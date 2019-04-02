SEO

Сайт загружается медленно: когда не нужно паниковать
Дмитрий Мазурян
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Часто в бедах рекламной кампании винят скорость загрузки сайта. Плохо индексируется контент — медленный сайт. Долго грузятся страницы — медленный сайт. Клик по рекламе засчитан, а в Analytics не опознан — проблема в сайте. Порой проблемы и правда возникают, но чаще всего паника происходит из-за неверной трактовки данных.

Многие специалисты просто не понимают отчет по времени загрузки страниц сайта в Analytics. Из-за этого они, подобно мальчику из сказки, который кричал «волки», впустую тратят время менеджера проекта или владельца сайта на проверку/устранение несуществующих проблем.

Я расскажу о заблуждениях относительно отчета по скорости загрузки страниц сайта. Например, если в Google Analytics график показывает рост времени загрузки страницы, это еще не значит, что с сайтом что-то не так. Причина может крыться в настройках таргетинга рекламы и прочих факторах. Прежде чем писать менджеру проекта сообщения со скриншотом из Google Analytics, нужно провести ряд проверок, подтверждающих, что что-то не так и это делает финансовые показатели хуже.

Отчет по скорости загрузки сайта: разбираем по полочкам

В основе инструмента отслеживания времени загрузки страницы в Analytics используется функция NavigationTiming. Она присутствует в большинстве современных браузеров и фиксирует процесс загрузки страницы, начиная от обращения к адресу. На старых браузерах она отсутствует, а на Safari работает в урезанном виде. Смотрите актуальный перечень поддерживаемых браузеров.

Загрузка страницы состоит из нескольких этапов, время выполнения которых зависит не только от оптимизации сайта. Например, слабый гаджет или медленное подключение к интернету у пользователя.

В данной статье идет речь про отчет в Google Analytics. Узнать как отследить реальную скорость загрузки сайта.

Отчет о скорости загрузки страниц

Google Analytics позволяет отдельно посмотреть скорость выполнения различных этапов загрузки:

  • Avg. Page Load Time (sec) — среднее время загрузки страницы. То есть полное время от момента, когда пользователь просто активировал переход на сайт, до окончательной загрузки всех элементов страницы, включая баннеры.
  • Avg. Redirection Time (sec) — время, которое браузер тратит на редиректы. В любом случае браузер на него тратит некоторое время, но если в рекламе, например, идет ссылка на http-версию сайта, работающего на https, браузер тратит дополнительное время на совершение редиректа c http на https. В случае отсутствия редиректов на сайте невозможно повлиять на это время.
  • Avg. Domain Lookup Time (sec) — время, затрачиваемое браузером на определение сервера, где находится сайт. В основном, это доли секунд и это время зависит от количества серверов, которое нужно пройти пользователю для получения информации. Здесь уже влияет география и скорость интернета пользователя. Для ускорения по этому параметру можно только внедрить CDN (чтоб сайт находился на серверах по всему миру) или перевести сайт на сервер в регионе проживания основного количества пользователей. Оба действия финансово и трудозатратны, особенно с учетом мизерного выигрыша, который можно получить. На данный параметр рекомендуется обращать внимание, только если его показатели для подавляющего большинства пользователей превышают одну секунду.
  • Avg. Server Connection Time (sec) — время, которое проходит на образование TCP-соединения с сервером. Обычно занимает доли секунд. Зависит от тех же факторов, что и Avg. Domain Lookup Time.
  • Avg. Server Response Time (sec) — среднее время, которое проходит между тем, как браузер подал команду серверу, что хочет получить страницу, и моментом, когда сервер ее отдал, что привело к началу скачивания кода страницы. Этот временной интервал полностью зависит от сервера и качества оптимизации процессов загрузки страницы. Если этот период аномально большой, надо разобраться с программистами и выяснить, как можно его уменьшить.
  • Avg. Page Download Time (sec) — время, за которое браузер пользователя скачивает код страницы. При средней нагрузке на сервер зависит от скорости интернета пользователя. При критической нагрузке на сервер значение растет из-за того, что канал не справляется.

В большинстве случаев в отчете Avg. Page Load Time (sec) перечисленные параметры составляют лишь небольшую долю:

перечисленные параметры составляют лишь небольшую долю

Оставшееся время занимает:

  1. Процесс загрузки дополнительных ресурсов: файлы стилей, js (включая gtm и все скрипты, активируемые им), изображения, рекламные скрипты, чаты, виджеты курса валют и так далее.
  2. Процесс визуализации страницы. Парсинг кода и вывод в окне браузера.

Минимализм кода и отложенная загрузка необязательных изображений может ускорить данный процесс. В то же время слабые устройства (например телефоны на Android 4.4) тратят куда больше времени на прорисовку страницы (в разы больше), чем последний Samsung Galaxy.

Для решения этого вопроса программисты и прибегают к части рекомендаций Google PageSpeed Insights.

Время загрузки страниц растет: что может влиять на показатели

1. Данные основаны на малом количестве пользователей. Если на сайт зашло 99 пользователей, у которых страницы загрузились за 1 секунду и один пользователь с 600 секундами (ужасный интернет), среднее время будет почти 7 секунд. Не забывайте, показатели в отчете представляют собой среднее арифметическое, что приводит к существенному влиянию «аномальных» пользователей.

2. Источник трафика. Вполне может оказаться, что для пользователей из рекламы или органического поиска сайт грузится в пределах нормы и причина роста времени в другом канале. Например, органический трафик из Нигерии. На скриншоте видно, что из поисковых систем (платный и бесплатный трафик) страницы загружаются быстрее, чем в среднем:

На скриншоте видно, что из поисковых систем (платный и бесплатный трафик) страницы загружаются быстрее, чем в среднем

3. Проверьте регионы и устройства. Возможно, среднее время загрузки ухудшают пользователи из конкретного региона. Например, в отдельной области до сих пор вопросы с 3G и рост трафика из этого региона приводит к увеличению среднего времени загрузки страницы. Показательным может стать следующий скриншот, где видна существенная разница в скорости загрузки страниц для разных стран. Также скорость интернета для пользователей ПК и мобильных устройств может разительно отличаться. 

существенная разница в скорости загрузки страниц для разных стран

4. Проверьте провайдеров. Рост трафика от медленных провайдеров негативно влияет на среднее время загрузки страницы. Показательный пример:

Рост трафика от медленных провайдеров негативно влияет на среднее время загрузки страницы

5. Убедитесь, что анализируете только важные типовые страницы. При оптимизации сайта основное внимание уделяется страницам товаров, так как на них идет самый важный для продаж трафик. Страницы категорий, поиска и прочие могут долго грузиться и это не страшно. Пример, когда снижение количества трафика на главной положительно сказалось на среднем времени загрузки страницы:

Убедитесь, что анализируете только важные типовые страницы

6. Сравните с прошлым периодом. Чтобы легче выявить проблемную зону, лучше сравнивать результаты с аналогичным по времени периодом. В ином случае существует риск получить ложные выводы.

7. Убедитесь, что стало хуже. Прежде чем говорить о существовании проблемы, нужно быть уверенным, что изменение времени загрузки страниц приводит к ухудшению финансовых показателей. Есть множество примеров, когда Analytics сигнализирует о снижении скорости загрузки страниц, но при этом количество и доход от конверсий растет. Прежде чем сигнализировать о проблеме, нужно убедиться, что она оказывает негативное влияние на финансовые показатели сайта.

Повторим алгоритм действий при медленной загрузке сайта:

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Дмитрий Мазурян

Senior SEO Specialist at Tonti Laguna

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