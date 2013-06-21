Как отписаться от рассылки SMS

Сегодня публикуем гостевой пост Дмитрия Кудренко, руководителя проекта eSputnik (система электронного маркетинга/сервис email и sms рассылок). Тема статьи оказалась как нельзя актуальной — по-моему, все получают время от времени спам, хотят от него отписаться, но забывают найти наконец этому решение.

По данным опроса компании LEAD9 Mobile Marketing, более 90% абонентов читают рекламные сообщения, которые приходят на телефон. Как правило, если СМС получено от имени бренда, на рассылку которого пользователь подписывался — это вызывает меньше раздражения и отписок, чем рассылка без разрешения. Спам-рассылки способны вызвать резко негативную реакцию на бренд, а отдача от затраченных денег будет нулевая.

Задача СМС-маркетинга состоит в том, чтобы не заваливать сообщениями всех подряд, а выявить тех, кому это будет интересно. С email-рассылкой всё гораздо проще — в каждом письме есть ссылка отписаться (по крайней мере, это в правилах хорошего тона — Прим. ред.), а вот в СМС такая возможность есть не всегда.

Подробнее читайте в посте «Правила хорошего тона или как сделать эффективную email рассылку» .

При заполнении договора, анкеты, опроса и в общем любых бумаг, где вы оставляете свои контактные данные, практически всегда указываются условия сотрудничества и как можно прекратить их. Поэтому фирмы прибегают к самым разным способам отписки от СМС-рассылки:

1. Отправка обратного СМС

Для отписки от рекламных СМС-рассылок чаще всего можно отправить сообщение на специально выделенный короткий номер или номер, с которого приходит рассылка, со словом «СТОП» или кодовым числом.

Тут еще надо помнить, что люди боятся отсылать СМС на короткий номер, потому что он часто бывает платным. Особенно хорошо сегментировать базу по операторам и каждому предложить отписаться, отправив любой текст на номер мобильного оператора из той же сети, что и абонент. Чем проще способ отписаться, тем больше шансов, что вы получите актуальную базу данных.

2. Отписка с сайта компании, которая делает рассылку.

На сайте компании достаточно заполнить короткую форму, указав номер телефона, на который приходят нежелательные СМС.

«Спортмастер» просит ввести код подтверждения, полученный на телефон, чтобы пользователь отписался лично. Здесь же можно сразу отписаться и от email-рассылок. Но всё же, отписка нацелена на то, чтобы клиент ещё раз обдумал своё решение. Было бы не плохо использовать такую же двухходовку при подписке.

Можно использовать форму проще, не утруждая себя и клиента дополнительной информацией.

3. По звонку на бесплатный телефон

В СМС или на сайте указан бесплатный телефон, на который можно позвонить для отписки.

Отписка по горячей линии происходит через автоответчик или через диспетчера — так можно узнать причины отписки, чего не хватало рассылке, как сделать ее лучше и т.д.

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4. Ссылка отписаться в тексте СМС

Немало абонентов используют мобильный интернет и для них удобнее сразу перейти по ссылке, указанной в сообщении. Такую ссылку лучше использовать не в каждой смс, но раз в месяц можно предлагать людям отписаться. Вы, кстати, будете экономить деньги отправляя сообщения только тем, кто его ждет. При заполнении анкеты внимательно читайте всё и особенно то, что написано мелким шрифтом, ведь вы можете подписаться на получение рекламы от третьих лиц и тогда вряд ли получится доказать свою правоту. Если же вы точно помните, что не подписывались на данную рассылку, а сообщения сыпятся постоянно — это действительно спам. Лучше не отвечать на подобные СМС, а удобным для вас способом избавиться от надоедливой рассылки:

найти в договоре с мобильным оператором контакты, куда можно пожаловаться, чтобы больше не получать такие сообщения. Обычно для этого предусмотрены короткие бесплатные номера или по звонку к оператору ваш номер добавят в «стоп-лист» для рассылок;



установить на свой телефон приложение, которое будет фильтровать входящие звонки и сообщения;



воспользоваться бесплатным онлайн сервисом smsnenado, через который можно быстро отписаться. Достаточно указать номер, когда было получено СМС и давали ли вы на него согласие. Результаты отписки вы получите на электронную почту.

Этот сервис приводит следующую статистику:

Получается, что чаще всего рекламные сообщения высылают такси (30,2%), на втором месте — ночные клубы (14,8%), на третьем — финансовые услуги (9,6%). Меньше всего поступает рекламы от магазинов бытовой техники и банков — около 2%.

Если вы дорожите клиентами и своим именем, лучше никогда не заниматься спам рассылками. Довольно неприятно читать на форумах и в социальных сетях подобные комментарии:

Если вы занимаетесь рассылками, задумайтесь, хотите ли вы платить за SMS, прочитав которые люди ругают вашу компанию. Если нет, то позаботьтесь о том, чтобы ваши подписчики могли легко отписаться любым из перечисленных способов.

О том, как почтовые клиенты определяют «спамность» вашей рассылки — в новом посте блога GetResponse.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.