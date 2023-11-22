Apple Search Ads для COMFY: как увеличить количество установок приложения на 127% в e-commerce нише во время Черной Пятницы и Киберпонедельника 2023

Apple Search Ads для COMFY: как увеличить количество установок приложения на 127% в e-commerce нише во время Черной Пятницы и Киберпонедельника 2023

Черная пятница и Киберпонедельник обычно способствуют многочисленным загрузкам приложений для покупок как в App Store, так и в Google Play. Команда RadASO подготовила пошаговый гайд на примере прошлогоднего кейса, как использовать эти праздники в свою пользу в 2023-м году.

Услуга: Apple Search Ads Ниша: e-commerce (магазин бытовой техники и электроники) Команда: Диана Дзюбак (User Acquisition Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Дарья Ковтун (Project Manager)

Кто клиент

COMFY — лидер розничного рынка бытовой техники и электроники в сетевом сегменте в Украине. Бренд имеет свое приложение в категории Shopping.

Цели продвижения

Увеличение количества инсталляций в App Store в период Black Friday 2022 без значительного роста их стоимости. Также клиент планировал выкупить максимальное количество показов по релевантным запросам в семантическом ядре.

Главный вызов

Увеличение количества инсталляций без значительного роста цены в период высокого спроса и большей стоимости за установку — на Black Friday 2022.

Действия команды

Шаг 1. Включили защиту бренда в Apple Search Ads (ASA) за неделю до Black Friday 2022 (с 18 по 28 ноября). В этом команде помог собственный инструмент RadASO Tech Boosted Solution.

Что такое «защита бренда» в ASA? В период высокого спроса, как вот накануне Black Friday, команда включает защиту бренда. Так, конкуренты не могут рекламироваться по брендовым запросам клиента RadASO, а клиент — собирает весь собственный трафик. Инструмент RadASO Tech Boosted может «защитить бренд» или любые другие поисковые запросы в семантическом ядре.

Кроме того, ежедневно RadASO Tech Boosted Solution автоматически помогает избежать каннибализации (больше об этом читайте в статье «Каннибализация трафика в ASO и Apple Search Ads») и сэкономить средства клиента. Инструмент проверяет позиции клиента в App Store по каждому запросу в семантическом ядре приложения.

Если приложение на первом месте в органическом поиске (можно выбрать любое значение — второе, третье место и т.д.), то RadASO Tech Boosted Solution автоматически ставит на паузу AdGroup по этому запросу. Если же он потерял первое место в органическом поиске — инструмент автоматически снова запускает рекламу. Таким образом клиент не платит за пользователей, которых и так бы получил с первой позиции в поисковой выдаче.

Шаг 2. Повысили ставки (СРТ bid) для релевантных запросов. Имеющихся ставок было уже недостаточно, чтобы покрывать высокий процент показов накануне Black Friday в связи с повышением спроса на рынке в этот период. Команда постоянно отслеживала ситуацию и вовремя реагировала.

Шаг 3. Сгруппировали поисковые запросы: Our brand, Common term, Competitors brand, Relevant Competitors. Бренды самых релевантных конкурентов вынесли в отдельные группы. Это позволило управлять ставками более гибко и достичь эффективных результатов.

Результаты продвижения

Команде удалось повысить количество установок приложения COMFY на 127,08% и уменьшить стоимость одного инстала на 40,74% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом бюджет повысили на 33,96%. Так, доля расходов на рекламу брендовых запросов составила всего 8,35% от общего бюджета.

Сравнение результатов, полученных за ноябрь и октябрь 2022 года:

Group Spend, $ % Impressions % Taps % Installs % Installs/Impr October, % Installs/Impr November, % Installs/Impr % Avg CPT, $ % Avg CPA, $ % Competitor 1 42,98 83,11 63,3 50,48 3,74 3,08 -0,66 -12,2 -5,66 Common term 3,26 -3,73 3,92 26,67 0,57 0,75 0,18 0 -18,8 Competitors brand 120,26 59,82 47,02 0 0,49 0,31 -0,18 47,37 119,4 Data collection 15,12 -0,55 0,36 73,33 0,5 0,86 0,36 13,73 -33,51 Competitor 2 0,27 13,2 8,47 10,11 1,12 1,09 -0,03 -6,56 -9,02 Competitor 3 21,51 -2,06 -6,67 -8,33 0,43 0,4 -0,03 32 32,95 Our brand 3 575,62 3 646,79 3 544,9 3 553,66 37,61 36,68 -0,93 0 0 Competitor 4 -29,36 -35,77 -24,07 -33,7 0,61 0,63 0,02 -7,46 6,25 Relevant Competitors 69,42 26,03 51,35 48,95 6,3 7,45 1,15 12,2 14,29 Competitor 5 32,21 17,63 57,48 53,16 1,71 2,23 0,51 -15,71 -13,77 Competitor 6 -9,31 9,42 22,92 17,89 5,3 5,71 0,41 -27,08 -23,44 Total 33,96% 13,44% 87,29% 127,08% 1,36% 2,73% 1,37% -29,09% -40,74%

Словарь: Spend — рекламный бюджет (увеличили на 33,96% в ноябре по сравнению с октябрем); Impressions — количество показов (увеличили на 13,44%); Taps — количество тапов (увеличили на 87,29%); Installs — количество установок (увеличили на 127,08%); TTR — конверсия из показов в тапы (увеличилась на 1,74%); CR — конверсия из тапов в установки (увеличилась на 10,78%); Installs/Impr — конверсия из показов в установки (увеличилась на 1,37%); Avg CPT — средняя цена за тап (уменьшили на 29,09%); Avg CPA — средняя цена за установку (уменьшили на 40,74%). Общая динамика затрат и установок по ASA:

Динамика расходов и установок по ASA без учета нашей брендовой кампании:

Динамика расходов и установок по ASA по брендовой кампании Comfy:

Отслеживали процент показов, который выкупаем по релевантным запросам и быстро реагировали, если начинали выкупать меньше:

На графике ниже рассмотрим рекламные бюджеты. В ноябре рекламный бюджет увеличился на 33,96% по сравнению с октябрем:

Распределение рекламных бюджетов в разрезе групп за ноябрь и октябрь:

В ноябре удалось увеличить количество установок на 127,08% по сравнению с показателем октября:

Полученные установки в разрезе групп за ноябрь и октябрь:

Кроме того, в ноябре удалось уменьшить стоимость инсталляции на 40,74% по сравнению с показателем октября:

В ноябре удалось уменьшить стоимость тапа на 29,09% по сравнению с показателем октября:

Вывод

Рост спроса на рынке в этот период — закономерное явление, однако к нему нужно быть стратегически готовыми заранее (желательно за месяц). Благодаря своевременной оптимизации ASA-кампаний, а именно — увеличению ставок, защите бренда и правильной группировке поисковых запросов, команда увеличила количество инсталляций в период Black Friday 2022 без значительного роста их стоимости.

Стратегический подход, автоматизация работы благодаря RadASO Tech Boosted Solution и слаженная работа с клиентом сыграли не менее важную роль в достижении результата.

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Дарья Ковтун — Project Manager