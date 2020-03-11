Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года
Хотите понять, где выгоднее всего рекламировать товары в вашей нише? Как эффективно распределить рекламный бюджет и планировать траты? Вам необходимо знать стоимость клика и спрогнозировать, как будет меняться цена. В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года. В выборку попали данные по 3,7 миллионам кликов в 20 тематиках и 15 городах страны.
Вы узнаете:
Вы узнаете:
- сколько стоит клик в поисковой Google и Яндекс в разрезе тематик и регионов Казахстана;
- сколько стоит клик по медийному объявлению в рекламных сетях Google и Яндекс;
- какая доля мобильного трафика в общем объеме платного трафика Google и Яндекс;
- есть ли разница в стоимости клика в зависимости от типа устройства, с которого вы получаете клики.
Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
В исследовании я привел статистику исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, а он разный для всех аккаунтов. Поэтому цифры в исследовании могут отличаться от цифр ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Перед началом анализа я очистил данные: отдельно в рамках категории вычислил аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов распределились так:
Google — 3 305 718 кликов.
Яндекс — 347 148 кликов.
Я распределил все проекты в исследовании между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов распределились так:
Google — 3 305 718 кликов.
Яндекс — 347 148 кликов.
Я распределил все проекты в исследовании между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- авто;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- доставка еды;
- другое;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- недвижимость;
- новости и инфо;
- одежда обувь и аксессуары;
- подарки;
- страхование;
- туризм;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия.
Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы c приблизительно равным количеством наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75%, 100%. То есть это квантили таких уровней:
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы c приблизительно равным количеством наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75%, 100%. То есть это квантили таких уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, они показывают, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или заменяющая их математическая формула.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, они показывают, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или заменяющая их математическая формула.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане в третьем квартале 2019 года находилась в диапазоне $0,06 — $0,32, в контекстно-медийной сети: $0,02 — $0,1.
Стоимость клика в Google Ads в регионах Казахстана
Самым дорогим регионом для поискового продвижения в Казахстане стала Костанайская область: $0,08 — $0,42.
Дешевле всего клик стоил в Кызылординской области: $0,04 — $0,32.
Во всех регионах Казахстана достаточно большой размах в стоимости клика.
Дешевле всего клик стоил в Кызылординской области: $0,04 — $0,32.
Во всех регионах Казахстана достаточно большой размах в стоимости клика.
Тематики: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Самой дорогой тематикой в поиске Google была «Авто»: $0,36 — $0,59 и «IT»: $0,06 — $0,8.
Значительно дешевле за клик платят информационные порталы: $0,02.
Значительно дешевле за клик платят информационные порталы: $0,02.
Тематики: стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads
В контекстно-медийной сети самой дорогой тематикой стала «Финансы»: $0,05 — $0,2, а дешевле всего клик по медийному объявлению в Google стоил в тематике «Туризм»: $0,01.
Типы устройств: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
В Казахстане на стоимость клика влияет тип устройства. С настольных устройств клик стоил $0,09 — $0,42, с мобильных: $0,06 — $0,32, и с планшетов: $0,04 — $0,23.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
Регионы
В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика в Google, независимо от региона она составляет более 80%.
Тематики
В разрезе тематик также практически везде преобладает мобильный трафик, в тематике «Туризм» он составил практически 100%. Самая низкая доля мобильного трафика в третьем квартале в тематике «Канцелярия и полиграфия»: 40%.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Сети распространения объявлений: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
Стоимость клика в Яндексе в Казахстане практически не отличаются между поиском и рекламной сетью и составляет $0,03 — $0,09.
Регионы: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
В регионах стоимость клика значительно не различалась.
Тематики: распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса
Среди исследуемых тематик дороже всего в поиске Яндекса клик стоил в «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,12 — $0,24 и «Доставка еды»: $0,08 — $0,16.
Дешевле всего клик стоил в тематиках «Дом и сад» и «Канцелярия и полиграфия»: $0,02 — $0,04.
Дешевле всего клик стоил в тематиках «Дом и сад» и «Канцелярия и полиграфия»: $0,02 — $0,04.
Устройства: стоимость клика в поисковой сети Яндекса
В Яндексе трафик с мобильных устройств стоил в диапазоне $0,04 — $0,11, что несколько дороже трафика с настольных устройств: $0,03 — $0,1.
Доля мобильного трафика по регионам
Во всех регионах Казахстана в Яндексе доля мобильного трафика близится к 50%.
Доля мобильного трафика по тематикам
Самая большая доля мобильного трафика в Яндексе в тематике «Авто», далее идут «Спортивные товары» и «Ювелирные изделия».
Выводы
1
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане была в диапазоне $0,06 — $0,32, в Яндексе: $0,03 — $0,09;
2
За клик по медийному объявлению рекламодатели Казахстана платили $0,02 — $0,1 в контекстно-медийной сети Google и $0,03 — $0,08 в Рекламной сети Яндекса;
3
Значительной зависимости стоимости клика от региона в Казахстане не наблюдается;
4
«Финансы» — самая дорогая тематика в поиске Google: $0,05 — $0,2 за клик;
5
«Одежда, обувь и аксессуары» в третьем квартале стала самой дорогой тематикой для продвижения в поиске Яндекса: $0,12 — $0,24;
6
В Казахстане очень высокая доля мобильного трафика: в Google, в зависимости от региона, она составляет более 80%, в Яндексе держится на уровне 50%;
7
Десктопный трафик Google в Казахстане дороже мобильного, в Яндексе, наоборот, дороже трафик с мобильных устройств.
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