Платежные системы для сайта: какую выбрать

При создании интернет-магазина важно определиться, какую платежную систему выбрать для сайта. Лучшие платежные системы для сайта решают все вопросы, связанные с оплатой товаров и услуг, позволяя оплачивать заказы с банковской карточки, с помощью электронных денег или баланса мобильного телефона.

Как работают платежные системы для сайтов

Для каждого интернет-магазина прием платежей от покупателей — одна из важных составляющих работы и должна осуществляться с обеспечением высокого уровня комфорта и безопасности. Для технической реализации приема платежей доступны такие варианты:

Самостоятельная настройка подключения к выбранным платежным системам.



Такой вариант подходит для крупных интернет-магазинов с большими оборотами, когда комиссии платежных агрегаторов становятся слишком внушительными и выгоднее разработать собственный механизм связи с платежными системами.

Настройка подключения посредством платежных агрегаторов. Во всех остальных случаях оптимально выбирать именно этот вариант.

У платежных систем, подключаемых к интернет-магазинам, такой принцип работы:

Клиент оформляет на сайте заказ, выбирая способ оплаты онлайн. Данные об уникальном номере заказа клиента передаются на платежную систему, покупатель переадресовывается на сайт платежного сервиса. На ресурсе сервиса покупатель выбирает подходящий способ оплаты — банковской карточкой, электронными деньгами, баланс мобильного телефона и так далее. Клиент вводит платежные данные, необходимые для выбранного способа оплаты. Платежный сервис проверяет внесенную информацию и проводит платеж, защищая при этом финансовые данные клиента. После завершения операции платежная система возвращает покупателя на исходный сайт и сообщает серверу результаты транзакции. Покупателю выводится сообщение об успешной либо отклоненной оплате.

Характеристики платежных систем

При выборе платежной системы стоит обратить внимание на следующие параметры:

Страны, в которых работает сервис. Для международных интернет-магазинов важно, чтобы география платежной системы совпадала с местоположением всех потенциальных клиентов компании. Методы оплаты. В системе должны быть доступны различные варианты платежей, удобные для покупателей. Комиссия. Важно понимать итоговый процент, включающий комиссию банка, который будет сниматься в сервисе за услуги. Также оплата будет различаться в зависимости от того, подключается ли сайт напрямую к платежной системе или через агрегатор. Условия вывода денежных средств. В разных странах условия вывода денег различаются, поэтому перед выбором платежного сервиса удостоверьтесь, что он позволит обналичить счет. Также важно обратить внимание на сроки вывода средств. Требования к документам. Многие сервисы не работают с физическими лицами, для интеграции с сайтом потребуются документы частного предпринимателя либо юрлица. Технические требования. Если сайт разрабатывался на CMS , в большинстве случаев сервис подключить несложно. Для проектов без CMS понадобится работа с API либо самостоятельная интеграция с сервисом с помощью кода.

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Требования к сайтам

Платежные системы предъявляют ряд требований к сайтам, которые хотят воспользоваться их услугами. Чтоб соответствовать им, необходимо исправить на сайте возможные недоработки. Перед подключением платежного сервиса проверьте следующие моменты:

Сайт должен размещаться на домене второго уровня , например, shop.com.ua. Домены третьего уровня выглядят так: kiev.shop.com.ua. Проект должен работать на платном хостинге со статическим IP-адресом. Ресурс должен быть заполнен полноценным контентом, проверьте работоспособность внутренних ссылок. Укажите полную контактную информацию компании — юридический и фактический адрес, телефон, e-mail. Детально опишите перечень предоставляемых услуг, условия доставки и оплаты. Обязательно укажите цены на товары и услуги в национальной валюте. Удостоверьтесь, что товары и услуги, предоставляемые организацией, не противоречат законодательству и моральным нормам. Добавьте страницу с Политикой неразглашения и защиты персональной информации клиента. Используйте на сайте безопасный протокол https . Не запрашивайте реквизиты карточки до перехода на платежный сервис. Добавьте на ресурс логотипы необходимых платежных систем.

Выбор платежной системы для сайта

Существуют такие виды популярных платежных систем:

1. Интернет-эквайринг

Данный вариант позволяет клиенту оплатить заказ карточкой на сайте продавца. При этом платеж проходит через процессинговый центр, который может принадлежать банку либо быть посредником. В данном процессе участвует банк-эмитент, которому принадлежит карта покупателя и банк-эквайер, принимающий платеж.

Преимущества Оплата таким способом гарантирует высокую безопасность — применяются защитные технологии 3-D Secure и SecureCode для банковских карточек Visa и Mastercard.

Недостатки

Не подходит для физических лиц, так как компании необходимо заключить договор с кредитной организацией или процессинговым центром. Для малого бизнеса снимается достаточно высокая комиссия, поскольку ее процент увеличивается при редких платежах и небольших оборотах. Продолжительный процесс верификации при оформлении договора. Необходимость самостоятельно осуществлять техподдержку интеграции сервиса на своем сайте.

Условия оплаты

Денежные средства снимаются за следующие действия:

проведение транзакции;

связь между банком-эмитентом и эквайером;

проверка платежа системой безопасности;

доступ к денежному счету клиента.

2. Операторы электронных денежных средств

Электронные денежные средства могут храниться в национальной либо иностранных валютах на электронных кошельках. Операторы позволяют переводить электронные деньги, не открывая банковский счет. Чтобы добавить такой вариант платежей на сайт, нужно оформить заявление, заключить договор с оператором и осуществить интеграцию с сервисом и банком.

Преимущества Позволяет клиентам осуществлять оплату, используя привычный электронный кошелек или расчетный счет, не переходя на незнакомые сайты.

Недостатки

Продолжительная проверка сайта на соответствие требованиям оператора. Полученные платежи переводятся интернет-магазину не сразу, а общей суммой за определенный период, указанный в договоре. Оплата проверки документов компании.

Условия оплаты

процент за обеспечение работы сервиса при осуществлении транзакции;

комиссия за ввод и вывод средств в систему;

за совершения кредитных сделок.

3. Платежные агрегаторы

Агрегаторы предлагают сразу несколько разных вариантов оплаты — карточкой, через терминал, с помощью электронного кошелька. Благодаря такому функционалу достаточно подключить на сайт только один сервис. После этого агрегаторы будут получать деньги клиентов, проводя их через свои счета.

Преимущества Простое подключение с минимальным пакетом документов. Не сложная техническая реализация подключения — есть модули для различных CMS.

Недостатки

При необходимости возврата средств клиенту может возникнуть задержка, поскольку деньги перечисляет агрегатор, а не банк. В агрегаторах нет специальных услуг, обеспечивающих повышенную безопасность платежей. Для интернет-магазинов с дорогостоящими товарами и большими оборотами это создает риски.

Условия оплаты

У агрегаторов единая ставка, состоящая из комиссии сервиса и банка. На процент влияет оборот компании, типы оплаты и прочие факторы.

4. Платежные шлюзы

Шлюз — это посредник, обрабатывающий платежи. Сервисы такого типа не взаимодействуют с денежными средствами, а сразу отправляют их банкам-эквайерам.

Преимущества Единый интерфейс для оплаты через несколько банков. При технических проблемах на стороне одного из банков доступно переключение на другие. В этом варианте также предлагается несколько вариантов платежей, как и в агрегаторах. Информация на шлюзах шифруется для безопасных платежей. В таких сервисах снижаются риски по перемещению денежных средств, поскольку шлюзы не накапливают деньги, а передают их в банк. Для крупных компаний при оплате услуг шлюза будет преимущество — возможность влиять на размер комиссии.

Недостатки

Продолжительная процедура оформления. Каждый способ оплаты шлюзу нужно согласовывать с конечным платежным сервисом и оформлять с ним договор. Для подключения шлюза потребуется больше времени, чем для интеграции с агрегатором.

Условия оплаты

Снимается комиссия за платежные операции, которая зависит от оборота компании. Некоторые шлюзы подключаются также платно.

Какую платежную систему выбрать в зависимости от типа сайта

Платежные системы для сайта физических лиц

Способы оплаты: банковские карточки, электронные деньги, терминалы, счет мобильного телефона, интернет-банки.

Кому доступно: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Страны, в которых можно осуществлять платежи:

Техническая реализация: скрипт, который интегрируется на сайт с помощью программного кода на Perl, PHP или ASP.NET.



Стоимость услуг для юридических лиц:

Стоимость услуг для физических лиц:

Способы оплаты: банковские карты, оплата наличными через терминалы, электронные кошельки, криптовалюта, регулярные автоматические платежи и другое.

Кому доступно: физлица и юрлица.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: 60 стран в мире.

Техническая реализация: API, прямое подключение, платежная ссылка или модули для популярных CMS.

Стоимость услуг:

Комиссия от 2,8 до 3,5%, которая зависит от оборота:

Способы оплаты: банковские карты, оплата наличными через Telegram, облачная онлайн-касса, мобильные терминалы, кредитование и прочее.

Кому доступно: самозанятые частные лица, вставшие на учет в налоговой и юрлица.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: 86 стран в СНГ, Европе и Азии.

Техническая реализация: API, модули CMS, выставление счетов из личного кабинета.

Стоимость услуг: 2,8% за платежи с банковских карточек. При стабильном обороте выше 5 миллионов рублей в месяц — скидки.

Платежные системы для сайта WordPress

Способы оплаты: банковские карточки, электронные деньги, платежные терминалы, банковские системы, салоны связи.

Кому доступно: индивидуальным предпринимателям и юрлицам РФ.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: для платежей с помощью зарубежных карточек необходимо обращаться в коммерческий отдел для согласования.

Техническая реализация: модули CMS и самостоятельная интеграция. Для сайтов WordPress скачайте плагин Payanyway-for-woocommerce и действуйте по инструкции.

Стоимость услуг:



5. Интернет-эквайринг WayForPay



Способы оплаты: банковские карточки, Google Pay, электронный кошелек MasterPass, оплата с помощью QR-кода.

Кому доступно: физлицам-субъектам предпринимательской деятельности и юрлицам Украины.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: банковские карточки со всего мира.

Техническая реализация: платежные модули для различных CMS и интеграция с API. Для сайтов WordPress скачайте и активируйте плагин WayForPay для Wordpress WooCommerce по инструкции.

Стоимость услуг: комиссия 2,5% вне зависимости от способа оплаты.

Международные платежные системы

Способы оплаты: банковские карточки, мессенджеры, Приват24, оплата с помощью QR-кода, счет на email и другие.

Кому доступно: клиентам ПриватБанка с активным текущим счетом.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: банковские карточки со всего мира.

Техническая реализация: модули для CMS, SDK, решения на разных языках программирования.

Стоимость услуг: комиссия 2,75% за платеж.

Способы оплаты: банковские карточки, мессенджеры, терминалы, SMS и прочие.

Кому доступно: официально зарегистрированным предприятиям, у которых есть расчетный счет в банке.

Страны, в которых можно осуществлять платежи: вывод на банковские карточки 80 стран.

Техническая реализация: модули для всех популярных CMS и API.

Стоимость услуг: зависит от страны, валюты, оборота и способа оплаты.







Способы оплаты:

банковские карточки Visa, Mastercard, Prostir (в Украине), Мир (в России);

мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay;

интернет-банки (в Европе); электронные кошельки (в Европе);

терминалы наличных оплат iBox (в Украине).

Кому доступно: физические лица (только в Украине), юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Страны, в которых можно принимать платежи: около 210 стран мира — все страны, где выпускаются карты Visa и MasterCard.

Техническая реализация:

30+ плагинов для популярных CMS и конструкторов сайтов;

онлайн-инвойсы на email;

ссылки на оплаты для социальных сетей;

платежные кнопки для лендингов и блогов;

интеграция на сайт с помощью API и готовых SDK на PHP, Python, C#, Node.js, Java;

интеграция для мобильных приложений на Android, iOS, React Native.

Стоимость услуг для юридических лиц: единый тариф, в зависимости от оборота бизнеса.

Для предпринимателей из Украины:

Для предпринимателей из России:

Стоимость услуг для физических лиц: комиссия ~3.5% c каждой успешной оплаты. Сервис для физических лиц доступен только в Украине.

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