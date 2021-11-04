Портрет украинского фрилансера — исследование рынка

Делимся результатами опроса, проведенного среди пользователей сервиса удаленной работы Freelancehunt. Аналитики ресурса опросили более 4000 исполнителей, чтобы составить портрет украинского фрилансера.
К слову, как раз сегодня, 4 октября, в Украине впервые официально отмечают День фрилансера.
Выборка, пол и возраст
Опрос проводился среди пользователей сервиса с 7 по 29 сентября 2021 года. Всего в опросе приняло участие 4127 зарегистрированных специалистов.
Специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. В списке наиболее популярных имен: Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей. Среди девушек чаще всего встречаются Анна, Юлия и Екатерина, но больше остальных — Анастасия. Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видео направление*.
*Это категории, которые объединяют специальности:
- анимация;
- аудио и видео монтаж;
- видеореклама;
- музыка;
- обработка аудио;
- обработка видео;
- транскрибация;
- услуги диктора.
Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таковых 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь находится в возрасте от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков, более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.
Опыт и знания, влияние пандемии
Большинство фрилансеров опытные специалисты: 41% пользователей работает на удаленке более 5 лет. Еще в 2017-м году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше – 22%, оставшись с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49%, и, что радует, 94% опрошенных владеет английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.
Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности.
Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов.
Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%), на этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли.
Быт и семейный статус
36% фрилансеров проживают в собственной квартире, каждый четвертый — в съемном жилье, а каждый пятый под одной крышей с родителями. За домашними животными ухаживает 60% пользователей. Самым популярным питомцем является кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.
В браке состоят 39% пользователей, почти такой же процент опрошенных находится в статусе родителей. В отношениях состоит каждый четвёртый, а оставшиеся 34% пока еще не встретили пару.
Если обобщить данные и определить средний портрет фрилансера, то им окажется 29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном. Саша проживает в собственной квартире города-миллионника. Он женат, но пока только планирует стать отцом.
Согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн. гривен.
И на закуску, видео о том, почему украинцы переходят на фриланс:
Читайте также пост о том, как жить копирайтеру на фрилансе.
По теме
Как прогнозировать трафик поисковых кампаний в Google Ads
Прогнозирование с помощью «Планировщика ключевых слов».
Топ CRM-систем для бизнеса в США
Исследование Ringostat о самых востребованных CRM-системах в США
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в четвёртом квартале 2018 года
Исследование по 38,5 миллионам кликов в 22 тематиках в 391 городе страны.
Свежее
Как сделать гифку из видео — два способа для новичков
Гифка — это зациклиненное видеоизображение, рисунок-ролик, крохотный фильм, без которого трудно представить современный сайт. Как быстро создавать гифки и получать профит.
Как автоматизировать заботу о сотрудниках
9 тревожных признаков того, что ваши подчиненные могут выгореть и уволиться. Обратите внимание и, возможно, не придется терять ценных для компании людей.
Нет дешевому спектаклю: как делать цепляющую email-рассылку
Рассказываем про маркетинговые техники продающих email рассылок
Обсуждают
Всемогущая функция Query — подробное руководство
Как пользоваться одной из самых важных функций Google Таблиц — подробное руководство по Query
Как настроить расширенную электронную торговлю с помощью Google Tag Manager
Как GTM помогает настроить расширенную электронную торговлю (enhanced ecommerce).
Как перенести данные из ВКонтакте в Power BI
ВКонтакте — популярнейшая социальная сеть в СНГ, а Power BI одна из самых популярных в мире BI-платформ. Почему бы не открыть им доступ друг к другу?
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти