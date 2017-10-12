Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2017

Я продолжаю исследовать данные о стоимости клика на основании выборки проектов агентства Netpeak. Надеюсь, отчет поможет специалистам по контекстной рекламе эффективно распределить бюджет и выбрать самые рентабельные площадки.

Для сравнения — показатели за первый и второй квартал.

Как проводилось исследование

Для Украины учитывалась информация по 27 миллионам кликов в 23 тематиках и 402 городах страны.

Доли анализируемых кликов распределились так:

Google Ads — 26 566 752;

Facebook — 1 194 758.

Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

электроника;

канцелярия и полиграфия;

IT;

стройматериалы;

мебель и интерьер;

одежда обувь и аксессуары;

авто;

доска объявлений;

туризм;

недвижимость;

красота и здоровье;

дом и сад;

обучение;

страхование;

тяжелая промышленность и производство;

спортивные товары;

детские товары;

подарки;

финансы;

гипермаркет;

ювелирные изделия;

новости и инфо;

доставка товаров из США;

другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Основная часть выборки приходится на поисковую и контекстно-медийную сеть Google. Распределение данных по стоимости клика в них незначительно отличается от нормального, в связи с чем можно смотреть как на средние данные, так и на медиану — значительного отличия не будет.

В разрезе сети распространения объявлений стоимость клика в Google Ads в третьем квартале 2017 года распределилась следующим образом.

Клик в поисковой сети стоит $0,04 — $0,1, немного дешевле стоит клик в контекстно-медийной сети: $0,03 — $0,07. Как и ранее, самый дешевый канал привлечения трафика — YouTube: в Украине цена за клик по видеорекламе редко превышает $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Вполне предсказуемо самым дорогим регионом для поискового продвижения в Украине стал Киев со стоимостью клика $0,05 — $0,14.

Далее большого расхождения в данных между регионами нет. Как правило, стоимость клика в любом из регионов Украины находилась в диапазоне $0,04 — $0,1.

Уже традиционно самыми дешевыми для поиска Google стали восточные регионы, Донецкая и Луганская область, цена за клик здесь составила $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google Украина стали «тяжелая промышленность», «страхование», «канцелярия и полиграфия», «IT» и «недвижимость»: $0,07 — $0,16.

Самыми дешевыми тематиками стали «дом и сад», «туризм» и «доски объявлений»: $0,01 — $0,05.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

«Доставка товаров из США», «электроника» и «страхование» стали самыми дорогими тематиками в третьем квартале 2017 года: $0,06 — $0,14.

«Туризм», «дом и сад», «финансы» замыкают рейтинг стоимости клика в контекстно-медийной сети Google: $0,01 — $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Самый дорогой трафик вполне предсказуемо закупается с компьютеров и планшетов с полноэкранным браузером ($0,04 — $0,1).

Стоимость клика с мобильных устройств в третьем квартале была немного дешевле: $0,03 — $0,08.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в самой популярной социальной сети в мире в третьем квартале 2017 года в Украине находилась в диапазоне $0,05 — $0,16.

Стоимость клика в Facebook по платформам

Самой дешевой рекламной платформой в Facebook стала Audience network: $0,02 — $0,05.

Самой дорогой была реклама в мессенджере Facebook: $0,05 — $0,32.

Стоимость клика в Facebook по тематикам

Самыми дорогими тематиками в Facebook были «недвижимость» ($0,19 — $0,23), «красота и здоровье» ($0,04 — $0,31).

Уточню, что в тематике «красота и здоровье» самое большое расхождение в стоимости клика.

Самыми дешевыми для продвижения в Facebook были «ювелирные изделия» ($0,04 — $0,05), «авто» ($0,04 — $0,05) и «доски объявлений» ($0,02 — $0,04).

Выводы

Стоимость клика в поисковой сети Google в третьем квартале 2017 года в Украине составляла $0,04 — $0,1. Клик в контекстно-медийной сети Google находился в диапазоне $0,03 — $0,07. Киев, Одесская и Черновицкая области стали самыми дорогими регионами в поисковой сети Google Украина со стоимостью клика $0,04 — $0,14. Мобильный трафик на 15% дешевле трафика с настольных компьютеров. «Доставка товаров из США», «электроника и страхование» — самые дорогие тематики в третьем квартале 2017 года. Стоимость клика находилась в диапазоне $0,06 — $0,14. Восточные регионы Украины по-прежнему самые дешевые для поискового продвижения в Google, стоимость клика: $0,03 — $0,08. «Тяжелая промышленность», «страхование», «канцелярия и полиграфия», «IT» и «недвижимость» со стоимостью клика $0,07 — $0,16 возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поисковой сети Google. Меньше всего за поисковую рекламу платили в тематиках «дом и сад», «туризм» и «доски объявлений» ($0,01 — $0,05). Клик по рекламному объявлению в Facebook обходился рекламодателям из Украины в $0,05 — $0,16. Самая дорогая рекламная платформа в Facebook — Messenger ($0,05 — 0,32).

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