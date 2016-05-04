SEO

Как ускорить сайт с помощью сервиса CDN — краш-тест Айри
Артём Меликян
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Лучший способ решения вопросов медленной загрузки сайта — толковый программист. Но если на глобальный перезапуск интернет-магазина пока что нет времени/денег, а проблему нужно решить здесь и сейчас, на помощь придут сервисы CDN. Я протестировал работу одного из них — Айри — на проблемных проектах и получил интересные результаты.

Что такое CDN?

Content Delivery Network (CDN) — система распределенной доставки контента, позволяющая ускорить доступ к статическому контенту сайта. Провайдер сервиса CDN копирует контент на свои серверы, расположенные в разных уголках земного шара. Когда пользователь открывает страницу, контент загружается с территориально ближайшего к нему сервера. Так сокращается время на полную загрузку сайта.

Уточню, что выбранный мной сервис — больше, чем CDN. Айри позиционирует себя как сервис «ускорения работы сайтов». То есть это еще и облако, которое должно блокировать вредоносные запросы к сайту, защищать от DDOS-атак и обеспечивать доступность сайта для пользователей при проблемах хостинга или каналов связи.
В нашем журнале вы можете узнать как проверить и отследить скорость загрузки сайта.

В чем проблема?

Это сложно представить в 2016 году, но у меня был проект (интернет-магазин), в котором страницы фильтров загружались 40 секунд. Занавес. Вопросы с хостингом также возникали. Некоторые сайты ложились по несколько раз за день. Чтобы был понятен масштаб трагедии, посмотрите карту 301 и 302 редиректов главной страницы. Чтобы вам был понятен масштаб трагедии, посмотрите карту 301 и 302 редиректов главной страницы

Как проходил тест

На минимальном тарифе Айри можно подключить до десяти различных сайтов. Я выбрал четыре интернет-магазина и сравнил их показатели за два месяца до подключения (август-сентябрь) и за два месяца работы сервиса (октябрь-ноябрь). Все представленные сайты принадлежат одному клиенту, работающему в тематике «садоводство». У всех — национальные домены первого уровня. Украинский интернет-магазин: Украинский интернет-магазин По скорости загрузки здесь были самые печальные цифры: По скорости загрузки здесь были самые печальные цифры После внедрения Айри: После внедрения сервиса CDN Российский интернет-магазин: Российский интернет-магазин Интернет-магазин в Беларуси: Интернет-магазин в Беларуси И, напоследок, казахстанский сайт: И, напоследок, казахстанский сайт На всех сайтах выросла средняя длительность сеансов и количество страниц, просмотренных за один сеанс. Сейчас все сайты работают стабильно и быстро. Показатели PageSpeed Insights — выше 85. Статистика сканирования Google: Статистика сканирования Google Кроме вопросов со скоростью, Айри обеспечил доступность сайта (в случае проблем с хостингом, которые периодически случаются). Я узнаю о них только на 3-4 уровне вложенности. Когда хостинг недоступен, сервис обеспечивает работу основных страниц сайта, отдавая посетителю копию из облака, а нас предупреждает, что с хостингом проблемы.

Конечно, без проблем не обошлось. Доступ к Айри был и у нас, и у клиента (доступ на просмотр аккаунта). Но сервис даже на таком уровне доступа позволяет отключать сайт от CDN. Эта возможность частенько вылазила боком. Когда на сайтах что-то не работало, клиент решал, что дело в Айри, и отключал сервис без консультации со специалистом. Приходилось включать заново.

Результаты краш-теста: хороший Айри

1. Реальное ускорение всех сайтов. 2. Толковое решение вопросов с хостингом и доступностью сайтов. 3. Отличная внутренняя аналитика. Чем дороже тарифный план, тем подробнее предоставляемая статистика. На минимальном тарифном плане можно увидеть:

  • количество запросов от поисковых роботов;
  • количество посетителей сайта из поиска;
  • количество ошибок при обращении к сайту;
  • количество вредоносных заблокированных запросов (WAF);
  • отказы — количество прерванных просмотров сайта пользователями (если пользователь ушел раньше, чем сайт полностью загрузился).

Статистика работы сайтов в Айри: Статистика работы сайтов в Айри Приятно, что всю статистику можно выгрузить и ознакомиться детально. 4. Если по каким-то причинам Айри не работает и страдает доступность или скорость работы сайта, сервис готов компенсировать потраченные деньги. 5. Много полезных настроек в Личном кабинете сервиса. В частности, по кэшированию страниц. Личный кабинет клиента в сервисе: Личный кабинет клиента в сервисе 6. Техподдержка Айри предоставила ценные рекомендации по улучшению и оптимизации сайта. 7. Минимальный тариф — около $100 в месяц. У меня, как постоянного клиента, была скидка 16%.

Результаты краш-теста: плохой Айри

1. В сервисе действует ограничение по трафику. Если превышаешь лимит в 100 гигабайт — платишь дополнительные 8 рублей (сейчас уже только 3 рубля) за каждый гигабайт. Впрочем, на более дорогих тарифах лимит выше, а цена за его превышение ниже. Не очень удобная система для больших сайтов. 2. Зависимость от стороннего сервиса. Во время нашего теста никаких проблем не было, но все-таки стоит понимать, что Айри, как и любой другой сервис CDN, может быть только временным решением, пока программисты занимаются внедрением других доработок. Скорость загрузки сайта все равно придётся оптимизировать.

Если подключение сервиса CDN — не ваш вариант, а поведенческие все-таки хочется улучшить, рекомендую статью «SEO-среда: 7 способов улучшить поведенческие факторы сайта».

Выводы

Сервис отлично зарекомендовал себя в качестве временного решения для некрупных сайтов с плохой скоростью загрузки. Плюсы Айри:

  1. Быстрое подключение.
  2. Эффективное решение вопросов со скоростью и постоянной доступностью сайта.
  3. Относительно низкая стоимость минимального тарифа.

Минусы:

  1. С растущим трафиком растет и цена. Это дополнительные неудобства для больших проектов.
  2. Подключая Айри, вы ставите свой сайт в зависимость от стороннего сервиса. Это нужно четко понимать и планировать комплексное решение вопросов с загрузкой сайта.
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Артём Меликян

Ведущий специалист отдела по работе с крупными проектами Netpeak.
Работал с проектами: netpeak.ua, depositphotos.com, olx.ua и другими. Сертифицированный специалист Google Analytics, Google Adwords, Bing. Большой опыт написания скриптов автоматизации работы. В 2016 году стал SEO Team Lead.

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