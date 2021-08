Я не хотел разбираться в нашумевшем на этой неделе случае про команду бигдаты и руководителя компании, уволившего письмом 150 человек (при всего 400 человеках персонала). Но тут меня спросили. Так что придется рассказать, что я думаю.

Ошибки в тексте — часть информации о человеке

Самое первое замечание будет не про бигдату, и не про увольнение письмом, и не про тон письма. Первое замечание будет про грамматику и синтаксис. Точнее, про грамотность, а совсем точно — про безграмотность.

У меня есть такой пунктик, хорошо известный моим сотрудникам — я очень быстро нахожу опечатки и ошибки в текстах. Никогда не тренировался это делать и сам удивляюсь, но как-то эти ошибки сами лезут в глаза. Что менее известно — что то, как пишет человек и какие ошибки он делает на письме, для меня является частью информации о человеке. И я не раз убеждался, что эта часть вполне соответствует остальным составляющим моего мнения. И да, я считаю, что кто ясно пишет, ясно мыслит и наоборот.

Растиражированный скриншот настолько режет мне глаза, что в моем понимании это какой-то поток сознания человека, который под действием чего-то сильнодействующего возомнил себя визионером и суперпредпринимателем. Неряшливо написанное, с опечатками и отсутствием заглавных букв, неясной связанностью сложных предложений — таким просто не может быть письмо руководителя компании на всю компанию или какую-то её часть.

Причем формат и содержание этого письма вызывают сомнения в адекватности не только руководителя компании, но непосредственных исполнителей данных решений — то есть сотрудников отдела кадров, юристов и ключевых руководителей. Ведь они не могли не иметь отношения к выработке решения.

Увольнение — часть процесса пересмотра приоритетов в развитии

Читая, что в компании происходит дальше — кого именно увольняют, из-за чего и почему, — невозможно не поймать себя на мысли, что никто не понимает, а что вдруг случилось. Не стоит говорить о явно анекдотичных случаях увольнения барист за отсутствия активности в джире, конечно, Но с чего вдруг понадобилось увольнять больше трети сотрудников? У компании трудности и требуется сократить расходы? Но сокращения проводятся не механическим уменьшением персонала — увольнения являются лишь одной и не самой первой стадией процесса, который начинается с пересмотра приоритетов в развитии.

Иными словами, если надо сократить расходы, вы сначала определяете малоэффективные направления, неактуальные или убыточные проекты, принимаете решение, что конкретный проект закрывается.

А уж увольнение команды — это один из последних этапов закрытия. Идея, что сейчас мы для повышения эффективности уволим каждого пятого разработчика, близка к любимой максиме украинского правительства — «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить».

Принятие решений на основании каких-то активностей в Интранете — это довольно дурацкая идея. Основатель открытым текстом указал оставшимся сотрудникам, какие параметры надо накручивать, чтобы их сочли за включенных и эффективных. Если человеку поставить KPI, он будет работать на KPI. Если разработчика оценивать в строках кода — будут вам строки кода. Если в закрытых тикетах и скорости закрытия — все тикеты начнут закрываться почти моментально, а баги объявляться дубликатами уже известных. Если менеджера оценивать по количеству исходящих писем — будут вам письма по холодной базе, в чем вопрос-то?

Увольнения письмом — это просто идиотизм. Как говорилось в моём любимом фильме «Up in the air» — people do crazy things. Увольнение, особенно если человек проработал несколько лет в компании — это очень серьезное событие и для человека, и для компании, и не случайно в больших компаниях есть специальные люди, которые занимаются этими случаями, а тот самый герой Джорджа Клуни в фильме работал в компании, которая предоставляла услуги по увольнению людей в других компаниях.

И, когда при всей сложности процесса увольнения по инициативе компании как такового, вы произносите (или пишете) фразу «Мы тебя увольняем, потому что ты плохо работаешь по вот таким показателям» — вы эту сложность моментально и многократно увеличиваете. И, как сказал герой Клуни — now I really have a lawsuit.

Из смешного — основатель компании в ответ на вопросы журналистов ответил, что он решил уволить всех письмом, поскольку один из принципов работы в компании — формулировать мысли письменно, поскольку это продуктивнее встречи в Zoom. Просится комментарий в стиле мема — у него был один принцип и он failed it.

Оригинал поста — в блоге БЛОGНОТ

