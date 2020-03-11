Расскажите о вашей задаче
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года
Хотите понять, где выгоднее всего рекламировать товары в вашей нише? Как эффективно распределить рекламный бюджет и планировать траты? Вам необходимо знать стоимость клика и спрогнозировать, как будет меняться цена. В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года. В выборку попали данные по 3,7 миллионам кликов в 20 тематиках и 15 городах страны.

Вы узнаете:
  • сколько стоит клик в поисковой Google и Яндекс в разрезе тематик и регионов Казахстана;
  • сколько стоит клик по медийному объявлению в рекламных сетях Google и Яндекс;
  • какая доля мобильного трафика в общем объеме платного трафика Google и Яндекс;
  • есть ли разница в стоимости клика в зависимости от типа устройства, с которого вы получаете клики.
Нет времени детально изучать исследование? Читайте выжимку фактов в блоке с выводами.

Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
В исследовании я привел статистику исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, а он разный для всех аккаунтов. Поэтому цифры в исследовании могут отличаться от цифр ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Перед началом анализа я очистил данные: отдельно в рамках категории вычислил аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 3 305 718 кликов.
Яндекс — 347 148 кликов.

Я распределил все проекты в исследовании между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • страхование;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.

Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы c приблизительно равным количеством наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75%, 100%. То есть это квантили таких уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, они показывают, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или заменяющая их математическая формула.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане в третьем квартале 2019 года находилась в диапазоне $0,06 — $0,32, в контекстно-медийной сети: $0,02 — $0,1.
Стоимость клика в Google Ads в регионах Казахстана
Самым дорогим регионом для поискового продвижения в Казахстане стала Костанайская область: $0,08 — $0,42.

Дешевле всего клик стоил в Кызылординской области: $0,04 — $0,32.

Во всех регионах Казахстана достаточно большой размах в стоимости клика.
Тематики: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Самой дорогой тематикой в поиске Google была «Авто»: $0,36 — $0,59 и «IT»: $0,06 — $0,8.

Значительно дешевле за клик платят информационные порталы: $0,02.
Тематики: стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads
В контекстно-медийной сети самой дорогой тематикой стала «Финансы»: $0,05 — $0,2, а дешевле всего клик по медийному объявлению в Google стоил в тематике «Туризм»: $0,01.
Типы устройств: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
В Казахстане на стоимость клика влияет тип устройства. С настольных устройств клик стоил $0,09 — $0,42, с мобильных: $0,06 — $0,32, и с планшетов: $0,04 — $0,23.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
Регионы
В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика в Google, независимо от региона она составляет более 80%.
Тематики
В разрезе тематик также практически везде преобладает мобильный трафик, в тематике «Туризм» он составил практически 100%. Самая низкая доля мобильного трафика в третьем квартале в тематике «Канцелярия и полиграфия»: 40%.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Сети распространения объявлений: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
Стоимость клика в Яндексе в Казахстане практически не отличаются между поиском и рекламной сетью и составляет $0,03 — $0,09.
Регионы: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
В регионах стоимость клика значительно не различалась.
Тематики: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
Среди исследуемых тематик дороже всего в поиске Яндекса клик стоил в «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,12 — $0,24 и «Доставка еды»: $0,08 — $0,16.

Дешевле всего клик стоил в тематиках «Дом и сад» и «Канцелярия и полиграфия»: $0,02 — $0,04.
Устройства: стоимость клика в поисковой сети Яндекса
В Яндексе трафик с мобильных устройств стоил в диапазоне $0,04 — $0,11, что несколько дороже трафика с настольных устройств: $0,03 — $0,1.
Доля мобильного трафика по регионам
Во всех регионах Казахстана в Яндексе доля мобильного трафика близится к 50%.
Доля мобильного трафика по тематикам
Самая большая доля мобильного трафика в Яндексе в тематике «Авто», далее идут «Спортивные товары» и «Ювелирные изделия».
Выводы
1
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане была в диапазоне $0,06 — $0,32, в Яндексе: $0,03 — $0,09;
2
За клик по медийному объявлению рекламодатели Казахстана платили $0,02 — $0,1 в контекстно-медийной сети Google и $0,03 — $0,08 в Рекламной сети Яндекса;
3
Значительной зависимости стоимости клика от региона в Казахстане не наблюдается;
4
«Финансы» — самая дорогая тематика в поиске Google: $0,05 — $0,2 за клик;
5
«Одежда, обувь и аксессуары» в третьем квартале стала самой дорогой тематикой для продвижения в поиске Яндекса: $0,12 — $0,24;
6
В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика: в Google, в зависимости от региона, она составляет более 80%, в Яндексе держится на уровне 50%;
7
Десктопный трафик Google в Казахстане дороже мобильного, в Яндексе, наоборот, дороже трафик с мобильных устройств.
Заказать исследование
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Netpeak processes information about your visit using cookies to improve site performance. By continuing to browse our site, you agree to the use of these cookies. More information — Accept