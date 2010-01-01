Если вы хоть немного занимаетесь продвижением, ваш сайт зарегистрирован в кабинете вебмастеров Google. Когда проект проходит этап резких изменений (что бывает, например, после внедрения SEO-аудита), вы получаете email-уведомление «про обнаруженные ошибки». Важно не паниковать и уметь правильно интерпретировать данные системы. Как? Об этом и пойдет речь в статье.

Найти и исправить ошибки несложно (или сложно, но не всегда), главное — знать, как и что с ними делать. Наши специалисты знают. Заказывайте аудит, продвижение, консалтинг у Netpeak:

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Для начала стоит акцентировать, что панель вебмастеров — не система принятия решений. В Google Search Console (или Google Webmaster Tools) присутствуют данные о сканировании сайта GoogleBot, индексации, изменении показателей в результатах выдачи (средняя позиция, CTR сниппета, количество показов и кликов). Email о том, что резко возросло количество отсутствующих страниц на сайте, не значит, что все плохо и нужно срочно восстанавливать эти страницы.

Панель вебмастеров Google только уведомляет о том, что было обнаружено в ходе сканирования сайта, но не принимает решения за вас.

Рассмотрим несколько ситуаций из практики.

Найдите, что изменилось

«У меня на сайте резко возросло количество заблокированных страниц. Почему? Я же ничего не делал».

Заблокированные страницы — не страницы, заблокированные поисковой системой.

Это те страницы, доступ к которым заблокирован владельцем сайта в файле robots.txt. Нужно понять, каким образом GoogleBot нашел ссылки на файлы из закрытой директории, если раньше он их не находил. Если файл robots.txt не менялся, это могут быть новые ссылки в коде или контенте сайта, ссылки в файле sitemap.xml или внешние ссылки на сайт. В зависимости от типа ссылок можно понять, что из перечисленных вариантов проверять в первую очередь.

В конкретной ситуации была обнаружена проблема в генерации xml-карты сайта.

Учитывайте всю картину

В одном из новых проектов после внедрения аудита в панели инструментов для вебмастеров Google получился следующий график динамики страниц сайта в индексе.

Дайте угадаю, что вы думаете: «Все ужасно! Кто-то нечаянно закрыл этот сайт от индексации и все страницы выпали из индекса!». Но что, если у сайта всего 160 страниц? Хорошо ли, что у него сейчас 210 страниц в индексе? И откуда могли взяться эти 10 000 страниц? Ключевая фраза: «проект после внедрения SEO-аудита». Во время анализа сайта мы нашли большое количество «чужих» страниц — сайт клиента был взломан.

На эти страницы не было ссылок с сайта клиента, то есть через админпанель или в результате сканирования обнаружить эти страницы было невозможно.

Как они попали в индекс? Злоумышленники поставили на них ссылки с других сайтов, что подтвердилось при анализе внешних ссылок в Ahrefs. По внешним ссылкам GoogleBot перешел на эти страницы, просканировал их и добавил в индекс. Во время внедрения аудита эти страницы были удалены, и график количества страниц в индексе в панели вебмастеров резко пошел вниз — на данный момент почти все «чужие» страницы выпали из индекса.

Будьте в курсе истории изменений

Анализируя любые показатели сайта, важно понимать: а что, собственно, происходило с сайтом в последнее время? Какие изменения вносились?

Любая динамика — это результат ваших действий. Или бездействия.

Еще пример из жизни:

Какое первое впечатление производит такая динамика роста ошибок на сайте? Маловероятно, что этот график вас радует. На самом деле в этом графике тоже нет ничего плохого. У интернет-магазина, в связи с техническими ошибками, несколько раз изменялся принцип формирования URL фильтров, но в итоге совместных усилий удалось привести все ссылки к единому виду.

На графике мы видим результат — как робот Google постепенно определяет, что все URL, по которым когда-то были дубли страниц, теперь недоступны.

Выводы

При работе с новым проектом желательно узнать о нем как можно больше информации и провести SEO-аудит. При длительной работе — отслеживать, какие были внесены изменения, когда и почему. Для восстановления хронологии действий помогает лог в Google Tag Manager, заметки в Google Analytics, задачи в системе менеджмента проектов (в случае агентства Netpeak — это «ПланФикс»).

Отдельно стоит показать заметки в Google Analytics — они очень удобны в использовании и пригодятся на любом этапе развития проекта. Заметки не дублируются между представлениями, поэтому обычно удобнее оставлять их в основном представлении «Домен» — «Все данные по веб сайту». Как посмотреть нужную заметку и создать новую запись:

Не паникуйте при анализе данных панелей вебмастеров и принимайте взвешенные решения, основанные на истории изменений по проекту. Если у вас есть примеры других неоднозначных графиков и ситуаций в панели вебмастеров Google — делитесь с читателями в комментариях к этому посту.

радостью возьмем в работу еще несколько проектов.