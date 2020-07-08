Сколько стоил клик в Google Ads в Украине во втором квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь данными по цене клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Однако на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Украины учитывались данные по 3,1 миллионам кликов в 25 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

другое;

заработок онлайн;

игры;

канцелярия и полиграфия;

мебель и интерьер;

недвижимость;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

товары для животных;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут пригодиться в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных, получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,04 — $0,09, а в первом квартале находился в диапазоне $0,04 — $0,1.

Клик в контекстно-медийной сети также стал дешевле: $0,02 — $0,04, в то время, как в начале 2020 года он стоил $0,02 — $0,05.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев. Однако, по сравнению с первым кварталом, стоимость снизилась с $0,06 — $0,16 до $0,06 — $0,15. По дороговизне лидирует Киевская: $0,04 — $0,11 ($0,05 — $0,13 в первом квартале) и Одесская области: $0,04 — $0,1 (против $0,05 — $0,11 в первом квартале).

Самая низкая стоимость клика в Николаевской области: $0,03 — $0,08 ($0,03 — $0,09 в первом квартале).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,17 — $0,38, «Обучение»: $0,11 — $0,35, «Недвижимость»: $0,10 – $0,29.

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Доска объявлений»: $0,02 — $0,04 (немного дороже, чем в первом квартале: $0,02 — $0,03).

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Заработок онлайн»: $0,05 — $0,13 (против $0,05 — $0,12 в первом квартале), «IT»: $0,03 — $0,13 ($0,04 — $0,1 в первом квартале), «Страхование: $0,03 — $0,09 ($0,03 — $0,05 в первом квартале).

Самым дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Подарки» ($0,01). В первом квартале он был самым дорогим: $0,11 — $0,14.

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 — $0,11, как и в первом квартале, а с мобильного устройства $0,04 — $0,09 (по стоимости в первом квартале: $0,04 — $0,1).

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% от общего объема, закупаемого в Google.

Наибольшая его доля во втором квартале 2020 наблюдалась в Киевской области и Киеве и составила порядка 85%, что всего на несколько процентов выше, чем в первом квартале.

Наименьшая доля в Черкасской и Полтавской областях — более 75%, как и в первом квартале.

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Недвижимость» — более 95%, а также в нишах «Детские товары» и «Туризм» (75% в первом квартале) — 90%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематике «IT» — 60%, как и в первом квартале.

Выводы