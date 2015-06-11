Семь улучшений Netpeak: скрипт GetLeads и PPC для брендинга. Выпуск второй

Мы уже давно решили, что будем ежеквартально рассказывать о самых важных улучшениях в нашей работе для клиентов. И даже сделали первую публикацию год назад. Но в стремлении создавать новые улучшения совсем мало времени остается на то, чтобы об этих улучшениях рассказать :) С сегодняшнего дня мы торжественно даём слово регулярно (каждые три месяца) оповещать вас о самых интересных новостях Netpeak.

Итак, что же изменилось в нашей работе за предыдущие три месяца?

А теперь обо всем — в деталях.

1. Внедрение скрипта Netpeak GetLeads

Специальный скрипт, созданный нашими специалистами, позволяет устанавливать на сайты наших клиентов удобные формы подписки для сбора email-адресов. Скрипт интегрируется с русскоязычным сервисом GetResponse и англоязычным MailChimp, позволяет собирать и хранить лиды в собственной базе. Впоследствии базу адресов можно скачать в подходящем формате. Netpeak GetLeads позволяет создать неограниченное количество форм подписки, настраивать цветовые гаммы и тексты любого из элементов, вести внутреннюю статистику и настраивать отправку всех событий по любым действиям с формой в Google Analytics. Скрипт создает формы в двух вариантах: в элементе дизайна сайта и в виде плавающей кнопки. Предустановлены три языка: русский, английский и болгарский. С принципом работы Netpeak GetLeads можно познакомиться в нашем блоге.

2. Открыты услуги «Продвижение мобильных приложений» и «PPC для брендинга»

Эти услуги открыты в рамках [PPC 2.0] специально для клиентов, желающих привлечь новых пользователей и повысить лояльность аудитории. Продвижение мобильного приложения включает двухэтапный комплекс работ, направленный на повышение прибыльности приложения. О том, как происходит продвижение и какие результаты достигаются, читайте в кейсе. Услуга «PPC для брендинга» решает задачи распространения информации о товарах или услугах бизнеса, а также создания или увеличения спроса на рынке. Три главных преимущества [PPC для брендинга]:

точная адресация рекламного сообщения;

широкий охват аудитории;

гибкое управление рекламными кампаниями.

3. «Личный кабинет клиента Netpeak» интегрируется с системой «Планфикс»

Личный кабинет клиента Netpeak стал по-настоящему единой CRM-системой и главным информационным центром для всех проектов по продвижению. Активно работающие с «Планфиксом» клиенты агентства теперь могут ставить задачи и получать оперативную сводку о их выполнении нашими специалистами прямо из интерфейса ЛК. Разумеется, это только первый шаг на пути к еще более тесной интеграции «Планфикса» и «Личного кабинета клиента Netpeak».

4. Новые данные в таблице с KPI «Личного кабинета клиента Netpeak»

Мы стали еще ближе к определению успешности рекламных кампаний на основе финансовых данных. Теперь, если вы наш клиент и у вас есть данные по E-commerce в Google Analytics, вы сможете получить дополнительную информацию о следующих показателях (в дополнение к тем, что были раньше):

средний чек;

доход с учетом продаж по телефону и LTV (lifetime value);

отказы и общее количество посещений только одной страницы сайта;

общее время, проведённое на сайте;

выполнения целей. Общее количество выполнений всех настроенных в Google Analytics целей;

ценность целей.

По проект-услугам в сфере PPC теперь также отображается:

прибыль с учетом телефонных звонков и LTV;

ROMI (Return of marketing investments — возврат маркетинговых инвестиций);

валовая прибыль.

Также мы доработали юзабилити и структуру таблицы с KPI (показатели теперь выводятся по группам).

5. Обновление раздела «Карьера» на сайте Netpeak

Сегодня в штате агентства работают более 200 специалистов, и у нас еще 42 открытые вакансии. Для удобства соискателей мы внедрили функционал проверки статуса анкеты прямо на сайте. Теперь кандидатам не надо звонить и спрашивать, когда их пригласят на собеседование или вышлют тестовое задание. Да и наши клиенты также могут проверить статус своей заявки, просто нажав на эту кнопку. Кстати, соискатели теперь будут получать специальное письмо, если их ожидаемый уровень зарплаты на время испытательного срока отличается от того, что предлагает агентство.

6. Запуск образовательных курсов по интернет-маркетингу в Болгарии

Одна из миссий Netpeak — образовательная, воспитание игроков рынка. В течение года наш «Образовательный центр» проводил бесплатные курсы по PHP, PPC и SEO в Одессе. Лучшие выпускники уже стали частью нашей команды. После первого удачного опыта мы решили масштабироваться. Теперь образовательные курсы Netpeak стартуют в столице Болгарии, Софии. Первый курс посвящен поисковому продвижению и начинается 19 ноября.

7. Новый подход к типам публикаций в блоге Netpeak

Не секрет, что главный редактор нашего блога любит лонгриды. А читатели, если верить Google Analytics, — путешествия и фотографии котиков. Чтобы найти хрупкий баланс между этими симпатиями, мы расширили перечень типов постов, которые публикуются в блоге Netpeak. Теперь мы будем фокусироваться на кейсах/антикейсах (и не только агентских), how-to постах и историях развития бизнеса из первых рук. Кстати, если вам некогда каждый день заглядывать в блог, чтобы проверять обновления, подпишитесь на рассылку. Читатели рассылки получают все самое вкусное. Сейчас, кстати, мы ждем 20-тысячного подписчика, чтобы вручить ему подарок.