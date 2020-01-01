Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

RFM-анализ: три параметра для сверхточной сегментации базы email-рассылок
Женя Лебедева
19 0 0
Сложность: изи изи
13

Один из самых точных инструментов для сегментации аудитории — RFM-анализ. С ним вы всегда будете отправлять пользователям уместные письма, что положительно скажется на открываемости. А ведь это нам и нужно. Давайте разберемся, что такое RFM-анализ, и какие письма надо отправлять каждому сегменту.

Что такое RFM

RFM — это аббревиатура слов Recency, Frequency, Money — новизна, частота, деньги. В ходе анализа учитывается, как давно клиент купил товар в последний раз, сколько всего покупок он сделал и сколько денег принес вам за все время заказов. По каждому из признаков пользователю приписывается оценка, и в зависимости от нее строится дальнейшая email-коммуникация. 

По полученным оценкам появляются группы пользователей: новички, одноразовые, спящие, потерянные, уходящие, постоянные, VIP. У каждой категории есть уточнение — какой чек у клиента по итогам совершенных покупок — маленький, средний или большой. 

Параметры в случае с каждым бизнесом будут индивидуальные. Шампуни в среднем покупают каждый месяц, а тур за границу — раз или два в год. Чтобы отследить закономерности взаимодействия:

  1. Выгрузите данные из CRM в Excel-файл.
  2. Разделите их по количеству заказов.
  3. Разделите по дате последней покупки.

Всех пользователей из полученных группов нужно сделать лояльными. В этом поможет именно рассылка.

Зачем нужен RFM-анализ

  1. Определить, какие сегменты будут основными в разработке вашей стратегии email-маркетинга. 
  2. Спланировать рассылку и систематизировать работу над email-рассылкой. 
  3. Добавить больше персонализации в контакт с клиентом. Интенсивность интереса здесь определяет дальнейшую стратегию.
  4. Делайте точечные предложения и выстраивать с каждым пользователем взаимодействие по понятному сценарию, без домыслов или случайных писем «не в тему».

Как разделить клиентов

Суть RFM-анализа в том, что мы разделяем всех клиентов на группы, в зависимости от того, как давно они сделали последнюю покупку, как часто покупали и насколько большой была сумма их заказов. По каждому из этих признаков мы выделяем по три равные группы. Затем присваиваем каждой группе числовое обозначение от 1 до 3.

По давности заказа:

  • 1 — давние клиенты;
  • 2 — относительно недавние клиенты;
  • 3 — недавние клиенты.

По частоте покупок:

  • 1 — покупает очень редко (единичные заказы);
  • 2 — покупает нечасто;
  • 3 — покупает часто.

По сумме покупок:

  • 1 — маленькая сумма покупок;
  • 2 — средняя сумма покупок;
  • 3 — большая сумма покупок.

Например, клиент «111» покупал давно, один раз и на маленькую сумму. Так себе клиент, иным словом. Или клиент «333»: покупает часто, на большую сумму и последняя покупка была недавно. Это наши лучшие клиенты.

Диапазоны для 1, 2 и 3 вы задаете сами. Я имею в виду, что вы сами определяете, что значит, например, маленькая, средняя и большая сумма продаж: для какого-то бизнеса 10 000 руб. — это много для 1 клиента, для какого-то — почти ничего.

RFM-анализ удобнее всего делать с использованием «Сводных таблиц» в Excel или даже в Google Таблицах — там тоже есть такая функция.

там тоже есть такая функция

RFM в Google Таблицах выглядит примерно так

Как применить в email-маркетинге

Всего после разделения клиентов на группы у меня получилось 27 сегментов. Может быть меньше — если, например, в базе нет клиентов, которые покупали много, но редко и давно.

Если получившиеся сегменты достаточно большие, с каждым из них можно работать индивидуально. Также можно объединить близкие сегменты. Главное, помнить основной принцип: лучших клиентов мы стараемся удержать, середнячков «раскрутить» до лучших, а уходящих и почти потерянных — вернуть.

Главный принцип RFM — лучших клиентов удерживаем. Середнячков «раскручиваем» до лучших. Уходящих и почти потерянных возвращаем.

Я сделала таблицу с рассылками, которые можно делать для каждого сегмента. Для удобства разбила 27 сегментов на 3 группы.

Уходящие

Что делать с уходящими клиентами

Спящие

Что делать со спящими клиентами

Постоянные

Что делать с постоянными клиентами

А теперь подробнее о группах сегментов и несколько примеров рассылок клиентам.

Новички

Новые клиенты должны понять, почему с вами классно и выгодно. Приветственные письма в этом помогают идеально. МИФ сразу формирует важность своей миссии и дарит за подтверждение email электронную и аудиокнигу: 

МИФ сразу формирует важность своей миссии и дарит за подтверждение email электронную и аудиокнигу

Уходящие

Бывает и так, что пользователь подтвердил подписку, но первую покупку так и не делает. Здесь тоже подойдет приветственное письмо, а с бонусом — еще лучше. Не покупающим подписчикам ASOS присылает три промокода на выбор:

Не покупающим подписчикам ASOS присылает три промокода на выбор

Купившие

Это одна из перспективных групп, где пользователь уже один или несколько раз делал заказ, но сейчас не возвращается. Вы можете «зашивать» скидку или бонус в письмо-благодарность за заказ. Так клиент будет знать, что у него есть приятное дополнение к покупке, которым надо воспользоваться. Так делает «Спортмастер», начисляя бонусы за покупку. Воспользоваться ими можно в последующие две недели.  

Также на основе купленных товаров вы можете составлять товарные рекомендации с разными категориями, чтобы вероятность предложить уместные продукты была выше. Lamoda делает именно так:

Lamoda делает именно так

Спящие

Привлечь обратно того, кто уже подписан, дешевле, чем спровоцировать на подписку нового пользователя. Не бойтесь спящей аудитории делать щедрые предложения, особенно, если вы точно уверены в своей целевой аудитории. Так, например, делает агентство «Сделаем» в промо курса «Научим писать»:

Так, например, делает агентство «Сделаем» в промо курса «Научим писать»

У скидок и промокодов должен быть срок действия — укажите его обязательно. Иначе получатель закроет письмо, забудет и останется спящим.

Постоянные

Лояльная аудитория ценна тем, что может стать адвокатами бренда. Ее можно просить оставить отзыв, рекомендовать магазин друзьям, но с бонусом.

Ее можно просить оставить отзыв, рекомендовать магазин друзьям, но с бонусом

Хотя некоторые утверждают, что лояльным пользователям бонусы не нужны. Rozetka после заказа предлагает оценить сервис. Бонусов или скидок нет. 

Rozetka после заказа предлагает оценить сервис

Постоянных клиентов все равно нужно радовать, поэтому внедряйте программу лояльности, в которой они могут за свои регулярные покупки получать бонусы и скидки. Это будет честно. Booking так и делает, поощряя путешественников:

Booking так и делает, поощряя частых путешественников

Потерянные

Есть такая категория — они раньше покупали много и регулярно, но вдруг перестали. Так бывает, если товар перестал быть актуальным. Вы продаете сладости, а клиенту врач запретил любые десерты. С такой категорией надо работать лично, если оно того стоит. Может быть и так, что пользователь не захочет, чтобы ему что-то напоминало о прошлом, если там он много ел, курил, страдал шопоголизмом.

Конечно, чтобы определить, кто к какому сегменту относится, должен произойти цикл покупки вашего продукта. По окончанию сезона для вида одежды,  срока доступа к сервису или туристического сезона. Уже после этого подключайте RFM-анализ, и делайте выводы, к какой группе принадлежит пользователь. Это заметно увеличит открываемость писем, переходы на сайт, и главное — продажи. Более того, повторные продажи станут чаще, а процент ушедших клиентов будет падать.

Создаём рассылки, которые приносят деньги

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Женя Лебедева

10 лет в копирайтинге.
5 лет вплотную с интернет-маркетингом.
С 2020 года — в команде блога Netpeak.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять