Як відписатися від розсилки SMS

Дмитро Кудренко, співзасновник омніканальної CDP eSputnik, ділиться способами, як зробити відписку від розсилок SMS. Цей канал — недешевий, якщо порівнювати, наприклад, з email. Для компанії вигідніше, коли SMS отримує зацікавлена аудиторія, хоч деякі фахівці і думають, що масові повідомлення дадуть нормальний результат (не дадуть). Клієнтам потрібно забезпечити просту можливість відписатися від SMS-розсилок.

За даними опитування компанії LEAD9 Mobile Marketing, понад 90% абонентів читають рекламні повідомлення, що надходять на телефон. Як правило, коли SMS прийшло від імені бренду, на розсилку котрого користувач підписувався, це викликає менше роздратування та відписок, ніж надсилання без дозволу. Спам-розсилки здатні викликати різку негативну реакцію на бренд, а результат від витрачених грошей буде нульовим.

Завдання SMS-маркетингу — виявити тих, кому пропозиція буде цікавою, а не завалювати повідомленнями всіх без розбору. З email-розсилками набагато простіше: у кожному листі існує посилання на відписку (принаймні, такі правила), а ось у SMS така можливість є не завжди.

Компанії можуть використовувати різні способи відписки для розсилок SMS:

1. Відправлення зворотного SMS

Найпоширеніший варіант для відписки від рекламних SMS-розсилок — повідомлення на спеціальний короткий номер або на той, з якого надходить розсилка, зі словом «СТОП» або кодовим числом. Люди можуть уникати такого способу відписки, оскільки відправка SMS на короткий номер буває платною. Доцільно сегментувати контактну базу за операторами, аби кожному користувачеві пропонувати відписатися за допомогою повідомлення на номер його мобільного оператора. Чим простіший спосіб відписатися, тим більше шансів, що ви отримаєте чисту контактну базу.

2. Відписка на сайті компанії, яка робить розсилку

На сайті компанії користувач повинен заповнити коротку форму, вказавши номер телефону, на який надходять небажані SMS.

Форма може мати два етапи, де перший — запит на відписку, а другий — надсилання коду підтвердження дії. Інколи у розділі відписки можна одразу відмовитися і від SMS-розсилок, і від email. Однак найпопулярнішими є одноетапні форми, що не обтяжують клієнта додатковою інформацією.

3. Дзвінок на безкоштовний номер

У SMS або на сайті компанії вказують безкоштовний номер, на який можна зателефонувати, щоб відписатися.

Відписка на гарячій лінії відбувається через автовідповідач або оператора. Такий спосіб допоможе дізнатися про причини відписки.

4. Посилання на відписку в тексті SMS

Чимало абонентів використовують мобільний інтернет, тож для них зручно одразу перейти за посиланням у повідомленні. Такий лінк краще використовувати не в кожній SMS, а наприклад, додавати раз на місяць.

Не нехтуйте дозволом від клієнта на отримання розсилки. Люди завжди бачать, де спам, і якщо в розсилці вони не знайдуть спосіб відписатися, зроблять це інакше: за допомогою спеціального застосунку, що блокує SMS і дзвінки від небажаних номерів, чи поскаржаться оператору мобільної мережі. До речі, ви зекономитите гроші, відправляючи повідомлення лише тим, хто на нього чекає. Сегментація бази допомагає визначити канал, де підписник найбільш активний, а розсилка у декілька каналів принесе більше результатів.

Якщо ви хочете зберегти свою репутацію та клієнтів, не допускайте спам-розсилок і подбайте про те, щоб ваші користувачі могли легко відписатися будь-яким із перелічених способів.

А щоб ваші SMS були ефективними та приносили максимальні результати, скористайтеся порадами eSputnik.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.