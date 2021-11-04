Портрет украинского фрилансера — исследование рынка

Делимся результатами опроса, проведенного среди пользователей сервиса удаленной работы Freelancehunt. Аналитики ресурса опросили более 4000 исполнителей, чтобы составить портрет украинского фрилансера.

К слову, как раз сегодня, 4 октября, в Украине впервые официально отмечают День фрилансера.

Выборка, пол и возраст

Опрос проводился среди пользователей сервиса с 7 по 29 сентября 2021 года. Всего в опросе приняло участие 4127 зарегистрированных специалистов.

Специалистов-мужчин на фрилансе занято больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. В списке наиболее популярных имен: Александр, Дмитрий, Сергей и Андрей. Среди девушек чаще всего встречаются Анна, Юлия и Екатерина, но больше остальных — Анастасия. Что касается разделения по специальностям, то женщины охотней осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видео направление*.

*Это категории, которые объединяют специальности:

анимация;

аудио и видео монтаж;

видеореклама;

музыка;

обработка аудио;

обработка видео;

транскрибация;

услуги диктора.

Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таковых 37%. Вдвое меньше трудятся на фрилансе после 35 лет, и лишь каждый шестой пользователь находится в возрасте от 18 лет до 21 года. Обратная тенденция наблюдается у разработчиков, более 30% всех программистов младше 24 лет. Это объясняется привлекательностью IT-сферы для молодежи.

Опыт и знания, влияние пандемии

Большинство фрилансеров опытные специалисты: 41% пользователей работает на удаленке более 5 лет. Еще в 2017-м году исполнителей с таким опытом было почти вдвое меньше – 22%, оставшись с тех пор в рядах фрилансеров, они увеличили свой опыт. Новичками сегодня себя называют только 6%. Высшее образование у 49%, и, что радует, 94% опрошенных владеет английским языком: 57% на уровне Elementary и 34% — Intermediate.

Больше половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода, у каждого третьего собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности.

Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство отметило, что не пострадало на фоне объявления локдаунов.

Работают представители дистанционных профессий преимущественно дома (85%), на этот показатель карантинные ограничения также практически не повлияли.

Быт и семейный статус

36% фрилансеров проживают в собственной квартире, каждый четвертый — в съемном жилье, а каждый пятый под одной крышей с родителями. За домашними животными ухаживает 60% пользователей. Самым популярным питомцем является кошка (47%), выгуливать собак готовы лишь 13% фрилансеров.

В браке состоят 39% пользователей, почти такой же процент опрошенных находится в статусе родителей. В отношениях состоит каждый четвёртый, а оставшиеся 34% пока еще не встретили пару.

Если обобщить данные и определить средний портрет фрилансера, то им окажется 29-летний Александр, который уже 6 лет занимается дизайном. Саша проживает в собственной квартире города-миллионника. Он женат, но пока только планирует стать отцом.

Согласно данным Freelancehunt, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн. гривен.

И на закуску, видео о том, почему украинцы переходят на фриланс:

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