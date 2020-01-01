Спящего — разбуди: примеры уместных реактивационных писем

Подписчик со временем теряет былой интерес к рассылке. Не открывает входящие письма несколько месяцев, но и не отписывается. Неактивные подписчики в вашей базе снижают общие показатели эффективности email-кампаний. Попробуйте «разбудить» таких пользователей. Покажу на примерах, как это делают известные магазины и компании.

Прощальное письмо

Bershka присылает письмо с темой «Наше прощальное письмо?». В теле письма нет упреков в том, что пользователь не читает рассылку, а только предложение продолжить активный контакт и анимация с плачущими смайликами. Для получения самой нужной информации предложены на выбор кнопки «Мужчина» или «Женщина».

Отложенные товары

Wildberries присылает реактивационное письмо совместно с напоминанием об отложенных товарах и скидкой на заказ.

Тут же скидка на 15% для покупки отложенных товаров. В случае реактивации предоставляйте скидку на любой товар или понравившиеся. Если скидка будет только на избранные вами категории, она вряд ли заинтересует.

«Давно не виделись»

Лаконичное письмо для реактивации от LinguaLeo — предложение и кнопка. В письме видим небольшой упор на чувство вины — «Верю, что у тебя все хорошо, и ты продолжаешь учить английский». Скорее всего, ситуация обратная. А тут большая скидка от сервиса.

«Вы давно не...»

Facebook напоминает о том, что пользователь давно не делал новых публикаций. Письмо короткое, можно сказать «стандартное», но в нем есть сильный аргумент — публикации поддерживают вовлеченность. Кнопка достаточно большая и заметная:

Облако Mail.ru действует через страх потери личных данных, сообщая о заморозке. Конечно же, есть способ разморозить и не потерять информацию. Не стоит запугивать пользователя слишком, такое не пойдет на пользу вашей репутации.

До этого приходило письмо «Мы соскучились» с указанием полезных возможностей Облака. Письма такого формата всегда укрепляйте выгодами для клиента. Просто давление на жалость не поможет.

Boombate в принципе присылает стандартную рассылку со скидками и блоком о том, что получатель давно не заходил на сайт.

LinguaLeo предлагает CTA на выбор — отписаться или тренироваться. Здесь бы сделать кнопки разных цветов, чтобы показать приоритетность правильного целевого действия. Если же смотреть на это с точки зрения честности, то выбор без давления — лучший вариант.

Майя Богданова из «Школы контента» предлагает заполнить форму на сайте или отправить слово «Привет!» в ответ на письмо. Пользователю предложено два пути на выбор — это лучше, чем один и неудобный. Тема письма: «Тук-тук. Вы здесь?».

Форма по ссылке:

Coub предлагает ничего не делать, чтобы система удалила пользователя из списка подписчиков:

Ребрендинг, изменения в специфике работы

Сайт для фрилансеров Pchel.net полностью изменил дизайн и специфику, о чем сообщает в реактивационном письме. Это важно, чтобы пользователь узнал вас в новом обличье, иначе — кнопка «Спам».

Компании связывают реактивацию с возможностью сообщить об изменениях и нововведениях сервиса. Хороший повод, чтобы написать. Так делает BlaBlaCar:

Бонус

Сайт Free-lance предлагает бонус — недельный доступ с аккаунтом PRO. Тут же его преимущества и кнопка «Активировать подарок». Возможно, после знакомства с продвинутыми возможностями пользователь оплатит дальнейшее использование PRO. В случае со сложным продуктом или сервисом такая возможность необходима.

Письмо от директора

Repka.ua для реактивации присылает письмо от директора. Он предлагает действия на выбор: проверить папку «Спам», добавить email в адресную книгу или отписаться. Присутствует анонс скидки в следующем письме. Сдержанное письмо без давления. Если вы выбираете такой формат, обязательно добавляйте фото руководителя, чтобы усилить послание социальным доказательством.

Принципы хорошей реактивации

Важна тема письма. Пользователь привык не замечать ваши входящие, потому самое время сменить формат заголовка. Возможно, это должна быть длинная или короткая тема письма, эмодзи или «символьное творчество». Похвалите выбор подписчика. Он когда-то подписался на вас — напомните, почему. Если он начинал учить английский и забросил — это нормально. Здесь можно аккуратно подтолкнуть пользователя учиться дальше, ведь он так хотел говорить свободно с кем угодно. Улучшения тоже интересны. Обязательно расскажите, в чем вы стали круче за то время, которое подписчик не читал письма. Новый курс, сервис, категория товаров — возможно, пользователь наконец увидит то, чего давно хотел и искал. Это и заставит его вернуться. Рассылка на выбор — не слишком распространенная функция, потому что усложняет форму подписки и саму специфику, но очень полезно. Если у вас инфопроект или множество рубрик, задумайтесь о таком разделении. Подарите ценный подарок. Что-то, чем ваш подписчик реально хотел бы обладать. Скидка и бесплатная доставка — уже классика, ею мало кого удивишь, но сформулируйте по-новому, и пользователь может заинтересоваться. Серия писем. Отправьте несколько писем. Возможно, одно затерялось или случайно удалено с несколькими другими входящими.

Будите спящих подписчиков, пишите интересные реактивационные письма, подкрепляйте бонусами, выгодами и преимуществами. Смотрите, как это делают опытные компании, и не упустите свои продажи.