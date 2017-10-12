Я продолжаю исследовать данные о стоимости клика на основании выборки проектов агентства Netpeak. Надеюсь, отчет поможет специалистам по контекстной рекламе эффективно распределить бюджет и выбрать самые рентабельные площадки.
Для сравнения — показатели за
Как проводилось исследование
Для Украины учитывалась информация по 27 миллионам кликов в 23 тематиках и 402 городах страны.
Доли анализируемых кликов распределились так:
- Google Ads — 26 566 752;
- Facebook — 1 194 758.
Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.
Каждый проект отнесен к одной из тематик:
- электроника;
- канцелярия и полиграфия;
- IT;
- стройматериалы;
- мебель и интерьер;
- одежда обувь и аксессуары;
- авто;
- доска объявлений;
- туризм;
- недвижимость;
- красота и здоровье;
- дом и сад;
- обучение;
- страхование;
- тяжелая промышленность и производство;
- спортивные товары;
- детские товары;
- подарки;
- финансы;
- гипермаркет;
- ювелирные изделия;
- новости и инфо;
- доставка товаров из США;
- другое.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений
Основная часть выборки приходится на поисковую и контекстно-медийную сеть Google. Распределение данных по стоимости клика в них незначительно отличается от нормального, в связи с чем можно смотреть как на средние данные, так и на медиану — значительного отличия не будет.
В разрезе сети распространения объявлений стоимость клика в Google Ads в третьем квартале 2017 года распределилась следующим образом.
Клик в поисковой сети стоит $0,04 — $0,1, немного дешевле стоит клик в контекстно-медийной сети: $0,03 — $0,07. Как и ранее, самый дешевый канал привлечения трафика — YouTube: в Украине цена за клик по видеорекламе редко превышает $0,01.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Вполне предсказуемо самым дорогим регионом для поискового продвижения в Украине стал Киев со стоимостью клика $0,05 — $0,14.
Далее большого расхождения в данных между регионами нет. Как правило, стоимость клика в любом из регионов Украины находилась в диапазоне $0,04 — $0,1.
Уже традиционно самыми дешевыми для поиска Google стали восточные регионы, Донецкая и Луганская область, цена за клик здесь составила $0,03 — $0,08.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google Украина стали «тяжелая промышленность», «страхование», «канцелярия и полиграфия», «IT» и «недвижимость»: $0,07 — $0,16.
Самыми дешевыми тематиками стали «дом и сад», «туризм» и «доски объявлений»: $0,01 — $0,05.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам
«Доставка товаров из США», «электроника» и «страхование» стали самыми дорогими тематиками в третьем квартале 2017 года: $0,06 — $0,14.
«Туризм», «дом и сад», «финансы» замыкают рейтинг стоимости клика в контекстно-медийной сети Google: $0,01 — $0,04.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств
Самый дорогой трафик вполне предсказуемо закупается с компьютеров и планшетов с полноэкранным браузером ($0,04 — $0,1).
Стоимость клика с мобильных устройств в третьем квартале была немного дешевле: $0,03 — $0,08.
Сколько стоил клик в Facebook
Стоимость клика в самой популярной социальной сети в мире в третьем квартале 2017 года в Украине находилась в диапазоне $0,05 — $0,16.
Стоимость клика в Facebook по платформам
Самой дешевой рекламной платформой в Facebook стала Audience network: $0,02 — $0,05.
Самой дорогой была реклама в мессенджере Facebook: $0,05 — $0,32.
Стоимость клика в Facebook по тематикам
Самыми дорогими тематиками в Facebook были «недвижимость» ($0,19 — $0,23), «красота и здоровье» ($0,04 — $0,31).
Уточню, что в тематике «красота и здоровье» самое большое расхождение в стоимости клика.
Самыми дешевыми для продвижения в Facebook были «ювелирные изделия» ($0,04 — $0,05), «авто» ($0,04 — $0,05) и «доски объявлений» ($0,02 — $0,04).
Выводы
- Стоимость клика в поисковой сети Google в третьем квартале 2017 года в Украине составляла $0,04 — $0,1.
- Клик в контекстно-медийной сети Google находился в диапазоне $0,03 — $0,07.
- Киев, Одесская и Черновицкая области стали самыми дорогими регионами в поисковой сети Google Украина со стоимостью клика $0,04 — $0,14.
- Мобильный трафик на 15% дешевле трафика с настольных компьютеров.
- «Доставка товаров из США», «электроника и страхование» — самые дорогие тематики в третьем квартале 2017 года. Стоимость клика находилась в диапазоне $0,06 — $0,14.
- Восточные регионы Украины по-прежнему самые дешевые для поискового продвижения в Google, стоимость клика: $0,03 — $0,08.
- «Тяжелая промышленность», «страхование», «канцелярия и полиграфия», «IT» и «недвижимость» со стоимостью клика $0,07 — $0,16 возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поисковой сети Google.
- Меньше всего за поисковую рекламу платили в тематиках «дом и сад», «туризм» и «доски объявлений» ($0,01 — $0,05).
- Клик по рекламному объявлению в Facebook обходился рекламодателям из Украины в $0,05 — $0,16.
- Самая дорогая рекламная платформа в Facebook — Messenger ($0,05 — 0,32).
Интересует аналитика контекстной рекламы? Заполняйте форму:
{form_email}
Наши подписчики всегда получают больше.
Комментарии (2)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти