Тематика проекта: интернет-магазин по продаже мебели.
Регион: Болгария.
Период оптимизации: 01.09.2014 — 31.01.2015.
Общий бюджет: 1758 левов (включая услуги агентства за первый этап работ).
Над этим проектом мы работаем уже достаточно долго и вначале, честно говоря, темп развития был довольно медленный. Вместе с клиентом мы прошли через изменение CMS сайта, боролись с техническими недостатками сайта. Впрочем, уже после первого
Цели
Как это часто бывает, клиент изначально поставил нам в качестве целей повышение продаж по определенным ключевым фразам в конкретной категории. Но, вопреки первоначальным задумке, мы решили достичь целей, полностью соответствующих концепции [SEO 2.0]. В частности:
- повышение целостной видимости сайта в поисковых системах;
- рост органического трафика;
- увеличение продаж.
Мы приняли это решение с целью достичь качественных результатов и в итоге продемонстрировать их удивленному клиенту.
План работ
Вместе с разработчиками мы внедрили часть технического SEO-аудита. На первом этапе аудит был реализован не полностью из-за ограничений новой CMS сайта. Следующим шагом стала работа со структурой сайта для полноценного обхвата всех ключевых фраз в нише. Семантику собирали с помощью Serpstat (ex. Prodvigator). Изначально мы работали с ограниченным списком ключевых фраз и большая часть категорий не входила в этот список, но мы разработали новую структуру, на основании пользовательских запросов по тематике проекта в Google.bg.
Построив схему сайта, мы опять столкнулись с техническим ограничением CMS. Нам пришлось уделить немало времени для изменения URL-структуры сайта, чтобы она смогла быть реализована и напоминала, насколько это возможно, созданную нами, со всеми уровнями вложенности. Достигли цель в первую очередь благодаря грамотному взаимодействию с программистами клиента. Мы четко ставили приоритеты по задачам, связанным с поисковым продвижением, а клиент оперативно их внедрял. Еще один пример в копилку масштабного исследования SEO-специалиста Альвины Бургазли.
Что мы ещё сделали?
- Создали мета-теги для целевых страниц всего сайта, составленных с учетом собранного семантического ядра.
- Составили тексты для целевых страниц.
- Периодически вычищали ошибки, которые генерировала система;
-
Организовали процесс наращивания максимально
естественной ссылочноймассы.
- После всех этих действий мы были готовы представить первые результаты.
Количественные показатели
1. Значительно улучшилась видимость сайта (выросли позиции по всем ключевым словам). Динамика видимости сайта в Google.bg (по статистике Serpstat (ex. Prodvigator)): 2. Сайт выходит на первую страницу в Google примерно по 500 ключевым фразам (с частотностью больше нуля):
Качественные результаты
Для наглядности продемонстрируем скриншот из Личного кабинета клиента за последние 4 месяца: Данные из отчёта Ecommerce в Google Analytics за последние 13 месяцев:
Мы видим положительную динамику в органике и увеличение транзакций, что и является лучшим доказательством качества трафика.
Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций)
Расходы на оптимизацию за период 01.09.2014 — 31.01.2015: 1758,09 лева.
Средняя маржа по всем категориям: 15%.
Общая прибыль (Общий доход * Средняя маржа) = 61053 * 0,15 = 9158 лева.
ROMI ((Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение) = (9158 - 1758) / 1758 * 100% = 420%.
Что предстоит сделать?
- Настройка и запуск скрипта для внутренней перелинковки Троцкий для улучшения видимости сайта в Google.
- Запуск автоматизированной проверки технических ошибок для возможности быстро обнаружить проблемы и устранять их вовремя.
- Работа над CRO сайта (адаптивный дизайн, модули быстрого заказа, действия по удержанию клиентов).
- Работа с экосистемой Google и YouTube.
-
Актуализация
семантического ядра.
- Актуализация структуры сайта в связи с добавлением новых продуктов и категорий.
-
Внедрение семантической разметки.
- Написание рекомендаций по копирайтингу для клиента.
- Кампания по линкбилдингу.
- Комплекс работ второго этапа [SEO 2.0] для интернет-магазинов.
Итоговый ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) наглядно доказывает тезис о долгосрочной рентабельности органического трафика. SEO — это долгосрочная инвестиция. Не стоит ждать манны небесной. Лучшие результаты дает заранее спланированное сотрудничество клиента с агентством на всех этапах работы с сайтом.
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