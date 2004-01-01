Главная трудность, с которой сталкиваются разработчики приложений, — продвижение продукта на рынке. Уже сейчас в Google Play и App Store миллионы приложений. В условиях жесткой конкуренции довольно сложно вывести приложение в топ магазина, а затем монетизировать его согласно выбранной бизнес-модели, постоянно привлекая и удерживая заинтересованных пользователей.
Специалисты Clickky и Netpeak составили чек-лист — что нужно делать, чтобы приложение получило достаточное количество установок и
То же — для любителей почитать.
1. За какими метриками и показателями следить
1.1. Количество уникальных пользователей за определенный период: DAU (Daily Active Users), WAU (Weekly Active Users), MAU (Monthly Active Users).
1.2. Sticky factor — отношение числа ежедневных уникальных пользователей к их количеству в месяц: sticky = DAU/MAU.
1.3. Показатель длительности сессий — время от запуска до закрытия приложения пользователем.
1.4. Коэффициент удержания пользователей (retention rate) — для оценки качества трафика.
1.5. Показатель отказов (churn rate) — это свидетельствует о недоработках в приложении.
1.6. Стоимость привлечения одного пользователя (customer acquisition cost, CAC).
1.7. Средняя выручка от пользователя за всю историю использования приложения (lifetime value, LTV). В жизнеспособной бизнес-модели LTV должен превышать стоимость установки приложения (cost per install, CPI).
1.8. Средняя выручка от одного пользователя за определенный период (ARPU). Помогает определить ценность пользователя.
1.9. Средняя выручка в расчете на одного платного пользователя (ARPPU). Помогает определить удельную прибыльность выбранного сегмента аудитории.
О том, какие еще есть метрики успеха приложений,
2. Как построить воронку продаж
2.1. Рост вовлеченности в приложение:
- процент установок приложения;
- процент прошедших обучение (tutorial);
- процент регистраций;
- процент пользователей, достигших третьего уровня (для игр).
2.2. Увеличение монетизации:
- процент совершивших первую оплату;
- процент совершивших вторую оплату.
2.3. Удержание пользователя:
- коэффициент удержания пользователя (retention rate) в первый день после установки;
- коэффициент удержания пользователя (retention rate) на седьмой день после установки;
- коэффициент удержания пользователя (retention rate) на 30 день после установки приложения.
3. Как оптимизировать страницу приложения в App Store
3.1. Найти другие приложения в вашей категории и проанализировать названия, описания и отзывы.
3.2. Выделить часто встречающиеся слова, которые характеризируют инструментарий приложения.
3.3. Проверить ключевые слова на релевантность — соотнести конкурентность слова и объем привлекаемого трафика, внедрить их на страницу приложения.
3.4. Добавить качественные скриншоты и видео.
3.5. Добавить в приложение всплывающее окно с просьбой оставить отзыв на странице App Store.
Подробно о всех шагах по оптимизации страницы мобильного приложения
4. Как улучшать приложение
4.1. Перед основным запуском провести soft-launch на похожей аудитории. Для этого проводится кампания по привлечению определенных пользователей, которые скачивают приложение в App Store и оставляют свои отзывы. Так можно найти проблемы до того, как основная аудитория увидит готовый продукт.
4.2. Проверить оптимизацию страницы в App Store с помощью A/B-теста. Для этого нужно зарегистрироваться в Sensor Tower, Splitmetrics или Testnest.
5. Как работать с медиа — пиар приложения
5.1. Подготовить и разослать пресс-релизы о запуске на prWeb и prMac.
5.2.
5.3. Пиар продукта с помощью новостных рассылок.
5.4. Пиар продукта с помощью социальных сетей.
5.5. Пиар продукта с помощью рекламы в нестандартных каналах, например, Tinder.
Подробно о том, как сделать питч своего продукта,
6. Как рекламировать приложение
6.1. Определите цель кампании и составьте список KPI.
6.2.
6.3. Убедитесь в корректности настройки аналитики.
6.4. Анализируйте и оптимизируйте качество рекламных кампаний.
7. Как избежать накрутки кликов (фрода)
7.1. Отслеживайте качество трафика — если вся активность происходит в одно и то же время, это признак фрода.
7.2. Установить антифрод-систему: Forensiq, Fraudscore.
7.3. Установить трекинг-систему для определения эффективности рекламных каналов: Appsflyer, Adjust, TUNE, Appmetrica, Kochava.
7.4. Подробно о том, как выбрать трекер для приложения,
8. Как поддерживать лояльность
8.1. Предлагать клиентам дополнительные услуги за отдельную плату (upsale).
8.2. Реактивация пользователей с помощью рассылок и пуш-уведомлений со скидками и появлением новых функций.
Выводы
1. Чтобы
2. Также полезно выстроить воронку продаж и собирать данные на всех ее этапах, отслеживая путь пользователя в процессе взаимодействия с вашим приложением и определяя эффективность системы монетизации.
3. В любом из сторов осуществляется поиск по ключевым словам, поэтому имеет смысл провести оптимизацию всех данных приложения — ASO (App Store Optimization). Продвинуть приложение в app store можно с помощью анализа конкурентов и подбора ключевых слов для страницы.
4. После того как приложение оптимизировано и подготовлено к релизу, нужно поработать над его усовершенствованием (провести soft launch), а также протестировать эффективность страницы.
5. Следующий шаг в продвижении приложения — работа с медиа и пиар. Цель на данном этапе — привлечь пользователей и сформировать положительный имидж бренда.
6. Покупка мобильного трафика дает толчок, необходимый для увеличения количества скачиваний приложения. Главное правило покупки трафика — удостовериться, что CAC (Customer Acquisition Cost) для одного пользователя не превышает LTV (Lifetime Value).
7. До 34% мобильного трафика является фродом — установки и иногда показатели KPI фальсифицируются, чтобы заработать за счет рекламодателя. Чтобы избежать подобной ситуации, стоит следить за качеством трафика.
8. Наконец, для сохранения высоких показателей RR и поддержания интереса пользователей, нужно их мотивировать возвращаться в приложение снова и снова.
Для этого стоит предлагать upsale — дополнительные услуги за отдельную плату. Новые функции вызовут интерес, мотивируют зайти в приложение еще раз и, возможно, совершить покупку. Также для реактивации используют новостную рассылку и пуш-уведомления.
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