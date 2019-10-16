PPC

Реклама в Facebook, Instagram и ВКонтакте — размеры баннеров
Ирина Волицкая
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Боль большинства маркетологов — загрузить баннер в рекламный кабинет и увидеть, что часть текста на изображении непредсказуемо откадрировалась. Или еще хуже — рекламная система не пропускает объявление, потому что на нем слишком много текста.

Раньше мы публиковали подсказки по размерам изображений для социальных сетей. В этот раз — объединили в одной шпаргалке требования для креативов на трех рекламных площадках: Facebook, Instagram и ВКонтакте.

Периодически мы будем актуализировать информацию в зависимости от обновлений рекламных кабинетов. Поэтому не забудьте сохранитить пост в закладки. Также перед подготовкой баннеров ознакомьтесь с требованиями рекламных систем к самым популярным форматам объявлений.

Facebook

Пост с изображением

Размер 1200x675px.
Тип файла: JPG, PNG.
Соотношение сторон 16:9.

Размер баннера для фейсбука пост с изображением

Пост с внешней ссылкой

Размер 1200x628px.
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 1,91:1.

Размер баннера для фейсбука пост с внешней ссылкой

Кольцевая галерея

Размер 600x600px.
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 1:1.

Размер баннера для фейсбука кольцевая галерея

Сториз

Размер 1080x1920px.
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 9:16.

Размер баннера для фейсбука сториз

Instagram

Количество текста на изображении: не более 20%.

Квадратное изображение

Размер 1080x1080px (минимум 500х500px).
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 1:1.

Размер баннера для инстаграм квадрат

Горизонтальное изображение

Размер 1080x565px.
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 1,91:1.

Размер баннера для инстаграм горизонтальное изображение

Вертикальное изображение

Размер 864x1080px.
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 4:5.

Размер баннера для инстаграм вертикальное изображение

Сториз

Размер 1080x1920px (минимум 600х1067рх).
Тип файла JPG, PNG.
Соотношение сторон 9:16.

Размер баннера для инстаграм сториз

ВКонтакте

Количество текста на изображении не более 50%.

Пост с изображением

Размер 700х500 px.
Тип файла JPG, GIF, TIF или PNG.

Размер баннера для вконтакте пост с изображением

Пост с внешней ссылкой

Размер 537х240 px.
Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).

Размер баннера для вконтакте пост с внешней ссылкой

Карусель

Размер 600х600 px.
Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).

Размер баннера для вконтакте карусель

Реклама сайта

Размер не менее 1080х607 px (соотношение сторон 16:9).
Тип файла JPG, PNG, BMP, TIF или GIF (без анимации).

Размер баннера для вконтакте реклама сайта

Истории

Размер 720x1280px (соотношение сторон 9:16).
Тип файла JPG, PNG или GIF (без анимации).

Размер баннера для вконтакте сториз

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реклама социальные сети форматы баннеров реклама в Instagram
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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