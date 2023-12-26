Новогодние стратегии: как продвигать приложение во время праздников

Среди ASO-экспертов, маркетологов, разработчиков и владельцев приложений идет дискуссия. Они спорят, стоит ли продвигать приложения накануне праздников с помощью сезонных распродаж и обновлений, а именно рождественских или новогодних спецпредложений. Агентство RadASO имеет свое мнение по этому поводу и предлагает идеи, как продвигать и увеличивать трафик приложения или игры во время новогоднего сезона.

Лучшие новогодние тренды для ASO

Если ваша цель — увеличить количество загрузок приложения во время рождественского сезона, было бы разумно предусмотреть бюджет для этого. После чего обдумайте, какие изменения хотели бы внести в график приложения.

Графическое ASO: иконки и скриншоты

Графическое ASO — это способ оптимизации графических компонентов на странице приложения. Его основная цель — повысить показатели. В частности, графика (иконки и скриншоты) влияет на количество загрузок, когда пользователи ищут полезное приложение по ключевым словам, связанным с его возможностями и функциями.

Иконка приложения и скриншоты — это основные компоненты визуальной оптимизации в App Store и Google Play, которые должны показывать его цель с первого взгляда. Они напрямую влияют на скорость загрузки приложения или игры. В отличие от App Store, скриншоты в результатах поиска Google Play показываются только для брендированных поисковых запросов.

Больше о графическом ASO читайте в статье «Графика в продвижении мобильных сайтов в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы».

Агентство RadASO рекомендует придерживаться некоторых правил при изменении или создании новой иконки для приложения:

иконки и скриншоты должны привлекать внимание и запоминаться, а также показывать пользователям суть приложения;

дизайн должен создавать особую атмосферу во время праздников;

используйте простой дизайн для создания иконки. Не размещайте на ней много мелких деталей;

используйте тематические детали или фоны в соответствии с сезонным праздником;

не используйте призывы к действию на иконках — это запрещено.

Если это приложение для электронной коммерции, показывайте обновления и распродажи во время сезонных праздников. Это будет иметь большее влияние и предоставит отличную возможность стать более наглядным и получить больше загрузок.

Какие визуалы можно создать накануне новогодних праздников читайте в статье «Подборка для вдохновения: какие праздничные ASO-креативы уже появились в App Store и Google Play».

Текстовое ASO: ивенты, промо и в сочетании с графикой

Правильная графическая и текстовая оптимизация поможет поднять приложение на более высокие позиции и получить лучшие результаты в поиске. В агентстве RadASO отмечают, что менять заголовки, подзаголовки и ключевые слова стоит только для ниш, которые связаны с маркетингом праздничного сезона. В качестве примера, можно привести такие приложения:

Для других приложений это не имеет значения. Трафик будет использован впустую, и приложение может потерять позиции в магазинах по другим релевантным ключевым словам.

Примечание. Видимость праздничных приложений или игр возрастает во время определенных праздников, поскольку пользователи ищут что-то тематическое. Например, добавьте некоторые рождественские детали в иконку приложения или праздничных обновлений и введите «Christmas» в ключевые слова.

Однако в нише электронной коммерции большое влияние имеют ключевые слова, связанные с подарками, скидками или акциями. Например, если это магазин техники, можем использовать ключевые слова, связанные с определенным товаром, например, iPhone 15. В таких случаях стоит изменить метаданные, поскольку ключевые слова связаны с акциями, которые могут привлечь клиентов.

Примечание. Помимо новогодне-рождественских праздников, Черная пятница также является важным событием для электронной коммерции, которое существенно влияет на ее прибыль. Объем трафика в Черную пятницу значительно увеличивается, поэтому добавление праздничных ключевых слов и скидок может значительно повлиять на органический трафик.

Промо-тексты

Хотя промо-тексты не индексируются и почти не влияют на конверсию, однако могут быть релевантными на странице игры. Они не помогут улучшить видимость или позиции приложения в поиске. Но при этом мотивационные тексты содержат призыв к действию. Промо-тексты помогают заинтересовать пользователя сезонными обновлениями или специальными предложениями в играх.

ASA в праздничный период: маркетинговые хитрости

Сначала подумайте о кастомизации специальных страниц продуктов (CPP). СРР стоит делать только тогда, когда приложение предлагает своим пользователям рождественские специальные предложения или игровые обновления. Ведь для этого нужно иметь определенную маркетинговую цель, которая соответствует потребностям пользователя.

Было бы здорово создать отдельную страницу специально для этих акций или распродаж и творчески подойти к ее оформлению. Добавьте скриншоты и видео, поскольку они повышают вовлеченность и позволяют кратко продемонстрировать предложение или лучше познакомить пользователей с приложением. Также демонстрируйте акции, которые привлекут внимание клиентов. Предлагая визуально привлекательный и персонализированный опыт, вы увеличите шансы на более высокие ставки и большее количество загрузок.

Во время сезонных праздников приложение активно работает для управления и улучшения трафика по определенным поисковым запросам, поскольку они могут меняться в течение сезона. Команда RadASO предлагает разделять брендовые, конкурентные и категорийные запросы в отдельные группы объявлений, чтобы контролировать процент выкупа по этим поисковым запросам. Это можно сделать с помощью следующих шагов:

В дополнение к брендированным поисковым запросам выделяйте группы конкурентов (брендированные поисковые запросы обычно выделены; если нет, сделайте это). Это необходимо для защиты бренда. Выберите наиболее релевантных конкурентов. Если у приложения есть ключевые конкуренты, создайте для них отдельные группы, чтобы привлечь пользователей, которые ищут похожие приложения. Разместите категорийные поисковые запросы (те, что касаются категории или функций приложения) также в отдельных группах. В рамках категорийных поисковых запросов создайте отдельную группу для новогодних праздников. Например, приложение-виджет делает СРР или имеет набор новогодних виджетов и хочет увеличить количество загрузок на праздники. В таком случае поисковые запросы для новогодних обложек стоит выделить в отдельную группу.

Команда RadASO использует самостоятельно разработанный инструмент для увеличения трафика RadASO Tech Boosted Solution, который помогает улучшить показатели. В частности, есть функция защиты бренда, которую команда активирует, чтобы конкуренты не могли повысить рейтинг своего приложения по ключевым поисковым запросам бренда. В то же время по этим поисковым запросам команда увеличивает трафик клиента. Это помогает направить бюджет на наиболее релевантные группы/поисковые запросы и повысить рейтинг и количество загрузок.

In-App Events: улучшение видимости приложения

In-App Events — это очень гибкий способ взаимодействия с аудиторией. Вы можете размещать информацию о событиях прямо на странице приложения в App Store и Google Play, что дает новую возможность привлечь внимание существующих и потенциальных клиентов. Они также могут продвигать приложение, увеличив видимость в сторах.

Создавайте события, посвященные праздникам, например, предрождественский отсчет времени, праздничные распродажи или тематические квесты. Подумайте об использовании событий в приложении во время праздников в этом году.

Google AdMob рекомендует создать интересный фон для приложения, например, снежинки, в период праздников, или добавить нового игрового персонажа или квест, связанный с праздником. Обратите внимание, что такие обновления будут отображаться для большинства пользователей вместо скриншотов, поэтому следует помнить о следующем:

Они могут перекрывать графику, разработанную специально для события. Изображение события в приложении должно быть не менее привлекательным, чем скриншоты. Если возникают трудности с публикацией события, вы можете обновить иконку и скриншоты.

Заключение

Маркетинг приложений содержит большое количество компонентов, которые можно оптимизировать во время новогодних праздников. Благодаря этому можно достичь лучших результатов. Агентство RadASO советует сделать следующие шаги для оптимизации приложения во время праздников:

Обновите скриншоты и тематические изображения, включив в них праздничные акции и сезонный контент, чтобы увеличить потенциальный показатель. Потенциально обновите иконку в соответствии с фокусом вашей праздничной кампании. Обновите метаданные, включив в них ключевые слова, связанные с праздниками. Делайте это, если контент имеет высокую релевантность для приложения (и только если он не отвлекает от ваших основных, высокоприоритетных ключевых слов). Разрабатывайте сезонные промо-идеи, чтобы представить пользователям контент, связанный с праздниками, распродажами или специальными предложениями в приложении. В этот праздничный сезон подумайте о создании списка in-app ивентов в приложении в стори, чтобы повысить вовлеченность и видимость.

Хотя многие считают это время года сложным из-за повышенной конкуренции, есть много возможностей (как платных, так и бесплатных), которыми могут воспользоваться приложения, используя новогодние стратегии ASO и ASA.

Текст создан по экспертным советам ASO-специалистов команды RadASO: Натальи Кайдановской, Евгения Мамина, Ярослава Вороны, Максима Мельника, Марианны Герасименко.