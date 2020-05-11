Netpeak Journal — медиа об онлайн-бизнесе и не только

Всего 218 часов работы программистов, 117 часов менеджера проекта, 93 часа редакторов, 70 часов дизайнеров, 32 часа CMO — и Netpeak Blog стал Netpeak Journal.

Что изменилось? Давайте разберемся.

Not Blog, but Journal

За 12 лет в блоге вышло более 3000 публикаций об интернет-маркетинге и онлайн-бизнесе. Честно скажу, редакторы уже с трудом подбирают темы для новых статей и с большим удовольствием перерабатывают контент популярных постов — в курсы академии, видео YouTube-хаба, рассылки. Кстати, подпишитесь:

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А еще у нас появился свой исследовательский центр, специально для тех, кому важны цифры для принятия стратегических бизнес-решений.

Что сказать о читателях? Мы решили добавить к нашей традиционной аудитории интернет-маркетологов представителей онлайн-бизнеса, поэтому в блоге, благодаря Виктору Фомину, появились интервью с известными игроками рынка, и мы внедрили формат «Истории бизнеса». Рассказать свою историю может любой желающий, главное, чтобы она была интересна нашим читателям.

У спроса на такой контент есть яркая региональная составляющая. Так, благодаря бизнес-постам, мы выросли в Казахстане почти на 50%:

В 2020 году был рекорд — 216 000 уникальных пользователей в месяц (в апреле), а за первые 10 месяцев блог посетили 1,5 миллиона читателей.

Конечно, майский апдейт Google задел нас, как и многие контентные проекты, но мы сделали выводы и трафик уже возвращается:

Блог вырос, окреп и стал журналом — Netpeak Journal. Сегодня его автором может стать каждый, например, вы.

Главный редактор издания с сегодняшнего дня — Светлана Руденко, редактор и журналист с опытом и в онлайне, и в классических медиа. Светлана в команде блога с 2017 года.



Песочница контента

Любой зарегистрированный читатель может вести свой блог в Netpeak Journal. Наша песочница индексируется поисковыми системами, а каждый автор за просмотры и взаимодействия со своими постами получает баллы в карму. Кроме того, у каждого поста в песочнице есть шанс попасть на главную NJ, если он соберет достаточно просмотров и социальных взаимодействий. Я максимально подробно расписал правила работы песочницы, но если у вас возникнут вопросы — спрашивайте в чате. Постараюсь ответить на все.

Если кратко, идеальный автор Netpeak Journal:

пишет кейсы из своей практики и подробные инструкции, которые составил сам;

подбирает качественные иллюстрации для превью поста в блоге и соцсетях;

оперативно реагирует на правки редактора и следует правилам NJ;

после размещения поста в песочнице активно посевает его, чтобы получить 2000 просмотров, 200 репостов или 20 комментариев — тогда система предложит редактору вынести этот пост на главную страницу;

бережно относится к своим постам и регулярно их актуализирует;

аккуратно отвечает на комментарии к своим постам.

Структура работы песочницы:

Чтобы создать свой первый пост, просто зарегистрируйтесь в NJ с помощью социальных сетей (кнопка «Войти» в правом верхнем углу), привяжите к своему профилю актуальную почту (для получения правок) и нажмите «Написать пост».

Раздел спецпроектов

Для брендов мы разработали специальную услугу «Спецпроект в Netpeak Journal». Конечно, к этому мы основательно подготовились: провели интеграцию нашего самописного движка с Tilda, так что теперь нет такого графического решения, которое мы не смогли бы реализовать по запросу заказчика. Подробно о предложении читайте здесь, а первый спецпроект NJ с Prom вы наверняка видели.

Редактор спецпроектов — Неля Серебро, многолетний главред блога и автор рассылки для CMO «Неля решает». Да, теперь Неля решает и то, с какими брендами мы будем создавать спецпроекты.

Нетпиколента

Еще одна фишка для читателей: вы можете собрать свою версию главной страницы Netpeak Journal, или удалить всё выбранное, нажав на перчатку бесконечности.

Хаб знаний Netpeak

Все контентные проекты Netpeak теперь легко найти на странице хаба знаний. Туда же будем добавлять новые, когда они появятся. Очень полезная страница, рекомендую добавить в закладки.

Что дальше

Я все еще ответственен за все безобразия в качестве шеф-редактора, и безобразий будет больше, уж поверьте. Хотите узнать, во что превратится Netpeak Journal, скажем, через год? Присоединяйтесь к чату любителей контента Netpeak и следите за обновлениями. У нас есть план. Даже лучше — карта плана ;)



UPD. В связи с обновлением Telegram некоторые читатели не могут перейти по ссылке в чат. Если вы в их числе, вводите в поиск Telegram: nj_chat. Вот и он:

P.S. На базе подписчиков чата мы вскоре сформируем фокус-группу для тестирования всех новых фич Netpeak Journal. Как в любых серьёзных медиа с большой нагрузкой.

P.P.S. Если найдете баги — пишите, исправим.