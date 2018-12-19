Отправка email с помощью Google Apps Script

Продолжаем цикл постов
Как можно использовать этот функционал
- Если у вас настроена автоматическая выгрузка каких-то данных, можно настроить отправку письма c предупреждением, например:
- если эти данные отклонились от прогноза;
- если данные изменились на некий процент;
- если данные не загрузились;
- если произошли другие изменения, которые вам следует контролировать;
- если есть небольшая база email-адресов и нужно быстро отправить какую-либо информацию;
- если нужно, допустим, раз в месяц отправлять статистику, которая собирается в Google Spreadsheet;
- другие задачи, для решения которых нужно отсылать на почту информацию.
Методы и параметры класса MailApp
Как можно догадаться из заголовка, за всю эту магию отвечает класс MailApp.
Методы класса MailApp и их параметры
- getRemainingDailyQuota() — возвращает количество оставшихся сообщений электронной почты, которые пользователь может отправить за оставшуюся часть дня.
- sendEmail — этот метод позволяет отправлять email-сообщения и выходит с комбинацией параметров:
- sendEmai(message);
- sendEmail(recipient, subject, body, options);
- sendEmail(to, replyTo, subject, body).
А теперь немного о параметрах:
- message — объект JavaScript, представляющий сообщение электронной почты.
- recipient — адрес получателя (если их несколько — разделяйте запятыми).
- subject — тема письма.
- body — «тело» письма.
- to — адрес получателя.
- options — объект JavaScript, который указывает дополнительные параметры, перечисленные ниже:
- attachments — массив файлов для отправки по электронной почте;
- bcc (blind carbon copy) — список адресов электронной почты, разделенных запятыми (BCC — скрытые получатели письма, чьи адреса не показываются другим получателям);
- cc (carbon copy) — список адресов электронной почты, разделенных запятыми (CC — вторичные получатели письма, которым направляется копия. Они видят и знают о наличии друг друга);
- htmlBody — если устройство может отобразить результат HTML-кода, то будет использовать его (HTML) вместо требуемого аргумента тела письма;
- inlineImages — объект JavaScript, содержащий отображение из образа изображения (String) в данные изображения (BlobSource). Это предполагает, что параметр htmlBody используется и содержит ссылки на эти изображения в формате <img src="cid:imageKey" />;
- name — имя отправителя электронной почты (по умолчанию имя пользователя);
- noReply — true, если электронное письмо должно быть отправлено с общего адреса электронной почты без ответа, чтобы препятствовать получателям отвечать на электронные письма. Эта опция доступна только для учетных записей G Suite, но не для пользователей Gmail;
- replyTo — адрес электронной почты для использования в качестве адреса ответа по умолчанию (по умолчанию адрес электронной почты пользователя).
Пример кода отправки сообщений через Google Apps Script:
function myFunction() {MailApp.sendEmail({ to: "tevez.netpeak@gmail.com", subject: "Рост количества сессий за месяц на 30% на сайте site.com", htmlBody: 'Дорогой друг! <br>'+ 'Спешу тебя обрадовать!<br>'+ 'Наш любимый проект демонстрирует исторический рост количества сессий на 30% (+ 5 456 сессий).<br>'+ 'Учти, что это данные из сервиса Google Analytics.<br>'+ 'Не буду тебя больше задерживать. Подробные результаты можешь увидеть, перейдя по <a href="ссылка на сайт">ссылке</a>.', });}
Кстати, для работы с почтой в Gmail есть отдельный класс GmailApp. Ознакомиться с информацией о нем можно по ссылке.
Бонусный скрипт
Вашему вниманию представляю скрипт, который:
- еженедельно автоматически выгружает количество кликов, показов, CTR и среднюю позицию по заданному URL (или его части) из сервиса Google Search Console;
- если изменения существенные (относительно прошлой выгрузки), отсылает пользователю email с предупреждением.
Инструкция по эксплуатации
- Следуя рекомендациям
в этом посте, подключаете API Google Search Console к Google Таблицам (в первом пункте настройки делайте копию нового докса с актуальным скриптом).
- После подключения, запускаете функцию List Account Sites. Если вы правильно подключили API GSC и в вашем аккаунте есть ресурсы (сайты), вы увидите их список.
- Во вкладке Start указываем следующие параметры:
- URL (полный или частичный, в зависимости от задачи);
- из выпадающего списка выбираете ваш сайт;
- указываете процент. После каждой выгрузки скрипт сравнивает клики и показы. Если произошли изменения на указанный процент и более (как рост, так и снижение), скрипт будет уведомлять вас, отсылая email;
- указываете дату старта (начальная дата). Ниже автоматически добавляется 6 дней и за этот период будут загружаться данные;
- указываете тип проверки (содержит, не содержит и точное соответствие);
- указываете email-адрес, на который будут отсылаться письма с изменениями.
- После того, как вы настроили все во вкладке Start, запустите функцию First run.
- Если вы все сделали верно, во вкладке Results появятся данные.
- Далее настраиваем триггер, чтобы каждую неделю подтягивались данные.
- заходим в Редактор скриптов;
- нажимаем на иконку в виде часов;
- настраиваем триггер, чтобы запускался каждую неделю (можно настроить под себя). Не забываем сохранить триггер;
- Ура! Теперь каждую неделю скрипт будет автоматически запускаться:
- будет дополнять таблицу;
- будет посылать email, если есть существенные изменения;
P.S.
- Изменяя параметры во вкладке Start, вы можете повлиять на данные, которые будет выгружать триггер.
- Этот скрипт вы можете усовершенствовать (например, проверять не один URL, а список и так далее).
- Конечно, отправку писем можно сделать с помощью сервисов (GetResponse, например), но они решают другие задачи.
Выводы
- В рамках цикла постов о «Google Apps Script: полезные функции и фишки» мы научились отправлять email.
- С помощью скрипта можно автоматизировать рутинные задачи и получать уведомления о результатах.
- Функционал отправки email можно использовать для разных задач, например, вам нужно предупреждать менеджеров, чтобы они звонили клиентам раз в неделю, или чтобы слать напоминания ответственному за пополнение аккаунта Google Ads раз в месяц, и так далее — все можно автоматизировать с помощью этого скрипта.
Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели автоматизировать с помощью Google Apps Script, возможно мне понравится ваша идея и сделаю отдельный пост.
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