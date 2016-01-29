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Продвижение детской костюмерной Colombina.ua — рост заявок на 227% в сезон
Сергей Онищенко
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Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика проекта: детская костюмерная.
Регион: Одесса, но возможна доставка в другие города Украины.
Бюджет на продвижение: $300 в месяц (с учетом комиссии агентства).
Период продвижения: с октября 2014.
Цели проекта: увеличение количества целевого трафика и количества заявок.

Цели и особенности проекта

Colombina — костюмерная, предоставляющая услуги по пошиву, прокату и продаже детских карнавальных костюмов. На сайте представлено почти 200 различных карнавальных костюмов. У сайта — ярко выраженная сезонность, основной пик приходится на декабрь. Тогда приходит время утренников в школах и детских садах. Также небольшой всплеск активности целевой аудитории наблюдается в феврале, однако он в несколько раз меньше, чем в декабре. У сайта — ярко выраженная сезонность, основной пик приходится на декабрь Цели продвижения: рост органического трафика и транзакций.

Технический аудит

Подобраны ключевые фразы

С помощью Key Collector и Serpstat (ex. Prodvigator) подобрали ключевые фразы, которые затем сгруппировали по соответствующим целевым страницам. Анализ конкурентов и подобранных ключевых фраз показал, что основными целевыми страницами являются именно карточки товаров, а не страницы категорий. Это связано с тем, что, как правило, роли персонажей для утренников раздают детям без права выбора. Родителям ничего не остается, как проходить квест по поиску заданного костюма. Самые популярные страницы на сайте в сезон: Cамые популярные страницы на сайте в сезон На основе подобранных фраз был составлен шаблон генерации мета-тегов для карточек товаров, включающий в себя название костюма и основные важные ключевые слова, например:

Детский карнавальный костюм Мушкетер: прокат, пошив, купить в Одессе 
| Костюмерная Colombina.

Несмотря на то, что в данном шаблоне содержится только одна переменная (название костюма) — он позволяет привлечь ключевые фразы, связанные как с покупкой, так и с прокатом и пошивом костюмов.

Составлена структура сайта

Структура сайта очень простая, но со своими задачами справляется хорошо. Примерный вид: Структура сайта Страницы категорий предназначены больше для удобства пользователей, чем для привлечения трафика.

Дополнительные работы

  1. Ссылки с GET-параметрами заменили на статические URL.
  2. Настроили 301 редиректы и указали канонические URL, что позволило избавиться от дублей страниц.
  3. Создали HTML и XML-карты сайта.
  4. Заменили классическую пагинацию на AJAX, разметили хлебные крошки.
  5. Приобрели домен colombina.ua (изначально был colombina.od.ua) и переехали на новый домен.

Как организовать переезд на другой домен. Небольшая инструкция

  1. Перед началом переезда сайта сделать копию существующей базы данных и файлов на хостинге сайта.
  2. Изменить все упоминания о старом домене на новый в базе данных.
  3. Связать новый домен с хостингом. Следует помнить, что у каждого хостинга есть свои нюансы.
  4. Настройка 301 редиректов со всех страниц старого домена на страницы нового домена.
  5. Заменить содержание файла robots.txt, указав актуальный Host и ссылку на Sitemap.
  6. Перегенерировать карту сайта Sitemap.xml с учетом нового доменного имени.

Ссылочный профиль

При продвижении сайта упор делался на внутреннюю оптимизацию, внешней уделялось меньше внимания. В рамках работ по внешней оптимизации наращивались:

  • естественные ссылки с форумов и Q/A сервисов;
  • вечные ссылки;
  • опубликовали один пресс-релиз, который принес три отправленные заявки.

Седьмого октября, после апдейта Яндекса, немного увеличился тИЦ (до 40). Небольшой, но приятный бонус.

Работа с текстами

Для всех карточек товаров были написаны тексты объемом около 3000 символов. В текстах содержится информация о костюме, краткая информация об истории персонажа и призыв к покупке.

Что еще сделали?

  1. Провели базовый юзабилити-аудит.
  2. Настроили типографику.

  3. Создали блог.

Помимо вышеуказанных работ, на сайте был создан блог, проведен базовый юзабилити-аудит и настроена типографика.

Результаты

Рост трафика

Динамика роста трафика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 ноября — 31 декабря): Динамика роста трафика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 ноября — 31 декабря)

  • рост числа новых сеансов: 368,9%.
  • рост количества новых пользователей: 374,7%.
  • увеличение количества просмотров страниц: 126,1%.

Количество заявок

  • 78 заявок за ноябрь-декабрь 2014 года.
  • 255 заявок за ноябрь-декабрь 2015 года.

Рост количества заявок в сезон — 227%. Костюмерная оказывает индивидуальные услуги, их стоимость колеблется в широких пределах (например, по прокату — от 400 до 2000 гривен), поэтому рассчитать точный ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) не представляется возможным. Работы продолжаются. Уже в ближайшем будущем мы внедрим:

  • миниатюры в результатах поиска по сайту;
  • отзывы на карточках товаров;
  • адаптивную версию сайта;
  • улучшение дизайна блога.

К успешному результату нас приблизила совместная работа над сайтом агентских и клиентских специалистов. Как здесь не вспомнить график: Динамика роста трафика с градацией по качеству внедрения технических заданий

Результаты исследования 600+ историй клиентов Netpeak.

Хочу повысить эффективность рекламы

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Сергей Онищенко

Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics, Bing.

7 публикаций на блоге, среди которых, как успешные кейсы с результатами работ по проектам, так и обучающие статьи.

Кроме SEO активно интересуется юзабилити, арбитражем трафика.

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