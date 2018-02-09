Платежные системы для сайта: какую выбрать

При создании интернет-магазина важно определиться, какую платежную систему выбрать для сайта. Лучшие платежные системы для сайта решают все вопросы, связанные с оплатой товаров и услуг, позволяя оплачивать заказы с банковской карточки, с помощью электронных денег или баланса мобильного телефона.
Как работают платежные системы для сайтов
Для каждого интернет-магазина прием платежей от покупателей — одна из важных составляющих работы и должна осуществляться с обеспечением высокого уровня комфорта и безопасности. Для технической реализации приема платежей доступны такие варианты:
- Самостоятельная настройка подключения к выбранным платежным системам.Такой вариант подходит для крупных интернет-магазинов с большими оборотами, когда комиссии платежных агрегаторов становятся слишком внушительными и выгоднее разработать собственный механизм связи с платежными системами.
- Настройка подключения посредством платежных агрегаторов. Во всех остальных случаях оптимально выбирать именно этот вариант.
У платежных систем, подключаемых к интернет-магазинам, такой принцип работы:
- Клиент оформляет на сайте заказ, выбирая способ оплаты онлайн.
- Данные об уникальном номере заказа клиента передаются на платежную систему, покупатель переадресовывается на сайт платежного сервиса.
- На ресурсе сервиса покупатель выбирает подходящий способ оплаты — банковской карточкой, электронными деньгами, баланс мобильного телефона и так далее.
- Клиент вводит платежные данные, необходимые для выбранного способа оплаты.
- Платежный сервис проверяет внесенную информацию и проводит платеж, защищая при этом финансовые данные клиента.
- После завершения операции платежная система возвращает покупателя на исходный сайт и сообщает серверу результаты транзакции. Покупателю выводится сообщение об успешной либо отклоненной оплате.
Характеристики платежных систем
При выборе платежной системы стоит обратить внимание на следующие параметры:
- Страны, в которых работает сервис. Для международных интернет-магазинов важно, чтобы география платежной системы совпадала с местоположением всех потенциальных клиентов компании.
- Методы оплаты. В системе должны быть доступны различные варианты платежей, удобные для покупателей.
- Комиссия. Важно понимать итоговый процент, включающий комиссию банка, который будет сниматься в сервисе за услуги. Также оплата будет различаться в зависимости от того, подключается ли сайт напрямую к платежной системе или через агрегатор.
- Условия вывода денежных средств. В разных странах условия вывода денег различаются, поэтому перед выбором платежного сервиса удостоверьтесь, что он позволит обналичить счет. Также важно обратить внимание на сроки вывода средств.
- Требования к документам. Многие сервисы не работают с физическими лицами, для интеграции с сайтом потребуются документы частного предпринимателя либо юрлица.
Технические требования. Если сайт
разрабатывался на CMS, в большинстве случаев сервис подключить несложно. Для проектов без CMS понадобится работа с API либо самостоятельная интеграция с сервисом с помощью кода.
Требования к сайтам
Платежные системы предъявляют ряд требований к сайтам, которые хотят воспользоваться их услугами. Чтоб соответствовать им, необходимо исправить на сайте возможные недоработки. Перед подключением платежного сервиса проверьте следующие моменты:
Сайт должен размещаться
на домене второго уровня, например, shop.com.ua. Домены третьего уровня выглядят так: kiev.shop.com.ua. Проект должен работать на платном хостинге со статическим IP-адресом.
- Ресурс должен быть заполнен полноценным контентом, проверьте работоспособность внутренних ссылок.
- Укажите полную контактную информацию компании — юридический и фактический адрес, телефон, e-mail. Детально опишите перечень предоставляемых услуг, условия доставки и оплаты.
- Обязательно укажите цены на товары и услуги в национальной валюте.
- Удостоверьтесь, что товары и услуги, предоставляемые организацией, не противоречат законодательству и моральным нормам.
- Добавьте страницу с Политикой неразглашения и защиты персональной информации клиента.
Используйте на сайте безопасный
протокол https.
- Не запрашивайте реквизиты карточки до перехода на платежный сервис.
- Добавьте на ресурс логотипы необходимых платежных систем.
Выбор платежной системы для сайта
Существуют такие виды популярных платежных систем:
1. Интернет-эквайринг
Данный вариант позволяет клиенту оплатить заказ карточкой на сайте продавца. При этом платеж проходит через процессинговый центр, который может принадлежать банку либо быть посредником. В данном процессе участвует банк-эмитент, которому принадлежит карта покупателя и банк-эквайер, принимающий платеж.
Преимущества
Оплата таким способом гарантирует высокую безопасность — применяются защитные технологии 3-D Secure и SecureCode для банковских карточек Visa и Mastercard.
Недостатки
- Не подходит для физических лиц, так как компании необходимо заключить договор с кредитной организацией или процессинговым центром.
- Для малого бизнеса снимается достаточно высокая комиссия, поскольку ее процент увеличивается при редких платежах и небольших оборотах.
- Продолжительный процесс верификации при оформлении договора.
- Необходимость самостоятельно осуществлять техподдержку интеграции сервиса на своем сайте.
Условия оплаты
Денежные средства снимаются за следующие действия:
- проведение транзакции;
- связь между банком-эмитентом и эквайером;
- проверка платежа системой безопасности;
- доступ к денежному счету клиента.
2. Операторы электронных денежных средств
Электронные денежные средства могут храниться в национальной либо иностранных валютах на электронных кошельках. Операторы позволяют переводить электронные деньги, не открывая банковский счет. Чтобы добавить такой вариант платежей на сайт, нужно оформить заявление, заключить договор с оператором и осуществить интеграцию с сервисом и банком.
Преимущества
Позволяет клиентам осуществлять оплату, используя привычный электронный кошелек или расчетный счет, не переходя на незнакомые сайты.
Недостатки
- Продолжительная проверка сайта на соответствие требованиям оператора.
- Полученные платежи переводятся интернет-магазину не сразу, а общей суммой за определенный период, указанный в договоре.
- Оплата проверки документов компании.
Условия оплаты
- процент за обеспечение работы сервиса при осуществлении транзакции;
- комиссия за ввод и вывод средств в систему;
- за совершения кредитных сделок.
3. Платежные агрегаторы
Агрегаторы предлагают сразу несколько разных вариантов оплаты — карточкой, через терминал, с помощью электронного кошелька. Благодаря такому функционалу достаточно подключить на сайт только один сервис. После этого агрегаторы будут получать деньги клиентов, проводя их через свои счета.
Преимущества
- Простое подключение с минимальным пакетом документов.
- Не сложная техническая реализация подключения — есть модули для различных CMS.
Недостатки
- При необходимости возврата средств клиенту может возникнуть задержка, поскольку деньги перечисляет агрегатор, а не банк.
- В агрегаторах нет специальных услуг, обеспечивающих повышенную безопасность платежей. Для интернет-магазинов с дорогостоящими товарами и большими оборотами это создает риски.
Условия оплаты
У агрегаторов единая ставка, состоящая из комиссии сервиса и банка. На процент влияет оборот компании, типы оплаты и прочие факторы.
4. Платежные шлюзы
Шлюз — это посредник, обрабатывающий платежи. Сервисы такого типа не взаимодействуют с денежными средствами, а сразу отправляют их банкам-эквайерам.
Преимущества
- Единый интерфейс для оплаты через несколько банков. При технических проблемах на стороне одного из банков доступно переключение на другие. В этом варианте также предлагается несколько вариантов платежей, как и в агрегаторах.
- Информация на шлюзах шифруется для безопасных платежей.
- В таких сервисах снижаются риски по перемещению денежных средств, поскольку шлюзы не накапливают деньги, а передают их в банк.
- Для крупных компаний при оплате услуг шлюза будет преимущество — возможность влиять на размер комиссии.
Недостатки
Продолжительная процедура оформления. Каждый способ оплаты шлюзу нужно согласовывать с конечным платежным сервисом и оформлять с ним договор. Для подключения шлюза потребуется больше времени, чем для интеграции с агрегатором.
Условия оплаты
Снимается комиссия за платежные операции, которая зависит от оборота компании. Некоторые шлюзы подключаются также платно.
Какую платежную систему выбрать в зависимости от типа сайта
Платежные системы для сайта физических лиц
1. Платежный агрегатор Robokassa
Способы оплаты: банковские карточки, электронные деньги, терминалы, счет мобильного телефона, интернет-банки.
Кому доступно: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Страны, в которых можно осуществлять платежи:
Техническая реализация: скрипт, который интегрируется на сайт с помощью программного кода на Perl, PHP или ASP.NET.
Стоимость услуг для юридических лиц:
Стоимость услуг для физических лиц:
2. Интернет-эквайринг RBK Money
Способы оплаты: банковские карты, оплата наличными через терминалы, электронные кошельки, криптовалюта, регулярные автоматические платежи и другое.
Кому доступно: физлица и юрлица.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: 60 стран в мире.
Техническая реализация: API, прямое подключение, платежная ссылка или модули для популярных CMS.
Стоимость услуг:
Комиссия от 2,8 до 3,5%, которая зависит от оборота:
3. Платежный агрегатор Яндекс.Касса
Способы оплаты: банковские карты, оплата наличными через Telegram, облачная онлайн-касса, мобильные терминалы, кредитование и прочее.
Кому доступно: самозанятые частные лица, вставшие на учет в налоговой и юрлица.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: 86 стран в СНГ, Европе и Азии.
Техническая реализация: API, модули CMS, выставление счетов из личного кабинета.
Стоимость услуг: 2,8% за платежи с банковских карточек. При стабильном обороте выше 5 миллионов рублей в месяц — скидки.
Платежные системы для сайта WordPress
4. Интернет-эквайринг PayAnyWay
Способы оплаты: банковские карточки, электронные деньги, платежные терминалы, банковские системы, салоны связи.
Кому доступно: индивидуальным предпринимателям и юрлицам РФ.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: для платежей с помощью зарубежных карточек необходимо обращаться в коммерческий отдел для согласования.
Техническая реализация: модули CMS и самостоятельная интеграция. Для сайтов WordPress скачайте плагин Payanyway-for-woocommerce и действуйте по инструкции.
Стоимость услуг:
5. Интернет-эквайринг WayForPay
Способы оплаты: банковские карточки, Google Pay, электронный кошелек MasterPass, оплата с помощью QR-кода.
Кому доступно: физлицам-субъектам предпринимательской деятельности и юрлицам Украины.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: банковские карточки со всего мира.
Техническая реализация: платежные модули для различных CMS и интеграция с API. Для сайтов WordPress скачайте и активируйте плагин WayForPay для Wordpress WooCommerce по инструкции.
Стоимость услуг: комиссия 2,5% вне зависимости от способа оплаты.
Международные платежные системы
6. Электронный кошелек LiqPay
Способы оплаты: банковские карточки, мессенджеры, Приват24, оплата с помощью QR-кода, счет на email и другие.
Кому доступно: клиентам ПриватБанка с активным текущим счетом.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: банковские карточки со всего мира.
Техническая реализация: модули для CMS, SDK, решения на разных языках программирования.
Стоимость услуг: комиссия 2,75% за платеж.
7. Платежный шлюз Wallet One
Способы оплаты: банковские карточки, мессенджеры, терминалы, SMS и прочие.
Кому доступно: официально зарегистрированным предприятиям, у которых есть расчетный счет в банке.
Страны, в которых можно осуществлять платежи: вывод на банковские карточки 80 стран.
Техническая реализация: модули для всех популярных CMS и API.
Стоимость услуг: зависит от страны, валюты, оборота и способа оплаты.
8. Платежный сервис Fondy
Способы оплаты:
- банковские карточки Visa, Mastercard, Prostir (в Украине), Мир (в России);
- мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay;
- интернет-банки (в Европе); электронные кошельки (в Европе);
- терминалы наличных оплат iBox (в Украине).
Кому доступно: физические лица (только в Украине), юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Страны, в которых можно принимать платежи: около 210 стран мира — все страны, где выпускаются карты Visa и MasterCard.
Техническая реализация:
- 30+ плагинов для популярных CMS и конструкторов сайтов;
- онлайн-инвойсы на email;
- ссылки на оплаты для социальных сетей;
- платежные кнопки для лендингов и блогов;
- интеграция на сайт с помощью API и готовых SDK на PHP, Python, C#, Node.js, Java;
- интеграция для мобильных приложений на Android, iOS, React Native.
Стоимость услуг для юридических лиц: единый тариф, в зависимости от оборота бизнеса.
Для предпринимателей из Украины:
Для предпринимателей из России:
Стоимость услуг для физических лиц: комиссия ~3.5% c каждой успешной оплаты. Сервис для физических лиц доступен только в Украине.
Запомнить
- Платежные системы позволяют осуществлять платежи на сайте всеми удобными способами — карточкой, электронными деньгами, через мессенджеры, терминалы и прочие.
- Для большинства CMS есть готовые модули, которые легко самостоятельно установить на сайт.
- Комиссии платежных сервисов составляют в среднем от 2,5 до 4% за транзакцию.
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