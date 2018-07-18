Почему Google Merchant Center может заблокировать аккаунт

С приходом торговых кампаний в Украину рекламодатели начали массово с ними экспериментировать. Но все чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда настройки фида и шоппинг-кампании выполнены правильно, а Merchant Center блокирует аккаунт. Почему так? Сайт не соответствует всем требованиям Google Merchant Center (GMC). В этой статье я расскажу, на что обращает внимание система и менеджеры Google при проверке сайта и аккаунта.

Важно! Все перечисленные требования относятся к варианту оформления заказа через корзину. Да, покупки в один клик не достаточно для того, чтобы «понравиться» GMC.

Рекомендую узнать, как настроить Google Shopping и самостоятельно создать фид данных для Merchant Center только после того, как прочитаете этот пост.

Указывайте все способы оплаты

Одна из распространенных причин блокировки аккаунта — отсутствие одного из обязательных способов оплаты:

онлайн, с помощью платежных систем (ПриватБанка, Liqpay и других);

наличный платеж;

наложенный платеж.

Для всех сайтов должна быть предусмотрена возможность оплаты онлайн и наличными. В противном случае, сайт не будет допущен к показам рекламы.

Иногда на сайте есть вариант онлайн оплаты, но она становится возможна только после оформления заказа. Такой вариант недопустим. По требованиям Google, пользователь должен понимать, какую сумму и за что он платит до того, как закончил оформлять покупку.

Используйте HTTPS

Посетители сайта рассчитывают, что указанные ими данные не попадут в руки мошенников. Поэтому для сбора и обработки конфиденциальной информации пользователей (например, банковских реквизитов или номеров кредитных карт) необходимо использовать защищенный сервер SSL с действительным сертификатом (https://)

Чтобы защитить данные, которые оставляют посетители на вашем сайте, начните применять протокол HTTPS (независимо от того, какой на сайте контент).

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) – это протокол, который обеспечивает безопасность и конфиденциальность при обмене информацией между сайтом и устройством пользователя.

Добавьте все способы доставки

Очень часто на сайте представлены лишь некоторые варианты доставки заказа. Понимаю, иногда из-за специфики товаров, владельцам интернет-магазинов просто не выгодно или не удобно доставлять товары всеми возможными способами:

самовывозом;

в отделение почты (Мист Экспресс, Новая Почта, InTime и других);

по указанному адресу курьером («до двери»);

курьером в пределах города.

Но требования системы для всех одни.

По правилам Merchant Center, доставка любого товара из фида должна быть возможна «от двери до двери» по любому адресу в пределах таргетируемой страны (вне зависимости от геотаргетинга кампании) и без приобретения дополнительных товаров. Доставка может осуществляться почтой, но по конкретному адресу.

Важно: Не путайте самовывоз, как вариант доставки с доставкой по конкретному адресу.

В моей практике был случай, когда товар доставляли по электронной почте, потому что физически его невозможно было отправить курьером. Речь идет о дорогом программном обеспечении. Конечно, продавец не мог доверить продукт (код доступа) посыльному и передачу оплаты. А при варианте доставки курьером «до двери» должен быть предусмотрен расчет наличными. В итоге мы отказались от рекламы в Google Merchant Center.

Также бывает, что владелец сайта предусматривает все необходимые способы доставки, но при этом форма с контактными данными не проработана. Например, нельзя указать адрес доставки. Поэтому убедитесь, что на вашем сайте есть возможность оставить все нужные данные для совершения заказа.

Дайте точные контактные данные

На сайте должна быть указана достоверная контактная информация о магазине, в том числе номер телефона, юридический и электронный адрес. У пользователя должна быть возможность связаться с магазином по телефону, написать по почте или забрать свой заказ (самовывоз).

Достоверность информации будет проверена автоматически. Если, например, окажется, что нет физического адреса или по этому адресу расположен офис другой фирмы, ваш аккаунт заблокируют.

Максимально доступно опишите условия возврата и обмена

На сайте должна быть указана четкая и ясная информация о правилах возврата товара. В правилах следует подробно объяснить, можно ли вернуть товар и получить возврат средств. Если по каким-то причинам продукция не подлежит возврату, то следует развернуто объяснить, почему так. Возврат возможен? Расскажите пользователям об условиях и сроках:

в течении какого периода можно вернуть или обменять товар?

каким способом будут возвращены деньги?

в каких случаях можно вернуть/обменять товар?

где физически можно вернуть товар?

категории товаров, которые можно/нельзя вернуть?

какая сторона покрывает транспортные расходы по возврату товара?

На сайте обязательно должны быть ответы на все эти вопросы. Зачастую такая информация располагается в отдельном разделе.

Лучше всего сначала описать, как пользователь может осуществить возврат товаров надлежащего качества (не понравилось, не тот цвет и другое). После, в другом блоке описать, как покупатель может вернуть товар ненадлежащего качества (был обнаружен брак, отсутствие комплектующих).

Не пытайтесь схитрить на акциях и скидках

Если на сайте есть скидка на товар или проходит какая-то акция, условия должны быть описаны максимально просто и понятно. Недопустимо, когда указана одна стоимость, а в процессе оформления заказа получается другая итоговая сумма. При этом нет объяснения, почему стало дороже.

Имейте в виду, когда условия акции часто изменяются, система это фиксирует и блокирует аккаунт. Также, если при оформлении заказа на акционный товар меняется сумма оплаты, менеджеры это видят и отправляют нечестного продавца в бан.

Продавайте только разрешенные товары

Прежде чем проверять соответствует ли ваш сайт требованиям Google Merchant Center, необходимо определиться с рекламируемой продукцией. Через Google Merchant можно рекламировать только тот товар, который продается в конкретном магазине. То есть на сайте компании должна быть указанная продукция.

Что нельзя продавать через GMC:

контрафактные товары (подделки) — изделия, на которых логотип или товарный знак, идентичный оригинальному, либо очень похожий на него. Даже если вы прямо укажете на сайте, что товар «копия», «имитация», «подделка»;

опасные товары: все типы оружия, наркотические средства, табачные изделия, а также комплектующие и детали к ним;

продукты, которые способствуют незаконной деятельности: услуги по выдаче поддельных или фальшивых документов, услуги по взлому компьютерных программ и тому подобное;

недопустимый контент: контент, направленный на домогательство, издевательство или шантаж; материалы, содержащие угрозы; фотографии мест преступления, ДТП; пропаганда жестокого обращение с животными. Подробнее по ссылке.

цифровые товары и услуги, для покупки которых требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ограничения на просмотр — для алкогольных напитков, авторских материалов, азартных игр, политических новостей и так далее.

Выводы

Уметь грамотно создавать фид данных и настраивать шоппинг кампании — только половина дела. Прежде чем приступить к техническим настройкам, проверьте, соответствует ли ваш сайт требованиям Google Merchant Center. Чтобы менеджеры не заблокировали ваш аккаунт:

укажите все способы оплаты и варианты доставки;

используйте протокол HTTPS;

корректно составьте форму для контактных данных покупателя;

укажите физический адрес, телефон, электронную почту своей компании/магазин;

опишите тонкости возврата товара и средств;

следуйте всем условиям собственных акций и не хитрите со скидками.

Политикой Google Merchant Center предусмотрены одинаковые требования ко всем сайтам и товарам рекламодателей без исключений. Оплата, заказ и доставка на сайте должны быть максимально простыми и понятными для пользователей. Если последуете всем рекомендация Google, количество продаж станет в разы больше.