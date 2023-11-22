Apple Search Ads для COMFY: как увеличить количество установок приложения на 127% в e-commerce нише во время Черной Пятницы и Киберпонедельника 2023
Черная пятница и Киберпонедельник обычно способствуют многочисленным загрузкам приложений для покупок как в App Store, так и в Google Play. Команда RadASO подготовила пошаговый гайд на примере прошлогоднего кейса, как использовать эти праздники в свою пользу в 2023-м году.
Услуга: Apple Search Ads
Ниша: e-commerce (магазин бытовой техники и электроники)
Команда: Диана Дзюбак (User Acquisition Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Дарья Ковтун (Project Manager)
Кто клиент
COMFY — лидер розничного рынка бытовой техники и электроники в сетевом сегменте в Украине. Бренд имеет свое приложение в категории Shopping.
Цели продвижения
Увеличение количества инсталляций в App Store в период Black Friday 2022 без значительного роста их стоимости. Также клиент планировал выкупить максимальное количество показов по релевантным запросам в семантическом ядре.
Главный вызов
Увеличение количества инсталляций без значительного роста цены в период высокого спроса и большей стоимости за установку — на Black Friday 2022.
Действия команды
Шаг 1. Включили защиту бренда в Apple Search Ads (ASA) за неделю до Black Friday 2022 (с 18 по 28 ноября). В этом команде помог собственный инструмент RadASO Tech Boosted Solution.
Что такое «защита бренда» в ASA?
В период высокого спроса, как вот накануне Black Friday, команда включает защиту бренда. Так, конкуренты не могут рекламироваться по брендовым запросам клиента RadASO, а клиент — собирает весь собственный трафик. Инструмент RadASO Tech Boosted может «защитить бренд» или любые другие поисковые запросы в семантическом ядре.
Кроме того, ежедневно RadASO Tech Boosted Solution автоматически помогает избежать каннибализации (больше об этом читайте в статье «Каннибализация трафика в ASO и Apple Search Ads») и сэкономить средства клиента. Инструмент проверяет позиции клиента в App Store по каждому запросу в семантическом ядре приложения.
Если приложение на первом месте в органическом поиске (можно выбрать любое значение — второе, третье место и т.д.), то RadASO Tech Boosted Solution автоматически ставит на паузу AdGroup по этому запросу. Если же он потерял первое место в органическом поиске — инструмент автоматически снова запускает рекламу. Таким образом клиент не платит за пользователей, которых и так бы получил с первой позиции в поисковой выдаче.
Шаг 2. Повысили ставки (СРТ bid) для релевантных запросов. Имеющихся ставок было уже недостаточно, чтобы покрывать высокий процент показов накануне Black Friday в связи с повышением спроса на рынке в этот период. Команда постоянно отслеживала ситуацию и вовремя реагировала.
Шаг 3. Сгруппировали поисковые запросы: Our brand, Common term, Competitors brand, Relevant Competitors. Бренды самых релевантных конкурентов вынесли в отдельные группы. Это позволило управлять ставками более гибко и достичь эффективных результатов.
Результаты продвижения
Команде удалось повысить количество установок приложения COMFY на 127,08% и уменьшить стоимость одного инстала на 40,74% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом бюджет повысили на 33,96%. Так, доля расходов на рекламу брендовых запросов составила всего 8,35% от общего бюджета.
Сравнение результатов, полученных за ноябрь и октябрь 2022 года:
|
Group
|
Spend, $ %
|
Impressions %
|
Taps %
|
Installs %
|
Installs/Impr October, %
|
Installs/Impr November, %
|
Installs/Impr %
|
Avg CPT, $ %
|
Avg CPA, $ %
|
Competitor 1
|
42,98
|
83,11
|
63,3
|
50,48
|
3,74
|
3,08
|
-0,66
|
-12,2
|
-5,66
|
Common term
|
3,26
|
-3,73
|
3,92
|
26,67
|
0,57
|
0,75
|
0,18
|
0
|
-18,8
|
Competitors brand
|
120,26
|
59,82
|
47,02
|
0
|
0,49
|
0,31
|
-0,18
|
47,37
|
119,4
|
Data collection
|
15,12
|
-0,55
|
0,36
|
73,33
|
0,5
|
0,86
|
0,36
|
13,73
|
-33,51
|
Competitor 2
|
0,27
|
13,2
|
8,47
|
10,11
|
1,12
|
1,09
|
-0,03
|
-6,56
|
-9,02
|
Competitor 3
|
21,51
|
-2,06
|
-6,67
|
-8,33
|
0,43
|
0,4
|
-0,03
|
32
|
32,95
|
Our brand
|
3 575,62
|
3 646,79
|
3 544,9
|
3 553,66
|
37,61
|
36,68
|
-0,93
|
0
|
0
|
Competitor 4
|
-29,36
|
-35,77
|
-24,07
|
-33,7
|
0,61
|
0,63
|
0,02
|
-7,46
|
6,25
|
Relevant Competitors
|
69,42
|
26,03
|
51,35
|
48,95
|
6,3
|
7,45
|
1,15
|
12,2
|
14,29
|
Competitor 5
|
32,21
|
17,63
|
57,48
|
53,16
|
1,71
|
2,23
|
0,51
|
-15,71
|
-13,77
|
Competitor 6
|
-9,31
|
9,42
|
22,92
|
17,89
|
5,3
|
5,71
|
0,41
|
-27,08
|
-23,44
|
Total
|
33,96%
|
13,44%
|
87,29%
|
127,08%
|
1,36%
|
2,73%
|
1,37%
|
-29,09%
|
-40,74%
Словарь:
Spend — рекламный бюджет (увеличили на 33,96% в ноябре по сравнению с октябрем);
Impressions — количество показов (увеличили на 13,44%);
Taps — количество тапов (увеличили на 87,29%);
Installs — количество установок (увеличили на 127,08%);
TTR — конверсия из показов в тапы (увеличилась на 1,74%);
CR — конверсия из тапов в установки (увеличилась на 10,78%);
Installs/Impr — конверсия из показов в установки (увеличилась на 1,37%);
Avg CPT — средняя цена за тап (уменьшили на 29,09%);
Avg CPA — средняя цена за установку (уменьшили на 40,74%).
Общая динамика затрат и установок по ASA:
Динамика расходов и установок по ASA без учета нашей брендовой кампании:
Динамика расходов и установок по ASA по брендовой кампании Comfy:
Отслеживали процент показов, который выкупаем по релевантным запросам и быстро реагировали, если начинали выкупать меньше:
На графике ниже рассмотрим рекламные бюджеты. В ноябре рекламный бюджет увеличился на 33,96% по сравнению с октябрем:
Распределение рекламных бюджетов в разрезе групп за ноябрь и октябрь:
В ноябре удалось увеличить количество установок на 127,08% по сравнению с показателем октября:
Полученные установки в разрезе групп за ноябрь и октябрь:
Кроме того, в ноябре удалось уменьшить стоимость инсталляции на 40,74% по сравнению с показателем октября:
В ноябре удалось уменьшить стоимость тапа на 29,09% по сравнению с показателем октября:
Вывод
Рост спроса на рынке в этот период — закономерное явление, однако к нему нужно быть стратегически готовыми заранее (желательно за месяц). Благодаря своевременной оптимизации ASA-кампаний, а именно — увеличению ставок, защите бренда и правильной группировке поисковых запросов, команда увеличила количество инсталляций в период Black Friday 2022 без значительного роста их стоимости.
Стратегический подход, автоматизация работы благодаря RadASO Tech Boosted Solution и слаженная работа с клиентом сыграли не менее важную роль в достижении результата.
Отзывы:
Дарья Ковтун — Project Manager
Описанного результата удалось достичь благодаря слаженной работе обеих команд. Построенный процесс периодических срезов эффективности и согласований относительно перераспределения, усиления бюджета давал возможность заблаговременно реагировать на действия рынка. А инвестиции в новые типы кампаний добавляли преимущества в стратегию привлечения дополнительного трафика и увеличения количества конверсий. Верим в успех дальнейших тестов и прилагаем в дальнейшем совместные усилия для масштабирования и охвата большей доли рынка в нише.
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