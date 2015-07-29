Номер телефона в формах — как помочь пользователю оставить номер на сайте

На первый взгляд, ответ очевиден: пометить поле «номер телефона» как обязательное для заполнения. Но есть ниши, в которых пользователь может уйти с сайта из-за лишних обязательных полей. Например, приложения, софт, сайты по продаже контента. Впрочем, номера пользователей для подобных проектов важны как дополнительные данные, которые дают возможность взаимодействовать с потенциальными клиентами в будущем. Тем более, что существует простое и эффективное решение — использование маски ввода. Докажем это кейсами.

Зачем нужна маска ввода?

Маска ввода показывает, в каком формате нужно вводить данные в поле. Например, если пользователь вводит номер телефона без кода города или телефон в поле для адреса, ему не удастся перейти к следующему пункту. Маска в формах обеспечивает единообразный вид вводимых данных, что упрощает поиск и управление базой. В рекомендациях Netpeak маска ввода телефонного номера — обязательный элемент формы заказа на сайте. Как и любая практическая рекомендация наших специалистов, это положение основано на успешных кейсах клиентов.

Кейс сайта по продаже приложений: рост количества заполнений поля телефонного номера с 0 до 85%

Так как сайт специализировался на приложениях, поле для ввода номера на сайте было необязательным. Для отслеживания изменения процента клиентов, заполняющих поле «телефон» в форме заказа на сайте, мы применили пользовательскую переменную в Google Analytics. В феврале поле «телефон» не заполнил ни один из девяти покупателей. В марте мы внедрили маску ввода, и пользователи начали её заполнять. Для чистоты эксперимента поле оставили необязательным для заполнения и никаких других изменений не проводили. Результат за март — 19 номеров при 22 заполнивших заявку пользователей. Другими словами, 85% пользователей, заказавших приложение, оставили свой номер телефона.

Кейс сайта информационного центра: увеличение количества заполнений поля телефонного номера на 15,4%

Сайт клиента занимается услугами по написанию рефератов, курсовых, дипломных и прочих работ. Номер телефона пользователя желателен для связи, но на сайте это поле было необязательным. Пользователь мог не заполнять форму или написать что угодно в данном поле. Как и в первый раз, на первом этапе мы установили отслеживание заполнения поля «телефон» в Google Analytics. В ноябре из 59 заявок, оставленных посетителями сайта, 15 не содержали номеров. То есть компания получила лишь 74,6% отправленных форм с заполненным номером. Затем мы добавили маску ввода в поле для телефона. В декабре сайт получил 60 заявок. При этом только 6 заполненных форм не содержали телефона клиента. Следовательно, 90% отправленных форм заказа содержали правильно заполненное поле «телефон». За месяц — рост на 15,4%, только благодаря внедрению маски ввода номера. Напоследок — внутренний кейс агентства.

Маска ввода номера в форме предварительного заказа: кейс Netpeak с ростом количества заполнений поля на 39,4%

Поле для номеров в форме заказа на сайте Netpeak также является необязательным. Но номера телефонов важны, чтобы клиенты всегда знали номер и статус своей заявки (мы высылаем эти данные по SMS), а также для оптимизации работы аккаунт-менеджеров. Период эксперимента, как и в прошлых примерах — два месяца. В итоге появления маски ввода номера, процент заполнений форм вырос с 44% до 83% — на 39,4%. После эксперимента мы внедрили маску на сайте. Поле для ввода номера осталось необязательным. Заявка не пройдет, только если в этом поле введен некорректный номер. При этом первые цифры в маске меняются в зависимости от страны, в которой находится пользователь сайта. Если речь идет о форме предварительного заказа, то интересно знать, насколько качественнее заявки с номерами телефонов. Мы взяли все заявки, когда-либо полученные через форму предзаказа и вычислили процент тех, что конвертировались в клиентов без номера и с ним. Последних оказалось больше всего на 0,81%.

Вывод: если человек оставляет вам свой номер в форме, это еще не гарантия перечисления средств.

Если говорить о форме предзаказа, на первый план выходят возможности по реактивации клиентов, возможности, которые открываются перед маркетологами, вооруженными базой личных телефонных номеров пользователей. Мы расскажем об успешных кейсах реактивации в одном из новых постов. А пока советуем почитать о мерах, которые стоит предпринять перед любыми действиями с телефонными номерами в базе. Делитесь в комментариях своим опытом внедрения маски ввода для телефонных номеров и наблюдениями за качеством пришедших заявок.