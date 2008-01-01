Многие считают, что вести онлайн-бизнес очень просто: не нужно тратиться на аренду помещений, достаточно просто запустить элементарный сайт и сразу готовить кошельки. Но на практике не все магазины празднуют свою годовщину.
CEO Tricolor Сергей Бабенышев рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться при создании интернет-магазина и как он их преодолел.
Когда дизайнер показал первый вариант макета, мне стало не по себе
Мы начинали свою деятельность в 2008 году и не планировали открывать интернет-магазин. На тот момент печатная реклама умерла, и совсем скоро стало ясно, что клиентов найти можно только в интернете, и для их привлечения и поиска без сайта не обойтись.
Как сказал Билл Гейтс: «Если вас нет в интернете, то вас нет в бизнесе». Сейчас без сайта можно продавать разве что на OLX и досках объявлений. Но это может быть временной мерой, например, для изучения спроса. Для полноценной работы нужен полноценный сайт, на своей или арендованной площадке (например,
Вначале у нас был обычный сайт, без возможности оплаты. Когда появилась идея создать интернет-магазин, Tricolor уже 7 лет работал на рынке, компанию знали, был поток заказов, наемные сотрудники и экспертные знания о продукции.
Сам бизнес начинался с колеровки и продажи красок с уникальными свойствами (они светились в темноте). Любой цвет можно создать при смешивании в разных пропорциях трех основных цветов — красного, желтого, синего. Отсюда и название Tricolor.
Конечно, перед обращением в студию разработки, было четкое понимание того, как должен выглядеть новый интернет-магазин. Я хотел, чтобы существующий сайт взяли в качестве прототипа.
В итоге выбрал 15 компаний по разработке сайтов с красивыми примерами в портфолио. Для верности попросил 20 друзей (не маркетологов) выбрать трёх разработчиков, портфолио которых им понравится. Одна из компаний победила с большим перевесом.
В течение недели заполняли огромный бриф, уйму времени посвятили общению с дизайнерами и разработчиками, подписали договор, внесли предоплату и стали ждать результат.
Я, честно, думал, что этого достаточно —
Через месяц мучений я решил забирать деньги, так как с таким дизайном мы могли не зарабатывать, а вызывать приступы эпилепсии у посетителей. Разработку нового сайта отложили на неопределенный срок.
Оказалось, подрядчик не имел нужной квалификации. Работы, которые были размещены на его сайте выполняли сотрудники, которые уже не работали в компании. А новые сотрудники не имели навыков по выполнению таких работ.
Улучшения сайта и реклама отнимали 60% рабочего времени
Вскоре после первой неудачи я посетил несколько бизнес-тренингов, мероприятия по электронной коммерции: узнал о
Затем я настроил аналитику для лендингов, запустил контекстную рекламу. Никаких чудес, но конверсии в обращения на лендингах составляли примерно 3-5%, в то время как на нашем старом сайте — 0,2-0,6%.
С этого момента я начал добавлять на сайт формы захвата, контактные данные, окошки чатов и многое другое, превращая сайт в «винегрет» разных маркетинговых фишек, добавленных как попало. Впрочем, даже криво сделанные лид-магниты и формы захвата увеличили количество обращений вдвое.
Параллельно я продолжал изучать
Я решил доверить продвижение сайта специалистам из Netpeak и это было стратегически правильным шагом. У меня наконец появилось время для стратегических вопросов развития бизнеса.
У команды Tricolor существенно прибавилось работы — было около 20-40 звонков в день, которые приходили на CDMA и два мобильных телефона. С нагрузкой справлялись три менеджера по продажам. Но с ростом целевого трафика на сайт росло и
Полноценный колл-центр можно развернуть за 3-4 дня
Мы начали терять звонки и не успевали перезванивать. Чтобы избавиться от хаоса, я решил подключить телефонию. Выбирали недолго, остановились на колл-центре Asterisk.
Для создания своего колл-центра купили б/у сервер HP, 6 брелков с антеннами (вместо шлюза) и 6 аппаратов IP-телефонии Grandstream. Все это, с учетом работы знакомого подрядчика, обошлось в $1500.
Мы начали отслеживать пропущенные вызовы, слушать записи, экономить на стоимости звонков (за счёт маршрутизации).
Важно: любое оборудование будет сбоить, поэтому лучше сразу найти подрядчика, который может быстро разобраться в причинах неисправностей и обучит, как быстро решать мелкие трудности. Мне, например, пришлось сменить подрядчика именно из-за нежелания последнего решать возникающие вопросы с телефонией.
Итак, для запуска телефонии на базе Asterisk нам понадобилось:
- Сервер. Подойдет простой домашний компьютер средней мощности ($200). Можно подключиться через облако, но телефония не будет работать при отключении интернета.
- Шлюз или модемы для мобильного интернета (шлюз — $50 на одну сим карту, модем — $10).
- Телефонный аппарат или гарнитура (примерно $40 долларов за 1 штуку).
- Работы по подключению и настройке — около $150.
За 3-4 дня можно развернуть полноценный колл-центр на неограниченное количество рабочих мест, забыть о пропущенных звонках и экономить на расходах за связь за счет маршрутизации вызовов.
Кстати, параллельно с телефонией мы купили 1С, но так и не прикасались к ней до появления интернет-магазина.
Интернет-магазин Tricolor: новая надежда
Через три года после первой неудачи я опять попробовал доверить разработку интернет-магазина студии. На этот раз уже прислушивался к советам профессионального дизайнера.
Первые же макеты точно отображали поставленную задачу и полностью соответствовали моей идее. Примерно через месяц после старта работ мы получили все нужные страницы и приступили к верстке. При выборе
На разработку и согласования ушло около 8 месяцев. Параллельно внедряли
На этапе релиза далеко не все шло как по маслу: я поставил задачу программистам разместить сайт на домене tricolor.com.ua до 7 декабря (что они и сделали), а готового контента страниц еще не было. В результате трафик серьезно просел, но за следующий месяц мы настроили и проверили весь функционал, допилили верстку, продолжили оптимизировать сайт и, главное, получили первые заказы, которые качественно отличались от заказов на старом ресурсе.
Параллельно с разработкой сайта команда Tricolor осваивала «1С». Мы решили не использовать готовые CRM, а настраивать все процессы именно в «1С» — это долгий и сложный путь, с одной стороны, но максимально удобный, с другой. Сейчас здесь собраны все сервисы — учет, наполнение сайта, SMS-рассылки, «Клиент-банк», телефония, «Новая почта», данные о лидах и заказах. Мне не нужно обучать новых сотрудников работе в разных сервисах — им достаточно разобраться в «1С».
К слову, о команде. Когда мы начали свою работу над интернет-магазином, у нас в штате не было специалистов по разработке, копирайтеров и так далее. На эти вакансии лучше привлекать фрилансеров:
- их не нужно трудоустраивать;
- не нужно организовывать рабочее место;
- сдельная оплата;
- относительно легко поменять.
Сейчас, когда объемы информации и задач растут, мы взяли в штат двух контент-менеджеров. По разработке сайта и SEO мы работаем с агентствами. Копирайтер, бухгалтер — на удаленке. Маркетолога у нас нет, частично я сам выполняю эту функцию, но все же большую часть — агентство.
Запомнить. Советы бизнесу от Сергея Бабенышева
- Стоимость доработок значительно превышает бюджет разработки первой версии сайта.
- Выбирайте подрядчика по рекомендациям, а не по рекламе.
- Экспериментируйте с сайтом. Цвет кнопок влияет на конверсию.
- Продвижение сайта — это дорого, долго и без гарантий.
- Результат от продвижения не придет сразу, в лучшем случае через 6-12 месяцев.
- SEO-продвижение — это не только купленные ссылки. Это тяжелая совместная работа заказчика, агентства, программистов.
- Если вы собственник бизнеса, изучайте как нужно продвигать сайт.
- Посещайте тематические мероприятия, например 8P. Там можно узнать много полезностей для вашего сайта от лидеров рынка.
- SEO — это постоянная работа. Нельзя «делать SEO», когда сезон.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти