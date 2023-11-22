Apple Search Ads для COMFY: як збільшити кількість встановлень застосунку на 127% в e-commerce ніші під час Чорної П’ятниці та Кіберпонеділка 2023
Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок зазвичай сприяють численним завантаженням застосунків для покупок як в App Store, так і в Google Play. Команда RadASO підготувала покроковий гайд на прикладі торішнього кейса, як використати ці свята на свою користь у 2023-му році.
Поcлуга: Apple Search Ads.
Ніша: e-commerce (магазин побутової техніки та електроніки).
Команда: Діана Дзюбак (User Acquisition Specialist), Maксим Мельник (Team Lead), Дар’я Ковтун (Project Manager).
Хто клієнт
COMFY — лідер роздрібного ринку побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті в Україні. Бренд має свій застосунок в категорії Shopping.
Цілі просування
Збільшення кількості інсталів в App Store у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості. Також клієнт планував викупити максимальну кількість показів за релевантними запитами у семантичному ядрі.
Головний виклик
Збільшення кількості інсталів без значного зростання ціни у період високого попиту та більшої вартості за встановлення — на Black Friday 2022.
Дії команди
Крок 1. Увімкнули захист бренду в Apple Search Ads (ASA) за тиждень до Black Friday 2022 (з 18 по 28 листопада). В цьому команді допоміг власний інструмент RadASO Tech Boosted Solution.
Що таке «захист бренду» в ASA?
В період високого попиту, як от напередодні Black Friday, команда вмикає захист бренду. Так, конкуренти не можуть рекламуватися за брендовими запитами клієнта RadASO, а клієнт — збирає весь власний трафік. Інструмент RadASO Tech Boosted може «захистити бренд» чи будь-які інші пошукові запити у семантичному ядрі.
Окрім того, щодня RadASO Tech Boosted Solution автоматично допомагає уникнути канібалізації (більше про це читайте у статті «Канібалізація трафіку в ASO та Apple Search Ads») й заощадити кошти клієнта. Інструмент перевіряє позиції клієнта в App Store за кожним запитом у семантичному ядрі застосунку.
Якщо застосунок на першому місці в органічному пошуку (можна обрати будь-яке значення — друге, третє місце і т.д.), то RadASO Tech Boosted Solution автоматично ставить на паузу AdGroup за цим запитом. Якщо ж він втратив перше місце в органічному пошуку — інструмент автоматично знову запускає рекламу. Таким чином клієнт не платить за користувачів, яких і так би отримав з першої позиції в пошуковій видачі.
Крок 2. Підвищили ставки (СРТ bid) для релевантних запитів. Наявних ставок було вже недостатньо, щоб покривати високий відсоток показів напередодні Black Friday у зв’язку з підвищенням попиту на ринку у цей період. Команда постійно відстежувала ситуацію і вчасно реагувала.
Крок 3. Згрупували пошукові запити: Our brand, Common term, Competitors brand, Relevant Competitors. Бренди найрелевантніших конкурентів винесли в окремі групи. Це дозволило керувати ставками більш гнучко й досягти ефективних результатів.
Результати просування
Команді вдалося підвищити кількість встановлень застосунку COMFY на 127,08% і зменшити вартість одного інсталу на 40,74% в порівнянні з попереднім місяцем. При цьому бюджет підвищили на 33,96%. Так, доля витрат на рекламу брендових запитів склала всього 8,35% від загального бюджету.
Порівняння результатів, отриманих за листопад і жовтень 2022:
|
Group
|
Spend, $ %
|
Impressions %
|
Taps %
|
Installs %
|
Installs/Impr October, %
|
Installs/Impr November, %
|
Installs/Impr %
|
Avg CPT, $ %
|
Avg CPA, $ %
|
Competitor 1
|
42,98
|
83,11
|
63,3
|
50,48
|
3,74
|
3,08
|
-0,66
|
-12,2
|
-5,66
|
Common term
|
3,26
|
-3,73
|
3,92
|
26,67
|
0,57
|
0,75
|
0,18
|
0
|
-18,8
|
Competitors brand
|
120,26
|
59,82
|
47,02
|
0
|
0,49
|
0,31
|
-0,18
|
47,37
|
119,4
|
Data collection
|
15,12
|
-0,55
|
0,36
|
73,33
|
0,5
|
0,86
|
0,36
|
13,73
|
-33,51
|
Competitor 2
|
0,27
|
13,2
|
8,47
|
10,11
|
1,12
|
1,09
|
-0,03
|
-6,56
|
-9,02
|
Competitor 3
|
21,51
|
-2,06
|
-6,67
|
-8,33
|
0,43
|
0,4
|
-0,03
|
32
|
32,95
|
Our brand
|
3 575,62
|
3 646,79
|
3 544,9
|
3 553,66
|
37,61
|
36,68
|
-0,93
|
0
|
0
|
Competitor 4
|
-29,36
|
-35,77
|
-24,07
|
-33,7
|
0,61
|
0,63
|
0,02
|
-7,46
|
6,25
|
Relevant Competitors
|
69,42
|
26,03
|
51,35
|
48,95
|
6,3
|
7,45
|
1,15
|
12,2
|
14,29
|
Competitor 5
|
32,21
|
17,63
|
57,48
|
53,16
|
1,71
|
2,23
|
0,51
|
-15,71
|
-13,77
|
Competitor 6
|
-9,31
|
9,42
|
22,92
|
17,89
|
5,3
|
5,71
|
0,41
|
-27,08
|
-23,44
|
Total
|
33,96%
|
13,44%
|
87,29%
|
127,08%
|
1,36%
|
2,73%
|
1,37%
|
-29,09%
|
-40,74%
Словник:
Spend — рекламний бюджет (збільшили на 33,96% у листопаді порівняно з жовтнем);
Impressions — кількість показів (збільшили на 13,44%);
Taps — кількість тапів (збільшили на 87,29%);
Installs — кількість встановлень (збільшили на 127,08%);
TTR — конверсія із показів в тапи (збільшилась на 1,74%);
CR — конверсія із тапів у встановлення (збільшилась на 10,78%);
Installs/Impr — конверсія із показів у встановлення (збільшилась на 1,37%);
Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 29,09%);
Avg CPA — середня ціна за встановлення (зменшили на 40,74%).
Загальна динаміка витрат і встановлень по ASA:
Динаміка витрат і встановлень по ASA без урахування нашої брендової кампанії:
Динаміка витрат і встановлень по ASA за брендовою кампанією Comfy:
Відстежували відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами й швидко реагували, якщо починали викуповувати менше:
На графіку нижче розглянемо рекламні бюджети. У листопаді рекламний бюджет збільшився на 33,96% порівняно з жовтнем:
Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за листопад і жовтень:
У листопаді вдалось збільшити кількість встановлень на 127,08% порівняно з показником жовтня:
Отримані встановлення в розрізі груп за листопад і жовтень:
Окрім того, у листопаді вдалось зменшити вартість інсталу на 40,74% порівняно з показником жовтня:
У листопаді вдалось зменшити вартість тапу на 29,09% порівняно з показником жовтня:
Висновок
Зростання попиту на ринку у цей період — закономірне явище, однак до нього треба бути стратегічно готовими заздалегідь (бажано за місяць). Завдяки вчасній оптимізації ASA-кампаній, а саме — збільшенню ставок, захисту бренду та правильному групуванню пошукових запитів, команда збільшила кількість інсталів у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості.
Стратегічний підхід, автоматизація роботи завдяки RadASO Tech Boosted Solution і злагоджена робота з клієнтом відіграли не менш важливу роль у досягненні результату.
Відгуки про співпрацю
Дар’я Ковтун — Project Manager
Описаного результату вдалось досягнути завдяки злагодженій роботі обох команд. Побудований процес періодичних зрізів ефективності та погоджень стосовно перерозподілу, підсилення бюджету давав можливість завчасно реагувати на дії ринку. А інвестиції у нові типи кампаній додавали переваги у стратегію залучення додаткового трафіку та збільшення кількості конверсій. Віримо в успіх подальших тестів та докладаємо надалі спільних зусиль задля масштабування й охоплення більшої долі ринку у ніші.
Більше за темою
Свіжі
Як попри падіння попиту збільшити органічний трафік за рік на 148%: кейс інтернет-магазину тканин «Атлас»
Окрім збільшення кількості сторінок сайту в індексі, ми покращували їхню видимість та позиції.
Як якісно масштабувати кампанії та збільшити конверсію сайту на 32% за три місяці — кейс Outpost Club
95% заповнюваності колівінгів для сервісу оренди житла.
Експеримент запуску відеокампаній TrueView for Shopping і TrueView for Action — кейс Citrus.ua
Як рекламувати смартфони в YouTube — поради великому бізнесу.