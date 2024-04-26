Как продвигать мобильное приложение в Google Play в 2024 году. Полное руководство

Как продвигать мобильное приложение в Google Play в 2024 году. Полное руководство

Раскрутка мобильного приложения в Google Play требует комплексного подхода, последовательных усилий и терпения. Команда RadASO собрала основные способы продвижения и полезные лайфхаки, которые помогут лучше разобраться в ASO для Android-приложения и выбрать релевантную стратегию продвижения.

Как раскрутить мобильное приложение в Google Play? RadASO предлагает полный спектр услуг по продвижению: текстовая и визуальная оптимизация, разработка и внедрение стратегии App Rating Prompts, проведение А/В-тестов и работа с Paid User Acquisition. Мы знаем, как превзойти ваших конкурентов!

Интересный факт. Конкуренция за внимание пользователя в Google Play очень высока: по данным сервиса Statista, количество мобильных приложений в Google Play в декабре 2023 составило 2,4 млн.

Оптимизация приложения в Google Play

ASO (app store optimization) — это фундамент продвижения мобильного приложения. Благодаря текстовой и визуальной оптимизации возможно:

улучшить видимость приложения в поиске;

увеличить конверсию из просмотра страницы приложения в инстал;

в целом повысить узнаваемость и привлекательность приложения, что положительно скажется на бизнес-показателях.

Текстовая оптимизация приложения в Google Play

Для начала разберемся, какой путь проходит пользователь, прежде чем найти мобильное приложение. Обычно это ввод ключевых слов в поле поиска и затем переход на страницу заинтересовавшего приложения среди результатов выдачи. Ключевую роль в этом процессе играет позиция (ranking), которую занимает приложение по конкретному запросу. Оптимизировав текстовые метаданные с учетом релевантных ключевых слов, шансы оказаться выше в результатах поиска возрастают.

1. Название (Title)

Наиболее значимый элемент метаданных, имеет наибольший вес при ранжировании. Максимальная длина названия в Google Play всего 30 символов. В то же время оно должно быть понятным, раскрывать суть приложения и содержать поисковый запрос, с которым алгоритм Google будет ассоциировать приложение.

Примечание. В случае с названием, важно сохранить баланс между использованием собственного бренднейма и других целесообразных поисковых запросов, добавляя в это поле наиболее популярные ключевые слова. На изображении ниже представлен пример:

2. Краткое описание (Short Description)

Короткий рассказ аудитории о приложении. Поле длиной в 80 символов — второе по значимости после названия. В этом кратком описании важно отметить, что отличает приложение от конкурентов.

Важно! Включайте в краткое описание актуальные ключевые слова.

3. Полное описание (Long Description)

Хотя всего около 5% пользователей нажимают на кнопку «Узнать больше», не стоит пренебрегать составлением полного описания. Ведь в отличие от App Store, в Google Play это поле индексируется.

Примечание. Добавьте информацию о функциях и преимуществах приложения и укажите, какую проблему пользователя оно решает.

Максимальное количество символов в описании — 4 000, при этом первые 200 символов являются наиболее важными для алгоритмов Google. Используйте ключевые слова в тексте с умом:

выделите несколько поисковых запросов, которые необходимо учесть в описании;

обращайте внимание на плотность использования запросов — каждый целевой ключ должен встречаться в тексте от 3 до 5 раз;

избегайте переспама — описание должно быть читабельным. Если ваш текст переполнен ключевыми словами, приложение могут заблокировать;

для проверки полного описания используйте инструмент Google Natural Language (GNL); с его помощью можно узнать, с какой категорией (например, « Образование » , « Общение » , « Финансы » , « Путешествия » и другие) алгоритмы Google соотносят описание приложения.

Примечание! Обращайте внимание на показатель Confidence — важно попасть именно в свою категорию и при этом получить по ней значение >0.9. Если Confidence низкий, улучшить его можно, оптимизировав текст.

Больше информации о том, как правильно составить текстовые метаданные — в Play Console Help.

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Визуальная оптимизация приложения в Google Play

1. Иконка (Icon)

Хотя иконка технически не влияет на позиции приложения в выдаче по тем или иным поисковым запросам, это крайне важный графический элемент. Иконка оказывает большое влияние на конверсию. Это первое, на что обращает внимание пользователь, попадая на страницу приложения или видя его в результатах поиска. Поэтому важно уделить ее разработке достаточно внимания.

Что необходимо учесть при создании иконки:

бренднейм и другие брендовые элементы — цветовая гамма, лого и другие символы будут способствовать узнаваемости;

используйте графические элементы, которые ясно и наглядно передадут суть и функционал приложения;

сезонность — эту практику используют многие приложения и игры, меняя иконку в зависимости от событий (Черная пятница, Хэллоуин, Рождество);

иконка и скриншоты должны гармонировать между собой — быть выполнены в одинаковой или схожей цветовой гамме и стилистике. Так графика будет выглядеть более целостной, что может положительно повлиять на конверсию.

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2. Скриншоты (App Screenshots)

Продемонстрируйте на скриншотах, что умеет мобильное приложение, его основные характеристики и особенности. Грамотно оформленные скриншоты не только делают приложение привлекательнее, но и оказывают положительное влияние на количество установок.

Что необходимо учесть при подготовке скриншотов:

большинство пользователей не пролистывают все скриншоты (их может быть от 2 до 8 штук). Лучше поместить вначале те, которые содержат более важную информацию;

не используйте изображения в плохом качестве;

делайте ставку на четкость и лаконичность — одна мысль = один скриншот;

для эстетичности избегайте размещения интерфейса приложения на всей площади скриншота. Вместо этого, продемонстрируйте, как выглядит приложение или игра, на мокапе* телефона.

Мокап — это полноразмерная модель конструкции или устройства, используемая для обучения, демонстрации, оценки дизайна, рекламы и других целей.

добавьте графические элементы и текст, чтобы расставить акценты;

как и в случае с иконкой, учитывайте сезонность, ведь новогодние декорации вряд ли будут актуальны летом, а лимонады — зимой;

Весенняя адаптация скриншотов. Пример

определите страны, в которых хотите продвигать приложение и адаптируйте скриншоты под них. Под локализацией подразумевается не только перевод надписей, но и соответствие графики культурным особенностям того или иного региона;

Адаптация скриншота под японский рынок приложения Shein. Пример

алгоритм Google умеет индексировать текст со скриншотов, поэтому при написании текстов стоит использовать релевантные поисковые запросы из семантического ядра.

Как раскрутить мобильное приложение в Google Play? RadASO предлагает полный спектр услуг по продвижению: текстовая и визуальная оптимизация, разработка и внедрение стратегии App Rating Prompts, проведение А/В тестов и работа с Paid User Acquisition. Мы знаем, как превзойти ваших конкурентов!

3. Видео (App Promo Video)

Видео на странице приложения в Google Play — опциональный элемент, который оказывает значимое влияние на конверсию. С помощью него возможно продемонстрировать работу приложения или геймплей игры. Также видео способно привлечь дополнительное внимание, что положительно отразится на принятии решения пользователями.

Что необходимо учесть при подготовке видео:

видео в Google Play проигрывается через YouTube и имеет горизонтальный формат;

не стоит использовать слишком длинные ролики — достаточно хронометража 15-30 секунд;

видео и скриншоты должны гармонировать между собой, быть выполнены в одной стилистике;

обложка видео (Feature Graphic) тоже влияет на конверсию — этот элемент занимает большую часть экрана и обязателен при наличии на странице видео.

Примечание. Анализируйте тренды визуальной оптимизации в нише и в целом на рынке мобильных приложений. Это поможет развить «насмотренность» и сориентироваться, что актуально в конкретный период времени или в конкретной категории. Не бойтесь тестировать разные подходы, элементы, цвета. Чем чаще будете проводить А/В-тесты, тем скорее узнаете, на что выше отклик у релевантной аудитории.

С требованиями Google к графическому контенту и store listing best practices можно ознакомиться в Play Console Help.

Читать подробнее о графике в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы

Работа с рейтингами и отзывами приложения в Google Play

Алгоритм Google учитывает также при ранжировании рейтинги и отзывы о приложении. Высокий рейтинг и положительные отзывы также влияют на выбор пользователя в сторону приложения — рейтинг 2 и негатив в комментариях обычно не вселяет доверия и отталкивает.

Для Google Play работа с рейтингом особенно актуальна, т. к. в поиске можно отфильтровать приложения по рейтингу. Поэтому важно поддерживать его на стабильно высоком уровне: от 4.5 и выше.

Каких рекомендаций придерживаться, чтобы получить новые отзывы и оценки:

С помощью App Rating Prompts можете попросить пользователей внутри приложения поставить ему оценку или написать отзыв в сторе. Важно определить, в какой момент использования приложения появление App Rating Prompts будет наиболее удачным — обычно это выполнение какого-либо действия или, к примеру, переход на новый уровень, в случае игры.

Отвечайте на отзывы и анализируйте их. С помощью отзывов можно понять «боли» пользователей, основанные на их реальном опыте взаимодействия с приложением.

Читайте подробнее о влиянии отзывов и оценок на ASO и продвижение мобильных приложений

Google Play Tags

Теги помогают Google понять, к какой категории относится приложение и, соответственно, показывать его тем пользователям, для которых эта категория релевантна.

Google Play дает возможность выбрать до 5 тегов, которые будут отображаться на странице приложения и в поисковой выдаче.

Примечание. Теги должны ясно отражать функционал приложения и быть понятными для новых пользователей, помогая им определить, соответствует ли приложение их потребностям и ожиданиям.

Раскрутка мобильного приложения в Google Play

Стратегия продвижения

Начните с ресерча и постановки целей. Определите целевую аудиторию приложения, насколько конкурентна ниша, какие тактики продвижения используют конкуренты, какие рынки в приоритете. Затем четко сформулируйте цели, которые нужно достичь, например, к концу года. Цели обязательно должны быть измеряемыми, чтобы по итогу можно было отследить, достигнуты ли KPI.

При составлении стратегии продвижения ориентируйтесь и на жизненный цикл продукта. Если приложение или игра только выходит на рынок, можно подогреть интерес к нему у потенциальных пользователей с помощью тизерных промо-материалов.

Запуск (launch) — самый ответственный момент, когда нужно максимально громко заявить о себе.

Или допустим, приложение уже давно вышло в свет и, в принципе, стабильно получает достаточное количество инсталов ежемесячно. В каждом из этих случаев набор инструментов для продвижения может отличаться.

Локализация

Локализация делает опыт взаимодействия с приложением естественным. Этот процесс включает работу с текстами, графикой и адаптацию контента приложения под язык и культурные особенности целевой аудитории в разных странах.

Благодаря локализации приложение становится доступным для пользователя, а значит, повышает его удовлетворенность.

Читайте подробнее о том, как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае

Таргетированная реклама

С помощью социальных сетей возможно достучаться до нужной аудитории по всему миру. Объемы трафика на страницу приложения из социальных сетей и точные настройки таргетинга — основные преимущества этого инструмента.

При запуске рекламной кампании, настраивайте ее в соответствии с целью: в зависимости от этого, алгоритмы покажут рекламу целевым пользователям, которые склонны совершить нужное целевое действие (просмотр видео, лайк\комментарий, регистрация, покупка и т. д.).

Для рекламы в социальных сетях целесообразно использовать сервисы Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Tik Tok, Snapchat, а также Google UAC, созданный специально для продвижения мобильных приложений.

Мотивированный трафик

Мотив (Incent) — это трафик с привлечением реальных пользователей, которые совершают целевое действие за вознаграждение. Обычно это установка либо же поисковый трафик по определенным запросам. Все эти действия способствуют выходу приложения в лидеры.

Важно! Платформа Google Play запрещает использовать мотив — возможны риски в виде наложения фильтра на ранжирование приложения или вовсе удаление из стора.

Продвижение сайта приложения

Наличие лендинга может помочь конвертировать посетителей в пользователей. Как сделать продвижение лендинга для приложения более эффективным:

убедитесь, что сайт оптимизирован под мобильные устройства и его удобно просматривать на маленьком экране;

используйте call-to-action кнопки с короткими и понятными призывами к действию в духе «Download app now» будут подталкивать посетителей сайта совершить нужное целевое действие — перейти в стор;

добавляйте социальное подтверждение (Social Proofs). Отзывы и user generated content продемонстрируют опыт взаимодействия с приложением и будут вызывать доверие;

проводите А\В-тесты. Тестируйте разные элементы сайта (кнопки, цвета и т. п.), чтобы найти более результативный.

SMM

Развитие страницы бренда, к которому относится приложение, или комьюнити любителей игры требует немалых усилий и вложений. В то же время это приносит свои плоды: чем больше пользователи будут взаимодействовать с контентом, делиться им с другими, участвовать в розыгрышах призов, тем популярнее будет приложение и выше количество инсталов.

Промовидео

По-настоящему универсальный инструмент продвижения. Промовидео можно разместить на сайте, в социальных сетях, добавить на страницу приложения в сторе, запустить видеорекламу и т. д.

Важно! Адаптируйте видео под конкретную цель и платформу. Также видео должно быть информативным (дает понять пользователю, что умеет приложение) и демонстрировать реальный пользовательский опыт (как можно его использовать).

Реклама внутри приложений

In-app реклама позволяет находить релевантную аудиторию в других приложениях. Если аудитория имеет общие интересы, такие как кулинария или приложение для детей, можно разместить рекламу продукта в других приложениях с аналогичным контентом.

Форматы in-app рекламы могут быть разными:

rewarded video — реклама, которая предлагает пользователю получить бонус (награду) в приложении, в обмен на просмотр рекламного видео;

рекламные баннеры в приложениях — объявление, которое остается на определенном участке экрана, пока пользователь взаимодействует с приложением. Принцип — как и на веб-сайтах;

interstitial ads — объявление, которое накладывается на интерфейс приложения. Обычно отображаются в момент перехода от одного действия к следующему;

Source: Google

мини-игры — интерактивные объявления, которые демонстрируют и позволяют опробовать функции рекламируемого приложения или игры.

Размещением рекламы в приложениях занимаются специальные сервисы, которые могут предложить клиенту пул площадок на интересующую тематику.

PR-активности и работа с блогерами

Сюда относятся интеграции у блогеров, размещение материалов об игре или приложении в профильных медиа, участие в выставках и тематических офлайн ивентах, QR-коды на баннерах и т. д. Вариантов может быть множество!

Чек-лист продвижения в Google Play

Универсального способа раскрутки мобильного приложения в Google Play не существует — ищите тот, который подойдет именно для вашего. Пробуйте, тестируйте, следите за обновлениями стора и, самое главное, не останавливайтесь на достигнутом. Ниже команда RadASO подготовила чеклист с ключевыми шагами:

Определить, кто целевая аудитория приложения и рынки, на которых приложение будет продвигаться.

Провести конкурентный анализ.

Провести сбор семантического ядра.

Подготовить текстовые метаданные, локализовать их для каждой страны, на которую вы целитесь.

Разработка иконки, подготовка скриншотов, feature graphic и видео (по возможности).

Разработка маркетинговой стратегии продвижения приложения. Составляем ее на основе KPI, которые хотим достичь и жизненного этапа приложения (teaser перед запуском, launch или maintenance – поддержка существующего приложения).

Оцениваем эффективность итерации, формируем план дальнейших действий.