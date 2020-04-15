Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2020 года — исследование Netpeak

Данные исследования помогут при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.



Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет $7.



Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.



Вернемся к примеру выше: если вы планируете получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

