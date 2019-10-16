Боль большинства маркетологов — загрузить баннер в рекламный кабинет и увидеть, что часть текста на изображении непредсказуемо откадрировалась. Или еще хуже — рекламная система не пропускает объявление, потому что на нем слишком много текста.

Раньше мы публиковали подсказки по размерам изображений для социальных сетей. В этот раз — объединили в одной шпаргалке требования для креативов на трех рекламных площадках: Facebook, Instagram и ВКонтакте.

Периодически мы будем актуализировать информацию в зависимости от обновлений рекламных кабинетов. Поэтому не забудьте сохранитить пост в закладки. Также перед подготовкой баннеров ознакомьтесь с требованиями рекламных систем к самым популярным форматам объявлений .

Facebook

Пост с изображением

Размер 1200x675px.

Тип файла: JPG, PNG.

Соотношение сторон 16:9.

Пост с внешней ссылкой

Размер 1200x628px.

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 1,91:1.

Кольцевая галерея

Размер 600x600px.

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 1:1.

Сториз

Размер 1080x1920px.

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 9:16.

Instagram

Количество текста на изображении: не более 20%.

Квадратное изображение

Размер 1080x1080px (минимум 500х500px).

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 1:1.

Горизонтальное изображение

Размер 1080x565px.

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 1,91:1.

Вертикальное изображение

Размер 864x1080px.

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 4:5.

Сториз

Размер 1080x1920px (минимум 600х1067рх).

Тип файла JPG, PNG.

Соотношение сторон 9:16.

ВКонтакте

Количество текста на изображении не более 50%.

Пост с изображением

Размер 700х500 px.

Тип файла JPG, GIF, TIF или PNG.

Пост с внешней ссылкой

Размер 537х240 px.

Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).

Карусель

Размер 600х600 px.

Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).

Реклама сайта

Размер не менее 1080х607 px (соотношение сторон 16:9).

Тип файла JPG, PNG, BMP, TIF или GIF (без анимации).

Истории

Размер 720x1280px (соотношение сторон 9:16).

Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).