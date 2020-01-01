Спящего — разбуди: примеры уместных реактивационных писем

Подписчик со временем теряет былой интерес к рассылке. Не открывает входящие письма несколько месяцев, но и не отписывается. Неактивные подписчики в вашей базе снижают общие показатели эффективности email-кампаний. Попробуйте «разбудить» таких пользователей. Покажу на примерах, как это делают известные магазины и компании.
Прощальное письмо
Bershka присылает письмо с темой «Наше прощальное письмо?». В теле письма нет упреков в том, что пользователь не читает рассылку, а только предложение продолжить активный контакт и анимация с плачущими смайликами. Для получения самой нужной информации предложены на выбор кнопки «Мужчина» или «Женщина».
Отложенные товары
Wildberries присылает реактивационное письмо совместно с напоминанием об отложенных товарах и скидкой на заказ.
Тут же скидка на 15% для покупки отложенных товаров. В случае реактивации предоставляйте скидку на любой товар или понравившиеся. Если скидка будет только на избранные вами категории, она вряд ли заинтересует.
«Давно не виделись»
Лаконичное письмо для реактивации от LinguaLeo — предложение и кнопка. В письме видим небольшой упор на чувство вины — «Верю, что у тебя все хорошо, и ты продолжаешь учить английский». Скорее всего, ситуация обратная. А тут большая скидка от сервиса.
«Вы давно не...»
Facebook напоминает о том, что пользователь давно не делал новых публикаций. Письмо короткое, можно сказать «стандартное», но в нем есть сильный аргумент — публикации поддерживают вовлеченность. Кнопка достаточно большая и заметная:
Облако Mail.ru действует через страх потери личных данных, сообщая о заморозке. Конечно же, есть способ разморозить и не потерять информацию. Не стоит запугивать пользователя слишком, такое не пойдет на пользу вашей репутации.
До этого приходило письмо «Мы соскучились» с указанием полезных возможностей Облака. Письма такого формата всегда укрепляйте выгодами для клиента. Просто давление на жалость не поможет.
Boombate в принципе присылает стандартную рассылку со скидками и блоком о том, что получатель давно не заходил на сайт.
LinguaLeo предлагает CTA на выбор — отписаться или тренироваться. Здесь бы сделать кнопки разных цветов, чтобы показать приоритетность правильного целевого действия. Если же смотреть на это с точки зрения честности, то выбор без давления — лучший вариант.
Майя Богданова из «Школы контента» предлагает заполнить форму на сайте или отправить слово «Привет!» в ответ на письмо. Пользователю предложено два пути на выбор — это лучше, чем один и неудобный. Тема письма: «Тук-тук. Вы здесь?».
Форма по ссылке:
Coub предлагает ничего не делать, чтобы система удалила пользователя из списка подписчиков:
Ребрендинг, изменения в специфике работы
Сайт для фрилансеров Pchel.net полностью изменил дизайн и специфику, о чем сообщает в реактивационном письме. Это важно, чтобы пользователь узнал вас в новом обличье, иначе — кнопка «Спам».
Компании связывают реактивацию с возможностью сообщить об изменениях и нововведениях сервиса. Хороший повод, чтобы написать. Так делает BlaBlaCar:
Бонус
Сайт Free-lance предлагает бонус — недельный доступ с аккаунтом PRO. Тут же его преимущества и кнопка «Активировать подарок». Возможно, после знакомства с продвинутыми возможностями пользователь оплатит дальнейшее использование PRO. В случае со сложным продуктом или сервисом такая возможность необходима.
Письмо от директора
Repka.ua для реактивации присылает письмо от директора. Он предлагает действия на выбор: проверить папку «Спам», добавить email в адресную книгу или отписаться. Присутствует анонс скидки в следующем письме. Сдержанное письмо без давления. Если вы выбираете такой формат, обязательно добавляйте фото руководителя, чтобы усилить послание социальным доказательством.
Принципы хорошей реактивации
- Важна тема письма. Пользователь привык не замечать ваши входящие, потому самое время сменить формат заголовка. Возможно, это должна быть длинная или короткая тема письма, эмодзи или «символьное творчество».
- Похвалите выбор подписчика. Он когда-то подписался на вас — напомните, почему. Если он начинал учить английский и забросил — это нормально. Здесь можно аккуратно подтолкнуть пользователя учиться дальше, ведь он так хотел говорить свободно с кем угодно.
- Улучшения тоже интересны. Обязательно расскажите, в чем вы стали круче за то время, которое подписчик не читал письма. Новый курс, сервис, категория товаров — возможно, пользователь наконец увидит то, чего давно хотел и искал. Это и заставит его вернуться.
- Рассылка на выбор — не слишком распространенная функция, потому что усложняет форму подписки и саму специфику, но очень полезно. Если у вас инфопроект или множество рубрик, задумайтесь о таком разделении.
- Подарите ценный подарок. Что-то, чем ваш подписчик реально хотел бы обладать. Скидка и бесплатная доставка — уже классика, ею мало кого удивишь, но сформулируйте по-новому, и пользователь может заинтересоваться.
- Серия писем. Отправьте несколько писем. Возможно, одно затерялось или случайно удалено с несколькими другими входящими.
Будите спящих подписчиков, пишите интересные реактивационные письма, подкрепляйте бонусами, выгодами и преимуществами. Смотрите, как это делают опытные компании, и не упустите свои продажи.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти