Обзор Netpeak Checker от 2023: инструмент для анализа SEO-метрик сайта

В постоянно развивающейся цифровой интернет-среде маркетологам, веб-мастерам и SEO-специалистам крайне важно иметь мощные инструменты для анализа сайтов и сбора важных данных. Одним из таких инструментов есть Netpeak Checker. В этой статье расскажу, что это за инструмент, какие проблемы он решает, его основные возможности и особенности функционала, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Что это за инструмент?

Netpeak Checker — это комплексный инструмент для анализа важных SEO-метрик веб-сайтов. Предоставляя информацию о вашем сайте и конкурентах, программа помогает принимать обоснованные решения, чтобы улучшить своё присутствие в Интернете и привлечь ещё больше клиентов. Netpeak Checker относится к платным инструментам, однако его цена относительно невысока, особенно, если учесть весь доступный функционал. Есть несколько вариантов тарифных планов, а при необходимости можно воспользоваться триальной подпиской, которая позволит ознакомиться с интерфейсом и проверить работу базовых функций.

Какие проблемы решает Netpeak Checker?

Netpeak Checker создан, чтобы помогать пользователям исследовать важные показатели веб-сайтов и получать полезные для SEO данные:

1. Сведения об On-Page состоянии сайта:

код и время ответа сервера;

содержимое тегов Title, Description, Robots, Canonical, Hreflang;

доступность страниц сайта в Robots.txt;

количество внутренних и внешних ссылок;

наличие редиректов, их количество и URL конечной цепочки редиректа;

содержание подзаголовков H1 — H6;

размер HTML-страниц;

количество символов и слов на страницах сайта.

2. Парсинг контактных данных:

количество и значение Email;

количество и значение номеров телефонов;

количество и ссылки на мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Viber, WeChat;

количество и ссылки на социальные сети — Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube, Pinterest.

3. Данные DNS: IP, страна, континент.

4. Whois сведения:

дата регистрации и окончания домена;

корневой домен.

5. Данные популярных SEO сервисов:

Serpstat;

Ahrefs;

Majestic;

Moz;

SimilarWeb;

SEMrush.

6. Данные о трафике сайта:

общее количество посетителей;

распределение трафика по каналам (Direct, Search, Display, Referral, Social, Mail).

7. Данные по индексам и результатам выдачи поисковых систем Google, Bing, Yahoo:

общее количество страниц сайта в индексе;

наличие в индексе отдельных страниц сайта;

значение Title, Description, URL из поискового сниппета.

8. Сведения о микроразметке расширенных данных на сайте:

типы и количество использованных на сайте схем расширенных данных;

ошибки и предупреждения схем микроразметки

9. Значения Core Web Vitals (CWV): Score, LCP, FID, CLP.

10. Оценка удобства сайта для просмотра с мобильных устройств (Mobile Friendly).

Все вышеописанные метрики удобно собраны в сайдбаре справа в интерфейсе программы. Для получения данных достаточно просто отметить нужные пункты.

Особенности функционала Netpeak Checker

Далее рассмотрим подробнее некоторые интересные функции Netpeak Checker, на которые следует обратить внимание.

Понятный интерфейс

Интерфейс Netpeak Checker удобен и интуитивно понятен.

В верхней части окна находится командная панель с основными операционными командами: создание, сохранение и загрузка проектов, экспорт и вставка URL страниц сайта, экспорт и импорт данных, настройка программы и т. д. Все данные удобно разделены на вкладки с возможностью фильтрации. Результаты удобно представлены в табличном виде. Справа в сайдбаре в удобном выпадающем списке перечислены все доступные для анализа метрики. Над сайдбаром находится строка поиска.

Проектный формат работы

Работа с данными происходит по проектному принципу. Для каждого набора данных создаётся отдельный проект, который можно хранить, экспортировать и импортировать. Также можно открывать Netpeak Checker в нескольких окнах, что позволяет работать с несколькими проектами одновременно. Все операции с проектами доступны во вкладке «Project» командной панели:

Удобная фильтрация данных

Все данные можно фильтровать с помощью операторов «Включить» и «Выключить», выбрав необходимые метрики и указав условия фильтрации:

Быстрый поиск данных

Для быстрой фильтрации данных можно использовать строку поиска. Просто введите туда интересующую вас метрику/элемент, и все данные по ней автоматически отфильтруются:

Поиск происходит по всей таблице с метриками.

Интеграция с Google Drive

Следует отдельно отметить функционал экспорта данных в Google Drive, позволяющий сохранять все результаты анализа в формате Google Sheets. Для этого достаточно авторизироваться в своём аккаунте Google и отметить необходимый метод экспорта в настройках программы:

Парсинг поисковой выдачи

Ещё одним важным функционалом программы является возможность парсинга поисковой выдачи, позволяющего по перечню ключевых фраз спарсить результаты топ-1, топ-3, топ-10 и топ-50 выдачи поисковых систем Google, Bing и Yahoo. Для этого достаточно вставить (или импортировать) нужные ключевые слова и настроить параметры поисковой системы. Все результаты поисковой выдачи вы получите в удобном табличном формате, который можно экспортировать для дальнейшего анализа:

Для бесперебойной работы парсинга советую настроить прокси или антикапчу.

Использование прокси и антикапчи

Для бесперебойного парсинга данных с сайтов и результатов выдачи поисковых систем Netpeak Checker предоставляет возможность использовать прокси-серверы и API популярных сервисов для автоматического разгадывания капчи. Для этого достаточно заполнить необходимые поля в настройках программы:

На момент написания обзора Netpeak Checker поддерживает следующие сервисы антикапчи: CapMonster Cloud, 2Captcha, Anti-Captcha, RuCaptcha, CapMonster. Для большего эффекта можно использовать API нескольких сервисов параллельно.

Интеграция с Netpeak Spider

Netpeak Checker позволяет передавать данные в Netpeak Spider, дополняя его отчёты новыми сведениями, что делает сайт более комплексным и полным. Для этого достаточно экспортировать данные Netpeak Checker в CSV формате, а затем выбрать пункт «Upload parameters to enrich data…» в Netpeak Spider. Все данные прибавятся к уже имеющимся в таблице метрикам:

Для полноценного аудита своего сайта рекомендую использовать сочетание этих инструментов.

Вывод

Netpeak Checker — это мощный многофункциональный инструмент для анализа веб-сайтов, позволяющий SEO-специалистам, интернет-маркетологам и веб-мастерам анализировать большие объёмы данных, важных для продвижения своих сайтов в органическом поиске. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, расширенным функциям и интеграции с другими SEO-инструментами, он вполне может стать незаменимым помощником для тех, кто стремится улучшить эффективность своего веб-сайта и опередить конкурентов.