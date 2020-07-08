Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в Украине во втором квартале 2020 года
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь данными по цене клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года

Важно: в исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Однако на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе, показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Украины учитывались данные по 3,1 миллионам кликов в 25 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • игры;
  • канцелярия и полиграфия;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • обучение;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • товары для животных;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут пригодиться в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных, получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,04 — $0,09, а в первом квартале находился в диапазоне $0,04 — $0,1. 

Клик в контекстно-медийной сети также стал дешевле: $0,02 — $0,04, в то время, как в начале 2020 года он стоил $0,02 — $0,05.

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2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев. Однако, по сравнению с первым кварталом, стоимость снизилась с $0,06 — $0,16 до $0,06 — $0,15. По дороговизне лидирует Киевская: $0,04 — $0,11 ($0,05 — $0,13 в первом квартале) и Одесская области: $0,04 — $0,1 (против $0,05 — $0,11 в первом квартале).

Самая низкая стоимость клика в Николаевской области: $0,03 — $0,08 ($0,03 — $0,09 в первом квартале).

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3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,17 — $0,38, «Обучение»: $0,11 — $0,35, «Недвижимость»: $0,10 – $0,29. 

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Доска объявлений»: $0,02 — $0,04 (немного дороже, чем в первом квартале: $0,02 — $0,03).

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4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Заработок онлайн»: $0,05 — $0,13 (против $0,05 — $0,12 в первом квартале), «IT»: $0,03 — $0,13 ($0,04 — $0,1 в первом квартале), «Страхование: $0,03 — $0,09 ($0,03 — $0,05 в первом квартале).

Самым дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Подарки» ($0,01). В первом квартале он был самым дорогим: $0,11 — $0,14.

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5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 — $0,11, как и в первом квартале, а с мобильного устройства $0,04 — $0,09 (по стоимости в первом квартале: $0,04 — $0,1).

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6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% от общего объема, закупаемого в Google.

Наибольшая его доля во втором квартале 2020 наблюдалась в Киевской области и Киеве и составила порядка 85%, что всего на несколько процентов выше, чем в первом квартале.

Наименьшая доля в Черкасской и Полтавской областях — более 75%, как и в первом квартале.

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7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Недвижимость» — более 95%, а также в нишах «Детские товары» и «Туризм» (75% в первом квартале) — 90%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематике «IT» — 60%, как и в первом квартале.

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Выводы

  1. Во втором квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала немного дешевле: $0,04 — $0,09. В первом квартале 2020 года он стоил $0,04 — $0,1. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,06 — $0,15, а дешевле всего клик стоил в Николаевской области: $0,03 — $0,08. 
  2. В разрезе тематик дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Заработок онлайн»: $0,17 — $0,38. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,04 — $0,11, а с мобильного устройства: $0,04 — $0,09.
  3. Клик в контекстно-медийной сети также подешевел: $0,02 — $0,04. В первом квартале 2020 года он находился в диапазоне $0,02 — $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Заработок онлайн»: $0,05 — $0,13, а дешевле всего за клик платили в нише «Подарки»: $0,01.
  4. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google, что немного выше, чем в первом квартале.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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