Интервью с Сергеем Кокшаровым — автором блога devaka.ru

На днях мы пообщались с Сергеем Кокшаровым о его блоге devaka.ru, текущих проектах и планах на будущее. Для тех, кто не читает Деваку, скажу, что его блог посвящен широкому кругу вопросов, касающихся SEO, контекстной рекламы, интернет-маркетинга и заработка в интернете. Более 4000 подписчиков RSS читают devaka.ru, а общее количество посетителей блога сложно даже представить. Это всё потому, что Сергей пишет действительно интересные, полезные и важные посты, рассказывает о своих наблюдениях и экспериментах, делится опытом и просвещает. Кроме того, он дружелюбный и открытый к общению интересный человек. В этом вы и сами сейчас убедитесь.

— Сколько лет ты ведешь в соавторстве с женой блог devaka.ru?

Блог веду с 2008 года... Свадьбу с Ирой сыграли в конце 2009-го — т. е. в соавторстве около года, наверное.

— Ты ведь из Украины, почему выбрал домен для блога в зоне .ru?

Да, я из Украины, но хотелось взаимодействовать с российской аудиторией, она намного больше. А украинцам без разницы, на каком домене читать информацию. Тем более для регистрации домена в зоне .ua необходимы определенные лицензии.

— Почему у тебя в сайдбаре в меню «Полезные ссылки» — эти самые ссылки стоят в nofollow?

Хороший вопрос! Когда работал nofollow я всячески экономил внутренний вес страниц. Сейчас это не так актуально из-за изменений в поисковых алгоритмах. Спасибо за напоминание — в ближайшее время исправлю.

— По твоему блогу прослеживается серьезный, почти научный подход к SEO, а мог бы ты заняться преподавательской деятельностью? Скажем, если бы тебя пригласили читать лекции в ВУЗе, согласился бы?

Тут надо определиться, чему просвещать студентов?! Если это должно касаться поисковой оптимизации, то это пустая трата времени. Интернет сейчас переполнен информацией об оптимизации сайтов, даже сами поисковые системы пишут рекомендации для вебмастеров. Да и не так интересно рассказывать о том, что есть — как исследовать то, чего ещё нет. Сейчас в западных ВУЗах существуют предметы, связанные с информационным поиском (это надо отличать от поисковой оптимизации, так как последняя основывается на алгоритмах ИП). Именно профессора и студенты этих кафедр разрабатывают алгоритмы поиска как текстовой информации, так и графической, и любой другой. Многие вебмастера не в курсе, но именно благодаря людям, занимающимся разработкой алгоритмов информационного поиска Интернет сейчас такой, какой есть.

Об этом было бы интересно рассказывать: основы информационного поиска, фильтрация спама, распознавание лиц на изображениях, изображений эротического характера для безопасного поиска, обучающиеся алгоритмы поиска и т. д. И не только рассказывать, но и разрабатывать что-то новое, чтобы внести свой вклад в развитие сети. Сейчас в Российских ВУЗах есть некоторые предметы, связанные с информационным поиском, но это совсем не то, что на западе. Возможно, в будущем будет иначе. Я раньше работал в ВУЗе, занимался просветительской деятельностью... правда, лекции не читал, и связано это было, конечно же, не с SEO. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я бы согласился работать в ВУЗе, если бы это вело к развитию, а не к информационной болтовне.

— SEO — для тебя основной или дополнительный источник заработка?

На данный момент это основной источник заработка.

— Что ты думаешь о гарантиях на позиции в SEO?

Я как-то столкнулся с аналогией, что оптимизатор это своего рода адвокат или доктор, от которого не зависит исход события, но который может как-то помочь. Правда, этого ещё не понимают клиенты.

В общем, гарантий в SEO нет.

— Над какими проектами ты сейчас работаешь?

Сейчас разрабатываю мобильное приложение для сеошников... Если меня не опередит Ашманов, то это будет что-то интересное. Также пытаюсь работать ещё над некоторыми своими проектами, но пока дела идут медленно. Понимаю, что без команды никуда, поэтому в ближайшее время планирую собрать команду для разработки интересных Интернет-проектов.

— В команду войдут известные блогеры?

Не знаю. Скорее, просто толковые люди вне зависимости от опыта блогинга.

— Интересно, почему выбор пал именно на мобильное приложение. Но, наверное, об этом ты расскажешь, когда представишь уже готовый проект.

Стараюсь следить за тенденциями на рынке компьютерной и мобильной техники. Уверен, что через несколько лет ноутбуки уже будут непопулярными.

— Кого ты считаешь лучшим сеошником в СНГ?

Как в анекдоте: не буду говорить кого люблю больше, так как не хочу обидеть маму. На самом деле, в СНГ много толковых сеошников, в основном они работают в известных компаниях.

— Каким ты видишь будущее услуг в сфере интернет-маркетинга? Каким ты видишь SEO сервис будущего? (в ответ на статью Шакина).

В будущем, как и сейчас, необходимо будет, прежде всего, изучить свою потенциальную аудиторию. Если мы поймём, чем пользуется аудитория, где проводит чаще всего время и другие нюансы, то мы сможем стать к ней ближе. Так как сейчас есть множество вариантов, где провести время в Интернете и с каким инструментом (компьютер, нетбук, мобильник, смартфон или что-то другое), то в будущем большой упор будут делать на изучение аудитории, а потом уже применять ту технику, которая максимально эффективна для неё.

Сейчас, честно скажем, мало кто исследует и знает свою потенциальную аудиторию, а компаниям заниматься этим скучно, так как дополнительных средств владельцы малого и среднего бизнеса на это не выделяют. Возможно, в будущем будут более популярными консалтинг-услуги, так как с каждым годом гарантии при конкретной работе дать всё сложнее и сложнее (вернее, дать их вообще невозможно). Ну, а, что касается SEO-сервиса, то хотелось бы, чтобы это была одна кнопка, нажав на которую сайт появляется в поиске выше.

Вспоминаю сайты знакомств, когда за определенную плату твою анкету поднимали выше на сколько-то позиций, но потом она опускалась, так как другие тоже это использовали. Вот и получится, что сайты будут чередоваться в выдаче )) послал на номер YANDEX смс с кодом позиции, сняли деньги с телефона, на следующий день ты в топе, потом постепенно опускаешься.

— Как ты относишься к брендам в социалках? Лайкаешь? Ретвитишь? Чувствуешь лояльность?

Лайкаю, ретвичу, стараюсь быть социальным. К некоторым брендам очень хорошо отношусь, поэтому поддерживаю их везде. Например, недавно лайкнул ПриватБанк.

— О, ждем агентов «ПриватБанка» у нас на блоге — знаю, они хорошо отслеживают все упоминания :) В одном из давних интервью ты сказал, что «увлечения в последнее время переходят в сторону маркетинга» и далее упомянул Twitter как сильный бренд и инструмент. Есть ли у тебя опыт продвижения в социалках, кроме @devakaru?

Пока ничем особым похвастаться не могу в этом плане.

— Часто ли ты ездишь на конференции, посвященные интернет-маркетингу, бизнесу в интернете, поисковому продвижению? Где тебя можно встретить в ближайшее время?

В последнее время посещаю конференции чаще, чем раньше. Но за пределы нашей страны на подобные мероприятия ещё не выезжал. Наверное, в ближайшее время можно будет встретиться на ИМУ-2011 в Киеве.

— Ты ведь в данный момент живешь в Севастополе — скажи, есть ли в твоем городе своё SEO-коммьюнити? Организовываете ли вы с единомышленниками сходки для общения по интересам (что-то вроде харьковского IT-cafe)?

После того, как женился, переехал в Днепропетровск и сейчас живу тут. Иногда ребята собираются в парке пообщаться и попить пива (где-то раз, максимум — два в год), пишут о предстоящей встрече на форуме сёрча, но как таковых коммьюнити нет (кстати, в Севастополе тоже). Если бы SEO для многих было хобби или стилем жизни, как например толкинизм, то собирались бы каждую субботу, но это в большей степени коммерция, поэтому лучше все же собираться на конференциях и форумах.

— Почему ты не хочешь переехать в Одессу или в Киев?

Серьезно пока не думал. Уж лучше в Харьков, там есть IT-cafe.

— Что думаешь про женщин, которые строят карьеру в сфере SEO? Встречал ли оптимизаторшу, которой доверил бы продвижение какого-либо своего проекта? (Как заказчик, как коллега).

Для ведения проекта необходима (помимо опыта) ответственность, аналитический ум, хорошая память, смекалка и может быть ещё какие-то дополнительные качества. Какая разница, кто обладает подобными качествами — мужчина или женщина!? Работая в ВУЗе я встречал очень сообразительных женщин. Среди оптимизаторш тоже знаю тех, кому можно доверить работу.

— Можешь представить себя на какой-нибудь другой работе, не связанной с SEO, интернетом и вообще компьютером?

Да, конечно. Я раньше часто работал на поле, собирая лук или сажая картошку. Но думаю это в прошлом. Сейчас большинство профессий так или иначе связаны с компьютером.

От компьютера отказаться будет сложно, а вот от SEO — намного проще. После запуска нескольких проектов буду заниматься их развитием, SEO хотелось бы оставить.

— Правда, что ты умеешь жонглировать? Как научился?

Откуда знаешь? Я увлекаюсь жонглированием, но пока не профессионал в этом деле. Сейчас учусь работать с 5 шарами. Заодно осваиваю кегли. Научился как-то в детстве, когда долгое время был в гостях у родственников в деревне и было нечего делать. А жонглирование как-то вдохновляет, наверное, как и любой другой вид спортивной деятельности.

— Подмечать такие факты о людях интереснее всего. Спасибо за беседу.