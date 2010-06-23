10 SEO-требований к сайту

Наши друзья и партнеры из Купер-Дизайна (привет, чуваки :) !) в своём посте упомянули несколько значимых наших требований к SEO-пригодным сайтам. Как они правильно заметили, у нас множество требований к верстке, программингу, etc, которые все перечислены в нашем внутреннем файлике Рекомендации по оптимизации (этот файлик мы высылаем тем разработчикам, которые занимаются созданием сайтов для будущей раскрутки cайтов в нашем исполнении).
В этом посте я бы хотел не только передать привет куперовцам, но и привести в пример читателям блога краткую десятку из более чем тридцати «SEO-мелочей», на которые мы просим обращать внимание разработчиков сайта.
1. Меню сайта необходимо делать текстовым. Т.е. элементы меню могут быть графическими, но текст в виде графики — это нетрудно реализовать через CSS.
2. У каждого изображения на сайте должны быть прописаны alt и title. Если не вручную, то автоматически.
3. Не использовать в качестве навигационных элементов Flash и JavaScript.
4. Все JavaScript и стили надо выносить в отдельные файлы, чтоб не засорять код.
5. На сайте не должно быть ссылок на несуществующие документы или битые картинки.
6. Каждая страница должна содержать только один тег H1, он должен быть уникальным, для каждой страницы и содержать главные для неё ключевые слова.
7. Оформление текста, который является ссылкой, должно отличаться от оформления основного текста страницы, например подчеркиванием, цветом и т. п.
8. Оформление текста, помещенного в теги strong, должно отличаться от оформления основного текста страницы, например полужирным начертанием, курсивом, цветом и т. п.
9. Очень важно делать «хлебные крошки», они упрощают навигацию и поисковики их любят. Размещаются они в самом начале контента страницы и выглядят следующим образом: #a#Главная#/a# > #a#Раздел#/a# > #a#Подраздел#/a# > Название статьи Первые 3 пункта сделаны ссылками на соответствующие страницы, а название статьи — обычным текстом.
10. Если делаете много кнопок (рейтинги, каталоги), лучше их закрывать от индексации с помощью атрибута rel=«nofollow».
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