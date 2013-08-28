SEO-среда: 7 способов улучшить поведенческие факторы сайта

Мы рассмотрим несколько способов улучшения поведенческих факторов без использования всякого рода специальных инструментов и сервисов. Первый из них был озвучен Константином Леоновичем (Sape.ru, г. Москва) на конференции «8Р» в июле этого года. Следующие 4 способа — мои «5 копеек». И в качестве бонуса знаниями делятся Олег Шестаков (rush-agency.ru, г. Москва) и Сергей Кокшаров (автор популярного блога devaka.ru, г. Днепропетровск).

1. Оптимизируйте мобильную версию сайта

В последние несколько лет по всему миру наблюдается стремительный рост трафика через мобильные устройства. По сравнению с аналогичными данными за 2012 год, в 2013 году доля мобильного трафика выросла более чем в два раза. Естественно, люди пользуются на смартфонах и планшетах поиском Google, Яндекса и других поисковых систем. При этом до сих пор часто можно встретить в ТОПе сайты, сделанные на Flash, с тяжелой графикой, громоздким меню и просто ужасно неудобным интерфейсом (особенно, если смотреть сайты в ресторанной тематике).

На таком сайте пользователь точно долго не задержится. Необходимо в первую очередь ориентироваться на предпочтения пользователей: если вам нравится куча всяких выскальзывающих, двигающихся, мигающих, издающих звуки элементов, то это не значит, что вашим пользователям это понравится. Более того, некоторые технологии могут просто не поддерживаться мобильными устройствами.

Как решить подобного рода проблемы? Спросите у посетителей вашего сайта, что им нравится, а что нет. Либо задайте более конкретный вопрос (например: «Вам нравится наше огромное выпадающее меню, которое занимает половину страницы?»). И на основании полученной обратной связи, делайте выводы. Также стоит учитывать рекомендации поисковых систем по мобильным версиям сайта.

2. Сделайте сниппет более привлекательным

Именно сниппеты сайтов видит пользователь после того, как получает ответ на свой запрос к поисковой системе. От привлекательности сниппета в значительной степени зависит, перейдет ли пользователь на сайт. Чтобы выделить сниппеты своего сайта на фоне конкурентов, можно использовать микроразметку страницы и специальные символы.

Внимание привлекают фотографии авторов статей, звездочки рейтингов товаров, превью к видеороликам, красиво оформленные хлебные крошки. Это всё легко реализовать через микроразметку. К тому же, можно проверить правильность её реализации через инструменты валидации.

Специальные символы можно добавить в сниппет, используя графические символы UTF-8.

3. Уменьшайте время загрузки сайта

Каждая лишняя секунда во время загрузки сайта отдаляет посетителей от его просмотра. Людям нравятся быстрые сайты, да и поисковые системы отдают им предпочтение.

Используйте кэширование, сокращайте размеры JavaScript и CSS, сжимайте изображения для веба, оптимизируйте порядок загрузки элементов страницы. Всё это даст прирост в скорости. Большинство популярных CMS имеют встроенные средства реализации этого всего или подключаемые модули.

4. Поиск ненужных запросов

Если содержание сайта не удовлетворяет намерения пользователя, то мы получаем увеличение количества возвратов в поиск. Это учитывается поисковиками как негативный фактор.

Например, сайт торгует пуховыми матрасами и продвигается по запросу «матрасы». Можно заглянуть в serpstat.com и увидеть, что матрасы бывают ортопедические, жесткие, надувные. Все пользователи, пришедшие на сайт по таким запросам, будут увеличивать показатели возврата в выдачу.

5. Увеличьте Type-in трафик

TypeIn-traffic — это трафик прямо из адресной строки браузера. Дополнительно это может быть трафик из закладок браузера (та же самая адресная строка, но посредством подстановки в неё самой закладки) и из десктопных мессенджеров (icq, skype — та же самая адресная строка, но только подстановка ведётся через инструменты операционной системы). По таким запросам ваш сайт обязан быть на первом месте в выдаче. Если этого не происходит, то стоит это исправить. Сделайте свой сайт информационным хабом, на котором собран максимум информации по его тематике. Делитесь своим профессиональным опытом, давайте советы посетителям, интересуйтесь их мнением. Также можно начать дискуссию по важному для вашей аудитории вопрос, привлечь авторитетных лидеров мнений, провести интересный конкурс или цепляющую акцию. Легко сказать, но сложно сделать? Тогда не пропустите полезное руководство по контент-маркетингу ;)

Необходимо формировать бренд, который люди будут узнавать как в онлайне, так и в офлайне. Все успешные рекламные акции вне интернета дают прирост Type-in трафика. Размещайте доменное имя своего сайта на визитках, рекламных щитах и в объявлениях, с помощью которых повышаете узнаваемость своей компании (сейчас даже на асфальте рисуют рекламу с ссылкой на сайт :)

Комментарий Сергея Кокшарова:

— Хороший способ улучшить поведенческий фактор это изучить поведение посетителя на странице. Для этого есть хорошие инструменты: карта кликов и вебвизор (запись движения мыши), которые Яндекс предоставляет бесплатно в рамках сервиса Яндекс.Метрика. Проанализируйте карту кликов для своей целевой страницы, возможно вы увидите лишние или, наоборот, недостающие элементы. Используйте все доступные инструменты, чтобы понять, почему посетитель совершает короткий клик и возвращается в поиск. Причин может быть много — от плохого юзабилити, до неполного или некачественного контента. Улучшать поведенческий фактор — это хорошая задача и ей надо заниматься, она часто приводит к стремительному развитию сайта в разных аспектах.

Комментарий Олега Шестакова:

— Работу с поведенческими факторами стоит разделить на две части: работа с кликовыми факторами выдачи и работа с On-site факторами. Кликовые: Как ни странно, известные пару лет назад CTR выдачи и Last Click все еще имеют сильный вес. Все на чем стоит сосредоточиться — это сниппет: рейтинги, фото автора, хлебные крошки и прочие «украшательства» помогут забрать клики у конкурентов. Не стоит забывать, что сниппет — своего рода рекламное объявление, которое должно содержать призыв к действию, а не просто описывать характеристики товара. On-site: Для расчета поведенческих факторов на сайте используется множество метрик и все они направлены на оценку вовлеченности пользователей. Так давайте ее увеличим. Практический кейс: я продвигал сайт, посвященный кроссовкам Nike Air Max (модные кроссовки среди молодежи) — после добавления этого видео (Hot Girl — Nike Air Max commerсial) на главную страницу, время, проводимое на сайте увеличилось в 10 (!) раз.

Естественно, не во всех тематиках есть такие «горячие» видео, но почему бы не снять свое или не создать привлекательную инфографику?

А какие способы улучшения поведенческих факторов используете вы? :)