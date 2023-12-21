Подборка для вдохновения: какие праздничные ASO-креативы уже появились в App Store и Google Play

Подборка для вдохновения: какие праздничные ASO-креативы уже появились в App Store и Google Play

Новогодние креативы для мобильных приложений — это возможность выделиться на App Store и Google Play в «высокий сезон» среди других конкурентов. Команда RadASO проанализировала приложения, которые изменили графику накануне праздников в 2022-2023 годах и собрала референсы в этой статье.

Нижеприведенные примеры — не являются лучшими вариантами. А перечень не является рейтингом. В статье представлены приложения и игры, которые в целом не обходят тенденции и обновляют свои визуалы к новогодним праздникам.

Примечание. В конце статьи ищите еще больше практических советов, как продвигать приложение во время новогодних праздников.

Новогодние идеи для иконок в App Store и Play Market

Приложения для фото

Ближе к новогодним праздникам именно в этой нише — приложения, которые позволяют редактировать фото или создавать забавные новогодние маски — чаще всего можно встретить обновленные праздничные иконки для приложений. Новогодние украшения, елки и снежинки — популярные обновления как в этом, так и в прошлом году. Вот несколько идей, которые команда RadASO собрала несколько примеров:

Приложения для покупок

Наибольшее внимание среди пользователей благодаря многочисленным подарочным предложениям в конце года привлекают приложения для покупок. Бренды украшают новогодними аксессуарами своих фирменных героев или фирменные логотипы:

Игры

В этой нише по нашим наблюдениям, чаще всего обновляют иконки к новогодним праздникам. Кроме того, в играх появляются новые новогодние локации или герои получают новогодние аксессуары. Для вдохновения посмотрите примеры ниже:

Приложения для спорта и здоровья

Накануне Нового года большинство подводит итоги, обдумывает новые цели и готовит обещания. Часто они касаются спортивных достижений, таких как желание похудеть, или вообще здорового образа жизни. Поэтому пользователи сторов выбирают приложения, которые им в этом помогут. Команда RadASO рекомендует приложениям в этой сфере выделяться среди многочисленных конкурентов и все же добавить новогодние актуальные к праздникам мотивы.

Приложения для банкинга

Иногда банки меняют иконку, чтобы создать новогоднюю атмосферу или привлечь внимание пользователей к приложению. Некоторые из них добавляют новогодние аспекты, чтобы выделяться среди конкурентов.

Новогодние идеи для скриншотов в App Store и Play Market

Приложения пытаются привлечь внимание своих и новых пользователей не только иконками, но и скриншотами. Главное правило — придерживаться привычной стилистики и одновременно изобразить то, что заинтересует пользователей.

Приложения для фото

Из-за большой конкуренции в этой нише приложениям приходится всегда поддерживать свою актуальность, привлекать внимание и запоминаться. Вот примеры, как некоторые приложения пытаются выделиться среди конкурентов и заинтересовать пользователей новогодними новинками на скриншотах:

Приложения для покупок

Праздничный дизайн скриншотов позволяет не только показать новогодние обновления в приложении, но и рассказать об актуальных скидках и специальных предложениях.

Игры

Новые праздничные локации или же одетые в новогодние наряды герои игр могут привлечь внимание пользователей. Поэтому изобразите их сразу на первых трех скриншотах.

Другие приложения

Новогодние скриншоты могут быть релевантны и для других ниш. Например, команда VPN-приложение создала актуальные к праздникам изображения и при этом рассказало о своих преимуществах.

Как именно продвигать приложение к новогодним праздникам читайте в статье «Новорічні стратегії: як просувати застосунок під час свят».

Новогодние изменения в иконках и скриншотах приложений могут быть актуальны для всех ниш. Сейчас это удачный способ выделиться, создать атмосферу и передать новогоднее настроение пользователям. Однако не всегда приложения наряду с этим что-то взамен предлагают.

Текст подготовлен с помощью АSO-эксперта из команды RadASO: Натальи Кайдановской.