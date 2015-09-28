Услуга: SEO продвижение с абонентской платой.

Тематика проекта: интернет-магазин по продаже мебели.

Регион: Болгария.

Период оптимизации: 01.09.2014 — 31.01.2015.

Общий бюджет: 1758 левов (включая услуги агентства за первый этап работ). : интернет-магазин по продаже мебели.: Болгария.: 01.09.2014 — 31.01.2015.: 1758 левов (включая услуги агентства за первый этап работ).

Над этим проектом мы работаем уже достаточно долго и вначале, честно говоря, темп развития был довольно медленный. Вместе с клиентом мы прошли через изменение CMS сайта, боролись с техническими недостатками сайта. Впрочем, уже после первого этапа SEO-кампании мы достигли неплохих результатов. Сегодня хотим поделиться нашими достижениями с читателями и рассказать, что именно помогло нам прийти к цели. Но обо всем по порядку.

Цели

Как это часто бывает, клиент изначально поставил нам в качестве целей повышение продаж по определенным ключевым фразам в конкретной категории. Но, вопреки первоначальным задумке, мы решили достичь целей, полностью соответствующих концепции [SEO 2.0]. В частности:

повышение целостной видимости сайта в поисковых системах;

рост органического трафика;

увеличение продаж.

Мы приняли это решение с целью достичь качественных результатов и в итоге продемонстрировать их удивленному клиенту.

План работ

Вместе с разработчиками мы внедрили часть технического SEO-аудита. На первом этапе аудит был реализован не полностью из-за ограничений новой CMS сайта. Следующим шагом стала работа со структурой сайта для полноценного обхвата всех ключевых фраз в нише. Семантику собирали с помощью Serpstat (ex. Prodvigator). Изначально мы работали с ограниченным списком ключевых фраз и большая часть категорий не входила в этот список, но мы разработали новую структуру, на основании пользовательских запросов по тематике проекта в Google.bg.

Построив схему сайта, мы опять столкнулись с техническим ограничением CMS. Нам пришлось уделить немало времени для изменения URL-структуры сайта, чтобы она смогла быть реализована и напоминала, насколько это возможно, созданную нами, со всеми уровнями вложенности. Достигли цель в первую очередь благодаря грамотному взаимодействию с программистами клиента. Мы четко ставили приоритеты по задачам, связанным с поисковым продвижением, а клиент оперативно их внедрял. Еще один пример в копилку масштабного исследования SEO-специалиста Альвины Бургазли.

Что мы ещё сделали?

Создали мета-теги для целевых страниц всего сайта, составленных с учетом собранного семантического ядра. Составили тексты для целевых страниц. Периодически вычищали ошибки, которые генерировала система; Организовали процесс наращивания максимально естественной ссылочной массы. После всех этих действий мы были готовы представить первые результаты.

Количественные показатели

1. Значительно улучшилась видимость сайта (выросли позиции по всем ключевым словам). Динамика видимости сайта в Google.bg (по статистике Serpstat (ex. Prodvigator)): 2. Сайт выходит на первую страницу в Google примерно по 500 ключевым фразам (с частотностью больше нуля):

Качественные результаты

Для наглядности продемонстрируем скриншот из Личного кабинета клиента за последние 4 месяца: Данные из отчёта Ecommerce в Google Analytics за последние 13 месяцев:

Мы видим положительную динамику в органике и увеличение транзакций, что и является лучшим доказательством качества трафика.

Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций)

Доходы от продаж по отчётам Ecommerce в Google Analytics в период 01.09.2014 — 31.01.2015 (органический трафик): 61053,28 лева.

Расходы на оптимизацию за период 01.09.2014 — 31.01.2015: 1758,09 лева.

Средняя маржа по всем категориям: 15%.

Общая прибыль (Общий доход * Средняя маржа) = 61053 * 0,15 = 9158 лева.

ROMI ((Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение) = (9158 - 1758) / 1758 * 100% = 420%.

Что предстоит сделать?

Настройка и запуск скрипта для внутренней перелинковки Троцкий для улучшения видимости сайта в Google. Запуск автоматизированной проверки технических ошибок для возможности быстро обнаружить проблемы и устранять их вовремя. Работа над CRO сайта (адаптивный дизайн, модули быстрого заказа, действия по удержанию клиентов). Работа с экосистемой Google и YouTube. Актуализация семантического ядра . Актуализация структуры сайта в связи с добавлением новых продуктов и категорий. Внедрение семантической разметки. Написание рекомендаций по копирайтингу для клиента. Кампания по линкбилдингу. Комплекс работ второго этапа [SEO 2.0] для интернет-магазинов.

Итоговый ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) наглядно доказывает тезис о долгосрочной рентабельности органического трафика. SEO — это долгосрочная инвестиция. Не стоит ждать манны небесной. Лучшие результаты дает заранее спланированное сотрудничество клиента с агентством на всех этапах работы с сайтом.