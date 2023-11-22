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Apple Search Ads для COMFY: як збільшити кількість встановлень застосунку на 127% в e-commerce ніші під час Чорної П’ятниці та Кіберпонеділка 2023
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Діана Дзюбак

Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок зазвичай сприяють численним завантаженням застосунків для покупок як в App Store, так і в Google Play. Команда RadASO підготувала покроковий гайд на прикладі торішнього кейса, як використати ці свята на свою користь у 2023-му році.

Поcлуга: Apple Search Ads.

Ніша: e-commerce (магазин побутової техніки та електроніки).

Команда: Діана Дзюбак (User Acquisition Specialist), Maксим Мельник (Team Lead), Дар’я Ковтун (Project Manager).

Хто клієнт

COMFY — лідер роздрібного ринку побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті в Україні. Бренд має свій застосунок в категорії Shopping. 

Цілі просування

Збільшення кількості інсталів в App Store у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості. Також клієнт планував викупити максимальну кількість показів за релевантними запитами у семантичному ядрі. 

Головний виклик

Збільшення кількості інсталів без значного зростання ціни у період високого попиту та більшої вартості за встановлення — на Black Friday 2022. 

Дії команди

Крок 1. Увімкнули захист бренду в Apple Search Ads (ASA) за тиждень до Black Friday 2022 (з 18 по 28 листопада). В цьому команді допоміг власний інструмент RadASO Tech Boosted Solution.

Що таке «захист бренду» в ASA?

В період високого попиту, як от напередодні Black Friday, команда вмикає захист бренду. Так, конкуренти не можуть рекламуватися за брендовими запитами клієнта RadASO, а клієнт — збирає весь власний трафік. Інструмент RadASO Tech Boosted може «захистити бренд» чи будь-які інші пошукові запити у семантичному ядрі.

Окрім того, щодня RadASO Tech Boosted Solution автоматично допомагає уникнути канібалізації (більше про це читайте у статті «Канібалізація трафіку в ASO та Apple Search Ads») й заощадити кошти клієнта. Інструмент перевіряє позиції клієнта в App Store за кожним запитом у семантичному ядрі застосунку.

Якщо застосунок на першому місці в органічному пошуку (можна обрати будь-яке значення — друге, третє місце і т.д.), то RadASO Tech Boosted Solution автоматично ставить на паузу AdGroup за цим запитом. Якщо ж він втратив перше місце в органічному пошуку — інструмент автоматично знову запускає рекламу. Таким чином клієнт не платить за користувачів, яких і так би отримав з першої позиції в пошуковій видачі. 

Крок 2. Підвищили ставки (СРТ bid) для релевантних запитів. Наявних ставок було вже недостатньо, щоб покривати високий відсоток показів напередодні Black Friday у зв’язку з підвищенням попиту на ринку у цей період. Команда постійно відстежувала ситуацію і вчасно реагувала.

Крок 3. Згрупували пошукові запити: Our brand, Common term, Competitors brand, Relevant Competitors. Бренди найрелевантніших конкурентів винесли в окремі групи. Це дозволило керувати ставками більш гнучко й досягти ефективних результатів.

Результати просування

Команді вдалося підвищити кількість встановлень застосунку COMFY на 127,08% і зменшити вартість одного інсталу на 40,74% в порівнянні з попереднім місяцем. При цьому бюджет підвищили на 33,96%. Так, доля витрат на рекламу брендових запитів склала всього 8,35% від загального бюджету.

Порівняння результатів, отриманих за листопад і жовтень 2022:

Group

Spend, $ %

Impressions %

Taps %

Installs %

Installs/Impr October, %

Installs/Impr November, %

Installs/Impr %

Avg CPT, $ %

Avg CPA, $ %

Competitor 1 

42,98

83,11

63,3

50,48

3,74

3,08

-0,66

-12,2

-5,66

Common term

3,26

-3,73

3,92

26,67

0,57

0,75

0,18

0

-18,8

Competitors brand

120,26

59,82

47,02

0

0,49

0,31

-0,18

47,37

119,4

Data collection

15,12

-0,55

0,36

73,33

0,5

0,86

0,36

13,73

-33,51

Competitor 2 

0,27

13,2

8,47

10,11

1,12

1,09

-0,03

-6,56

-9,02

Competitor 3 

21,51

-2,06

-6,67

-8,33

0,43

0,4

-0,03

32

32,95

Our brand

3 575,62

3 646,79

3 544,9

3 553,66

37,61

36,68

-0,93

0

0

Competitor 4 

-29,36

-35,77

-24,07

-33,7

0,61

0,63

0,02

-7,46

6,25

Relevant Competitors

69,42

26,03

51,35

48,95

6,3

7,45

1,15

12,2

14,29

Competitor 5 

32,21

17,63

57,48

53,16

1,71

2,23

0,51

-15,71

-13,77

Competitor 6 

-9,31

9,42

22,92

17,89

5,3

5,71

0,41

-27,08

-23,44

Total

33,96%

13,44%

87,29%

127,08%

1,36%

2,73%

1,37%

-29,09%

-40,74%

Словник: 

Spend — рекламний бюджет (збільшили на 33,96% у листопаді порівняно з жовтнем);

Impressions — кількість показів (збільшили на 13,44%);

Taps — кількість тапів (збільшили на 87,29%);

Installs кількість встановлень (збільшили на 127,08%);

TTR — конверсія із показів в тапи (збільшилась на 1,74%);

CR — конверсія із тапів у встановлення (збільшилась на 10,78%);

Installs/Impr конверсія із показів у встановлення (збільшилась на 1,37%);

Avg CPT — середня ціна за тап (зменшили на 29,09%);

Avg CPA — середня ціна за встановлення (зменшили на 40,74%).

Загальна динаміка витрат і встановлень по ASA:

Загальна динаміка витрат і встановлень по ASA_1

Динаміка витрат і встановлень по ASA без урахування нашої брендової кампанії:

Динаміка витрат і встановлень по ASA без урахування нашої брендової кампанії_2

Динаміка витрат і встановлень по ASA за брендовою кампанією Comfy:

Динаміка витрат і встановлень по ASA за брендовою кампанією Comfy_3

Відстежували відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами й швидко реагували, якщо починали викуповувати менше:

Відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами_4

Відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами_5

Відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами_6

Відсоток показів, який викуповуємо за релевантними запитами_7

На графіку нижче розглянемо рекламні бюджети. У листопаді рекламний бюджет збільшився на 33,96% порівняно з жовтнем:

Графік рекламних бюджетів_8

Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за листопад і жовтень:

Розподіл рекламних бюджетів у розрізі груп за листопад і жовтень_9

У листопаді вдалось збільшити кількість встановлень на 127,08% порівняно з показником жовтня:

Графік рекламних бюджетів_10

Отримані встановлення в розрізі груп за листопад і жовтень:

Отримані встановлення в розрізі груп за листопад і жовтень_11

Окрім того, у листопаді вдалось зменшити вартість інсталу на 40,74% порівняно з показником жовтня:

Графік рекламних бюджетів_12

У листопаді вдалось зменшити вартість тапу на 29,09% порівняно з показником жовтня:

Графік рекламних бюджетів_13

Висновок

Зростання попиту на ринку у цей період — закономірне явище, однак до нього треба бути стратегічно готовими заздалегідь (бажано за місяць). Завдяки вчасній оптимізації ASA-кампаній, а саме — збільшенню ставок, захисту бренду та правильному групуванню пошукових запитів, команда збільшила кількість інсталів у період Black Friday 2022 без значного зростання їх вартості.

Стратегічний підхід, автоматизація роботи завдяки RadASO Tech Boosted Solution і злагоджена робота з клієнтом відіграли не менш важливу роль у досягненні результату.

Відгуки про співпрацю

dara-kovtun-pm-netpeak

Дар’я Ковтун — Project Manager

Описаного результату вдалось досягнути завдяки злагодженій роботі обох команд. Побудований процес періодичних зрізів ефективності та погоджень стосовно перерозподілу, підсилення бюджету давав можливість завчасно реагувати на дії ринку. А інвестиції у нові типи кампаній додавали переваги у стратегію залучення додаткового трафіку та збільшення кількості конверсій. Віримо в успіх подальших тестів та докладаємо надалі спільних зусиль задля масштабування й охоплення більшої долі ринку у ніші.

Діана Дзюбак

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