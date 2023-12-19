Підбірка для натхнення: які святкові ASO-креативи вже з’явились в App Store та Google Play

Підбірка для натхнення: які святкові ASO-креативи вже з’явились в App Store та Google Play

Новорічні креативи для мобільних застосунків — це можливість виділитись на App Store і Google Play у «високий сезон» серед інших конкурентів. Команда RadASO проаналізувала застосунки, які змінили графіку напередодні свят у 2022-2023 роках та зібрала референси у цій статті.

Нижченаведені приклади — не є найкращими варіантами. А перелік не є рейтингом. В статті представлені застосунки й ігри, які загалом не оминають тенденції й оновлюють свої візуали до новорічних свят.

Примітка. Наприкінці статті шукайте ще більше практичних порад, як просувати застосунок під час новорічних свят.

Новорічні ідеї для іконок в App Store та Play Market

Застосунки для фото

Ближче до новорічних свят саме в цій ніші — застосунки, які дозволяють редагувати фото або створювати кумедні новорічні маски — найчастіше можна зустріти оновлені святкові іконки для застосунків. Новорічні прикраси, ялинки та сніжинки — популярні оновлення як цього, так і минулого року. Ось декілька ідей, які команда RadASO зібрала:

Застосунки для покупок

Найбільшу увагу серед користувачів завдяки численним подарунковим пропозиціям наприкінці року привертають застосунки для покупок. Бренди прикрашають новорічними аксесуарами своїх фірмових героїв або фірмові логотипи:

Ігри

В цій ніші, за нашим спостереженням, найчастіше оновлюють іконки до новорічних свят. Окрім того, в іграх з’являються нові новорічні локації або герої отримують новорічні аксесуари. Для натхнення перегляньте приклади нижче:

Застосунки для спорту та здоров’я

Напередодні Нового року більшість підбиває підсумки, обмірковує нові цілі та готує обіцянки. Часто вони стосуються спортивних досягнень, як от бажання схуднути, або загалом здорового способу життя. Тож користувачі сторів обирають застосунки, які їм в цьому допоможуть. Команда RadASO рекомендує застосункам в цій сфері виділятись серед численних конкурентів в цій сфері додати новорічні актуальні до свят мотиви.

Застосунки для банкінгу

Іноді банки змінюють іконку, щоб створити новорічну атмосферу або привернути увагу користувачів до застосунку. Деякі з них додають новорічні аспекти, щоб виділятись серед конкурентів.

Новорічні ідеї для скриншотів в App Store та Play Market

Застосунки намагаються привернути увагу своїх та нових користувачів не лише іконками, а й скриншотами. Головне правило — дотримуватись звичної стилістики та водночас зобразити те, що зацікавить користувачів.

Застосунки для фото

Через велику конкуренцію в цій ніші застосункам доводиться завжди підтримувати свою актуальність, привертати увагу та запам’ятовуватись. Ось деякі приклади, як деякі застосунки намагаються виділитися серед конкурентів і зацікавити користувачів новорічними новинками на скриншотах:

Застосунки для покупок

Святковий дизайн скриншотів дозволяє не лише показати новорічні оновлення в застосунку, а й розповісти про актуальні знижки та спеціальні пропозиції.

Ігрові застосунки

Нові святкові локації або ж одягнені в новорічні вбрання герої ігор можуть привернути увагу користувачів. Тому зобразіть їх одразу на перших трьох скриншотах.

Інші застосунки

Новорічні скриншоти можуть бути релевантні й для інших ніш. Наприклад, VPN-застосунок створив актуальні до свят зображення і водночас розповів про свої переваги.

Новорічні зміни в іконках та скриншотах застосунків можуть бути актуальні для усіх ніш. Наразі це вдалий спосіб виділитися, створити атмосферу та передати новорічний настрій користувачам. Проте не завжди застосунки поряд з цим щось натомість пропонують.

Текст створений за експертними порадами ASO-спеціалістів команди RadASO: Наталії Кайданівської, Євгена Маміна, Ярослава Ворони, Максима Мельника, Маріанни Герасименко.