Огляд Netpeak Checker від 2023: інструмент для аналізу SEO-метрик сайту

У цифровому інтернет-середовищі, що постійно розвивається, маркетологам, вебмайстрам та SEO-спеціалістам вкрай важливо мати потужні інструменти для аналізу сайтів та збору важливих даних. Одним із таких інструментів є Netpeak Checker. У цій статті розкажу, що це за інструмент, які проблеми він вирішує, його основні можливості та особливості функціоналу, на які варто звернути увагу в першу чергу.

Що це за інструмент?

Netpeak Checker — це комплексний інструмент для аналізу важливих SEO-метрик вебсайтів. Надаючи інформацію про ваш сайт і конкурентів, програма допомагає приймати обґрунтовані рішення, щоб покращити свою присутність в інтернеті та залучити ще більше клієнтів. Netpeak Checker належить до платних інструментів, проте його ціна відносно невисока, особливо, якщо врахувати весь доступний функціонал. Є кілька варіантів тарифних планів, а в разі потреби можна скористатися тріальною підпискою, яка дозволить ознайомитися з інтерфейсом і перевірити роботу базових функцій.

Які проблеми вирішує Netpeak Checker?

Netpeak Checker створений, щоб допомагати користувачам досліджувати важливі показники вебсайтів і отримувати корисні для SEO дані:

1. Відомості про On-Page стан сайту:

код і час відповіді сервера;

вміст тегів Title, Description, Robots, Canonical, Hreflang;

доступність сторінок сайту в Robots.txt;

кількість внутрішніх і зовнішніх посилань;

наявність редиректів, їхня кількість і URL кінцевого ланцюжка редиректу;

вміст підзаголовків H1 — H6;

розмір HTML-сторінок;

кількість символів і слів на сторінках сайту.

2. Парсинг контактних даних:

кількість і значення Email;

кількість і значення номерів телефонів;

кількість і посилання на месенджери — Telegram, WhatsApp, Viber, WeChat;

кількість і посилання на соціальні мережі — Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube, Pinterest.

3. Дані DNS: IP, країна, континент.

4. Whois відомості:

дата реєстрації та закінчення домену;

кореневий домен.

5. Дані популярних SEO сервісів:

Serpstat;

Ahrefs;

Majestic;

Moz;

SimilarWeb;

SEMrush.

6. Дані щодо трафіку сайту:

загальна кількість відвідувачів;

розподіл трафіку по каналах (Direct, Search, Display, Referral, Social, Mail).

7. Дані з індексів та результатів видачі пошукових систем Google, Bing, Yahoo:

загальна кількість сторінок сайту в індексі;

наявність в індексі окремих сторінок сайту;

значення Title, Description, URL з пошукового сніпету.

8. Відомості про мікророзмітку розширених даних на сайті:

типи й кількість використаних на сайті схем розширених даних;

помилки й попередження схем мікророзмітки.

9. Значення Core Web Vitals (CWV): Score, LCP, FID, CLP.

10. Оцінка зручності сайту для перегляду з мобільних пристроїв (Mobile Friendly).

Всі описані вище метрики зручно зібрані в сайдбарі справа в інтерфейсі програми. Для отримання даних достатньо просто відмітити потрібні пункти.

Особливості функціоналу Netpeak Checker

Далі розглянемо детальніше деякі цікаві функції Netpeak Checker, на які варто звернути увагу.

Зрозумілий інтерфейс

Інтерфейс Netpeak Checker зручний та інтуїтивно зрозумілий.

У верхній частині вікна знаходиться командна панель з основними операційними командами: створення, збереження і завантаження проєктів, експорт і вставка URL сторінок сайту, експорт та імпорт даних, налаштування програми тощо. Всі дані зручно розділені на вкладки з можливістю фільтрації. Результати зручно представлені в табличному вигляді. Справа в сайдбарі в зручному випадаючому списку перераховані всі доступні для аналізу метрики. Над сайдбаром знаходиться рядок пошуку.

Проєктний формат роботи

Робота з даними відбувається за проєктним принципом. Для кожного набору даних створюється окремий проєкт, який можна зберігати, експортувати й імпортувати. Також Netpeak Checker можна відкривати в кількох вікнах, що дозволяє одночасно працювати з кількома проєктами одночасно. Всі операції з проєктами доступні у вкладці «Project» командної панелі:

Зручна фільтрація даних

Всі дані можна фільтрувати за допомогою операторів «Включити» і «Виключити», вибравши необхідні метрики та вказавши умови фільтрації:

Швидкий пошук даних

Для швидкої фільтрації даних можна скористатися рядком пошуку. Просто введіть туди цікаву вам метрику/елемент, і всі дані за нею автоматично відфільтруються:

Пошук відбувається по всій таблиці з метриками.

Інтеграція з Google Drive

Варто окремо відзначити функціонал експорту даних в Google Drive, який дозволяє зберігати всі результати аналізу у форматі Google Sheets. Для цього достатньо авторизуватися у своєму Google акаунті й відмітити необхідний метод експорту в налаштуваннях програми:

Парсинг пошукової видачі

Ще одним важливим функціоналом програми є можливість парсингу пошукової видачі, який дозволяє за переліком ключових фраз спарсити результати топ-1, топ-3, топ-10 і топ-50 видачі пошукових систем Google, Bing і Yahoo. Для цього достатньо вставити (або імпортувати) потрібні ключові слова і налаштувати параметри пошукової системи. Всі результати пошукової видачі ви отримаєте у зручному табличному форматі, який можна експортувати для подальшого аналізу:

Для безперебійної роботи парсингу раджу налаштувати проксі або антикапчу.

Використання проксі й антикапчі

Для безперебійного парсингу даних із сайтів і результатів видачі пошукових систем Netpeak Checker надає можливість використовувати проксі сервери й API популярних сервісів для автоматичного розгадування капчі. Для цього достатньо заповнити необхідні поля в налаштуваннях програми:

На момент написання огляду Netpeak Checker підтримує такі сервіси-антикапчі: CapMonster Cloud, 2Captcha, Anti-Captcha, RuCaptcha, CapMonster. Для більшого ефекту ви можете використовувати API кількох сервісів паралельно.

Інтеграція з Netpeak Spider

Netpeak Checker дозволяє передавати дані в Netpeak Spider, доповнюючи його звіти новими відомостями, що робить аналіз сайту більш комплексним та повним. Для цього достатньо експортувати дані Netpeak Checker в CSV форматі, а далі вибрати пункт «Upload parameters to enrich data …» в Netpeak Spider. Всі дані додадуться до вже наявних в таблиці метрик:

Для повноцінного аудиту свого сайту рекомендую використовувати поєднання обох цих інструментів.

Висновок

Netpeak Checker — це потужний, багатофункціональний інструмент для аналізу вебсайтів, який дозволяє SEO-спеціалістам, інтернет-маркетологам і вебмайстрам аналізувати великі об’єми даних, важливих для просування своїх сайтів в органічному пошуці. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, розширеним функціям й інтеграції з іншими SEO-інструментами він цілком може стати незамінним помічником для тих, хто прагне покращити ефективність свого вебсайту та випередити конкурентів.