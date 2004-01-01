Мобайл

План продвижения мобильного приложения — подробный чек-лист
Георгий Рябой
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Сложность: норм норм
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Главная трудность, с которой сталкиваются разработчики приложений, — продвижение продукта на рынке. Уже сейчас в Google Play и App Store миллионы приложений. В условиях жесткой конкуренции довольно сложно вывести приложение в топ магазина, а затем монетизировать его согласно выбранной бизнес-модели, постоянно привлекая и удерживая заинтересованных пользователей.

Специалисты Clickky и Netpeak составили чек-лист — что нужно делать, чтобы приложение получило достаточное количество установок и приносило доход.

Продвижение мобильного приложения — подробный чек-лист

То же — для любителей почитать.

1. За какими метриками и показателями следить

1.1. Количество уникальных пользователей за определенный период: DAU (Daily Active Users), WAU (Weekly Active Users), MAU (Monthly Active Users).

1.2. Sticky factor — отношение числа ежедневных уникальных пользователей к их количеству в месяц: sticky = DAU/MAU.

1.3. Показатель длительности сессий — время от запуска до закрытия приложения пользователем.

1.4. Коэффициент удержания пользователей (retention rate) — для оценки качества трафика.

1.5. Показатель отказов (churn rate) — это свидетельствует о недоработках в приложении.

1.6. Стоимость привлечения одного пользователя (customer acquisition cost, CAC).

1.7. Средняя выручка от пользователя за всю историю использования приложения (lifetime value, LTV). В жизнеспособной бизнес-модели LTV должен превышать стоимость установки приложения (cost per install, CPI).

1.8. Средняя выручка от одного пользователя за определенный период (ARPU). Помогает определить ценность пользователя.

1.9. Средняя выручка в расчете на одного платного пользователя (ARPPU). Помогает определить удельную прибыльность выбранного сегмента аудитории.

О том, какие еще есть метрики успеха приложений, читайте здесь.

2. Как построить воронку продаж

2.1. Рост вовлеченности в приложение:

  • процент установок приложения;
  • процент прошедших обучение (tutorial);
  • процент регистраций;
  • процент пользователей, достигших третьего уровня (для игр).

2.2. Увеличение монетизации:

  • процент совершивших первую оплату;
  • процент совершивших вторую оплату.

2.3. Удержание пользователя:

  • коэффициент удержания пользователя (retention rate) в первый день после установки;
  • коэффициент удержания пользователя (retention rate) на седьмой день после установки;
  • коэффициент удержания пользователя (retention rate) на 30 день после установки приложения.

3. Как оптимизировать страницу приложения в App Store

3.1. Найти другие приложения в вашей категории и проанализировать названия, описания и отзывы.

3.2. Выделить часто встречающиеся слова, которые характеризируют инструментарий приложения.

3.3. Проверить ключевые слова на релевантность — соотнести конкурентность слова и объем привлекаемого трафика, внедрить их на страницу приложения.

3.4. Добавить качественные скриншоты и видео.

3.5. Добавить в приложение всплывающее окно с просьбой оставить отзыв на странице App Store.

Подробно о всех шагах по оптимизации страницы мобильного приложения читайте здесь.

4. Как улучшать приложение

4.1. Перед основным запуском провести soft-launch на похожей аудитории. Для этого проводится кампания по привлечению определенных пользователей, которые скачивают приложение в App Store и оставляют свои отзывы. Так можно найти проблемы до того, как основная аудитория увидит готовый продукт.

4.2. Проверить оптимизацию страницы в App Store с помощью A/B-теста. Для этого нужно зарегистрироваться в Sensor Tower, Splitmetrics или Testnest.

5. Как работать с медиа — пиар приложения

5.1. Подготовить и разослать пресс-релизы о запуске на prWeb и prMac.

5.2. Сделать питч: предложить блогам и другим ресурсам написать рецензию на продукт. Особенно внимательно отнестись к размещению контента с упоминаниями приложения в тематических блогах, соответствующих категории приложения.

5.3. Пиар продукта с помощью новостных рассылок.

5.4. Пиар продукта с помощью социальных сетей.

5.5. Пиар продукта с помощью рекламы в нестандартных каналах, например, Tinder.

Подробно о том, как сделать питч своего продукта, читайте здесь.

6. Как рекламировать приложение

6.1. Определите цель кампании и составьте список KPI.

6.2. Подберите рекламные каналы и форматы под цели и KPI.

6.3. Убедитесь в корректности настройки аналитики.

6.4. Анализируйте и оптимизируйте качество рекламных кампаний.

7. Как избежать накрутки кликов (фрода)

7.1. Отслеживайте качество трафика — если вся активность происходит в одно и то же время, это признак фрода.

7.2. Установить антифрод-систему: Forensiq, Fraudscore.

7.3. Установить трекинг-систему для определения эффективности рекламных каналов: Appsflyer, Adjust, TUNE, Appmetrica, Kochava.

7.4. Подробно о том, как выбрать трекер для приложения, читайте здесь.

8. Как поддерживать лояльность

8.1. Предлагать клиентам дополнительные услуги за отдельную плату (upsale).

8.2. Реактивация пользователей с помощью рассылок и пуш-уведомлений со скидками и появлением новых функций.

Выводы

1. Чтобы продвигать приложение эффективно, не растрачивая лишние ресурсы, прежде всего нужно настроить аналитику внутри самого приложения.

2. Также полезно выстроить воронку продаж и собирать данные на всех ее этапах, отслеживая путь пользователя в процессе взаимодействия с вашим приложением и определяя эффективность системы монетизации.

3. В любом из сторов осуществляется поиск по ключевым словам, поэтому имеет смысл провести оптимизацию всех данных приложения — ASO (App Store Optimization). Продвинуть приложение в app store можно с помощью анализа конкурентов и подбора ключевых слов для страницы.

4. После того как приложение оптимизировано и подготовлено к релизу, нужно поработать над его усовершенствованием (провести soft launch), а также протестировать эффективность страницы.

5. Следующий шаг в продвижении приложения — работа с медиа и пиар. Цель на данном этапе — привлечь пользователей и сформировать положительный имидж бренда.

6. Покупка мобильного трафика дает толчок, необходимый для увеличения количества скачиваний приложения. Главное правило покупки трафика — удостовериться, что CAC (Customer Acquisition Cost) для одного пользователя не превышает LTV (Lifetime Value).

7. До 34% мобильного трафика является фродом — установки и иногда показатели KPI фальсифицируются, чтобы заработать за счет рекламодателя. Чтобы избежать подобной ситуации, стоит следить за качеством трафика.

8. Наконец, для сохранения высоких показателей RR и поддержания интереса пользователей, нужно их мотивировать возвращаться в приложение снова и снова.

Для этого стоит предлагать upsale — дополнительные услуги за отдельную плату. Новые функции вызовут интерес, мотивируют зайти в приложение еще раз и, возможно, совершить покупку. Также для реактивации используют новостную рассылку и пуш-уведомления.

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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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