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Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2020 года — исследование Netpeak
Хотите понять, где выгоднее всего рекламировать товары в вашей нише? Как эффективно распределить рекламный бюджет и планировать траты? Вам необходимо знать стоимость клика и спрогнозировать, как будет меняться цена.

В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Украине в первом квартале 2020 года и сравнил результаты с третьим кварталом 2019 года. В выборку попали данные по 24,2 миллионов кликов в 23 тематиках и 391 населенных пунктах страны.

Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
В исследовании я привел статистику исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, а он разный для всех аккаунтов. Поэтому цифры в исследовании могут отличаться от цифр ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

В исследовании рассматриваются ниши:
  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • доставка цветов;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • игры;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • обучение;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование
Данные исследования помогут при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет $7.

Понимая стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Вернемся к примеру выше: если вы планируете получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google почти не изменилась: сейчас он стоит $0,04 — $0,1, а в третьем квартале 2019 года был в диапазоне $0,04 — $0,12.
Зато клик по медийному объявлению стал дешевле: $0,02 — $0,05 (в конце 2019 года он стоил $0,03 — $0,07). Клик в поиске и контекстно-медийной сети для умных кампаний сейчас стоит $0,01 — $0,04.
Стоимость клика в Google Ads в регионах Украины
Среди всех регионов наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дешевле: $0,06 — $0,16 по сравнению с $0,07 — $0,17 в конце 2019 года. На прежнем уровне остались также Киевская и Одесская области, стоимость клика там не изменилась.

Самая низкая стоимость клика по-прежнему остаётся на Востоке Украины: в Донецкой и Луганской областях клик стоил $0,03 — $0,08 (в 2019 году диапазон был $0,03 — $0,10).
Тематики: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Рекламный клик для поискового продвижения стал дешевле в тематике «недвижимость»: 0,16$–0,35$ (в 2019 году $0,22 — $0,63) и «обучение»: 0,11$ — 0,31$ (в 2019 году: $0,15 — $0,41). Подорожал клик в тематике «страхование»: $0,16 — $0,27 (в 2019 году он был дешевле: $0,12 — $0,23).
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Туризм» и «Доска объявлений», где стоимость клика редко превышала $0,06.
Тематики: стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads
Рейтинг наиболее дорогих в контекстно-медийной сети Google в Украине возглавили «подарки» ($0,11 — $0,14), «заработок онлайн» ($0,05 — $0,12), «IT» ($0,04 — $0,10). Стоимость клика в этих тематиках значительно выросла: в конце 2019 года «подарки» были в диапазоне $0,06 — $0,09, а «IT» всего $0,02 — $0,04.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «стройматериалы» с диапазоном $0,01 — $0,03 (в 2019 году он стоил почти в два раза дороже: $0,03 — $0,06).
Типы устройств: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Мобильный трафик стремительно вытесняет десктоп, а разница в стоимости клика между настольными и мобильными устройствами сокращается. В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 — $0,11, а с мобильного устройства: $0,04 — $0,1. По сравнению с 2019 годом, клик стал дешевле для всех устройств на $0,01.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
Регионы
Мобильный трафик стоит дешевле и его доля независимо от региона уже значительно превосходит десктопный — составляет не менее 75%.
Тематики
В любой из рассматриваемых нами тематик более 50% занимает мобильный трафик. Наибольшая его доля наблюдается в «недвижимости», «детских товарах» и «досках объявлений». Самая низкая доля в тематиках «IT» и «заработок онлайн».
Выводы
1
В первом квартале 2020 года в Украине стоимость клика в поисковой сети Google составляла $0,04–$0,10. В сравнении с третьим кварталом 2019 года, клик в поисковой сети Google остался примерно на том же уровне ($0,04 — $0,12).
2
Наиболее дорогим для поискового продвижения остался Киев ($0,06 — $0,16 за клик), а самым дешевым регионом остаётся восточная часть Украины: $0,03 — $0,08 за клик по поисковому объявлению. В разрезе тематик наиболее дорогим клик был для таких ниш бизнеса, как «недвижимость» ($0,16 — $0,35), «страхование» ($0,16 — $0,27) и «обучение» ($0,11 — $0,31).
3
В первом квартале 2020 года клик в контекстно-медийной сети (КМС) Google находится в диапазоне $0,02 — $0,05. В сравнении с третьим кварталом 2019 года, клик в КМС стал на порядок дешевле (раньше стоил $0,03 — $0,07).
4
В КМС дороже всего обходился клик в тематиках «подарки» ($0,11 — $0,14) и «заработок онлайн» ($0,05 — $0,12), а самым дешевым клик стал для ниш «одежда, обувь, аксессуары» ($0,01 — $0,04) и «стройматериалы» ($0,01 — $0,03).
5
Стоимость клика в поисковой сети и КМС для умных рекламных кампаний составила $0,01 — $0,04.
6
Независимо от региона мобильный трафик составляет более 75% от всего закупаемого трафика в Google Украины. Доля мобильного трафика стабильно растёт, и сейчас бизнесу особо важно учитывать это в своих стратегиях, разрабатывать мобильную версию сайта или делать приложения.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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