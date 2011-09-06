«Клуб по интересам» или несколько слов о ремаркетинге

Контекстная реклама — один из верных способов достичь популярности и большого количества посещений ресурса, способ привлечь внимание и расширить аудиторию потенциальных клиентов.

Один из актуальных и результативных инструментов контекстной рекламы — реклама на основе интересов, а конкретнее — ремаркетинг. Ремаркетинг — это функция, благодаря которой пользователь, посетивший ваш сайт, будет видеть вашу контекстную рекламу в контекстно-медийной сети Google. Механизм ремаркетинга прост, его можно разбить на несколько этапов. На первом этапе, вы определяете аудиторию для рекламной кампании. Например, вы выделяете 3 вида посетителей:

те, кто посетил главную страницу сайта;

те, кто зарегистрировался на сайте;

те, кто оформил заказ.

На втором этапе работы вы помечаете тэгом ремаркетинга все страницы сайта. Теперь все ваши потенциальные клиенты, посетившие ресурс, помечены специальными cookie, что позволяет их идентифицировать в контентной сети Google. Это необходимо для того, чтобы демонстрировать им ваши объявления.

На третьем этапе вы создаете отдельные объявления для конкретной аудитории. Например, для обычных посетителей сайта вы создаете объявление общего содержания, а зарегистрированным посетителям сообщаете об акциях, действующих на товар, который они просматривали, о новинках этой категории и прочее. Таким образом, вы сможете различными способами заинтересовать потенциальных покупателей и повторно привлечь на свой ресурс. Ремаркетинг — достаточно универсальный инструмент, который применим при различных целях рекламной кампании, будь то покупка товара, привлечение посетителей, брендинг и прочее. При том, не важно, какой из видов контекстной рекламы вы используете — это могут быть как обычные текстовые объявления, так и графическая, мультимедийная реклама. Ремаркетинг обычно используется после привлечения трафика объявлениями в поисковой сети и применим для любого ресурса. Благодаря данному инструменту ваш сайт станет более «узнаваем», лояльность потенциальных клиентов по отношению к нему возрастет, а значит и вероятность достижения цели увеличится. Простой пример — нас часто спрашивают о том, почему мы даем рекламу на Last.fm?

Отвечаем: это ремаркетинг в деле. Вы были на нашем сайте, а теперь мы демонстирируем вам рекламу нашей услуги, чтобы вы, возможно, вернулись на наш сайт.