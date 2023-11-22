Apple Search Ads для COMFY: як збільшити кількість встановлень застосунку на 127% в e-commerce ніші під час Чорної П’ятниці та Кіберпонеділка 2023

Apple Search Ads для COMFY: як збільшити кількість встановлень застосунку на 127% в e-commerce ніші під час Чорної П’ятниці та Кіберпонеділка 2023

Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок зазвичай сприяють численним завантаженням застосунків для покупок як в App Store, так і в Google Play. Команда RadASO підготувала покроковий гайд на прикладі торішнього кейса, як використати ці свята на свою користь у 2023-му році.

Поcлуга: Apple Search Ads. Ніша: e-commerce (магазин побутової техніки та електроніки). Команда: Діана Дзюбак (User Acquisition Specialist), Maксим Мельник (Team Lead), Дар’я Ковтун (Project Manager).

Хто клієнт

COMFY — лідер роздрібного ринку побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті в Україні. Бренд має свій застосунок в категорії Shopping.

Цілі просування

Збільшення кількості інсталів в App Store у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості. Також клієнт планував викупити максимальну кількість показів за релевантними запитами у семантичному ядрі.

Головний виклик

Збільшення кількості інсталів без значного зростання ціни у період високого попиту та більшої вартості за встановлення — на Black Friday 2022.

Дії команди

Крок 1. Увімкнули захист бренду в Apple Search Ads (ASA) за тиждень до Black Friday 2022 (з 18 по 28 листопада). В цьому команді допоміг власний інструмент RadASO Tech Boosted Solution.

Що таке «захист бренду» в ASA? В період високого попиту, як от напередодні Black Friday, команда вмикає захист бренду. Так, конкуренти не можуть рекламуватися за брендовими запитами клієнта RadASO, а клієнт — збирає весь власний трафік. Інструмент RadASO Tech Boosted може «захистити бренд» чи будь-які інші пошукові запити у семантичному ядрі.

Окрім того, щодня RadASO Tech Boosted Solution автоматично допомагає уникнути канібалізації (більше про це читайте у статті «Канібалізація трафіку в ASO та Apple Search Ads») й заощадити кошти клієнта. Інструмент перевіряє позиції клієнта в App Store за кожним запитом у семантичному ядрі застосунку.

Якщо застосунок на першому місці в органічному пошуку (можна обрати будь-яке значення — друге, третє місце і т.д.), то RadASO Tech Boosted Solution автоматично ставить на паузу AdGroup за цим запитом. Якщо ж він втратив перше місце в органічному пошуку — інструмент автоматично знову запускає рекламу. Таким чином клієнт не платить за користувачів, яких і так би отримав з першої позиції в пошуковій видачі.

Крок 2. Підвищили ставки (СРТ bid) для релевантних запитів. Наявних ставок було вже недостатньо, щоб покривати високий відсоток показів напередодні Black Friday у зв’язку з підвищенням попиту на ринку у цей період. Команда постійно відстежувала ситуацію і вчасно реагувала.

Крок 3. Згрупували пошукові запити: Our brand, Common term, Competitors brand, Relevant Competitors. Бренди найрелевантніших конкурентів винесли в окремі групи. Це дозволило керувати ставками більш гнучко й досягти ефективних результатів.

Результати просування

Команді вдалося підвищити кількість встановлень застосунку COMFY на 127,08% і зменшити вартість одного інсталу на 40,74% в порівнянні з попереднім місяцем. При цьому бюджет підвищили на 33,96%. Так, доля витрат на рекламу брендових запитів склала всього 8,35% від загального бюджету.

Порівняння результатів, отриманих за листопад і жовтень 2022:

Group Spend, $ % Impressions % Taps % Installs % Installs/Impr October, % Installs/Impr November, % Installs/Impr % Avg CPT, $ % Avg CPA, $ % Competitor 1 42,98 83,11 63,3 50,48 3,74 3,08 -0,66 -12,2 -5,66 Common term 3,26 -3,73 3,92 26,67 0,57 0,75 0,18 0 -18,8 Competitors brand 120,26 59,82 47,02 0 0,49 0,31 -0,18 47,37 119,4 Data collection 15,12 -0,55 0,36 73,33 0,5 0,86 0,36 13,73 -33,51 Competitor 2 0,27 13,2 8,47 10,11 1,12 1,09 -0,03 -6,56 -9,02 Competitor 3 21,51 -2,06 -6,67 -8,33 0,43 0,4 -0,03 32 32,95 Our brand 3 575,62 3 646,79 3 544,9 3 553,66 37,61 36,68 -0,93 0 0 Competitor 4 -29,36 -35,77 -24,07 -33,7 0,61 0,63 0,02 -7,46 6,25 Relevant Competitors 69,42 26,03 51,35 48,95 6,3 7,45 1,15 12,2 14,29 Competitor 5 32,21 17,63 57,48 53,16 1,71 2,23 0,51 -15,71 -13,77 Competitor 6 -9,31 9,42 22,92 17,89 5,3 5,71 0,41 -27,08 -23,44 Total 33,96% 13,44% 87,29% 127,08% 1,36% 2,73% 1,37% -29,09% -40,74%

Словник: Spend — рекламний бюджет (збільшили на 33,96% у листопаді порівняно з жовтнем); Impressions — кількість показів (збільшили на 13,44%); Taps — кількість тапів (збільшили на 87,29%); Installs — кількість встановлень (збільшили на 127,08%); TTR — конверсія із показів в тапи (збільшилась на 1,74%); CR — конверсія із тапів у встановлення (збільшилась на 10,78%); Installs/Impr — конверсія із показів у встановлення (збільшилась на 1,37%); Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 29,09%); Avg CPA — середня ціна за встановлення (зменшили на 40,74%).

Загальна динаміка витрат і встановлень по ASA:

Динаміка витрат і встановлень по ASA без урахування нашої брендової кампанії:

Динаміка витрат і встановлень по ASA за брендовою кампанією Comfy:

Відстежували відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами й швидко реагували, якщо починали викуповувати менше:

На графіку нижче розглянемо рекламні бюджети. У листопаді рекламний бюджет збільшився на 33,96% порівняно з жовтнем:

Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за листопад і жовтень:

У листопаді вдалось збільшити кількість встановлень на 127,08% порівняно з показником жовтня:

Отримані встановлення в розрізі груп за листопад і жовтень:

Окрім того, у листопаді вдалось зменшити вартість інсталу на 40,74% порівняно з показником жовтня:

У листопаді вдалось зменшити вартість тапу на 29,09% порівняно з показником жовтня:

Висновок

Зростання попиту на ринку у цей період — закономірне явище, однак до нього треба бути стратегічно готовими заздалегідь (бажано за місяць). Завдяки вчасній оптимізації ASA-кампаній, а саме — збільшенню ставок, захисту бренду та правильному групуванню пошукових запитів, команда збільшила кількість інсталів у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості.

Стратегічний підхід, автоматизація роботи завдяки RadASO Tech Boosted Solution і злагоджена робота з клієнтом відіграли не менш важливу роль у досягненні результату.

Відгуки про співпрацю

Дар’я Ковтун — Project Manager