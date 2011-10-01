Онлайн-покупка в реальной жизни

Шикарная зарисовка о том, что было бы, если бы покупка в супермаркете происходила так же, как в онлайн-магазине:

Продавец спрашивает имя, почтовый код, юзернейм, зачитывает текст лицензии, зависает, говорит стандартные фразы, просит сказать «капчу», начисляет автоматически % за срочную доставку товара и страховку. Очень комично смотрится срочная доставка буханки хлеба :) Это, конечно, краткий пересказ — покупателю придется пройти всю процедуру и уйти без покупки. Примечательно, что это видео о «плохих сайтах» создали в Google для популяризации сервиса веб-аналитики. Бедный «nick4ever»! Он всего лишь хочет купить хлеб в супермаркете, но из-за «бюрократических» проволочек эта задача становится невыполнимой. То, что нам кажется абсурдным в реальной жизни, очень часто встречается в интернете. Месседж прост: при помощи Google Analytics можно усовершенствовать механизм совершения покупок. Проанализируйте, на каком этапе пользователи уходят с сайта.

Отслеживайте цели (Goal Funnels)

В Google Analytics вы можете установить до 20 целей — страниц или действий, которые свидетельствуют о том, что клиент получает желанную прибыль от посетителей сайта. Целями могут служить: подписка на рассылку, отправка заявки или совершение покупки. Если в вашем интернет-магазине можно совершить покупку, установите целью переход на страничку, где пользователь видит приветливое «Спасибо за покупку! Приходите еще». Также вы можете установить цели на все предшествующие финалу этапы. Кстати, перепроверьте все ли страницы-этапы имеют свое название («корзина», «выберите удобный способ доставки», «выберите удобный способ оплаты» и т.д.). Если вы настроили всё правильно, вы можете посмотреть полный отчет по достижению целей (Funnel Visualization report) и проанализировать на каком этапе ваши посетители уходят, так и не совершив покупку. То, что люди закрывают страницу, говорит о том, что всё или не понятно или очень не понятно. Может быть, на этапе выбора варианта доставки появляется новая информация и это отпугивает? Или вы задаете вопросы, на которые посетители не хотят отвечать? Может, страница просто не работает? Вам нужно исследовать проблемные страницы и найти способ их улучшить.

Отслеживайте события (Event Tracking)

В процессе покупки сайт может выдать ошибку пользователю в самый непредсказуемый для пользователя момент. Некорректно заполненное поле в форме заявки, не отмеченный галочкой товар или слишком долгое заполнение формы — самое распространенное. Возможно, автоматические сообщения об ошибках на вашем сайте информируют пользователя, помогают ему решить проблему. Но что говорит это вам, как веб-мастеру? Подумайте над тем, чтобы установить отслеживание событий в коде обработки ошибок Javascript. Если вы все правильно настроите, система веб-аналитики будет считать количество и типы ошибок, которые показываются пользователям. Так вы увидите, с какими ошибками сталкиваются посетители вашего сайта чаще всего. Возможно, вы некорректно сформулировали вопрос в форме? Или пользователю приходится долго заполнять форму, отвечая на ваши вопросы? Самое важное — это найти, что можно упростить.

Тестируйте онлайн-магазин в разных браузерах

Тут комментарии излишни. Это очень важно. Не забывайте о тех, кто просматривает ваш сайт, используя смартфоны. Изучайте Browser & OS report. Обращайте внимание на то, как некоторые браузеры «осложняют» достижение целей.

В идеале процент посетителей, использующих конкретный браузер, должен равняться проценту совершенных заказов из этого конкретного браузера. Если, к примеру, 10% посетителей вашего сайта используют Safari, но вам не поступают от них заказы (это никак не отражается в отчете по использованию браузеров и операционных систем), значит, есть какие-то ошибки и нужно их найти и исправить.

Любопытный факт: в этом посте ни разу не употребляется слово «конверсия».