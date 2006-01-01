Реактивация подписчиков

Как успешно коммуницировать через рассылки без must have инструмента — скидок. Кейс книжного интернет-магазина «Сенс»
Email-маркетинг
год назад7
Алина Мостинец
0
RFM-анализ: три параметра для сверхточной сегментации базы email-рассылок
Email-маркетинг
4 года назад4
Женя Лебедева
53
Спящего — разбуди: примеры уместных реактивационных писем
Email-маркетинг
5 лет назад3
Женя Лебедева
15
Измеряем прирост базы подписчиков, как это делают email-маркетологи
Email-маркетинг
5 лет назад5
Женя Лебедева
13
Email-маркетинг, который приносит заявки, продажи, лояльность и всё на свете — версия Netpeak
Email-маркетинг
6 лет назад22
Денис Золотарёв
72
Кому интересны ваши рассылки? Считаем Engagement Rate в email-маркетинге
Email-маркетинг
10 лет назад5
Георгий Рябой
44