верхнем углу отчета тип конверсии из выпадающего списка.

Бонус. Группа отчетов «Издатели»

Здесь собрано сразу три важных отчета для вебмастеров, которые монетизируют свой блог с помощью рекламной сети AdSense:

«Обзор» — общая сводка по доходам из блога;

«Издатели: страницы» — отображаются страницы и доход, который они приносят от показов рекламы;

«Издатели: URL перехода» — представлены домены, с которых зафиксирован наибольший приток посетителей.

Все они позволяют определить доходность блога.

Пример одного из отчетов типа «Издатели».

Как найти. Поведение — Издатели.

Особенности настройки отчета. Для начала свяжите свой ресурс аналитики с аккаунтом AdSense.

Сделать это можно на странице «Администратор», перейдя по вкладке «Связь с AdSense».

Запомнить

В GA есть группа отчетов, позволяющих проанализировать эффективность блога. К ним относятся:

Когортный анализ. Отслеживает процент пользователей, возвращающихся на сайт после первого визита и эффективность работы инструментов ремаркетинга. Сравнение/Каналы. Анализ основных показателей сайта. Средний для выбранной тематики. Местоположение. Для изучения регионов, в которых ваш блог наиболее популярен. Статистика пользователей. Чтобы изучить путь клиента от начала сессии до ее завершения. Группы контента. Позволяет выявить наиболее и наименее популярные рубрики и авторов блога. Скорость загрузки сайта. Анализ скорости загрузки страниц, чтобы не заставлять пользователя ждать долго. Страницы входа. Поможет определить самые популярные и непопулярные страницы сайта, после чего вторые можно будет оптимизировать.

Есть также группа отчетов «Издатели». Актуальна для тех, кто подключен к AdSense, помогает узнать доход от показов рекламы на сайте.

Регулярно изучайте все отчеты, чтобы уловить минимальное негативное изменение на сайте и вовремя решать проблемы.