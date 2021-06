Упрощаем регистрацию и вход на сайт

Мы решили дополнить некоторыми примерами статью, опубликованную на хабре, чтобы вы узнали о некоторых "инновационных техниках" улучшения форм регистрации и авторизации.

Ваши клиенты «заснули»? Заказывайте email-маркетинг от Netpeak — мы легко их разбудим:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Упрощаем формы регистрации

Итак, несколько приемов:

не нужно дублировать ввод пароля;

При внедрении стратегии email-маркетинга, чтобы облегчить пользователю жизнь (зачем это делать хорошо показано в этом ролике от Google) лучше сделать одно поле и чекбокс, который будет снимать «маску» — всё это осуществляется с помощью небольшого javascript-кода.

Плагин jQuery для скрытия/открытия пароля

А. Подключаем библиотеки в ‹header›:

<pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:0// ]]></script><script src="js/show_password.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:1// ]]></script><script src="js/init.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:2// ]]></script></pre>

1. Библиотека jQuery.

2-7. инициализация на элементе.

Б. HTML-код формы следующий:

<form id="myform1" action="#" method="post"><label class="form" for="myname1">Логин:</label> <input id="myname1" name="myname1" type="name" /> <label class="form" for="testpassword1">Пароль: </label> <input id="testpassword1" name="mypassword1" type="password" /></form>

5-6. видимость этих полей переключается скриптом по чекбоксу.

B. init.js

$(document).ready(function(){ $('#testpassword1').showPassword(); $('#testpassword').showPassword('.checker', { text: 'Настраиваемый чекбокс', name: 'showmypass' });});

Г. styles.css

body { font-family: Arial, Helvetica, serif, sans-serif;}form { margin: 15px 0; padding: 15px; background: #ccc; color: #000; border: 1px solid #aaa; width: 500px;}form label.form { float: left; width: 120px; display: block;}form input#testpassword1, form input#testpassword { float: left; display: block;}.clear { clear: both; }div.checker { clear: both; display: block; border: 1px dotted #2d2d2d; color: #2d2d2d; background: transparent; width: 230px; font-size: 0.8em; margin: 20px 0 0 0;}

лучше сделать автозаполнение полей на основе введённых данных;

Чем меньше пользователю нужно вводить — тем лучше. Некоторые поля можно заполнить отталкиваясь от предыдущих, уже введённых, данных. Например, можно заполнять поле "город", считывая и обрабатывая значение из поля "индекс". Простой ajax-запрос и дело в шляпе. Использование AJAX для получения данных о городе и области из почтового индекса.

А. Подключаем библиотеки в ‹header›:

<pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:3// ]]></script><script src="js/zip_city.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:4// ]]></script>

1. Библиотека jQuery.

2. Основной скрипт.



Б. HTML-код формы следующий:

<pre lang="html4strict">Индекс<input id="txtZip" name="txtZip" type="text" />Город<input id="txtCity" name="txtCity" type="text" />Страна<input id="txtCountry" name="txtCountry" type="text" /></pre>

1.Поле, в которое следует внести почтовый индекс.

В. zip_city.js:

function fillcitystate(controlname){ var zipcode = trim(controlname.value); //обрезаем пробелы if(zipcode.length!=5){ //проверяем длину return false; } var zipstring = ""; xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open("GET", "php/zip_city.php?zip=" + zipcode, true); //отправляем запрос в php xmlhttp.onreadystatechange=function(){ //при получении результата if (xmlhttp.readyState==4){ var zipstring = xmlhttp.responseText; if (zipstring!="Error"){ var ziparray = zipstring.split("|"); document.getElementById("txtCity").value = ziparray[1]; //устанавливаем значения для поля города document.getElementById("txtCountry").value = ziparray[2]; //устанавливаем значения для поля страны } } } xmlhttp.send(null);}//функция обрезки пробеловfunction trim(s){ var l=0; var r=s.length -1; while(l < s.length && s[l] == ' ') { l++; } while(r > l && s[r] == ' ') { r-=1; } return s.substring(l, r+1);}

Г. zip_city.php: обработчик ajax-запроса.

require_once('db.php');$db_table = 'zip_city';//установка по умолчанию для возвращаемого значения$returnval = "Error";//получения GET-параметра$zipcode = $_GET['zip'];//предобработкаif (strlen($zipcode)>5){ $zipcode = substr($zipcode, 0, 5);}if (strlen($zipcode)!=5){ die ($returnval);}//получение значений из БД$query = "SELECT * FROM {$db_table} WHERE zip='{$zipcode}'";$resultval = mysql_query($query) or die("Cannot run query:Query: ".$query."".mysql_error($conn));$rowcount = mysql_num_rows($resultval);if ($rowcount==1){ $row = mysql_fetch_array($resultval); $returnval = $row['zip']."|".ucwords(strtolower($row['city']))."|".$row['country']; //собственно, формирование успешного ответа}echo $returnval;

Д. db.php: конфигурация подключения к БД.

//настройки подключения к базе$dbhost = 'localhost';$dbusername = 'root';$dbpass = '';$db_name = 'blog_login';$conn = mysql_connect($dbhost, $dbusername, $dbpass) or die("Cannot connect to MySQL database server:".mysql_error());$db = mysql_select_db($db_name, $conn) or die("Cannot open database:".mysql_error($conn));

Е. Создание таблицы БД:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zip_city` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `zip` varchar(5) NOT NULL, `city` varchar(255) NOT NULL, `country` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=41921 ;

можно сделать автоподстановку в поле ввода;

Некоторые поля предполагают ограниченный набор вводимых значений. Например, пользователь может ввести два символа, увидеть список стран, которые начинаются на эти буквы и легко выбрать нужную. К тому же, он уж точно не совершит ошибок в названии родины. AJAX Auto-Complete под jQuery.

А. Подключаем в ‹header›:

<pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:5// ]]></script><script src="js/jquery.autocomplete.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:6// ]]></script><script src="js/init.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:7// ]]></script>

1. Библиотека jQuery.

2. Скрипт автозаполнения для jQuery.

3. Основной скрипт.



Б. HTML-код формы следующий:

<pre lang="html4strict">Страна<input id="query" name="q" type="text" /></pre>

1. Поле, в которое нужно начинать вводить название страны.

В. init.js:

var options, a;jQuery(function(){ options = { serviceUrl:'./php/autocomplete.php' }; /*указываем адрес файла-обработчика*/ a = $('#query').autocomplete(options); /*назначаем автозаполнение объекту с id="query"*/});

Г. autocomplete.php: обработчик ajax-запроса

if(isset($_GET['query']) && (!empty($_GET['query'])) ){ require_once('db.php'); $db_table = 'system_countries'; //название таблицы БД $query = $_GET['query']; //запрос из поля формы $variants = ''; $q = "SELECT `name_en` FROM `{$db_table}` WHERE `name_en` REGEXP '^{$query}(.*)' GROUP BY `name_en`"; /*ищем по первым введённым символам*/ $res = mysql_query($q) or die("Cannot run query:Query: ".$q."".mysql_error($conn)); /*получаем результат запроса*/ if(mysql_num_rows($res)>0){ while($row = mysql_fetch_row($res)){ $variants[] = "'".$row[0]."'"; /*заполняем массив вариантов*/ } $variants = implode(',',$variants); /*набиваем все варианты через запятую в строку*/ /*формируем ответ*/ $request = "{ query:'".$query."', suggestions:[".$variants."] }"; echo $request; }}

Д. Создание таблицы БД:

DROP TABLE IF EXISTS `system_countries`;CREATE TABLE `system_countries` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `name_en` char(128) NOT NULL, `name_ru` char(128) default NULL, `code` char(2) NOT NULL, `_order` int(3) default '0', `independent` tinyint(1) default '1', PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Ж. styles.css:

.autocomplete-w1 { background:url(/autocomplete/img/shadow.png) no-repeat bottom right; position:absolute; top:0px; left:0px; margin:8px 0 0 6px; /* IE6 fix: */ _background:none; _margin:0; }.autocomplete { border:1px solid #999; background:#FFF; cursor:default; text-align:left; max-height:350px; overflow:auto; margin:-6px 6px 6px -6px; /* IE6 specific: */ _height:350px; _margin:0; _overflow-x:hidden; }.autocomplete .selected { background:#F0F0F0; }.autocomplete div { padding:2px 5px; white-space:nowrap; }.autocomplete strong { font-weight:normal; color:#3399FF; }

зачем вводить данные дважды?

Во многих интернет-магазинах используют многошаговые формы заказа с полями адресов оплаты и доставки. Зачастую их значения совпадают. Почему бы не предложить пользователю в один клик продублировать значения уже введённых полей? Программно приём прост и вы можете применять его в разных случаях, где подразумевается вероятность повторения значений.

А. Подключаем в ‹header›:

<pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:8// ]]></script><script src="js/jquery.select.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:9// ]]></script><!--Необходим для правильной работы с выпадающим меню--><script src="js/init.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:10// ]]></script></pre>

1.Библиотека jQuery.

2. jQuery Select Plugin.

3. основной скрипт.

Б. HTML-код форм следующий:

<div id="billing_fields">Имя: <input name="bill_firstname" type="text" /> Фамилия: <input name="bill_lastname" type="text" /> Email: <input name="bill_email" type="text" /> Страна:<select id="bcountry" name="country"> <option>Выбор</option> <option value="USA">США</option> <option value="Canada">Канада</option> </select></div> <input id="copyaddress" type="checkbox" /> Копировать Данные доставки <div id="shipping_fields">Имя: <input name="ship_firstname" type="text" /> Фамилия: <input name="ship_lastname" type="text" /> Email: <input name="ship_email" type="text" /> Страна:<select id="scountry" name="country"> <option>Выбор</option> <option value="USA">США</option> <option value="Canada">Канада</option> </select></div></form> Данные оплаты. 14. Чекбокс копирования. В. init.js: //при загрузке страницы$(document).ready(function() { //когда чекбокс активирован или деактивирован $('#copyaddress').click(function() { // если активирован if ($("#copyaddress").is(":checked")) { //для каждого поля ввода $('#shipping_fields input', ':visible', document.body).each(function(i) { //копирование значений из полей оплаты //в соответствующие поля доставки $(this).val( $('#billing_fields input').eq(i).val() ); }); //не работает с выпадающими меню, поэтому применем функции плагина var bcountry = $("#bcountry").val(); $("#scountry").selectOptions(bcountry); } else { //если деактивирован чекбокс //для каждого поля ввода $('#shipping_fields input', ':visible', document.body).each(function(i) { //очищаем поля данных о доставке $(this).val(""); }); $("#scountry").selectOptions(""); } });}); Кажется, люди устали читать капчу :) Вам ведь и самим, наверное, надоело читать неразборчивые символы с капчи и потом их вводить. Давайте помилуем пользователей, но при этом не пропустим ботов. Для этого можно прибегнуть к нескольким приёмам, рассмотрим один из них. Подход Honeypot Captcha — создаём поле на форме, невидимое пользователю, но видимое боту. Проверив это значение, мы сможем поймать нерадивых спамеров, при этом не создавая сложностей Настоящим Людям. Влияние капчи на уровень конверсии. А. HTML-код формы следующий: </form><form action="honey.php" method="GET">Имя <input type="text" /> Фамилия <input type="text" /> E-Mail <input type="text" /> <div id="honeypotsome-div" style="display: none;">Скрытое поле. Если заполнили его, то вы - бот <input name="body" type="text" /></div> <input type="submit" value="Найти" /></form><form> <p><strong></strong></p> Б. добавить следующий js: function check() { if(document.form_find.body.value){ console.log('CAUTION!!! BOT ON PAGE!!!'); }} Упрощаем формы авторизации Процесс авторизации — образно говоря, это когда человек "здоровается" с сайтом. В средние века в приличных домах здоровались многократными поклонами и реверансами. Но мы будем идти в ногу со временем и сделаем так, чтобы для приветствия было достаточно лишь одного тёплого рукопожатия. Упрощаем вход на сайт. Оставляем пользователя на странице, где он авторизовался; На выбор - два варианта: выпадающая форма и модальное окно. Выпадающая форма занимает лишь небольшой участок страницы, легкий и быстрый в использовании вариант. Простая и эффективная выпадающая форма авторизации для jQuery Выпадающая AJAX форма авторизации для jQuery. А. Подключаем библиотеки в ‹header›: <pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:11// ]]></script><script src="js/jquery.form-2.4.0.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:12// ]]></script><script src="js/jqeasy.dropdown.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:13// ]]></script></pre> 1. Библиотека jQuery. 2. jQuery Form Plugin. 3. Основной скрипт. Б. HTML-код формы следующий: Войти: <div id="frmsignin"><!--Здесь указывается адрес файла-обработчика--> <label for="username">Логин</label> <input id="username" title="username" name="username" type="text" tabindex="1" /> <label for="password">Пароль</label> <input id="password" title="password" name="password" type="password" tabindex="2" /> <input id="submitbtn" type="submit" value="Войти" tabindex="3" /> <input id="remember" name="remember" type="checkbox" value="1" tabindex="4" /> <label for="remember">Запомни меня</label></div> </div> <div>Для авторизации введите логин: login и пароль: password</div></form> 4. Кнопка открытия формы. 7-22. Сама форма. 19. Чекбокс, который заставляет устанавливать куки на очень долго. 23. Место для сообщения. В. jqeasy.dropdown.js: $(document).ready(function() { /*основная функция*/ $('.btnsignin').click(function(e) { /*при нажатии на кнопку "Войти"*/ e.preventDefault(); $("#frmsignin").toggle('fast',function() { /*переключает видимость формы*/ $('#username').focus(); /*переводит курсор ввода в поле логина*/ }); $(this).toggleClass("btnsigninon"); /*переключает класс на кнопке для изменения вида*/ $('#msg').empty(); }); $('.btnsignin').mouseup(function() { return false; }); $(document).mouseup(function(e) { /*при отжатии мыши*/ if($(e.target).parents('#frmsignin').length==0) { /*не на одном из объектов формы*/ $('.btnsignin').removeClass('btnsigninon'); /*убираем форму и возвращаем как было*/ $('#frmsignin').hide('fast'); }; }); $('#signin').ajaxForm({ beforeSubmit: validate, /*сначала проверка*/ success: function(data) { /*при получении ответа от обработчика*/ if (data=='OK') { /*если пришло ОК*/ $('#frmsignin').text('Signed in!'); /*отправляем текстовое уведомление*/ $('#frmsignin').delay(800).fadeOut(400); $('#signbtn').html('Выйти'); /*изменяем кнопку для выхода*/ } else { $('#msg').html(data); $('#username').focus(); } } });});function validate(formData, jqForm, options) { /*процедура валидации введённых данных, содержит обработку вывода ошибки*/ var form = jqForm[0]; var un = $.trim(form.username.value); var pw = $.trim(form.password.value); var unReg = /^[A-Za-z0-9_]{3,20}$/; var pwReg = /^[A-Za-z0-9!@#$%&*()_]{6,20}$/; var hasError = false; var errmsg = ''; if (!un) { errmsg = ' Введите логин: '; hasError = true; } else if(!unReg.test(un)) { errmsg = ' Логин должен быть длиной 3 - 20 символов (a-z, 0-9, _). '; hasError = true; } if (!pw) { errmsg += ' Введите пароль '; hasError = true; } else if(!pwReg.test(pw)) { errmsg += ' Пароль должен быть длиной 6 - 20 символов (a-z, 0-9, !, @, #, $, %, &, *, (, ), _). '; hasError = true; } if (!hasError) { $('#msg').html(' запрос... '); } else { $('#msg').html(errmsg); return false; } } Г. dropdown.php: if(($_POST['username']=='login') && ($_POST['password']=='password')){ echo 'OK';}else{ echo 'Неверный логин или пароль';} Д. style.css: body{ padding:20px; font:12px Verdana, Geneva, sans-serif; color:#333;}#container { width:700px; /*margin:0 auto;*/ padding:13px 10px; border:1px solid #999;}a.btnsignin, a.btnsignout { background:#999; padding:5px 8px; color:#fff; text-decoration:none; font-weight:bold; -webkit-border-radius:4px; -moz-border-radius:4px; border-radius:4px;}a.btnsignin:hover, a.btnsignout:hover { background:#666;}a.btnsigninon { background:#ccc!important; color:#666!important; outline:none;}#frmsignin { display:none; background-color:#ccc; position:absolute; top: 89px; width:215px; padding:12px; *margin-top: 5px; font-size:11px; -moz-border-radius:5px; -moz-border-radius-topleft:0; -webkit-border-radius:5px; -webkit-border-top-left-radius:0; border-radius:5px; border-top-left-radius:0; z-index:100;}#frmsignin input[type=text], #frmsignin input[type=password] { display:block; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius:4px; border-radius:4px; border:1px solid #666; margin:0 0 5px; padding:5px; width:203px;}#frmsignin p { margin:0;}#frmsignin label { font-weight:normal;}#submitbtn { -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius:4px; border-radius:4px; background-color:#333; border:1px solid #fff; color:#fff; padding:5px 8px; margin:0 5px 0 0; font-weight:bold;}#submitbtn:hover, #submitbtn:focus { border:1px solid #000; cursor:pointer;}.submit { padding-top:5px;}#msg { color:#F00;}#msg img { margin-bottom:-3px;}#msg p { margin:5px 0;}#msg p:last-child { margin-bottom:0px;}h1{ margin:0 auto;} Модальное окно концентрирует всё внимание на себе и при этом позволяет поместить на форму дополнительную информацию или описание. Как внедрить AJAX форму авторизации для jQuery в модальное всплывающее окно Туториал по созданию простого модального окна для jQuery. А. Подключаем библиотеки в ‹header›: <pre lang="html4strict"><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:14// ]]></script><script src="js/jquery.simplemodal.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:15// ]]></script><script src="js/init.js" type="text/javascript">// <![CDATA[mce:16// ]]></script></pre> 1. Библиотека jQuery. 3. A jQuery plugin to create a modal dialog. 4. Основной скрипт. 6. Основные стили. 7. Базовые стили для модального окна. Б. HTML-код формы следующий: <pre lang="html4strict"><span style="font-size: 15px;"> <a id="login_link" href="#">Войти</a> | Личный кабинет</span></pre> <div id="login_form" style="display: none;"> <div id="status" style="margin-top: 20px; width: 310px;"> <h1><img src="img/key.png" alt="" align="absmiddle" /> Войти</h1> <div id="login_response"><!-- spanner --></div> <input name="action" type="hidden" value="user_login" /> <input name="module" type="hidden" value="login" /> <label>E-Mail</label> <input name="email" type="text" /> <label>Пароль</label> <input name="password" type="password" /> <label> </label> <input id="submit" class="big" name="Login" type="submit" value="Login" /> <div id="ajax_loading"><img src="img/spinner.gif" alt="" align="absmiddle" /> Обработка...</div> 2. Кнопка открытия формы. 6-27. Модальное окно. 8-11. Заголовок модального окна. В. init.js: <pre lang="javascript">// Предзагрузкаimg1 = new Image(16, 16);img1.src="./img/spinner.gif";img2 = new Image(220, 19);img2.src="./img/ajax-loader.gif";// Когда DOM готов$(document).ready(function(){// Запускаем MODAL BOX если нажата ссылка входа$("#login_link").click(function(){$('#login_form').modal();});// Когда форма отправлена$("#status > form").submit(function(){ // Прячем кнопку 'Submit'$('#submit').hide();// Показываем крутящийся gif$('#ajax_loading').show();// 'this' ссылается на подтверждённую формуvar str = $(this).serialize(); // -- Начало вызова AJAX --$.ajax({ type: "POST", url: "php/do-login.php", // Информация авторизации отправляется сюда data: str, success: function(msg){ $("#status").ajaxComplete(function(event, request, settings){ // Показать кнопку 'Submit'$('#submit').show();// Спрятать крутящийся gif$('#ajax_loading').hide(); if(msg == 'OK') // LOGIN OK? { var login_response = '</pre> <div id="logged_in">' + ' <div style="width: 350px; float: left; margin-left: 70px;">' + ' <div style="width: 40px; float: left;">' + '<img style="margin: 10px 0px 10px 0px;" src="img/ajax-loader.gif" alt="" align="absmiddle" />' + '</div> ' + ' <div style="margin: 10px 0px 0px 10px; float: right; width: 300px;">'+ "Вы успешно авторизовались! Пожалуйста, подождите перенаправления...</div> </div> "; $('a.modalCloseImg').hide(); $('#simplemodal-container').css("width","500px"); $('#simplemodal-container').css("height","120px"); $(this).html(login_response); // Ссылается на 'status' // После 3 секунд редирект setTimeout('go_to_private_page()', 3000); } else // ошибка? { var login_response = msg; $('#login_response').html(login_response); } }); } }); // -- Конец вызова AJAX -- return false; }); }); function go_to_private_page() { window.location = 'php/private.php'; // Личная страница пользователя }</div> <p><strong>Г. do-login.php:</strong> обработчик ajax-запроса</p> <pre lang="php">$config = array();$config['email'] = 'demo@demo.com';$config['password'] = 'demo123';error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); //отобразить все ошибки, кроме notice// Инициализация сессииsession_id();session_start();header('Cache-control: private'); // IE 6 FIXif($_POST['action'] == 'user_login'){$post_email = $_POST['email'];$post_password = $_POST['password'];// проверяем логин и парольif($post_email == $config['email'] && $post_password == $config['password']){// Всё правильно? регистрируем сессию и перенаправляем пользователя к его 'Личному кабинету'$username = $post_email;$_SESSION['username'] = $username; if($_POST['remember_me']) { // устанавливаем cookies на месяц setcookie ("remember_me", true, (time() + TIME_DIFF) + (3600 * 24 * 30)); setcookie ("info", $user_id.','.md5($password), (time() + TIME_DIFF) + (3600 * 24 * 30)); } echo 'OK'; // отсылаем ответ успеха для 'init.js' } else { $auth_error = '</pre> <div id="notification_error">Данные авторизации неверные.</div> <pre lang="php">'; echo $auth_error; }}</pre> Г. private.php: страница, к которой доступ только после авторизации. include 'config.php';//если есть соотвествующие куки, то устанавливается сессия, что пользователь авторизован// Проверка, авторизован ли пользовательif(!isSet($_SESSION['username'])){header("Location: /modal.html");exit;}echo ' Личная страницаПриветствую, '; echo $_SESSION['username'].' | ВыйтиЭто ваша личная страница'; Д. config.php: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);session_start(); // Старт сессииheader('Cache-control: private'); // IE 6 FIX// always modifiedheader('Last-Modified: ' . gmdate("D, d M Y H:i:s") . ' GMT');// HTTP/1.1header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate');header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false);// HTTP/1.0header('Pragma: no-cache');// ---------- LOGIN INFO ---------- //$config_username = 'demo';$config_password = 'demo123';$cookie_name = 'siteAuth';$cookie_time = (3600 * 24 * 30); // 30 днейif(!$_SESSION['username']){include_once 'autologin.php';} E. autologin.php: if(isSet($cookie_name)){ // Check if the cookie existsif(isSet($_COOKIE[$cookie_name])) { parse_str($_COOKIE[$cookie_name]); // Make a verification if(($usr == $config_username) && ($hash == md5($config_password))) { // Register the session $_SESSION['username'] = $config_username; } }} З. logout.php: include 'config.php';if(isSet($_SESSION['username'])){unset($_SESSION['username']);if(isSet($_COOKIE[$cookie_name])){// remove 'site_auth' cookiesetcookie ($cookie_name, '', time() - $cookie_time);}header("Location: modal.html");exit;} К. stylesheet.css: html, body { padding: 0; border: 0px none; font-family: Verdana; font-size: 11px;}/* Label */label { width: 80px; padding-left: 20px; margin: 5px; float: left; text-align: left;} /* Input text */input { margin: 5px; padding: 0px; float: left; border: 1px solid #cdcdcd; background-color: white; -moz-border-radius: 2px;}br { clear: left; } .textbox { border: 1px solid #999999; border-top-color: #CCCCCC; border-left-color: #CCCCCC; color: #333333; font: 90% Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11px;}h1 { font-size: 17px; }div { font-family: Verdana; font-size: 11px;}/* 'Login' Button */#submit { margin: 5px; padding: 0px; float: left; width: 50px; background-color: white;}#notification_error { color: red; height: auto; padding: 4px; text-align: center;}#login_response { overflow: auto; }#ajax_loading { display: none; font-size: 12px; font-family: Tahoma;}#logged_in { padding: 5px; margin: 23px 0 100px 43px; padding: 5px; text-align: center; width: 400px;}#status { margin-top: 20px; width: 310px;} Л. basic.css: /* Overlay */#simplemodal-overlay {background-color:#aaaaaa; cursor:wait;}/* Container */#simplemodal-container {height:180px; width:300px; background-color:#fff; border:1px solid #000000; -moz-border-radius: 5px; }#simplemodal-container a.modalCloseImg {background:url('img/x.png') no-repeat; width:25px; height:29px; display:inline; z-index:3200; position:absolute; top:-15px; left:-18px; cursor:pointer;}#simplemodal-container #basicModalContent {padding:8px;} Ставим курсор в первое поле формы. Чтобы не заставлять пользователя бегать глазами и мышкой по странице в поисках поля, куда нужно вводить текст, мы можем автоматически устанавливать там курсор. А главное, что это делается очень просто, а им - приятно. А. HTML-код формы следующий: <pre class="language-markup"><code> Второе поле <input id="txtZip" type="text" /> Первое поле <input id="txtCity" name="find_fio" type="text" /> Третее поле <input id="txtCountry" type="text" /> <input type="submit" value="Найти" /></code></pre> 4. в это поле будет установлен фокус Б. добавить следующий js: function setFocus() { /*устанавливаем фокус на нужное поле*/ document.form_find.find_fio.select(); document.form_find.find_fio.focus();} Заключение Наша задача состоит в том, чтобы сделать формы регистрации и авторизации такими же милыми и приятными, как, скажем, стюардессы. Надеюсь, мои примеры будут полезными и станут основой для создания ваших собственных шедевров формостроения.

Больше крутых кейсов, историй бизнеса, примеров применения инструментов (контекстной рекламы, SEO, веб-аналитики) — в нашей рассылке: