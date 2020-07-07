Измеряем прирост базы подписчиков, как это делают email-маркетологи

Чем больше адресов в вашей базе, тем лучше — это все потенциальные клиенты. Впрочем, отслеживать нужно не только добавление новых контактов, но и отписки или жалобы. Кстати, далеко не все считают прирост базы с учетом тех, кто отписался.

Прирост базы: рассчитываем по формуле

Прирост считается так:

От общего числа новых подписчиков отнимаем количество тех, кто отписался и пометил письмо как спам. Получившееся число делим на количество всех ваших подписчиков. Умножаем на 100.

Учитывайте всё, что принесла вам форма подписки, pop-up-окно, страница подписки.

Как анализировать источники подписок

Создайте таблицу, например, в Excel. Добавьте столбцы: «Источник подписок», «Месяц 1», «Месяц 2», «Месяц 3 и «Среднее». В каждой новой строке пропишите название источника подписок и напротив — цифры. Например:

форма подписки в хедере;

pop-up с подпиской;

форма подписки в футере;

страница подписки.

Возле каждого в соответствующем столбце напишите, сколько пользователей подписались за последние 3-5 месяцев отдельно по каждому. Чтобы выяснить это, настройте передачу соответствующих маркеров по API в нужное поле базы данных в почтовой платформе. Например, создаете в базе данные настраиваемое поле «источник» и прописываете в качестве значений все возможные варианты. Затем передаете эту информацию программисту для настройки передачи значений по API.

Вернемся к таблице. В столбце под каждым месяцем укажите, сколько всего было подписок по всем источникам. На основе такой простой статистики вы поймете, какой источник работает хуже и лучше. Если футер приносит мало подписок, попробуйте использовать бонус. Если pop-up — добавьте призыв к действию.

Что дает понимание прироста

Слишком большой прирост числа подписчиков — не всегда хорошо. Нужно выяснить, откуда они пришли и насколько нужны вам. Это могут быть «спамные» адреса или нецелевые.

Слишком маленький прирост — тоже плохо. Может быть, инструмент сбора подписок сломался. Проверить и исправить нужно все «входные ворота» для подписок. Это задача для программиста.

Понимая, сколько приходит и уходит пользователей вы сможете оценить LTV — пожизненную ценность пользователя. Проще говоря, сколько денег вам принесет клиент за все время взаимодействия.

Посчитали прирост: что делать дальше

Понимание этого показателя решает несколько задач:

Определение лучшего канала привлечения подписчиков . Офлайн-мероприятия, вебинары, формы подписки на сайте pop-up или на главной в футере — каждый из этих каналов будет приносить разных подписчиков. Кто-то долистал до конца главной страницы и сознательно подписался на пользеное или выгодное, а кто-то — почти случайно оставил свой email на выставке, и получил письмо, которое посчитал спамом, потому что только познакомился с брендом и ничего о нем не запомнил.

. Офлайн-мероприятия, вебинары, формы подписки на сайте pop-up или на главной в футере — каждый из этих каналов будет приносить разных подписчиков. Кто-то долистал до конца главной страницы и сознательно подписался на пользеное или выгодное, а кто-то — почти случайно оставил свой email на выставке, и получил письмо, которое посчитал спамом, потому что только познакомился с брендом и ничего о нем не запомнил. Планирование бюджета выходит на новый уровень. Вы теперь точно будете понимать, сколько денег вам понадобится для отправки писем по базе, и какой результат это принесет.

Привлекаем подписчиков: все средства хороши

Стандартной формы подписки в футере катастрофически мало. Существуют и более элегантные методы, в офлайне и онлайне.

Как добиться прироста подписчиков в онлайне

Pop-up-окно с предложением подписаться. Часто используют бонусы — деньги на первую покупку, скидку, бесплатные материалы и пр.

Предложение подписаться на email-рассылки в сообществах социальных сетей.

Вебинары с онлайн-регистрацией — подтверждение и доступы через почту. Для инфобизнеса — золотая жила.

Попробуйте найти партнеров, с которыми можно договориться о взаимном пиаре в рассылке. Например, вы продаете детскую одежду, а партнер — детские игрушки. Аудитории близки, есть смысл сотрудничать. Ваши базы должны быть примерно одинаковы, чтобы получить win-win.

Если ваша рассылка узкоспециализированная, внедряйтесь в тематические сообщества: группы, форумы, поддерживайте дискуссии, рекомендуйте свой контент, но делайте это аккуратно.

Делайте крутую рассылку, чтобы попасть в дайджесты онлайн-изданий об интернет-маркетинге. Так у вас появится аудитория ценителей — рассылки и, возможно, товара/услуги.

Что делать в офлайне

Разработайте и запустите бонусную систему, если еще нет таковой. В полях анкеты добавьте поле с необходимостью оставить email. Пусть ваши консультанты формулируют, зачем это делать. Например, скидки приходят в первую очередь на почту, а уже потом публикуются в каталоге (если магазин такой выпускает).

Конкурсы, лотереи, розыгрыши, викторины — подойдет все, где для участия нужны контактные данные. Следите, чтобы призы были ценными не только для вас.

Используйте нетворкинг — расширяйте знакомства в своей сфере и смежных. Посещайте мероприятия в своей сфере и раздавайте визитки.

Как улучшить процесс привлечения новых подписчиков

Тестируйте и добавляйте новые формы подписки. Фиксированную, плавающую, всплывающее окно — читайте о возможных вариантах в статье «Форма подписки на сайте: как собирать адреса для email-рассылки».

Объясните, почему пользователю надо подписаться. Многие забывают об этом пункте, что провоцирует наличие неэффективного инструмента на сайте. Школа инноваций и креативного мышления ИКРА выделила целый последний экран под форму подписки с возможностью выбрать рубрики:

На входе пользователя встречает четырехшаговое обоснование крутости:

Добавьте лид-магнит, то есть что-то ценное для пользователя. Например, он оставит почту и бесплатно получит полезную книгу, скидку, бонус. Netpeak Spider и Netpeak Checker предлагает и просто регистрацию, и получение демо.

После нажатия кнопки «Запросить демо» появляется такая форма для заполнения и сопровождающая информация о том, как все будет происходить. Для сложных инструментов вроде Netpeak Spider это необходимость. Нельзя оставлять пользователя наедине со сложностями — это закон онбординга и гарантия верного подписчика.

«Тинькофф-журнал» сделал отдельную страницу для формы подписки, а вызывается она неприметной кнопкой в хедере:

Открывается вот такой экран с перечнем типов контента, которые будут приходить подписавшемуся, и даже отзывы людей здесь есть — социальное доказательство. Живые формулировки поддерживают общее настроение — дружелюбность и полезность.

Как уменьшить число отписок

Согласие на подписку — еще не гарантия лояльности и будущих заказов. Поддерживайте интерес своей аудитории. Обязательно работайте с неактивными подписчиками, которые тоже могут принести пользу. Следуйте таким правилам:

Слать письма. Если вы обещали писать каждый день, так и делайте. Если вы долго не будете слать письма, пользователь забудет о вас, а следующее послание полетит в спам.

Не слать письма . Если обещали присылать письма раз в неделю, то к более частым посланиям пользователь может быть не готов.

. Если обещали присылать письма раз в неделю, то к более частым посланиям пользователь может быть не готов. Быть внимательным. Пользователь не открывал письма больше 1-2 месяцев? Напишите письмо с вопросом, почему. Старайтесь формулировать дружелюбно, без претензии. Предложите на выбор сменить рубрики писем, которые получает пользователь или даже отписаться. Тот, у кого пропал интерес, вряд ли вернется за покупкой. Такие «будильники» неактивных пользователей называются реактивационными письмами.

LinguaLeo таким подписчикам дарит существенную скидку на годовую подписку:

Wildberries дарит бонус тому, кто давно не читал их писем. Оформление и текст создают нужное настроение:

Work.ua напоминает про обновление даты резюме, что тоже, по сути, реактивация:

Следите за подписками, отписками и реакцией пользователей на вашу рассылку. Так вы будете знать, какие инструменты работают лучше. Знать о проблемах тоже необходимо — это дает понимание, что исправить. Все вместе позволит вам легко планировать бюджеты, разработать концепцию успешной email-рассылки и собрать качественную базу подписчиков.