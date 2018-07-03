Продвижение мобильного приложения — шпаргалка для строителей воронок продаж

Ресурс Mobile Growth Stack ежегодно публикует таблицу-шпаргалку основных действий и каналов для мобильного приложения — настоящий подарок для маркетологов, занимающихся строительством воронок продаж. Мы перевели актуальный выпуск шпаргалки.

Все очень просто: первая колонка слева — уровни воронки, цветом в ячейках выделены новые пункты (их не было в прошлогодних выпусках). Действия, описанные в растянутых на несколько строк ячейках, важны для двух-трех этапов воронки одновременно. Еще в этом году составители шпаргалки добавили строку «Технологии» с направлениями, под которые следует поискать платные онлайн-инструменты.

Сохраните шпаргалку. С ее помощью вы легко распределите акценты и начнете последовательно внедрять маркетинговую стратегию. Еще раз: смысл не в том, чтобы делать все сразу. Стройте собственную стратегию, но учитывайте возможности.

Остановлюсь на нескольких ключевых моментах.

Привлечение пользователя

Важно оптимизировать страницу приложения в сторе (читайте подробно об App Store Optimization ), так как большинство пользователей принимают окончательное решение об установке именно на странице магазина.

Контент-маркетинг, PR, инфошум в соцсетях сложно измерить с точки зрения прямого влияния на привлечение новых пользователей. Наверное, поэтому их часто игнорируют, забывая влияние данных инструментов на вполне измеряемую осведомленность о бренде.

Инфлюенс-маркетинг (другими словами — работа с лидерами мнений) включает работу с влиятельными личностями или сообществами с целью добиться их лояльности или позитивных оценок. Трудноизмеримый, времязатратный и часто дорогой комплекс активностей, но при этом эффективный (впрочем, не всегда — читайте подробности в кейсе о работе с видеоблогерами ).

Платформы, вроде Promorepublic, упрощают процесс поиска лидеров мнений. Вам не обязательно пробиваться к крупным брендам и агентам звезд — лучше искать личностей с небольшим охватом, но высоким уровнем доверия и нишевой аудиторией.

Отслеживание ссылок и отчеты по показам и кликам в реальном времени позволяют подходить к расходам на лидеров мнений более взвешенно и обоснованно. Стоит считать коэффициент конверсии, CPI (cost-per-install) и другие перфоманс-показатели.

Вовлечение и удержание

Хотя в воронке этот пункт второй, с него неплохо было б начинать. Если продукт привлекателен, это хорошо улучшает опыт пользователей при взаимодействии. Тщательно продуманные приветственные имейлы и туториалы помогают новичкам пользователям освоиться.

Построение комьюнити вокруг продукта увеличивает лояльность (у американцев есть еще одно точное слово — stickiness). Также это стимулирует появление пользовательского контента (не только отзывов), иногда даже происходит развиртуализация фанатов приложения в оффлайне. Правда, это актуальнее для игр.

Помните: пользователей гораздо легче удержать, чем реактивировать. Особенно в эру мобайла, когда аналог приложения найти очень просто.

Монетизация

О монетизации надо задумываться заранее. Даже если компания в «фазе роста», желательно все-таки продумать способ монетизации, способы оплаты, тарификации, биллинг — после решения этих вопросов часто происходит фундаментальный сдвиг в позиционировании продукта и его инструментарии.

Представим, что вы разместите в приложении очень агрессивную рекламу. Вероятно, монетизация вырастет в краткосрочной перспективе, но отток пользователей увеличится и виральность снизится. А если мы повысим цену за приложение, то это, скорее всего, снизит привлечение новых пользователей, но повысит ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за счет потери роста. Все действия в воронке взаимосвязаны.

Конечно, сегодня фримиум-модель монетизации стала практически стандартом отрасли приложений. Но виртуальные товары позволяют масштабировать монетизацию, конечно, если придумать что-то привлекательное и релевантное для пользователей. Кроме игр, отличный пример — стикеры Viber. Введение виртуальной валюты привносит, с одной стороны, сложность, а с другой — управляемость in-app экономикой, то есть становится легче проводить эксперименты с ценами и динамическим ценообразованием.

Что касается виральности, то ее достаточно сложно создать искусственно. Особенно, если у вас нет сильного продукта или сильного контента. Если есть хотя бы одно из двух — отлично. По мере роста продукта будет расти и аудитория распространяемого контента, у которой уже установлено приложение. Так что виральность важна и для вовлечения новых пользователей, и для активации старой аудитории.

Оптимизация конверсии (CRO)

В шпаргалке этот термин используется для обозначения активностей по увеличению количества пользователей, которые перешли с одного уровня воронки на другой. В таблице CRO занимает целых три уровня воронки.

Действия по оптимизации конверсий важны для привлечения новых пользователей (в ASO), перфоманс-маркетинге (из показа в клик, из клика в инсталл) и кросс-продажах. На уровне вовлечения и удержания CRO-активности помогают активизировать пользователей. И, конечно, оптимизация конверсий в покупку, подписку, мотивированный (incentive) просмотр, клик по рекламному блоку — ключ к увеличению прибыльности приложения.

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