Новорічні стратегії: як просувати застосунок під час свят

Серед ASO-експертів, маркетологів, розробників та власників застосунків точиться дискусія. Вони сперечаються, чи варто просувати застосунки напередодні свят за допомогою сезонних розпродажів та оновлень, а саме різдвяних або новорічних спецпропозицій. Агентство RadASO має свою думку щодо цього і пропонує ідеї, як просувати та збільшувати трафік застосунку або гри під час новорічного сезону.

Найкращі новорічні тренди для ASO

Якщо маєте на меті збільшити кількість завантажень застосунку під час різдвяного сезону, було б розумно передбачити бюджет для цього. Після чого обдумайте, які зміни хотіли б внести у графіку застосунку.

Графічне ASO: іконки та скриншоти

Графічне ASO — це спосіб оптимізації графічних компонентів на сторінці застосунку. Його основна мета — підвищити показники. Зокрема, графіка (іконки та скриншоти) впливає на кількість завантажень, коли користувачі шукають корисний застосунок за ключовими словами, пов'язаними з його можливостями та функціями.

Іконка застосунку та скриншоти — це основні компоненти візуальної оптимізації в App Store та Google Play, які повинні показувати його мету з першого погляду. Вони напряму впливають на швидкість завантаження програми або гри. На відміну від App Store, скриншоти в результатах пошуку Google Play показуються тільки для брендованих пошукових запитів.

Більше про графічне ASO читайте в статті «Графіка в просуванні мобільних застсоунків в App Store та Google Play (ASO) — як оптимізувати графічні елементи».

Агентство RadASO рекомендує дотримуватися деяких правил при зміні або створенні нової іконки для застосунку:

іконки та скриншоти повинні привертати увагу і запам'ятовуватися, а також показувати користувачам суть застосунку;

дизайн повинен створювати особливу атмосферу під час свят;

використовуйте простий дизайн для створення іконки. Не розміщуйте на ній багато дрібних деталей;

використовуйте тематичні деталі або фони відповідно до сезонного свята;

не використовуйте заклики до дії на іконках — це заборонено.

Якщо це застосунок для електронної комерції, показуйте оновлення та розпродажі під час сезонних свят. Це матиме більший вплив і надасть чудову можливість стати більш наочним і отримати більше завантажень.

Які візуали можуть створити напередодні новорічних свят читайте в статті «Підбірка для натхнення: які святкові ASO-креативи вже з’явились в App Store та Google Play».

Текстове ASO: івенти, промо та в поєднанні з графікою

Правильна графічна та текстова оптимізація допоможе підняти застосунок на вищі позиції та отримати кращі результати в пошуку. В агентстві RadASO зазначають, що змінювати заголовки, підзаголовки та ключові слова варто лише для ніш, які пов'язані з маркетингом святкового сезону. Як приклад, можна навести такі застосунки:

Для інших застосунків це не має значення. Трафік буде використаний даремно, і застосунок може втратити позиції в магазинах за іншими релевантними ключовими словами.

Примітка. Видимість святкових застосунків або ігор зростає під час певних свят, оскільки користувачі шукають щось тематичне. Наприклад, додайте деякі різдвяні деталі до іконки застосунку або святкових оновлень і введіть «Christmas» у ключові слова.

Однак у ніші електронної комерції великий вплив мають ключові слова, пов'язані з подарунками, знижками або акціями. Наприклад, якщо це магазин техніки, можемо використовувати ключові слова, пов'язані з певним товаром, наприклад, iPhone 15. У таких випадках варто змінити метадані, оскільки ключові слова пов'язані з акціями, які можуть привабити клієнтів.

Примітка. Окрім новорічно-різдвяних свят, Чорна п'ятниця також є важливою подією для електронної комерції, яка суттєво впливає на її прибуток. Обсяг трафіку в Чорну п'ятницю значно збільшується, тому додавання святкових ключових слів і знижок може значно вплинути на органічний трафік.

Промотексти

Хоча промотексти не індексуються і майже не впливають на конверсію, однак можуть бути релевантними на сторінці гри. Вони не допоможуть покращити видимість чи позиції застосунку в пошуку. Однак мотиваційні тексти містять заклик до дії. Вони допомагають зацікавити користувача сезонними оновленнями або спеціальними пропозиціями в іграх.

ASA у святковий період: маркетингові хитрощі

Спершу подумайте про кастомізацію спеціальних сторінок продуктів (CPP). СРР варто робити лише тоді, коли застосунок пропонує своїм користувачам різдвяні спеціальні пропозиції або ігрові оновлення. Адже для цього потрібно мати певну маркетингову мету, яка відповідає потребам користувача.

Було б чудово створити окрему сторінку спеціально для цих акцій або розпродажів і творчо підійти до її оформлення. Додайте скриншоти та відео, оскільки вони підвищують залученість і дозволяють коротко продемонструвати пропозицію або краще познайомити користувачів з застосунком. Також демонструйте привабливі акції, які привернуть увагу клієнтів. Пропонуючи візуально привабливий та персоналізований досвід, ви збільшите шанси на вищі ставки та більшу кількість завантажень.

Під час сезонних свят застосунок активно працює для управління та покращення трафіку за певними пошуковими запитами, оскільки вони можуть змінюватися протягом сезону. Команда RadASO пропонує розділяти брендові, конкурентні та категорійні запити в окремі групи оголошень, щоб контролювати відсоток викупу за цими пошуковими запитами. Це можна зробити за допомогою наступних кроків:

На додачу до брендованих пошукових запитів виділяйте групи конкурентів (брендовані пошукові запити зазвичай виділені; якщо ні, зробіть це). Це необхідно для захисту бренду. Виберіть найбільш релевантних конкурентів. Якщо у застосунку є ключові конкуренти, створіть для них окремі групи, щоб залучити користувачів, які шукають схожі застосунки. Розмістіть категорійні пошукові запити (ті, що стосуються категорії або функцій застосунку) також в окремих групах. У межах категорійних пошукових запитів створіть окрему групу для новорічних свят. Наприклад, застосунок-віджет робить СРР або має набір новорічних віджетів і хоче збільшити кількість завантажень на свята. У такому випадку пошукові запити для новорічних обкладинок варто виділити в окрему групу.

Команда RadASO використовує самостійно розроблений інструмент для збільшення трафіку RadASO Tech Boosted Solution, який допомагає покращити показники. Зокрема, є функція захисту бренду, яку команда активує, щоб конкуренти не могли підвищити рейтинг свого застосунку за ключовими пошуковими запитами бренду. Водночас за цими пошуковими запитами команда збільшує трафік клієнта. Це допомагає спрямувати бюджет на найбільш релевантні групи/пошукові запити та підвищити рейтинг і кількість завантажень.

In-App Events: підвищення видимості застосунку

In-App Events — це дуже гнучкий спосіб взаємодії з аудиторією. Ви можете розміщувати інформацію про події прямо на сторінці застосунку в App Store і Google Play, що дає нову можливість привернути увагу наявних і потенційних клієнтів. Вони також можуть просувати застосунок, збільшивши видимість у сторах.

Створюйте події, присвячені святам, наприклад, передріздвяний відлік часу, святкові розпродажі або тематичні квести. Подумайте про використання подій в застосунку під час свят цього року.

Google AdMob рекомендує створити цікавий фон для застосунку, наприклад, сніжинки, в період свят, або додати нового ігрового персонажа чи квест, пов'язаний зі святом. Зверніть увагу, що такі оновлення будуть відображатися для більшості користувачів замість скриншотів, тому слід пам'ятати про наступне:

Вони можуть перекривати графіку, розроблену спеціально для події. Зображення події в застосунку має бути не менш привабливим, ніж скриншоти. Якщо виникають труднощі з публікацією події, ви можете оновити іконку та скриншоти.

Висновки

Маркетинг застосунків містить велику кількість компонентів, які можна оптимізувати під час новорічних свят. Завдяки цьому можна досягти кращих результатів. Агентство RadASO радить зробити наступні кроки для оптимізації застосунку під час свят:

Оновіть скриншоти та тематичні зображення, включивши в них святкові акції та сезонний контент, щоб збільшити потенційний показник. Потенційно оновіть іконку відповідно до фокуса вашої святкової кампанії. Оновіть метадані, включивши до них ключові слова, пов'язані зі святами. Робіть це, якщо контент має високу релевантність для застосунку (і тільки якщо він не відволікає від ваших основних, високопріоритетних ключових слів). Розробляйте сезонні промо-ідеї, щоб представити користувачам контент, пов'язаний зі святами, розпродажами або спеціальними пропозиціями у застосунку. У цей святковий сезон подумайте про створення списку in-app івентів у застосунку в сторі, щоб підвищити залученість і видимість.

Хоча багато хто вважає цю пору року складною через підвищену конкуренцію, є багато можливостей (як платних, так і безкоштовних), якими можуть скористатися застосунки, використовуючи новорічні стратегії ASO та ASA.

Текст створений за експертними порадами ASO-спеціалістів команди RadASO: Наталії Кайданівської, Євгена Маміна, Ярослава Ворони, Максима Мельника, Маріанни Герасименко.