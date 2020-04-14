Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане в первом квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2019 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные помогут при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 7,2 миллионов кликов в 21 тематике и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка цветов;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

одежда обувь и аксессуары;

спортивные товары;

стройматериалы;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала дешевле: сейчас он стоит $0,06 – $0,2, а в третьем квартале 2019 года был в диапазоне $0,06 – $0,32.

Клик в контекстно-медийной сети Google также немного подешевел — $0,08 (вместо $0,1 в 2019 году).

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматинская область: $0,07 – $0,22 и Карагандинская область $0,07 – $0,22. Меньше всего за клик платили в Актюбинской области: $0,06 – $0,18 и Северо–Казахстанской областях: $0,06 – $0,18. По сравнению с Q3 2019 года, клик в разрезе регионов стал дешевле.

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «IT»: $0,23 – $0,54 (в 2019 году $0,06 – $0,09), «Стройматериалы»: $0,2 – $0,31, «Тяжелая промышленность и производство»: $0,16 – $0,23.

Меньше всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Новости и инфо», где стоимость клика составляла $0,02.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость» $0,08 – $0,22, «Детские товары» $0,06 – $0,17, «Канцелярия и полиграфия» $0,07 – $0,11. Для этих тематик клик стал значительно дороже по сравнению с 2019 годом, и вырос он в среднем на $0,05.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», где стоил не дороже $0,01 (в 2019 году стоимость составляла $0,02 – $0,03).

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,07 – $0,23 (в 2019 году $0,09 – $0,42), а с мобильного устройства $0,06 – $0,17 (в 2019 году $0,06 – $0,32). Клик в мобайле все также остается дешевле, чем с десктопа — это стоит учесть при оптимизации рекламных кампаний.

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, и составила порядка 90%, аналогично третьему кварталу 2019.

Наименьшая доля в Алматинской и Северо–Казахстанской областях — немного выше 80% (так же, как и в 2019).

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик. В тематиках «Доставка цветов» и «Дом и сад» он составил 95 – 100%. Самая низкая доля в тематике «Канцелярия и полиграфия» — 55 – 60 %.

Выводы