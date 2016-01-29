Продвижение детской костюмерной Colombina.ua — рост заявок на 227% в сезон

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика проекта: детская костюмерная.
Регион: Одесса, но возможна доставка в другие города Украины.
Бюджет на продвижение: $300 в месяц (с учетом комиссии агентства).
Период продвижения: с октября 2014.
Цели проекта: увеличение количества целевого трафика и количества заявок.
Цели и особенности проекта
Colombina — костюмерная, предоставляющая услуги по пошиву, прокату и продаже детских карнавальных костюмов. На сайте представлено почти 200 различных карнавальных костюмов. У сайта — ярко выраженная сезонность, основной пик приходится на декабрь. Тогда приходит время утренников в школах и детских садах. Также небольшой всплеск активности целевой аудитории наблюдается в феврале, однако он в несколько раз меньше, чем в декабре. Цели продвижения: рост органического трафика и транзакций.
Технический аудит
Подобраны ключевые фразы
С помощью Key Collector и Serpstat (ex. Prodvigator) подобрали ключевые фразы, которые затем сгруппировали по соответствующим целевым страницам.
Детский карнавальный костюм Мушкетер: прокат, пошив, купить в Одессе
| Костюмерная Colombina.
Несмотря на то, что в данном шаблоне содержится только одна переменная (название костюма) — он позволяет привлечь ключевые фразы, связанные как с покупкой, так и с прокатом и пошивом костюмов.
Составлена структура сайта
Структура сайта очень простая, но со своими задачами справляется хорошо. Примерный вид: Страницы категорий предназначены больше для удобства пользователей, чем для привлечения трафика.
Дополнительные работы
- Ссылки с GET-параметрами заменили на статические URL.
- Настроили 301 редиректы и указали канонические URL, что позволило избавиться от дублей страниц.
- Создали HTML и XML-карты сайта.
- Заменили классическую пагинацию на AJAX, разметили хлебные крошки.
- Приобрели домен colombina.ua (изначально был colombina.od.ua) и переехали на новый домен.
Как организовать переезд на другой домен. Небольшая инструкция
- Перед началом переезда сайта сделать копию существующей базы данных и файлов на хостинге сайта.
- Изменить все упоминания о старом домене на новый в базе данных.
- Связать новый домен с хостингом. Следует помнить, что у каждого хостинга есть свои нюансы.
- Настройка 301 редиректов со всех страниц старого домена на страницы нового домена.
- Заменить содержание файла robots.txt, указав актуальный Host и ссылку на Sitemap.
- Перегенерировать карту сайта Sitemap.xml с учетом нового доменного имени.
Ссылочный профиль
При продвижении сайта упор делался на
- естественные ссылки с форумов и Q/A сервисов;
- вечные ссылки;
- опубликовали один пресс-релиз, который принес три отправленные заявки.
Седьмого октября, после апдейта Яндекса, немного увеличился тИЦ (до 40). Небольшой, но приятный бонус.
Работа с текстами
Для всех карточек товаров были написаны тексты объемом около 3000 символов. В текстах содержится информация о костюме, краткая информация об истории персонажа и призыв к покупке.
Что еще сделали?
- Провели базовый юзабилити-аудит.
- Настроили типографику.
Помимо вышеуказанных работ, на сайте был создан блог, проведен базовый юзабилити-аудит и настроена типографика.
Результаты
Рост трафика
Динамика роста трафика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 ноября — 31 декабря):
- рост числа новых сеансов: 368,9%.
- рост количества новых пользователей: 374,7%.
- увеличение количества просмотров страниц: 126,1%.
Количество заявок
- 78 заявок за ноябрь-декабрь 2014 года.
- 255 заявок за ноябрь-декабрь 2015 года.
Рост количества заявок в сезон — 227%. Костюмерная оказывает индивидуальные услуги, их стоимость колеблется в широких пределах (например, по прокату — от 400 до 2000 гривен), поэтому рассчитать точный
- миниатюры в результатах поиска по сайту;
- отзывы на карточках товаров;
- адаптивную версию сайта;
- улучшение дизайна блога.
К успешному результату нас приблизила совместная работа над сайтом агентских и клиентских специалистов. Как здесь не вспомнить график:
Результаты исследования 600+ историй клиентов Netpeak.
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